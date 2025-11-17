18 человек, которые решили кардинально сменить прическу и будто сбросили 10 лет

Если вы давно думали о том, чтобы поменять имидж, эта подборка — знак! Мы покажем 18 человек, которые отважились на кардинальную смену прически и не прогадали. Их преображения настолько ошеломляющие, что кажется, будто они не не просто обновили стрижку, они вернули себе молодость, уверенность и совершенно новый взгляд на жизнь.