15 жизненных историй, в которых тонкие стены выдали соседей с потрохами

Тонкие стены — бич многоквартирных домов. С ними легко стать невольным участником жизни соседей, даже если ты к этому совсем не готов. И речь тут не только о музыке и перфораторе: иногда слышимость такая, будто ты случайно оформил подписку на чужое реалити-шоу без кнопки «отписаться».