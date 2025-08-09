20+ актеров и актрис, которые могли бы заменить именитых звезд в культовых ролях

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Голливудские блокбастеры это, конечно, хорошо. Но Юра Борисов в роли Люциуса Малфоя или Антон Лапенко как Железный Человек будоражат воображение, согласитесь. Вот я и задумалась, пофантазировала и даже визуализировала такую ситуацию. А теперь хочу показать вам, как легко некоторые звезды кино могли бы затмить голливудских коллег в самых громких зарубежных кинолентах. Приготовьте поп-корн.

Волан-Де-Морта нам пришлось бы любить, будь это Дмитрий Нагиев

Оксана Акиньшина с таким пронзительным взглядом в роли Роуз из «Титаника» влюбила бы в себя Джека гораздо раньше

Константин Хабенский в роли агента Смита из «Матрицы» настоящий краш. Представьте этот чудо-фильм, в котором много Хабенских

Светлана Ходченкова и Мистик из «Людей Х» — на это мы бы посмотрели

Человека-паука кто только не играл, но Владислав Тирон — вылитый Паучок, разве что кареглазый

Тихон Жизневский в роли харизматичного и немножко дикого Джека Воробья разбил бы не одно женское сердце

У Настасьи Самбурской взгляд как лезвие ножа — Малифисента получилась бы что надо

Том Хэнкс — легенда, но как хорош в образе Форреста Гампа наш любимый Павел Деревянко

Роль Мэри Джейн точно засияла бы новыми красками, сыграй ее Лиза Арзамасова

Галадриэль в ключевой сцене «Властелина колец» жаждала стать королевой Средиземья, вот бы глянуть эту сцену с Викторией Исаковой

Федор Бондарчук мог бы сыграть очень убедительного, сильного и жесткого Ника Фьюри из «Мстителей»

Редактор в «Дьявол носит Прада» была бы сердечнее и теплее, если б на месте Мерил Стрип была Мария Порошина

Глубокая любовь Беллы и Эдварда из «Сумерек», но только в главных ролях Анна Чиповская и Иван Янковский

Культовый «5-ый элемент» влюбил в себя не один миллион человек, но был бы еще смешнее с Сашей Бортич в роли Лилу Даллас

Увидеть Юру Борисова с длинным блондом и в роли злого волшебника Люциуса Малфоя — и будто в Париж больше не нужно

Максим Матвеев был бы настолько органичен в этом амплуа, что даже удивительно, почему не он новый Джеймс Бонд

Интересно, какую манеру говорить выбрал бы многоликий Антон Лапенко для роли гения, миллиардера и филантропа — иными словами Железного человека

На «Завтрак у Тиффани» могла бы с легкостью прийти очаровательная Елизавета Боярская

Харизматичный и чуть нервный злодей Зорг из «5 элемента» пополнил бы коллекцию образов Кирилла Кяро