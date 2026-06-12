16 ярких историй о командировках, после которых впечатлений больше, чем тополиного пуха в июне
Командировка — это такое дело, которое так или иначе сопровождается яркой историей. Кому-то приходится работать в одном офисе с собакой, кто-то отмечает в автобусе на границе свой день рождения, есть те, кто обязательно вернется из рабочей поездки с гостинцем или сувениром, а кого-то ждут сюрпризы по возвращении домой. И вот простые командировки превращаются в трогательные или смешные рассказы, которые мы и собрали в этой статье.
- Муж поехал в Турцию в командировку с коллегой по имени Никита. Им забронировали один номер с двумя односпальными кроватями. Приезжают, а на ресепшене хлопают глазами и провожают в номер, где стоит большая двуспальная кровать, сердечко из полотенец, цветы, фрукты. В общем, работники решили, что он едет с подругой по имени НикитА, и устроили им романтическую встречу. Понятное дело, номер им поменяли, а вот фрукты оставили как компенсацию за неудобства.
- Собираю мужа в командировку, аккуратно укладываю вещи: футболки, носки, рубашки. В самый низ чемодана прячу маленькую записку. Вроде ничего особенного, просто листочек, на котором крупными буквами написано: «Готовься, папочка». Пару дней назад узнала, что мы ждем малыша. Пусть сюрприз будет! Теперь жду, когда он приедет, откроет чемодан и, наконец, увидит. Надеюсь, не позвонит из аэропорта с криком: «Что происходит?!»
- Муж собирался в командировку, в магазин вышел докупить кое-что, а телефон забыл. Тут смс с незнакомого номера: «Встречаемся в таком-то отеле в 19.00». А отель-то в нашем городе! Поехала вслед за ним, забегаю в фойе, а мой благоверный там у стойки обнимается с китайцами в костюмах. Он смотрит на меня, они смотрят на меня. Сзади шеф его подходит, здоровается. Объяснились, что они партнеров забирали, чтобы вместе в аэропорт ехать. Ну и на старуху бывает проруха.
Кошка Ксюша обнимает ботинок своего человека, который только вернулся из командировки. Человек, в свою очередь, оправдывается, что все это время кошку кормили и лоток убирали. Будто дело только в этом!
Мы нашего Йосю к обуви не пускаем. Мало ли какой пакости можно с улицы принести
- Я сейчас в командировке в головном офисе компании. Одна из коллег приходит на работу с собакой. Говорит, оставить питомца не с кем на целый день. У собаки есть свое место в кабинете, где сидят еще 4 человека. Надо сказать, собака очень воспитанная. Иногда она выходит пройтись по этажу — все ее знают. И вот было у нас довольно сложное совещание. Все выходили понурые, а тут собака с мячиком. И все по очереди кидали ей игрушку — следы совещания как рукой сняло. В общем, такой собаке премию еще давать надо.
- Командировка. Живем вчетвером на квартире. Один холодильник на всех. Смотрю, мой сыр кто-то потихоньку подрезает. Я говорю, мол, мне не жалко, но совесть все-таки должна быть. Сосед говорит, и у него сыр исчезает. Утром смотрю, от куска почти ничего не осталось, я всех на кухню, показываю сыр, а сосед заявляет, что это вообще-то его кусок. Выяснилось, что мы ели один и тот же сыр, а второй, точно такой же, завалился за остальные продукты.
- Я уже некоторое время в командировке в Алжире. Часто покупаю себе тут лосося. Цена везде одинаковая — 8000 динар за килограмм. Тут встречаю свою знакомую, и она советует лавку, которая в соцсетях в режиме реального времени выставляет, что есть в наличии, и доставляет. Там цена на лосося — 5500 за кило! Мчусь туда, беру упаковку за 7900 динаров и радуюсь, что у меня почти полтора килограмма рыбы. А дома решила взвесить — ровно кило. Пишу продавцу, мол, это что еще такое? А он отвечает: «Так с костями там было бы 1,4 кг. А я их достал. Так что все хорошо». И вот вроде бы все логично, но осадок остался.
Эта малышка прячется, чтобы устроить вернувшемуся из командировки папе сюрприз. Ну милота же!
- Возвращались мы из командировки в Болгарии на автобусе. На границе с Молдовой зашла уставшая представительница румынской таможни, собрала паспорта, уже даже не проверяя соответствие лиц, и пожелала счастливого пути. Ехать между пунктами минуты три. Старший отправил паспорта на раздачу, мы подъезжаем, заходит представитель Молдовы, но моего паспорта нет... Наш автобус высаживают, связываются с Румынией. И, о, чудо, у них, оказывается, лежит лишний паспорт. Ждем. Ночь, сверчки. С румынской стороны несется машина с моим паспортом. Меня вызывают на процедуру сравнивания лица. Совпало. Румынский мужчина мне протягивает документ, смотрит на меня честными глазами и говорит: «С днем рождения». И правда, было пять минут первого, и у меня был день рождения.
- Встретила на машине мужа из командировки. Вдруг ему приходит сообщение, он украдкой смотрит на экран и быстро убирает телефон в карман. Спросила, а он отвечает как-то невпопад. Говорю: «Что ты скрываешь?» Муж со вздохом: «Просто я премию получил. Хорошую. Поэтому узнавал у туроператора насчет путешествий. Хотел тебе сюрприз дома сделать».
- Брат у меня начал ходить, когда наш папа был в командировке. Мы с мамой решили не говорить отцу. Вот папа возвращается, а братишка перед ним как начнет шагать, словно в первый раз. Папа прям в восторге, думает, он первый это видит. Сияет такой, всем хвастается, а мы с маман сидим, делаем вид, что для нас тоже все это ново. И вот так уже лет пятнадцать мы храним маленький секретик.
Вот такой очаровательный помощник администратора встречает командировочных постояльцев
- После того как мы с парнем съехались, я все больше узнавала его с новых сторон. Уезжала в командировку по работе на неделю и уже предполагала гору посуды, когда вернусь домой. Парень нормально относится к домашним делам: готов выдраить целую квартиру, приготовить что-то. Но не мыть посуду! И вот я дома, а мойка пустая. Обошла всю кухню, ни одной грязной тарелки не нашла. Говорю, ты нанимал кого? А он рассказывает, что просто брал пищевую пленку и обматывал ею тарелку, с которой ел. Когда все доедал, пленку снимал и выкидывал.
- Ездила в командировку, в гостинице жила неделю. Номер убирали каждый день, но лично с горничной я не встречалась. На третий день прихожу вечером, на тумбочке рядом с кроватью лежит фигура из полотенца — лебедь или что-то такое. Мелочь, такое я видела. Но рядом с ним лежала записка от руки: «Хорошего вечера, вы оставили вчера недопитый чай. Наверное, устали». Все. Это было очень трогательно. Неделю была одна в чужом городе, уставала, и тут какой-то человек, которого я не видела, заметил мой недопитый чай и поддержал. В последний день я оставила ей конверт с письмом. Написала, что ее записка была лучшим, что случилось за всю командировку. Не знаю, прочитала ли.
- Помню, как в году 1995 отец привез из командировки заветную Денди. Мне было тогда года три-четыре. Мама сразу говорит: «Все, сына больше не увидим!» И ведь почти угадала.
Через неделю стало ясно, кто тут настоящий ребенок. Отец так втянулся! В итоге мама Денди спрятала. Папа обиделся, да так, что снова в командировку напросился, в большой город. И что вы думаете? Возвращается он не с пустыми руками, а с еще одной Денди, кучей кассет, тремя тетрисами и маленьким телевизором. Мол, попробуйте теперь забрать. С тех пор играл аккуратнее, больше по ночам, когда мама спала.
Такой милый утенок в номере отеля скрасит любую рабочую поездку
- Как же я не люблю консервы! Помню, дедушке удачно подвернулась командировка, откуда он нам привез целый фургон консервов. Мы их ели на завтрак, обед и ужин. И вот это ощущение, что мама будит тебя утром завтракать, а уже пахнет консервами.
Странно - если есть запас консервов, то готовить не надо чтоли? 🙄
- У нас в отделе работала женщина, которая всех новеньких встречала фразой: «Посмотрим, сколько ты продержишься». Меня тоже так встретила. Через год нас отправили с ней в командировку. В поезде она разговорилась и рассказала, что сама пришла на эту работу молодой и счастливой, а ее тут так затравили, что чуть не уволилась даже. Спрашиваю, так зачем же ты сама теперь так с новенькими. Она помолчала и говорит: «Чтобы проверить. Если человек после моего „сколько продержишься“ не сломался, значит, его уже никто здесь не сломает. Я их не пугаю. Я их закаляю заранее». Я обалдела. Оказалось, всех, кто выдерживал эту проверку, она потом негласно опекала и защищала.
Командировка — маленькое путешествие. Поэтому оттуда тоже привозят сувениры — кто на что горазд
- У меня есть хобби, немного необычное — я коллекционирую винтажные часы. Однажды, находясь в командировке, я решил заглянуть в одну антикварную лавочку в Праге. Там, за стеклом, были серебряные с утонченной гравировкой и маленьким алмазом посередине часы. Продавец поделился их историей: часы принадлежали аристократу из 18 века и были подарком от его жены. Аристократ ценил этот подарок и всегда носил часы с собой. После они передавались по наследству, пока не оказались в этом магазине. Теперь они занимают особое место в моей коллекции.
- У нас три сотрудника застряли в командировке на Сейшелах. Должны были вернуться, но им поездку продлили на несколько дней. Перечитываем слово «командировка» и стараемся не завидовать. Они остаются там за счет организации. Им начисляется зарплата. Они получают суточные. При этом командировочное задание уже выполнено.
Кто-то любит ездить в командировки, кто-то — не очень. И наши читатели могут разделиться на две категории — «как же жаль, что меня на работе никуда не отправляют» и «да век бы не видал я эти деловые поездки».
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