14 примеров того, что весь движ в школе происходит после уроков

Казалось бы, в школе всё самое важное происходит во время занятий. Однако очень часто настоящая «движуха» начинается сразу после последнего урока. Мы собрали примеры, которые доказывают: самые яркие истории, смешные моменты и незабываемые сцены из школьной жизни случаются именно тогда, когда занятия уже закончились.

  • Сегодня после уроков мы с подругами сидели возле школы. И вдруг буквально в нескольких метрах от нас выбегают мальчишки с палками и начинают орать друг на друга: «Круцио! Экспелиармус! Сектумсемпра! Петрификус тоталус!» Я, недолго думая, выскакиваю между ними с кисточками в руках и во всё горло кричу: «Авада Кедавра!» Мальчишки синхронно падают на асфальт. Тут еще подходят старшеклассники и начинают мне аплодировать. Вот так я стала звездой школы. © ШКогвартс / VK
  • Моя первая учительница, Наталья Николаевна Копылова, жила недалеко от работы моей мамы. Они были в хороших отношениях, поэтому я иногда оставалась в гостях до или после уроков. Боже, лучшие воспоминания детства! Невероятно милая семья, прямо как из доброй книжки с картинками: на все руки мастер папа, красивая и умная мама, веселые дочка и сын. А я всегда чувствовала себя не гостем, а частью семьи.
  • Сын — первоклассник. В детском саду у него была лучшая подруга: дружили два с половиной года, буквально не разлей вода. Но в одну школу, к сожалению, не попали, и он очень из-за этого переживал. Но уже 3 сентября он радостно сообщил, что на продлёнке у него появилась новая подруга, и она «очень хорошая». Через пару дней я увидела эту девочку — и правда милая и приветливая. По дороге домой говорю:
    — Сынок, мне очень понравилась твоя подруга.
    Он с серьёзным видом отвечает:
    — Да, я всегда нахожу себе нежных девочек.
    И, пока я стою с ошарашенным лицом, невозмутимо добавляет:
    — Ну, мама, у них такие мягкие ладошки. Их так приятно держать за ручку. © Мамдаринка / VK
  • Где-то в третьем—четвёртом классе у меня была привычка: после уроков оставаться в школе, делать домашку, оставлять портфель в кабинете математики и спокойно уходить домой налегке. А утром приходить в школу уже без сумки. И вот в один прекрасный день меня... закрыли в школе. Я часа два просидел у входной двери, пока наконец не сообразил пойти в учительскую и позвонить классной. Трубку взяла её дочь — моя одноклассница — и сразу выдала: «Так и знала, что тебя закроют!» Она позвала маму, та связалась с уборщицей, и дверь наконец открыли. Домой я в итоге попал только к девяти вечера. © Подслушано / Ideer
  • У нас в классе была девочка, будто совсем не из этого мира, перевели к нам где-то в седьмом классе: тихая, худенькая, с короткой тёмной стрижкой. Она почти ни с кем не разговаривала — просто существовала где-то на заднем фоне. Училась, к слову, хорошо. И вот однажды в тёплый день после уроков мы всей компанией пошли в парк играть в салки. Она оказалась с нами. И не стояла в стороне, а бегала, смеялась, общалась, была полностью «в процессе». Минут тридцать абсолютной вовлечённости. Мы только переглядывались и шептали: «Это вообще она?» © liza_jaunzeme
  • В школе я была очень тихим, скромным и до невозможности стеснительным ребёнком. И вот однажды в пятом классе к нам зашёл мужчина и объявил, что он режиссёр театральной студии и после уроков проводит прослушивание для всех желающих. Не знаю, что во мне тогда щёлкнуло, но я решила пойти. Детей оказалось так много, что я чуть не сбежала сразу же. Но всё-таки набралась смелости и осталась. И уже в процессе выяснилось: на почти сотню претендентов — всего шесть мест. Казалось бы, никаких шансов для зажатой тихони. Но я прошла. И потом семь лет играла в театре. На память остались программки с тёплыми пожеланиями режиссёра после каждой премьеры, разные дипломы и грамоты. А главное — возросшая уверенность в себе и воспоминания, которые до сих пор греют. © Kortikarte / ADME
  • В классе у дочки был мальчик, который вёл себя так плохо, что учительница в наказание оставила после уроков весь класс. После занятий другие ребята перехватили его, дабы выразить свои справедливые возмущения. А он... расплакался и признался, что дома у родителей постоянно ссоры, те грозятся разводом. И тут произошло неожиданное: его поддержали. Другой мальчик рассказал, что у него был такой же период, и ему тоже хотелось и срываться на всех подряд. А в последний учебный день, когда почти всех уже распустили, учительница предложила отстающим задержаться для дополнительных занятий. Из всего класса остался только один ученик — родители заставили. И тот самый мальчик, узнав, что друг сидит в классе один, прибежал поддержать его, и тоже остался сидеть с ним вместе. © irinasp.it
  • На продленке завелся барабашка. Каждый день математичка находила на столе конфету с запиской: «Для настроения». Решили мы с ребятами вычислить анонима. Устроили настоящую засаду, и засекли, как в пустой кабинет прокрался бывший двоечник из параллельного класса. Оказалось, наша учительница полгода назад единственная поверила в него и помогла подтянуть учебу. С тех пор этот гаврик каждый день анонимно благодарил ее на карманные деньги. Теперь всей продленкой помогаем ему с математикой.
  • Дочке 13 лет, недавно ее пригласили в школьный театральный кружок — и с тех пор других тем в доме просто не существует, все крутится вокруг театра. А с легкой руки старшеклассников из этого же кружка она откопала на чердаке мою студенческую гитару и теперь в любую свободную минуту бренчит на ней. Недавно прохожу мимо ее комнаты и слышу что-то такое до боли знакомое. Прислушался, а это Evanescence. © alexanderpopoff_official
  • Когда я была в восьмом классе, наша классная руководительница уволилась, и к нам пришла новая, из другой школы. По профессии она была графическим дизайнером и искренне любила работать с детьми. Ведя у нас уроки, она делала это креативно — с презентациями, цветными карандашами и красками — и материал действительно усваивался! Она каким-то образом находила подход к каждому и умела заинтересовать даже тех, кому раньше было всё равно. Однажды она заметила ребят, которые держались обособленно и после уроков играли в настольные игры. Тогда она организовала небольшой кружок, куда мог прийти любой со своей игрой. И юные интроверты начали знакомиться, общаться и регулярно собираться после школы. © ШКогвартс / VK
  • В школе я всегда оставался на продлёнке, потому что туда ходила Машенька — девочка, в которую я был влюблён по уши. Ради неё я терпел лишнюю математику, не убегал домой, а оставался в этой школе ещё на пару часов. Ради неё старался на уроках и делал вид, что мне всё вообще легко даётся. У меня был план признаться. Всё шло идеально: полгода я методично «подготавливал почву». А потом в один прекрасный день к ней просто подошёл другой одноклассник и подарил плюшевого мишку. Машенька начала дружить с ним, а про меня вовсе забыла, больше не обращала внимания... © ШКогвартс / VK
  • Я вырос в пригороде, где, как это обычно бывает, выбор школ и кружков был минимальный. А ребёнком я был пытливым и в третьем классе вдруг загорелся идеей заниматься опытами — эдакой химией на минималках. Но в нашем районе из доступного были только танцы и бокс. Наверное, так и сидел бы я дома, довольствуясь чтением книг о природе и экспериментах, если бы не моя тётя — по образованию химик. Узнав о моём увлечении, сначала пошутила: мол, «это всё гены, племяшка в меня пошёл», но через пару месяцев арендовала небольшое помещение, оборудовала его и открыла кружок «Юный химик» для местных детей. Занятия вела в один из своих выходных, за символическую плату, просто чтобы покрыть аренду и расходы. Благодаря ей у меня появилась возможность заниматься любимым делом и найти друзей-единомышленников. Я никогда не забуду её вклад в мою жизнь. Кстати, сейчас мне 25, и я аналитик-фармацевт. © ШКогвартс / VK
  • Остался после уроков доклеивать проект по биологии. В школе тишина, только лампы гудят. Захожу в лаборантскую за клеем и вижу, что наш знаменитый анатомический скелет Василий стоит не в углу, а прямо посреди комнаты, причем в моей куртке, и ни много ни мало — машет мне рукой. Я там чуть дар речи не потерял, выронил ватман и уже собрался бежать по коридору. Вдруг «Василий» издал странный всхлип и начал медленно оседать на пол, при этом подозрительно хихикая. Это мой лучший друг спрятался за партой и просунул руки в рукава куртки, которую заблаговременно накинул на скелет. Он ждал меня там целых полчаса, чтобы эпично напугать. А в итоге мы оба получили нагоняй от охранника за то, что бьем баклуши после уроков.
  • После уроков мы с подругой решили подбросить любовную записку красавчику из 9-го «Б». Прокрались в пустой класс, нашли его парту и уже засунули бумажку под крышку, как вдруг услышали шаги в коридоре. Пришлось срочно нырять под стол учителя. Сидим, стараемся не дышать, и вдруг в класс заходит сам «объект воздыханий» с другом! Слышим шуршание — как потом оказалось, это он увидел записку, вытащил, бегло прочитал и как давай... хохотать на весь кабинет. Посмеялись с другом и ушли, а записку он смял и прямо там на пол бросил. Было очень досадно, зато влюбленность как рукой сняло. Нет, теперь объясняюсь только словами, и только серьезным парням.

Такие вот драмы и курьезы творятся в обители знаний после уроков. А что творится во время них, мы спросим у 17 учителей, которые каждый день видят такое, что никакой валерьянкой не запьешь.

