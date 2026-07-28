20+ жизненных фото и историй о домашних животных, для которых дача — это летнее королевство
Многие из нас просто не представляют лето без отдыха на даче. А пока мы в поте лица трудимся в огороде, у наших любимых домашних животных кипит собственная жизнь, наполненная сплошными тыгыдыками, забавными приключениями, маленькими радостями и отдыхом под лучами летнего солнышка. Эти маленькие комочки делают наш отдых на даче в тысячу раз светлее и ярче. Вот истории и фото с дачи, которые легко поднимут вам настроение.
Как же хорошо летом на даче у бабушки! Даже котики радуются
Наши любимые бабушки и дедушки всегда найдут о ком позаботиться. И сделают это с любовью.
- Подобрала тетя как-то котенка на улице и решила отдать его моим бабушке и дедушке. Бабушка, к слову, кошек никогда особо не жаловала. Приехала я к ним погостить — котенок висел на шторах и скатертях, ложился перед бабушкой (ей приходилось его палочкой сдвигать, а он вставал и через полметра снова ложился перед ней). И вот бабушка сидит в кресле, а котейка улегся ей почти воротником. Видно, что ей очень неудобно. Только я попыталась его убрать, как она мне строго так прошептала:
— Не смей ребенка будить. Не видишь — устал! Столько дел переделал, пускай поспит.
И сидела с этим озорником еще больше часа. Бабушки — они для всех бабушки.
«Вот так спит Мирин, зная, что она — самый красивый цветочек во всем саду»
Без наших любимчиков, детство было бы не таким ярким и запоминающимся
- У меня кот обожал свежие огурцы. И воду. Не дай бог без него в ванну пойдешь — мог и обидеться. И не только кот. Свежие огурцы также обожала наша немецкая овчарка. Когда я еще мелкой была, нас всей дружной компанией сплавляли на дачу к бабушке. И каково же было ее удивление, когда в один прекрасный момент она зашла в парник и увидела там три ряда обкусанных огурцов. Я обкусывала те, что самые высокие, собака — средние, а кот — нижние. Бабуля не ругалась, но очень негодовала. И вот уже четверть века мне этот наш дружный поход за вкусняшками припоминают.
«Грибное лето. 5 кг белых и верный, уставший друг»
Дядя был в лесу, говорит: "Грибов нет, одни лисички".
А я лисички люблю как раз, но дядя их за грибы не считает
«Приехал в деревню, а там вот»
Говорят, кошки привыкают к дому, а не к человеку. Но иногда именно кошки показывают нам, что такое настоящая верность
- Была у дедушки кошка — Кося. В дом он ее никогда не пускал: жила во дворе, спала в сарае, бродила по территории, но никогда не убегала. Так и привыкла. Когда деда не стало, в дом никто из нас не приезжал полтора года, кошка жила одна — на тот момент ей было 9 лет. Кося осталась одна: питалась мышами, спала под навесом с дровами, а зимой — на соседском чердаке, там тепло, и он всегда открыт. Полтора года так, одна. Наша кошка за полтора года не оставила дом. Через полтора года в дедов дом вернулся отец. Рассказывает: подъехал к дому на машине, только успел выйти — с того берега реки, по полю, да по бревну через речку несется к нему Кося, мяучит. С разбега до груди допрыгнула — так рада была. С того времени жила Кося с нами. Не все животные, да что животные — не все люди способны так ждать, так хранить верность. Любите своих питомцев и свою семью.
«Кот-плывун, или спасение от жары: когда запарился в +32 и решил сам занырнуть»
Когда простая прогулка обернулась неожиданной историей
- Пошли погулять по поселку. Идем, гуляем, сама-то никого не трогаю, ну, ем по пути то, что растет из съедобного. И вдруг из чьих-то открытых ворот выбегает собакен и кидается в нашу сторону.
Подлетает. А я ему говорю:
— Гулять!
Он и пошел рядом, радостный... Через метров 100 вижу: в глазах песеля появляется сомнение. Как-то не так, не с теми, не туда. Пошел к забору, сделал вид, что что-то ищет. Потом тихо почапал обратно. Задумчиво так, медленно, останавливаясь и оглядываясь. Вот так стала я арбузером собачьим. Понравилось.
«Каждый день я живу только ради того, чтобы смотреть, как Мисо по утрам инспектирует сад»
Бабушкина забота иногда приводит к самым забавным историям. Оставишь домашнее животное на даче — и получишь новую историю в семейную копилку
- Есть у меня собака породы далматинец. Ну, сами понимаете, не маленькая. Я ее на лето отвожу на дачу, ибо негоже песе в жарком городе тухнуть. Дача где-то в 100 км от дома. Там, кроме собаки, на постоянном проживании бабушка с дедом. В один прекрасный летний день звонит мне на работу бабушка, вся в слезах: мол, приезжай скорее, тут у твоей собаки что-то на животе. Я, бросая все, лечу к ним. Спрашиваю бабулю:
— Где?!
— Ну вот же!
Меня резко отпускает, и я начинаю конкретно смеяться:
— Ба, ты не поверишь, у собак тоже есть пупок!
«А вот и виновница моего приезда»
Не зря ведь говорят, что собака — лучший друг человека. Некоторые из них остаются в нашем сердечке навсегда
- Знакомая моей мамы несколько лет назад нашла собаку — шикарную чистокровную немецкую овчарку. Точнее, как нашла. Он сам к ней пришел и остался жить с ней на даче. Назвала собаку Дик. Как-то хозяйка попросила присмотреть за Диком. Мама кормила, выгуливала. Благо, не так далеко живет. А потом появился вопрос о поиске нового дома. На удивление, очень быстро нашли нового хозяина. Несколько дней подряд, до того как забрать собаку, он приезжал познакомиться с Диком поближе, ходил с ним на прогулку. Накануне переезда Дика в новый дом у мамы зазвонил телефон. Новый хозяин сказал, что Дик привел его к какому-то дому и четко описал дом мамы. Дик пришел попрощаться. Раньше Дик ни разу не был рядом с маминым участком. Она с ним ходила гулять только недалеко от его дома. А он нашел дорогу сам. Мама, конечно же, вышла. Как не встретить такого замечательного гостя? Все-таки немецкие овчарки — удивительные собаки.
«Он тут главный управляющий всем хозяйством на даче»
Когда научила хитрому трюку, но забыла уточнить малюсенькую деталь
- Свое детство я провел в деревне. В качестве домашнего животного была кошка. Помесь сиамской кошки и обычного дворового кота. Очень умное и хитрое создание. Она жила в сарае наверху (на сеновале). В дом ее пускали только под присмотром. Вопрос доступа в дом она решала очень просто. Ждала возле двери, с того края, где завесы, и, когда дверь открывалась, пролезала в непросматриваемой зоне и пряталась под полкой с обувью. Этот трюк ей удавался очень виртуозно. Потом у нас появился еще один кот, который был глупенький. Его характерной особенностью было то, что он всегда орал под дверью. Не мяукал, а прям орал, и это независимо от того, сытый он или голодный. Просто требовал, чтобы его впустили в дом. Так вот, кошка и его научила своему трюку скрытного входа. Но не учла характера. Закрываю входную дверь и слышу ор под обувной полкой. Странный такой ор, прерывистый. Наклоняюсь и вижу: кошка и кот. Кот орет, а кошка его лапой лупит, мол, замолчи ты.
«Вот так ему нравится будить хозяина. Были на даче, Макс захотел гулять, хозяин не вставал»
Порой пушистый комочек счастья находит нас именно тогда, когда мы больше всего в нем нуждаемся
- Был у меня очень тяжелый год. Все сразу навалилось. На тот момент на улице апрель, надо ехать в деревню, начинать сезон, а начинать ничего не хочется, мягко скажем. Но все же еду. В один из дней, наверное, больше просто от бессилия и навалившихся проблем, сижу и плачу на крыльце — нервы сдали. И тут из ниоткуда на колени, упорно тычась мордой и мокрым холодным носом, настойчиво пытается пробиться комок. Тоненькая как коромысло, камышового окраса кошь. Напевает свои песнищи, как трактор, и лезет на руки. Не хочу пускать. Снова привязаться и снова потерять. Пытаюсь прогнать, но она не отступает. Все тарахтит и когтистой лапой хватает за ногу. Сначала я решила: больше никаких животных. Так тяжело расставаться с ними. Гнала ее со двора. А она, видимо, уже в тот момент она решила остаться насовсем. Приходила петь свои песнищи, но в избу не шла, ночевала в сенях (ждала, когда ее позовут в дом), гоняла мышей. Так прошло лето, и на улице начало холодать. Жалко мне стало это коромысло. Притащила я ее как-то вечером в дом. Она вроде сначала пыталась вырваться и убежать, но потом позволила положить себя на одеяла в задней избе. Ну а дальше все пошло и поехало. Сначала — пустая кровать в передней, поближе к печке. Потом уже я просыпалась вместе с ней. Я до сих пор люблю спать с ней в обнимку и угощать всякими вкусностями. Вот так мы с ней и живем уже почти 10 лет. Она меня тогда просто вытащила, избавила от проблем, а я дарю ей спокойную и радостную жизнь.
«Мама все удивлялась, почему цветы растут только на одной половине горшка»
У наших домашних животных тоже есть друзья, ради которых они готовы на многое
- Была у меня собака Мишка — добрая дворняга. Умный просто до безобразия. Летом мы жили в деревне, а дом находился прямо около пруда. И вот однажды к нам зашел сосед с глазами по пять копеек и говорит:
— Мол, собака ваша рыбу ловит!
Оказалось, сосед утром выводил своих гусей поплавать, смотрит в окно, а Мишка на лодке стоит и толчками раскачивает ее. Рыбка выплывает, и тут Мишаня прыгает прямо с лодки и хватает ее. Довольный, с добычей в зубах, бежал кормить своего друга — соседского пса, который сидел на привязи.
«Сидели мы как-то на даче, а тут кошка с прогулки вернулась»
Маленькие проказники могут спасти и от больших неприятностей
- Этим летом на даче прикормила я дикую кошку с котятами. Потом мне пришлось на пару дней уехать, и я попросила соседку за ними присмотреть. А мелочь всю ночь бесилась и всю воду из мисок разлила. Соседка пошла в дом налить новую, и как нельзя вовремя, ведь там растеклась огромная лужа, из-под моего морозильника. Видимо, когда я вытаскивала шнур зарядки из розетки, случайно зацепила и выдернула вилку самого агрегата! Весь мой годовой запас замороженных ягод, грибов и домашнего мяса на тридцать тысяч рублей уже начал оттаивать. Соседка вовремя воткнула вилку обратно и спасла продукты. Спасибо котятам, а то осталась бы я без зимних запасов.
«Дача — это счастье»
Ну или просто подарить немного теплых воспоминаний и денег
- Купили за бесценок дачку. Перевезли кота, а тот, как давай когти об стены точить! Мы его сперва гоняли, а потом махнули рукой — все равно ремонт делать и обои менять. А к концу месяца смотрим — за ошметками виднеется какая-то ниша. Открываем, а там стопочка старых фотографий и две старинные книги, запакованные в холщовые мешки. Выставили на продажу, и у нас их буквально с руками оторвали коллекционеры.
«Муся „перешла по наследству“ к нам вместе с купленным домом и участком. Муся — очень умная. Умеет строить наших собак и не обращать внимания на проказы щенка»
А еще наши домашние животные способны на такую заботу, что диву даешься
- Когда в пятницу пришли с работы, то увидели, что нашего пса нет. Стали его искать. Обошли всех соседей, огород и пару прилегающих кварталов. Думали, что все — потерялся пес. Когда мама вечером пошла за яйцами в курятник, то увидела удивительную картину: наш большой злой пес лежит под куриным гнездом. Между курицей и его туловищем пристроились двенадцать только что вылупившихся цыплят. Уже пять дней он выходит из курятника только для того, чтобы покушать и сопроводить старушку-курочку с желтыми солнышками на прогулку.
«Папа был категорически против того, чтобы в доме появился кот. Всю жизнь родители посвятили кинологии. А тут — кот. Но кот появился»
Бывает, что собака не сразу признает в нас своего человека. А потом и на шаг от не отходит
- Познакомившись с будущей женой, через какое-то время пришлось ехать на дачу к ее бабушке с дедом. У них жила немецкая овчарка, звали Хельга. А я как-то с некоторой опаской относился к собакам, и, походу, Хельга сразу это почувствовала. В наши прогулки по лесу показывала свой характер, тупо не реагируя на команды. На следующее лето пошли мы вдвоем с Хельгой за брусникой на старую вырубку. Собираю ягоды, брусники море, а Хельга жмется к ногам и мешает. Оттолкнул ее легонечко ногой, сказав:
— Чего ягоды мнешь тут? Иди побегай...
А она как будто специально под ноги ложится. Встал во весь рост, огляделся и, блин... медведь! Метрах в тридцати, за молодой порослью, сидит и ягоды ест. Набрал полные легкие воздуха и начал громко кричать на него. Он и побежал, оглядываясь, в лес. Хельга, увидев это, начала лаять ему вслед. С тех пор Хельга признала во мне хозяина и беспрекословно слушалась только меня.
Не фига себе овчарка! Спаси и помилуй, Боже! Сам будешь защищать. Стерилизованная, что ли? Представила свою . Встречалась и моя с мишкой. Да она у меня скандальная ,,бабёнка"". Но не дай Бог мне собаку защищать.
«Завтрак на даче. Недоуменный взгляд говорит, а где чай? Юрико Бальдерсенс, в быту Рика»
Кто бы мог подумать, но у наших питомцев бывает своя работа, обязанности и даже собственный пропускной пункт
- Уже пару лет наблюдаю, как через мой участок ходят коты в двух направлениях. Этот путь далек от собачьих будок соседей и проезжей части. Безопасный маршрут. Коты разной масти и наглости снуют в обе стороны туда-сюда и днем, и ночью. Мне не жалко — пусть ходят, но у меня есть кошка Симка. Она выполняет работу по кошачьему кодексу, что-то вроде таможни. На участке есть бетонный столб высотой два метра. Так вот, моя кошка дежурит на нем почти все время. Ночью — всегда там, днем — если не спит. С этого столба виден весь Путь — от начала и до конца. Критерии пропуска я так и не понял. Одних котов пропускает, на других кидается пока те не убегут. Причем одного и того же кота сегодня может пропустить, а завтра уже нет. Наблюдал, как один рыжий кот тащил в зубах по Пути мышь и при виде Симки бросил добычу, посмотрел, подождал немного и прошел. Летом Симка работает без выходных. Ночью — всегда на страже, утром забегает, быстро поест и спать. Как просыпается — снова на пост, охранять Путь. Сегодня вышел во двор. Симка спит. Заметил толстого серого кота на Пути. Он посмотрел на меня и вопросительно мяукнул.
— Спит она, — сказал я. — Проходи быстрее!
Я ждал, что он кивнет или отдаст честь, но он просто побежал дальше по своим котовским делам и скрылся на соседнем участке.
«Летом в деревне услышал какую-то возню за окном, выглянул и увидел соседского кота. Пришел в гости к нашей кошке»
Деревенский любимчик Степа
- У моего молодого человека в деревне живут две бабушки — родные сестры. Приятные во всех отношениях женщины: трудолюбивые и очень добрые. Однажды к ним приблудилась глубоко беременная кошка. Ну куда ее? Не выгонишь — жалко. Выкормили, кошка благополучно родила. Стерилизовали, обработали от всего и даже толпу котят пристроили. Кроме одного. Степа родился довольно крупным, крепким, но незрячим. Глаза его до конца так и не открылись. Куда такого? Конечно, оставляем себе! Живет Степа в доме, спит у печки, гуляет по двору на поводке. Отсутствие зрения не мешает ему играть, ловить насекомых, громко петь песни и, в принципе, вполне неплохо существовать.
А вот и наш красавчик
Видимо, это у них любовь такая
- Дал своему псу пару кусочков холодца. Один он слопал, а второй оставил в миске. Лежит на крыльце, отдыхает от трудов праведных. Я работаю в новом доме на втором этаже и вижу в окно: в наш двор пришла соседская собака. Прошлась по двору, понюхала, где что есть съестного. Проверила миску, нашла кусок холодца, схватила и собралась уволочь. Мой пес все это видит, но совершенно никак не реагирует. Решил внести коррективы и посмотреть развитие событий. Открыл окно и строго так спрашиваю:
— Это что тут происходит?!
Соседская собачонка бросилась наутек. Одновременно с этим мой собакен кинулся к ней с лаем и сделал вид, что собирается ее укусить. Выбежав за ворота, они решили, что я их уже не вижу, но я-то на втором этаже, а забор низкий. За воротами, естественно, была уже совершенно другая картина: никто никуда не бежит, никто ни на кого не нападает. Хозяин «не видит», а значит, можно повилять огрызком своего хвоста, как бы принося извинения.
«Гонял на огород. Приехал с балластом. Назвал Варежка. Подошла, скромно мяукая и дрожа»
Собака, которая обожает пасти коров
- Однажды вечером дедушка объявил:
— Надо нам собаку.
— Зачем?
— Двор сторожить, имущество охранять.
— Да где ж ты ее возьмешь-то, собаку эту? — пробовала отговорить мама. — Ведь ей будку надо сделать, цепь найти... А попробуй выкорми здоровую собаку.
— А ты щенка возьми, — прищурился дед. — У Пашки-соседа недавно собака родила щенков, так возьми у него одного.
— Не буду я никого брать! — отрубила мать. — С псом хлопот не оберешься, а у меня и так полно работы.
— Твои коты все равно мышей не ловят, — дед упрямо стоял на своем, — дармоеды хвостатые. А собака — животное полезное.
Раз дед сказал, значит, так оно и будет. Упрямства ему не занимать. На следующий же день пошел к соседу просить щенка. Спустя несколько минут маленький пушистый комочек был уже в руках деда. Щенок оказался очень озорным и милым. Назвали Марсиком. Когда песик немного подрос, мы дважды брали его с собой в поле, когда подходила наша очередь пасти коров (в нашей деревне коров пасут по очереди). И, должна признать, он с первого дня понял, что от него требуется, и все три дня активно нам помогал.
И ведь домашним животным очень часто приходится отвечать за то, чего они даже не делали
- Было мне лет 5–6. Как и большинство детей, я проводил лето у бабушки в деревне. Было очередное утро, и я играл на веранде. Подоконники в веранде были заставлены горшками с цветами, и вот во время своих игр я сбросил один цветок. Мой детский мозг быстро сгенерировал выход. На кухне был пойман кот, лапы которого были вываляны в земле, а сам кот был представлен бабушке со словами:
— Бабушка, тут Том цветок сбросил...
Всю эту ситуацию бабушка наблюдала из окна и только посмеялась.
А если вы хотите улыбнуться и зарядиться позитивом, то вот вам подборка добрых историй: