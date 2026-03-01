"барышни разгуливали в головном уборе и в гостях, и на работе."
Машенька несет очередную бредятину?
🤔😣😶🌫️
На работе 8 часов в меховой шапке никто не сидел (кроме случаев, когда место работы было в холодном/неотапливаемом помещении).
В гостях дамы не снимали шапку, если заскакивали ненадолго, как Надины подруги в фильме)
12 вещей из любимых фильмов, которые раньше казались роскошью, а сегодня вызывают лишь добрую улыбку — 01.03.26
А помните, как все мечтали оклеить гостиную фотообоями, раздобыть меховую шапку «как у Нади» и купить модные чешские клипсы? Сейчас все эти детали в старых фильмах вызывают лишь недоумение у юных зрителей. А когда-то все были готовы даже в 6 утра занять очередь за ними. Мы решили вспомнить, за какими раритетными вещами люди охотились в прежние времена.
Меховая шапка
В 70-х годах прошлого века меховые шапки были предметом искренней зависти, и все барышни мечтали раздобыть себе такой головной убор. В идеале следовало щеголять в высокой шапке — именно такой аксессуар можно увидеть на Наде. Но и другими моделями тоже не брезговали. Причем эту меховую роскошь носили даже в помещении. Ансамбль, состоявший из длинного платья, яркого платка и меховой шапки, считался невероятно модным, а потому барышни разгуливали в головном уборе и в гостях, и на работе.
Серьги клипсы
Открою страшную тайну, ответ на эту великую загадку. Модно блин это тогда было, прикиньте
В фильме «Любовь и голуби» Раиса Захаровна в нескольких сценах щеголяет в невероятно популярных в те времена клипсах. Такие серьги выпускались во всевозможных цветах и формах, и чаще всего их делали из пластика. И хоть серьги из драгоценных металлов все так же пользовались любовью у женщин, дамы постарше предпочитали именно пластиковые клипсы. Почему? Загадка. Может, они выглядели необычно на фоне классических украшений. По-настоящему ценной находкой считались чешские клипсы, которые могла раздобыть не каждая модница.
Сумка через плечо
Да ладно!сумки всякие были.у меня тоже на ремне была одно время-все что надо и не надо помещалось,хоть и нелегко было таскать
У многих школьные годы ассоциируются с тяжелыми кожаными ранцами, но старшеклассники все время старались найти вариант поинтереснее. Ведь так хотелось выделиться на фоне других школьников. В 80-х годах в моду вошли полуспортивные сумки через плечо разных расцветок. Все учебники и тетрадки в такую сумку не влезали, зато выглядела она современно и ярко. Иногда попадались сумки с логотипами крупных компаний, но самым шиком было раздобыть вариант с эмблемой московской Олимпиады. Такой аксессуар гарантировал завистливые взгляды со стороны одноклассников. Как и другие варианты носить на плече ее было неудобно, зато с Олимпиады-80. А с какой сумкой вы ходили в школу?
Фотообои
В 70-е года прошлого века в продаже появились фотообои и тут же стали одним из самых желанных предметов интерьера. С помощью них обычно оформляли только одну стену (привет современным акцентным стенам). Клеить фотообои было настоящей морокой: они легко рвались, начинали пузыриться и подчеркивали даже самые микроскопические неровности стены. Зато выглядели необычно, стильно и сразу сообщали гостям о завидном благосостоянии хозяев. К сожалению, такие обои быстро выцветали, да и при дневном свете выглядели не слишком симпатично из-за некачественной печати, а потому народная любовь к ним быстро угасла.
Цветные колготки
Фото для примера неудачное выбрано. У Варлей такая фигура, что её по-другому вообще трудно было одеть. Так что эти колготки (профессиональные, надо сказать) - необходимость, а не мода.
В 60-е годы колготки были еще в новинку для женщин, дамы предпочитали носить чулки и не хотели от них отказываться. Может быть, эти капроновые изделия так и не вошли бы в моду, если бы не укорачивающаяся длина юбки. Стильные мини предательски демонстрировали верхнюю часть чулок, и вот тут колготки оказались отличной альтернативой. А чтобы еще больше подчеркнуть красоту ног, дамам советовали примерить цветной вариант. От барышни в голубых, красных или фиолетовых колготках окружающие просто не могли оторвать глаз. Правда, найти эту красоту было непросто, и о таком раритете мечтали все женщины.
Хрустальная люстра
Хрустальная люстра была настоящим символом достатка, да и выглядела по тем временам, роскошно. Стоили эти светильники недешево, и их было сложно найти. Одним из достоинств люстры было то, что она отлично освещала помещение. Редко кто мог позволить себе украсить комнату многочисленными настенными светильниками, обычно в довесок к потолочной лампе покупался только торшер. Зато в хрустальной люстре было несколько лампочек, а свет, отражаясь от подвесок, хорошо рассеивался в помещении. Правда, в панельках, где высота потолков была мизерной, было сложно повесить многоярусную люстру. А помните, какой морокой было протирать все эти подвески от пыли?
Сережки малинки
Вот что значит полное равнодушие к цацкам - только сейчас я узнала название "малинки" и что "приходилось покупать сережки с рук или мечтать о таком наследстве" 😂😉
Среди различных моделей серег особой популярностью пользовались малинки. Эти крупные украшения были к лицу далеко не всем дамам, но заполучить их все равно мечтала каждая женщина. Самым роскошным вариантом считались серьги с бриллиантами, но стоили они слишком дорого, поэтому в продаже были и изделия с фианитами, обрамляющими синтетический рубин или сапфир. Найти малинки на прилавках магазинов было непросто, приходилось покупать сережки с рук или мечтать о таком наследстве.
Халаты с капюшоном
А ещё нарядные халаты из искусственного шёлка в крупный цветок многие дамы носили даже на работу или на прогулку по городу - сама видела в Баку в 70-е и 80-е годы.
Раньше халат был в гардеробе каждой женщины, причем его надевали не только после банных процедур. Возвращаясь с работы, почти все дамы переодевались в халат — не заниматься же домашними делами в нарядном платье. Но только настоящие модницы могли позволить себе изысканные кимоно или махровый халат с капюшоном. Большинство носило скучные модели в цветочек. Отыскать халат с капюшоном было задачей со звездочкой, и такие варианты считались парадно-выходными, их даже надевали к приходу гостей.
Проводные телефоны
А помните те времена, когда мы знали наизусть все телефонные номера друзей и родственников? Особенно забывчивые иногда специально вешали на стену рядом с аппаратом листок с важными номерами. Но сам телефон был далеко не в каждой семье, и дело было даже не в стоимости аппарата. Просто раздобыть телефонный номер было не так просто, некоторые ждали его годами.
Раскладные диваны
Далеко не у всех была отдельная спальня, но не ставить же кровать в гостиной. В этом случае людей выручали раскладные диваны. Обычно они продавались в паре с двумя креслами, и последние можно было сдвинуть, чтобы устроить еще одно спальное место, вдруг кто-то из гостей решит переночевать. Чтобы добыть действительно красивый и стильный гарнитур, нужно было приложить массу усилий, на некоторые модели записывались в очередь. Самое обидное, раскладная часть быстро приходила в негодность. Бывает, плюхнешься на сложенный диван, и попа буквально утопает в нем вместе с подушкой.
Мужские шубы
В старых фильмах не часто встречаются кадры с мужчинами в шубах. Но это не значит, что джентльмены не носили такую одежду. Просто шубы, как мужские, так и женские, стоили приличных денег и продавались не во всех магазинах. Среднестатистический гражданин не мог себе позволить такую роскошь. Поэтому в кино шубы обычно примеряют только отрицательные персонажи.
Купальники
В 60-х годах прошлого века каждая женщина мечтала о стильном купальнике. Но те редкие модели, которые встречались на магазинных полках, совсем не радовали глаз. Да и сидели они плохо. Поэтому некоторые рукодельницы шили себе купальники сами, главное, нашлась бы ткань. Поэтому костюмеру фильма «Три плюс два» купальники пришлось одалживать, купить их она не могла.
А у вас есть такой предмет, который раньше считался роскошью? Может быть мамины духи или бабушкино трюмо? Делитесь в комментариях.
