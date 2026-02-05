27 наглядных примеров того, как по-разному выглядят герои любимых сказок у нас и за рубежом

В детстве экран телевизора был для нас волшебным порталом, а любимые герои — настоящими друзьями, ради встречи с которыми мы готовы были отложить все дела на потом. Спустя годы это увлечение обрело новое измерение: оказывается, у многих культовых персонажей существуют менее известные, но не менее яркие «двойники» из мировой культуры. Это открытие и стало импульсом для нашего исследования сегодня.

Кот в сапогах

Малыш и Карлсон

Щенок Малыша

Снежная королева

Золушка

Фея-крестная

Принц

Мачеха и сестры

Русалочка

Драконятина
6 минут назад

Русалочка Диснея - моя любимая героиня мультфильмов. И как же хорошо, что в конце у нее все налаживается - и отношения с отцом и исполняется ее желание земной жизни на ножках и конечно же, свадьба с принцем. У Андерсена столько боли и страдания, невыносимо жалко героиню.

Принц, спасенный Русалочкой

Урсула и Морская ведьма

Пиноккио и Буратино

Сверчок

Голубая Фея и Мальвина

Маугли

Балу и Багира

Bisquit
14 минут назад

Обожала советский мультик про Маугли. Один из любимых моментов — Каа с бандерлогами.

Шерхан

Каа

Девушка-индуска

Винни-Пух и Пятачок

Ослик Иа

Кролик

Филин и Сова

Аладдин

Джинн

Султан

Жасмин и Зульфия

