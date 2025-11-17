18 человек, которые решили кардинально сменить прическу и будто сбросили 10 лет

Если вы давно думали о том, чтобы поменять имидж, эта подборка — знак! Мы покажем 18 человек, которые отважились на кардинальную смену прически и не прогадали. Их преображения настолько ошеломляющие, что кажется, будто они не не просто обновили стрижку, они вернули себе молодость, уверенность и совершенно новый взгляд на жизнь.

«Всего две фотографии, которые помогают заметить изменения»

Шуршилла
17 минут назад

любому, кто обещает, что деторождение украшает и оздоравливает женский организм, нужно показать эту фотографию. +15 лет, мелирование и жуткий розовый балахон вместо нормальной одежды не дадут соврать.

«С этой стрижкой я воплощаю в жизнь свою мечту о коротких кудряшках»

«Впервые покрасилась хной как надо»

«До и после удачной стрижки»

Toxic waste
9 минут назад

Да зачем "до" все такие недовольные лица делают??? Они прям вот такие злобные годами ходили?

«Сделала стрижку»

«Подстригла челку, теперь думаю, как мне больше нравится»

  • Мне кажется, тебе очень идет челка. Не знаю, может, дело в ракурсе, но волосы выглядят более структурированными и отлично с ней сочетаются. © professor_chaos_** / Reddit

«Сделала стрижку впервые за 11 месяцев»

  • Ого, я еще никогда не видела, чтобы кому-то так шла короткая стрижка! © Unknown author / Reddit

«Обожаю все эти радикальные преображения»

  • Какая потрясающая прическа! Что вы сказали парикмахеру, чтобы получить такой результат? © xobiota / Reddit

«Осветлила волосы, а потом мне стало скучно, и я перекрасилась»

«Вчера вечером я сделала кое-что безумное»

«Мне было страшно, но я сделала стрижку. И мне действительно понравилось»

«До и после»

«До и после»

«Сделала новую стрижку»

«Начинаю с чистого листа! Отстригла ту часть волос, которую красила 3 года назад»

«Первая кудрявая стрижка»

«Доказательство того, что правильная стрижка может все изменить»

«Отращиваю свои кудряшки 8 месяцев!»

Салоны красоты посещают и наши пушистые любимцы. Посмотрите на их до и после в этой статье.

Фото на превью Altruistic-Machine49 / Reddit

