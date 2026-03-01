12 вещей из любимых фильмов, которые раньше казались роскошью, а сегодня вызывают лишь добрую улыбку — 01.03.26

У многих школьные годы ассоциируются с тяжелыми кожаными ранцами, но старшеклассники все время старались найти вариант поинтереснее. Ведь так хотелось выделиться на фоне других школьников. В 80-х годах в моду вошли полуспортивные сумки через плечо разных расцветок. Все учебники и тетрадки в такую сумку не влезали, зато выглядела она современно и ярко. Иногда попадались сумки с логотипами крупных компаний, но самым шиком было раздобыть вариант с эмблемой московской Олимпиады. Такой аксессуар гарантировал завистливые взгляды со стороны одноклассников. Как и другие варианты носить на плече ее было неудобно, зато с Олимпиады-80. А с какой сумкой вы ходили в школу?