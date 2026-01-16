Как изменились актрисы из старых фильмов и сериалов, которые мы традиционно пересматриваем из года в год
В эпоху стримингов и соцсетей сложно представить, что когда-то один сериал мог остановить движение в городах. Но именно так и было, когда на экранах появлялись они — Изаура, Мария или Жади. Их именами называли детей, их образы копировали в парикмахерских, а за их судьбы переживали сильнее, чем за собственные. Многие из них стали для нас частью нашей семейной истории. Так давайте узнаем, как сложились судьбы легендарных актрис десятилетия спустя.
«Зита и Гита». Хема Малини
Лучезарная Зита, она же и Гита. Ах, эти глаза! Хема Малини покорила весь мир индийскими танцами. В свои 77 лет актриса продолжает выступать на большой сцене. Сегодня Хема находит утешение в классических танцах и воспитании внуков, оставаясь для всей Индии символом стойкости и безупречного достоинства.
«Есения». Жаклин Андере
Мало кто знает, но «Есения» — это самый кассовый иностранный фильм за всю историю кинопроката. Его посмотрели 91 миллион зрителей. Жаклин Андере была популярнее, чем голливудские звезды. Несмотря на почтенный возраст (87 лет), Жаклин продолжает работать. Одним из ее последних крупных проектов стал сериал «Проклятие».
«Анжелика, маркиза ангелов». Мишель Мерсье
Французская сага была «окном» в мир роскоши. К сожалению, Мишель стала заложницей образа Анжелики — режиссеры просто не видели ее в других ролях. Сейчас ей 86, она ведет уединенную жизнь на юге Франции. И хотя блеск софитов остался в прошлом, она сохранила ту самую аристократическую выправку.
«Рабыня Изаура». Луселия Сантус
Первый сериал, остановивший жизнь в целой стране. И сыгравшая главную роль Луселия Сантос, которая стала первой западной актрисой, покорившей мир. Она превратила «Изауру» в самую популярную теленовеллу в истории. Сегодня 68-летняя Луселия — убежденная вегетарианка. Она бегает марафоны и занимается йогой. Глядя на ее энергию, понимаешь: никакой «фазенды» этой женщине не нужно — она сама хозяйка своей судьбы.
«Просто Мария». Виктория Руффо
В 1989 году героиня Виктории Руффо, скромная швея Мария Лопес, стала настоящим символом эпохи — сериал был настолько популярен, что в честь Марии называли детей и даже сорта картофеля. Виктория уже более 40 лет удерживает титул «Королевы слез» мексиканских теленовелл, оставаясь одной из самых высокооплачиваемых актрис. Сейчас 63-летняя Руффо ведет активную светскую жизнь, воспитывает троих детей и уже двоих внуков и часто радует поклонников в соцсетях забавными танцами, доказывая, что в жизни она гораздо жизнерадостнее своих вечно страдающих экранных героинь.
«Дикий ангел». Наталия Орейро
Когда-то стать такой же классной, как Милагрос, хотела почти каждая девочка. Я хотела, например. Чолито выросла и превратилась в воплощение голливудского шика. И в отличие от многих коллег, 48-летняя Наталия — ярая противница «улучшайзинга». Она не скрывает мимические морщинки, считая, что лицо должно быть живым. Секрет ее свежести прост: много йоги и бесконечная любовь к своим «кукусикам» — так она называет своих фанатов.
- Наталия Орейро — просто настоящая дива, не иначе!
«Дикий ангел». Виктория Онетто
Лучшая подруга Милагрос Лина получила прозвище «Бабочка» за свою любовь к ярким заколкам и легкий, порхающий характер. После успеха «Дикого ангела» Виктория Онетто снялась в десятках сериалов («Влюбленные в танго», «Замуж за футболиста») и стала звездой аргентинского театра.
«Дикий ангел». Габриэла Сари
Габриэла Сари, исполнившая роль Глории, — это еще одна жемчужина «Дикого ангела». За 25 лет превратилась в настоящую диву. В свои 49 лет Габриэла выглядит роскошно. Она — успешная художница, светская львица и мама очаровательной дочки. А брови, гляньте, все те же!
«Клон». Джованна Антонелли
«Клон» — сериал, который принес моду на восточные танцы и украшения «как у Жади». Ее танец с саблей свел весь мир с ума. Сегодня актриса продолжает сниматься в главных ролях на телеканале Globo и воспитывает троих детей, доказывая, что после 40 жизнь становится только ярче, а блеск в глазах — ценнее любых бриллиантов. Она активно ведет соцсети, демонстрирует отличную фигуру и часто показывает себя без макияжа, выступая за естественную красоту.
«Клон». Соланж Коуту
Донья Жура — это «соль» сериала «Клон»! Без ее знаменитого «Это вам не шуточки!» атмосферу Рио представить невозможно. После «Клона» Соланж стала национальной героиней Бразилии, сыграла в десятках проектов и открыла несколько собственных заведений в реальной жизни. В свои 68 лет Соланж — настоящая фитнес-модель! Она ведет блог о здоровом образе жизни и выглядит невероятно эффектно, продолжая сниматься в кино и участвовать в шоу.
«Богатые тоже плачут». Вероника Кастро
Ну, такая фотография с тонной фотошопа, что выглядит моложе, чем на старой. Неинформативно и скучно.
Но за принципиальность, влиятельность и характер - конечно - 👍
Вероника Кастро в 1979 году стала «лицом» мексиканских сериалов, заставив весь мир плакать над судьбой сироты Марианны Вильяреаль. Потом она закрепила свой успех в хите «Дикая Роза», а в последние годы триумфально вернулась на экраны в сериале Netflix «Дом цветов». В 73 года Вероника — королева эпатажа; она принципиально не красит седину, ведет популярные шоу и остается самой влиятельной женщиной мексиканского ТВ.
«Синьор Робинзон». Зеуди Арайя
Эфиопская актриса Зеуди Арайя стала главной красавицей 70-х именно после роли Пятницы. Ее естественность и невероятная пластика сделали фильм незабываемым, а дуэт с Паоло Вилладжо — культовым. В свои 74 года Зеуди Арайя — успешная и очень уважаемая в Италии бизнес-леди и продюсер. Она редко появляется на экране, но остается влиятельной фигурой в европейском кинематографе.
«Укрощение строптивого». Орнелла Мути
Итальянская комедия с Адриано Челентано — это база, которую мы цитируем наизусть. Орнелла Мути в роли Лизы была воплощением женственности и стиля. Спустя более чем 40 лет актриса практически не изменилась: в свои 70 она остается иконой стиля и желанной гостьей на мировых кинофестивалях. Орнелла поражает поклонников своей формой, секрет которой — в строгой вегетарианской диете и полном внутреннем спокойствии.
Пересматривая старые фильмы, мы возвращаемся не только к их сюжетам, но и к самим себе — тем, кто когда-то мечтал о такой же любви, как у Анжелики, или о такой же силе духа, как у Марии. Сегодня эти дамы — не просто персонажи, а живые легенды. И хотя «золотой век» сериалов прошел, возможность включить любимую серию в любой момент — на телефоне в метро или на большом экране дома — позволяет нам в любой момент вернуться в то беззаботное время, где добро всегда побеждает, а любимые герои никогда не стареют.
Если вы правда любите кино, эти статьи вам придутся по нраву:
Комментарии
Хотелось бы посмотреть на людей, которые пересматривают "Просто Марию" и "Богатые тоже плачут" из года в год, как заявлено в заголовке