27 наглядных примеров того, как по-разному выглядят герои любимых сказок у нас и за рубежом

В детстве экран телевизора был для нас волшебным порталом, а любимые герои — настоящими друзьями, ради встречи с которыми мы готовы были отложить все дела на потом. Спустя годы это увлечение обрело новое измерение: оказывается, у многих культовых персонажей существуют менее известные, но не менее яркие «двойники» из мировой культуры. Это открытие и стало импульсом для нашего исследования сегодня.