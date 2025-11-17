любому, кто обещает, что деторождение украшает и оздоравливает женский организм, нужно показать эту фотографию. +15 лет, мелирование и жуткий розовый балахон вместо нормальной одежды не дадут соврать.
18 человек, которые решили кардинально сменить прическу и будто сбросили 10 лет
33 минуты назад
Если вы давно думали о том, чтобы поменять имидж, эта подборка — знак! Мы покажем 18 человек, которые отважились на кардинальную смену прически и не прогадали. Их преображения настолько ошеломляющие, что кажется, будто они не не просто обновили стрижку, они вернули себе молодость, уверенность и совершенно новый взгляд на жизнь.
«Всего две фотографии, которые помогают заметить изменения»
- Хм... Это же разные люди! © LogoSvet / Pikabu
«С этой стрижкой я воплощаю в жизнь свою мечту о коротких кудряшках»
«Впервые покрасилась хной как надо»
- Ух ты, выглядит очень натурально! Мне нравится! © vaskikissa / Reddit
«До и после удачной стрижки»
Да зачем "до" все такие недовольные лица делают??? Они прям вот такие злобные годами ходили?
«Сделала стрижку»
«Подстригла челку, теперь думаю, как мне больше нравится»
Все плохо и слева и справа. Такие красивые кудри выглядят как лохмы.
- Мне кажется, тебе очень идет челка. Не знаю, может, дело в ракурсе, но волосы выглядят более структурированными и отлично с ней сочетаются. © professor_chaos_** / Reddit
«Сделала стрижку впервые за 11 месяцев»
- Ого, я еще никогда не видела, чтобы кому-то так шла короткая стрижка! © Unknown author / Reddit
«Обожаю все эти радикальные преображения»
- Какая потрясающая прическа! Что вы сказали парикмахеру, чтобы получить такой результат? © xobiota / Reddit
«Осветлила волосы, а потом мне стало скучно, и я перекрасилась»
«Вчера вечером я сделала кое-что безумное»
- Ты просто сияешь! © IAMAditto / Reddit
«Мне было страшно, но я сделала стрижку. И мне действительно понравилось»
«До и после»
«До и после»
«Сделала новую стрижку»
«Начинаю с чистого листа! Отстригла ту часть волос, которую красила 3 года назад»
- Как круто! Теперь волосы выглядят такими здоровыми. © MrsWaltonGoggins / Reddit
«Первая кудрявая стрижка»
«Доказательство того, что правильная стрижка может все изменить»
- Волосы мечты! © shirleysparrow / Reddit
«Отращиваю свои кудряшки 8 месяцев!»
Салоны красоты посещают и наши пушистые любимцы. Посмотрите на их до и после в этой статье.
Фото на превью Altruistic-Machine49 / Reddit
