15 комичных историй о том, как простая готовка превратилась в курьез

Вы думаете, что ваш ужин находится в полной безопасности? Подумайте еще раз. На кухне даже самый знакомый рецепт может обернуться неожиданностью: от приторных макарон с сыром до каши для кота, которую с удовольствием съедает гостья. Это истории о кулинарных конфузах, домашних поварах-экспериментаторах и о том, почему «напиток из лепестков роз и меда» лучше хранить подальше от мужа.