По мне так слизаны образы с советского) этот вышел уже в 2000х годах
27 наглядных примеров того, как по-разному выглядят герои любимых сказок у нас и за рубежом
В детстве экран телевизора был для нас волшебным порталом, а любимые герои — настоящими друзьями, ради встречи с которыми мы готовы были отложить все дела на потом. Спустя годы это увлечение обрело новое измерение: оказывается, у многих культовых персонажей существуют менее известные, но не менее яркие «двойники» из мировой культуры. Это открытие и стало импульсом для нашего исследования сегодня.
Кот в сапогах
Малыш и Карлсон
Щенок Малыша
Снежная королева
Золушка
Фея-крестная
Принц
Мачеха и сестры
Русалочка
Русалочка Диснея - моя любимая героиня мультфильмов. И как же хорошо, что в конце у нее все налаживается - и отношения с отцом и исполняется ее желание земной жизни на ножках и конечно же, свадьба с принцем. У Андерсена столько боли и страдания, невыносимо жалко героиню.
Принц, спасенный Русалочкой
Урсула и Морская ведьма
Пиноккио и Буратино
Сверчок
Голубая Фея и Мальвина
Маугли
У нас очень шикарная серия про Маугли, такая графичность, это нечто.
Балу и Багира
Обожала советский мультик про Маугли. Один из любимых моментов — Каа с бандерлогами.
Шерхан
Каа
Девушка-индуска
Винни-Пух и Пятачок
Ослик Иа
Кролик
Филин и Сова
Аладдин
Джинн
Султан
Жасмин и Зульфия
А вот еще несколько полюбившихся многим персонажей, за судьбой которых мы наблюдали многие счастливые годы своей жизни: