Зачем здесь что-то выдумывать? Берем реальные фотки Челентано и Орнеллы Мути - готово
Мы представили, как бы выглядели 17 героев наших любимых фильмов на пенсии
Мы помним их молодыми, бесстрашными и полными сил. Герои, которые стали легендами нашего детства и золотого фонда кинематографа. Но что, если мы заглянем в их будущее, используя современные технологии? Листайте вниз, и вы удивитесь, увидев, как бы выглядели наши горячо любимые герои, выйдя на заслуженную пенсию.
Эдвард и Вивьен, «Красотка»
Мадам Грицацуева, «12 стульев»
Шурик и Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Холли Голайтли, «Завтрак у Тиффани»
Шарапов и Жеглов, «Место встречи изменить нельзя»
Северус Снегг, «Гарри Поттер и философский камень»
Элиа и Лиза, «Укрощение строптивого»
Энди Сакс, «Дьявол носит Prada»
Катерина и Георгий, «Москва слезам не верит»
Беатрикс Киддо, «Убить Билла»
Рейчел и Джоуи, «Друзья»
Джек Доусон, «Титаник»
Рик и Эвелин, «Мумия»
Лорелей Ли, «Джентльмены предпочитают блондинок»
Настенька, «Морозко»
Вот за Настеньку как-то обидно. В молодости была прелесть какая дурочка, а с возрастом как будто так дурочкой и осталась.
Алена Санина, «Чародеи»
Виктория Владимировна Прутковская, «Моя прекрасная няня»
Наши герои, как и их реальные прототипы, доказали: возраст — это лишь цифра, главное — сохранить свой неповторимый характер, ту самую искру, за которую мы их полюбили. Так что независимо от морщин и седины, эти персонажи навсегда останутся в нашей памяти вечно молодыми и жизнерадостными.
Комментарии
кому нужны вот такие статьи? кому они интересны? ии рисует эти картинки без какой либо души, это выглядит скучно и иногда нелогично. неужели трудно найти нормального художника?? или просто не делать такие статьи?