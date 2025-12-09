15 комичных историй о том, как простая готовка превратилась в курьез

Интересно, а у кого ещё в порядке вещей хранить сливочное масло не в холодильнике, а возле плиты? Я себе такое даже представить не могу: чё-то в масляной обёртке валяется у плиты - ну, стопудово же масло, херакну его в пюре! Серьёзно, ..лять? 🤦♀️
Вы думаете, что ваш ужин находится в полной безопасности? Подумайте еще раз. На кухне даже самый знакомый рецепт может обернуться неожиданностью: от приторных макарон с сыром до каши для кота, которую с удовольствием съедает гостья. Это истории о кулинарных конфузах, домашних поварах-экспериментаторах и о том, почему «напиток из лепестков роз и меда» лучше хранить подальше от мужа.
- Я готовила пюре у мамы на кухне. Взяла кастрюльку, толкушку и кусочек масла, лежавший в масляной обертке возле плиты. Начала толкать пюре, а оно какого-то серого цвета. Подала папе, он попробовал и убежал плеваться. А потом оказалось, что маман сушила в обертке от масла кусочек мыла — она им при шитье пользовалась. И это мыло ничтоже сумняшеся я и кинула в пюре. © Inspiration / ADME
- Приготовила себе для умывания настой из лепестков роз и меда, поставила в холодильник — порция на 7 дней. Муж утром благодарит, говорит, мол, какой вкусный напиток был, сделай еще. © Елена Захарова / Dzen
- Рассказывает подруга. Муж вернулся домой раньше, она его попросила приготовить себе что-то, не сидеть голодным. Звонит, отчитывается: «Я молодец, сделал яичницу с луком». Утром подруга рассказывает, что с круглыми глазами обнаружила. Он взял и гладиолусы в яичницу порезал! © Алексей Лучников / Dzen
«Я полон сожалетти».
- Коту обычно варила кашу из ячневой крупы: добавляла растительное масло, натертые морковь, картошку, капусту, кусочки сала и рыбные очистки. Остужала, ставила в холодильник — хватало дней на пять. Однажды приехала подружка с ночевкой, а мне срочно нужно было уйти по делам. Я сообщила, что суп и салат в холодильнике, если вдруг проголодается. Возвращаюсь, а она: «Зачем мне суп и салат, если тут такая вкусная каша была?! Я ее подогрела и всю съела!» Пришлось Васе новую кашу варить. © Анита Васиуллина / Dzen
- Когда я впервые попробовал приготовить что-то вкусное, в рецепте требовалось несколько зубчиков чеснока. Я не знал, что такое зубчик чеснока, поэтому пошел в магазин и купил два зубчика. Ха-ха! Урок усвоен: две головки чеснока — это совсем не то же самое, что два зубчика. © Ty4651 / Reddit
- Варю в летней кухне суп нашему Рексу, овчарке килограммов на 60. Накидала в бульон капустных листьев, моркови, костей, колбасных очистков — все, что попалось под руки. С работы идет муж, уже в дом зашел и вдруг вернулся: «Не понял, а почему из Рексиной кастрюли вкуснее пахнет, чем от моего ужина?» © Елена Сорокина-Белобокова / Dzen
Я к новому году рождественские школены готовила, двойную порцию. Пока первая партия остывала, я вторую в духовку загружала. А мои замечательные дети утащили и съели один из готовых. Говору, его же выдерживать надо месяц, вы зачем съели. Сказали, что и так норм, отгоняла от оставшихся штоленов кухонной лопаткой(
«Оставила на столе кекс на час, чтобы остыл, прежде чем покрыть глазурью. А тут такое».
- А я как-то решила приготовить борщ, и вот незадача — в момент, когда надо было класть капусту, я обнаружила ее абсолютное отсутствие. Не нашла ничего умнее, чем положить пасту. А родителям сказала, что это минестроне, итальянский суп. © Таня Черкашина / ADME
- Однажды я приготовила прекрасные макароны с сыром — соус из четырех видов тертого сыра. Я готовила это блюдо сотни раз. Попробовала, а там полно сахара! Оказалось, что я случайно купила сладкий баварский крем вместо обычных сливок. Урок усвоен: даже если это рецепт, который можно приготовить с закрытыми глазами, пробуйте еду в процессе. © Ghostof***** / Reddit
- Была в нашем коллективе одна девушка, назову ее Фрося, — ну просто генератор различных казусов-импровизусов. Решили мы весной в обеденный перерыв приготовить салат из первых свежих овощей — огурчики, лучок, редисочка, укропчик, запах обалденный. Одна только проблема — нечем заправить: ни масла, ни майонеза. Наша вездесущая Фрося куда-то слетала, где-то поискала и принесла бутылочку с этикеткой «Масло растительное». Щедро полила салат. Все сели за стол, салатик такой свежий, аппетитный... Фрося, как главная добытчица, первой зачерпнула ложку и отправила в рот... Помните Савелия Крамарова в «Джентльменах удачи»? Вот Фрося выглядела как его родная сестра — и пена была почти такая же. Кому-то понадобилась бутылка из-под шампуня, а шампунь (желтый, прозрачный) перелили в бутылку из-под масла. А Фрося, со своим чистым везением, нашла именно ее. © Елизавета Мочалкина / ADME
"А я как-то решила приготовить борщ, и вот незадача — в момент, когда надо было класть капусту, я обнаружила ее абсолютное отсутствие".
Не вижу проблемы, просто продолжаете варить белорусский борщ, вместо украинского или русского - в нём по умолчанию нет капусты. Я всегда только такой и варю, т.к. не люблю в борще капусту.
«Попросила брата присмотреть за индейкой, возвращаюсь и вижу это».
- «А что, если растопить шоколадные конфеты в микроволновке?» — подумалось мне как-то. По идее, должно получиться нечто вроде шоколадной пасты. Засунула конфеты в чашку, чашку — в микроволновку, и начала греть по несколько секунд. Я не знаю, как называется блюдо, которое получилось. Эта фигня намертво прилипла к чашке! Не выковыривалась никак — ни отмачиванием, ни кипятком. Пришлось выбросить вместе с чашкой. Муж предположил, что это были «условношоколадные» конфеты. Даже скорее — условносъедобные. © ELESIK / ADME
- Я только начала встречаться со своим будущим мужем, и он сказал, что он повар, поэтому я решила произвести на него впечатление. Приготовила ему фаршированные манникотти. Готовя сырную смесь, я взяла 1/4 стакана сахара, но не знала, что сахар был заменен солью — мой отчим был очень веселым человеком. Плохо то, что я уже добавила обычную соль. В итоге у меня получилась порция соли с небольшим количеством сыра — и соответствующим вкусом. Парень сумел проглотить только кусочек. Самое интересное — после этого он оставил блюдо в холодильнике (не выбросил), и его брат, сосед по комнате, съел его. OpinionatedLulz / Reddit
- Сегодня приготовила куриную печень и овощное рагу. Муж такой: «Ой, фу, не люблю печенку». Через 15 минут пошел накладывать себе и съел две порции. Вот он мне так же в свое время говорил про гречку, тирамису, брокколи, овсянку... Только морковный пирог все никак не принимает. © rewarekaht
«При приготовлении песто у меня сломался пестик».
- У меня муж — сова, и первую половину дня он вообще очень плохо соображает. Как-то ему нужно было уехать рано утром на целый день, а поесть там было негде. Я заботливо приготовила еду, разложила по контейнерам. И, зная его, прилепила семь стикеров по всему маршруту его утренних действий — чтобы взял еду. И что вы думаете? Он на них посмотрел, подумал: «Как прикольно». И уехал без еды. Парам-пам. © yu_flymari
- Увидела в интернете лайфхак: если повернуть тостер на бок, положить сыр на один кусочек хлеба и поджарить оба, сыр расплавится — и получится сэндвич. Сыр действительно расплавился, но потом сработал таймер: хлеб выскочил из тостера и упал на пол. Мне пришлось убирать расплавленный сыр с пола, а сэндвича я так и не получила. © amao9098 / Reddit
- Приготовила суп, борщ, макароны, салат. Дети: «Мы не голодные». Через 10 минут: «А можно хлеб с кетчупом?» Да, конечно. Зачем я вообще готовлю? © nadira_adeeva
К последней истории - действительно, незачем. Можно оставить им две буханки хлеба и банку кетчупа на пару дней.
А самой отдохнуть от кухни)