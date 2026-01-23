15 жизненных историй, в которых тонкие стены выдали соседей с потрохами

А как Катькины соседи определяют, что пылесосит именно муж? По звуку отличают?
Тонкие стены — бич многоквартирных домов. С ними легко стать невольным участником жизни соседей, даже если ты к этому совсем не готов. И речь тут не только о музыке и перфораторе: иногда слышимость такая, будто ты случайно оформил подписку на чужое реалити-шоу без кнопки «отписаться».
А как Катькины соседи определяют, что пылесосит именно муж? По звуку отличают?
въехал в новую квартиру, подумал
- хорошая слышимость?
- очень! - ответил сосед
Парню с бумажными цветами, походу, тоже нечем заняться было, подкатил)
