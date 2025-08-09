20+ актеров и актрис, которые могли бы заменить именитых звезд в культовых ролях
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Голливудские блокбастеры это, конечно, хорошо. Но Юра Борисов в роли Люциуса Малфоя или Антон Лапенко как Железный Человек будоражат воображение, согласитесь. Вот я и задумалась, пофантазировала и даже визуализировала такую ситуацию. А теперь хочу показать вам, как легко некоторые звезды кино могли бы затмить голливудских коллег в самых громких зарубежных кинолентах. Приготовьте поп-корн.
Волан-Де-Морта нам пришлось бы любить, будь это Дмитрий Нагиев
Оксана Акиньшина с таким пронзительным взглядом в роли Роуз из «Титаника» влюбила бы в себя Джека гораздо раньше
Константин Хабенский в роли агента Смита из «Матрицы» настоящий краш. Представьте этот чудо-фильм, в котором много Хабенских
Хабенский - это для кринж-версии. возможно, здесь подошёл бы Машков со своей рогожинской энергетикой. или Сухоруков.
Светлана Ходченкова и Мистик из «Людей Х» — на это мы бы посмотрели
Человека-паука кто только не играл, но Владислав Тирон — вылитый Паучок, разве что кареглазый
Александр Петров. хоть он и часто снимается, но здесь он идеально подходит.
Тихон Жизневский в роли харизматичного и немножко дикого Джека Воробья разбил бы не одно женское сердце
У Настасьи Самбурской взгляд как лезвие ножа — Малифисента получилась бы что надо
жаль, что русских артистов не рассматривают в голливудских кастингах. иногда наши так круто подходят.
Том Хэнкс — легенда, но как хорош в образе Форреста Гампа наш любимый Павел Деревянко
Роль Мэри Джейн точно засияла бы новыми красками, сыграй ее Лиза Арзамасова
Галадриэль в ключевой сцене «Властелина колец» жаждала стать королевой Средиземья, вот бы глянуть эту сцену с Викторией Исаковой
вот здесь отличная идея! у Виктории правильные черты лица и холодный, но неагрессивный взгляд.
Федор Бондарчук мог бы сыграть очень убедительного, сильного и жесткого Ника Фьюри из «Мстителей»
Редактор в «Дьявол носит Прада» была бы сердечнее и теплее, если б на месте Мерил Стрип была Мария Порошина
Глубокая любовь Беллы и Эдварда из «Сумерек», но только в главных ролях Анна Чиповская и Иван Янковский
Иван довольно-таки надменный, для этой роли ему не хватает пронзительности и уязвимости. но внешне похож.
Культовый «5-ый элемент» влюбил в себя не один миллион человек, но был бы еще смешнее с Сашей Бортич в роли Лилу Даллас
вряд ли кто-то сомневается в её красоте, но многие сомневаются в её актёрской профпригодности.
Увидеть Юру Борисова с длинным блондом и в роли злого волшебника Люциуса Малфоя — и будто в Париж больше не нужно
лютый кринж. я бы посмотрела пробы Безрукова - с его бэкграундом из Бригады он мог бы создать яркий образ.
Максим Матвеев был бы настолько органичен в этом амплуа, что даже удивительно, почему не он новый Джеймс Бонд
вообще нет. его типаж - дворяне, интеллигенты и студенты. не вижу в нём супергеройской жилки. здесь Кирилл Зайцев хорошо бы смотрелся.
Интересно, какую манеру говорить выбрал бы многоликий Антон Лапенко для роли гения, миллиардера и филантропа — иными словами Железного человека
На «Завтрак у Тиффани» могла бы с легкостью прийти очаровательная Елизавета Боярская
Харизматичный и чуть нервный злодей Зорг из «5 элемента» пополнил бы коллекцию образов Кирилла Кяро
Злодей Ле Шиффр из саги про Джеймса Бонда был безупречен, но у Юрия Колокольникова душевней вышло б
Росчерком пера и магией фотошопа мы создали новые киновселенные, в которых органично и круто смотрелись бы звезды нашего кинопроката. Ох, что теряет Голливуд — он пока сам не понимает. Ну, а мы приобрели новые картинки в своем воображении. А вдруг кто-то из сильных киномира сего обратит внимание на наших актеров, и их талант еще заиграет новыми гранями.
