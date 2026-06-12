16 ярких историй о командировках, после которых впечатлений больше, чем тополиного пуха в июне

Кто-то любит ездить в командировки, кто-то — не очень. И наши читатели могут разделиться на две категории — «как же жаль, что меня на работе никуда не отправляют» и «да век бы не видал я эти деловые поездки».

А вот еще несколько статей о коллегах и рабочих буднях: