20+ жизненных фото и историй о домашних животных, для которых дача — это летнее королевство

Многие из нас просто не представляют лето без отдыха на даче. А пока мы в поте лица трудимся в огороде, у наших любимых домашних животных кипит собственная жизнь, наполненная сплошными тыгыдыками, забавными приключениями, маленькими радостями и отдыхом под лучами летнего солнышка. Эти маленькие комочки делают наш отдых на даче в тысячу раз светлее и ярче. Вот истории и фото с дачи, которые легко поднимут вам настроение.

Как же хорошо летом на даче у бабушки! Даже котики радуются

Наши любимые бабушки и дедушки всегда найдут о ком позаботиться. И сделают это с любовью.

Подобрала тетя как-то котенка на улице и решила отдать его моим бабушке и дедушке. Бабушка, к слову, кошек никогда особо не жаловала. Приехала я к ним погостить — котенок висел на шторах и скатертях, ложился перед бабушкой (ей приходилось его палочкой сдвигать, а он вставал и через полметра снова ложился перед ней). И вот бабушка сидит в кресле, а котейка улегся ей почти воротником. Видно, что ей очень неудобно. Только я попыталась его убрать, как она мне строго так прошептала:

— Не смей ребенка будить. Не видишь — устал! Столько дел переделал, пускай поспит.

И сидела с этим озорником еще больше часа. Бабушки — они для всех бабушки. © Подслушано / Ideer

«Вот так спит Мирин, зная, что она — самый красивый цветочек во всем саду»

Без наших любимчиков, детство было бы не таким ярким и запоминающимся

У меня кот обожал свежие огурцы. И воду. Не дай бог без него в ванну пойдешь — мог и обидеться. И не только кот. Свежие огурцы также обожала наша немецкая овчарка. Когда я еще мелкой была, нас всей дружной компанией сплавляли на дачу к бабушке. И каково же было ее удивление, когда в один прекрасный момент она зашла в парник и увидела там три ряда обкусанных огурцов. Я обкусывала те, что самые высокие, собака — средние, а кот — нижние. Бабуля не ругалась, но очень негодовала. И вот уже четверть века мне этот наш дружный поход за вкусняшками припоминают. © orangey / Pikabu

«Грибное лето. 5 кг белых и верный, уставший друг»

«Приехал в деревню, а там вот»

Говорят, кошки привыкают к дому, а не к человеку. Но иногда именно кошки показывают нам, что такое настоящая верность

Была у дедушки кошка — Кося. В дом он ее никогда не пускал: жила во дворе, спала в сарае, бродила по территории, но никогда не убегала. Так и привыкла. Когда деда не стало, в дом никто из нас не приезжал полтора года, кошка жила одна — на тот момент ей было 9 лет. Кося осталась одна: питалась мышами, спала под навесом с дровами, а зимой — на соседском чердаке, там тепло, и он всегда открыт. Полтора года так, одна. Наша кошка за полтора года не оставила дом. Через полтора года в дедов дом вернулся отец. Рассказывает: подъехал к дому на машине, только успел выйти — с того берега реки, по полю, да по бревну через речку несется к нему Кося, мяучит. С разбега до груди допрыгнула — так рада была. С того времени жила Кося с нами. Не все животные, да что животные — не все люди способны так ждать, так хранить верность. Любите своих питомцев и свою семью. © PogodaPogoda / Pikabu Inarina только что Н-да.... А о кошке побеспокоиться некому было. Хотя бы в память о деде. Ответить

«Кот-плывун, или спасение от жары: когда запарился в +32 и решил сам занырнуть»

Когда простая прогулка обернулась неожиданной историей

Пошли погулять по поселку. Идем, гуляем, сама-то никого не трогаю, ну, ем по пути то, что растет из съедобного. И вдруг из чьих-то открытых ворот выбегает собакен и кидается в нашу сторону.

Подлетает. А я ему говорю:

— Гулять!

Он и пошел рядом, радостный... Через метров 100 вижу: в глазах песеля появляется сомнение. Как-то не так, не с теми, не туда. Пошел к забору, сделал вид, что что-то ищет. Потом тихо почапал обратно. Задумчиво так, медленно, останавливаясь и оглядываясь. Вот так стала я арбузером собачьим. Понравилось. © user8439394 / Pikabu

«Каждый день я живу только ради того, чтобы смотреть, как Мисо по утрам инспектирует сад»

Бабушкина забота иногда приводит к самым забавным историям. Оставишь домашнее животное на даче — и получишь новую историю в семейную копилку

Есть у меня собака породы далматинец. Ну, сами понимаете, не маленькая. Я ее на лето отвожу на дачу, ибо негоже песе в жарком городе тухнуть. Дача где-то в 100 км от дома. Там, кроме собаки, на постоянном проживании бабушка с дедом. В один прекрасный летний день звонит мне на работу бабушка, вся в слезах: мол, приезжай скорее, тут у твоей собаки что-то на животе. Я, бросая все, лечу к ним. Спрашиваю бабулю:

— Где?!

— Ну вот же!

Меня резко отпускает, и я начинаю конкретно смеяться:

— Ба, ты не поверишь, у собак тоже есть пупок! © schesnok / Pikabu

«А вот и виновница моего приезда»

Не зря ведь говорят, что собака — лучший друг человека. Некоторые из них остаются в нашем сердечке навсегда

Знакомая моей мамы несколько лет назад нашла собаку — шикарную чистокровную немецкую овчарку. Точнее, как нашла. Он сам к ней пришел и остался жить с ней на даче. Назвала собаку Дик. Как-то хозяйка попросила присмотреть за Диком. Мама кормила, выгуливала. Благо, не так далеко живет. А потом появился вопрос о поиске нового дома. На удивление, очень быстро нашли нового хозяина. Несколько дней подряд, до того как забрать собаку, он приезжал познакомиться с Диком поближе, ходил с ним на прогулку. Накануне переезда Дика в новый дом у мамы зазвонил телефон. Новый хозяин сказал, что Дик привел его к какому-то дому и четко описал дом мамы. Дик пришел попрощаться. Раньше Дик ни разу не был рядом с маминым участком. Она с ним ходила гулять только недалеко от его дома. А он нашел дорогу сам. Мама, конечно же, вышла. Как не встретить такого замечательного гостя? Все-таки немецкие овчарки — удивительные собаки. © Avaly / Pikabu

«Он тут главный управляющий всем хозяйством на даче»

Когда научила хитрому трюку, но забыла уточнить малюсенькую деталь

Свое детство я провел в деревне. В качестве домашнего животного была кошка. Помесь сиамской кошки и обычного дворового кота. Очень умное и хитрое создание. Она жила в сарае наверху (на сеновале). В дом ее пускали только под присмотром. Вопрос доступа в дом она решала очень просто. Ждала возле двери, с того края, где завесы, и, когда дверь открывалась, пролезала в непросматриваемой зоне и пряталась под полкой с обувью. Этот трюк ей удавался очень виртуозно. Потом у нас появился еще один кот, который был глупенький. Его характерной особенностью было то, что он всегда орал под дверью. Не мяукал, а прям орал, и это независимо от того, сытый он или голодный. Просто требовал, чтобы его впустили в дом. Так вот, кошка и его научила своему трюку скрытного входа. Но не учла характера. Закрываю входную дверь и слышу ор под обувной полкой. Странный такой ор, прерывистый. Наклоняюсь и вижу: кошка и кот. Кот орет, а кошка его лапой лупит, мол, замолчи ты. © Gomelskiy25 / Pikabu

«Вот так ему нравится будить хозяина. Были на даче, Макс захотел гулять, хозяин не вставал»

Порой пушистый комочек счастья находит нас именно тогда, когда мы больше всего в нем нуждаемся

Был у меня очень тяжелый год. Все сразу навалилось. На тот момент на улице апрель, надо ехать в деревню, начинать сезон, а начинать ничего не хочется, мягко скажем. Но все же еду. В один из дней, наверное, больше просто от бессилия и навалившихся проблем, сижу и плачу на крыльце — нервы сдали. И тут из ниоткуда на колени, упорно тычась мордой и мокрым холодным носом, настойчиво пытается пробиться комок. Тоненькая как коромысло, камышового окраса кошь. Напевает свои песнищи, как трактор, и лезет на руки. Не хочу пускать. Снова привязаться и снова потерять. Пытаюсь прогнать, но она не отступает. Все тарахтит и когтистой лапой хватает за ногу. Сначала я решила: больше никаких животных. Так тяжело расставаться с ними. Гнала ее со двора. А она, видимо, уже в тот момент она решила остаться насовсем. Приходила петь свои песнищи, но в избу не шла, ночевала в сенях (ждала, когда ее позовут в дом), гоняла мышей. Так прошло лето, и на улице начало холодать. Жалко мне стало это коромысло. Притащила я ее как-то вечером в дом. Она вроде сначала пыталась вырваться и убежать, но потом позволила положить себя на одеяла в задней избе. Ну а дальше все пошло и поехало. Сначала — пустая кровать в передней, поближе к печке. Потом уже я просыпалась вместе с ней. Я до сих пор люблю спать с ней в обнимку и угощать всякими вкусностями. Вот так мы с ней и живем уже почти 10 лет. Она меня тогда просто вытащила, избавила от проблем, а я дарю ей спокойную и радостную жизнь. © bigprize / Pikabu

«Мама все удивлялась, почему цветы растут только на одной половине горшка»

У наших домашних животных тоже есть друзья, ради которых они готовы на многое

Была у меня собака Мишка — добрая дворняга. Умный просто до безобразия. Летом мы жили в деревне, а дом находился прямо около пруда. И вот однажды к нам зашел сосед с глазами по пять копеек и говорит:

— Мол, собака ваша рыбу ловит!

Оказалось, сосед утром выводил своих гусей поплавать, смотрит в окно, а Мишка на лодке стоит и толчками раскачивает ее. Рыбка выплывает, и тут Мишаня прыгает прямо с лодки и хватает ее. Довольный, с добычей в зубах, бежал кормить своего друга — соседского пса, который сидел на привязи. © Подслушано / Ideer

«Сидели мы как-то на даче, а тут кошка с прогулки вернулась»

Маленькие проказники могут спасти и от больших неприятностей

Этим летом на даче прикормила я дикую кошку с котятами. Потом мне пришлось на пару дней уехать, и я попросила соседку за ними присмотреть. А мелочь всю ночь бесилась и всю воду из мисок разлила. Соседка пошла в дом налить новую, и как нельзя вовремя, ведь там растеклась огромная лужа, из-под моего морозильника. Видимо, когда я вытаскивала шнур зарядки из розетки, случайно зацепила и выдернула вилку самого агрегата! Весь мой годовой запас замороженных ягод, грибов и домашнего мяса на тридцать тысяч рублей уже начал оттаивать. Соседка вовремя воткнула вилку обратно и спасла продукты. Спасибо котятам, а то осталась бы я без зимних запасов. ADME

«Дача — это счастье»

Ну или просто подарить немного теплых воспоминаний и денег

Купили за бесценок дачку. Перевезли кота, а тот, как давай когти об стены точить! Мы его сперва гоняли, а потом махнули рукой — все равно ремонт делать и обои менять. А к концу месяца смотрим — за ошметками виднеется какая-то ниша. Открываем, а там стопочка старых фотографий и две старинные книги, запакованные в холщовые мешки. Выставили на продажу, и у нас их буквально с руками оторвали коллекционеры. ADME

«Муся „перешла по наследству“ к нам вместе с купленным домом и участком. Муся — очень умная. Умеет строить наших собак и не обращать внимания на проказы щенка»

А еще наши домашние животные способны на такую заботу, что диву даешься

Когда в пятницу пришли с работы, то увидели, что нашего пса нет. Стали его искать. Обошли всех соседей, огород и пару прилегающих кварталов. Думали, что все — потерялся пес. Когда мама вечером пошла за яйцами в курятник, то увидела удивительную картину: наш большой злой пес лежит под куриным гнездом. Между курицей и его туловищем пристроились двенадцать только что вылупившихся цыплят. Уже пять дней он выходит из курятника только для того, чтобы покушать и сопроводить старушку-курочку с желтыми солнышками на прогулку. © Подслушано / Ideer

«Папа был категорически против того, чтобы в доме появился кот. Всю жизнь родители посвятили кинологии. А тут — кот. Но кот появился»

Бывает, что собака не сразу признает в нас своего человека. А потом и на шаг от не отходит

Познакомившись с будущей женой, через какое-то время пришлось ехать на дачу к ее бабушке с дедом. У них жила немецкая овчарка, звали Хельга. А я как-то с некоторой опаской относился к собакам, и, походу, Хельга сразу это почувствовала. В наши прогулки по лесу показывала свой характер, тупо не реагируя на команды. На следующее лето пошли мы вдвоем с Хельгой за брусникой на старую вырубку. Собираю ягоды, брусники море, а Хельга жмется к ногам и мешает. Оттолкнул ее легонечко ногой, сказав:

— Чего ягоды мнешь тут? Иди побегай...

А она как будто специально под ноги ложится. Встал во весь рост, огляделся и, блин... медведь! Метрах в тридцати, за молодой порослью, сидит и ягоды ест. Набрал полные легкие воздуха и начал громко кричать на него. Он и побежал, оглядываясь, в лес. Хельга, увидев это, начала лаять ему вслед. С тех пор Хельга признала во мне хозяина и беспрекословно слушалась только меня. © Pikabu Inarina только что Не фига себе овчарка! Спаси и помилуй, Боже! Сам будешь защищать. Стерилизованная, что ли? Представила свою . Встречалась и моя с мишкой. Да она у меня скандальная ,,бабёнка"". Но не дай Бог мне собаку защищать. Ответить

«Завтрак на даче⁠. Недоуменный взгляд говорит, а где чай? Юрико Бальдерсенс, в быту Рика»

Кто бы мог подумать, но у наших питомцев бывает своя работа, обязанности и даже собственный пропускной пункт

Уже пару лет наблюдаю, как через мой участок ходят коты в двух направлениях. Этот путь далек от собачьих будок соседей и проезжей части. Безопасный маршрут. Коты разной масти и наглости снуют в обе стороны туда-сюда и днем, и ночью. Мне не жалко — пусть ходят, но у меня есть кошка Симка. Она выполняет работу по кошачьему кодексу, что-то вроде таможни. На участке есть бетонный столб высотой два метра. Так вот, моя кошка дежурит на нем почти все время. Ночью — всегда там, днем — если не спит. С этого столба виден весь Путь — от начала и до конца. Критерии пропуска я так и не понял. Одних котов пропускает, на других кидается пока те не убегут. Причем одного и того же кота сегодня может пропустить, а завтра уже нет. Наблюдал, как один рыжий кот тащил в зубах по Пути мышь и при виде Симки бросил добычу, посмотрел, подождал немного и прошел. Летом Симка работает без выходных. Ночью — всегда на страже, утром забегает, быстро поест и спать. Как просыпается — снова на пост, охранять Путь. Сегодня вышел во двор. Симка спит. Заметил толстого серого кота на Пути. Он посмотрел на меня и вопросительно мяукнул.

— Спит она, — сказал я. — Проходи быстрее!

Я ждал, что он кивнет или отдаст честь, но он просто побежал дальше по своим котовским делам и скрылся на соседнем участке. © Lexbill / Pikabu

«Летом в деревне услышал какую-то возню за окном, выглянул и увидел соседского кота. Пришел в гости к нашей кошке»

Деревенский любимчик Степа

У моего молодого человека в деревне живут две бабушки — родные сестры. Приятные во всех отношениях женщины: трудолюбивые и очень добрые. Однажды к ним приблудилась глубоко беременная кошка. Ну куда ее? Не выгонишь — жалко. Выкормили, кошка благополучно родила. Стерилизовали, обработали от всего и даже толпу котят пристроили. Кроме одного. Степа родился довольно крупным, крепким, но незрячим. Глаза его до конца так и не открылись. Куда такого? Конечно, оставляем себе! Живет Степа в доме, спит у печки, гуляет по двору на поводке. Отсутствие зрения не мешает ему играть, ловить насекомых, громко петь песни и, в принципе, вполне неплохо существовать. © Bryoukva / Pikabu

А вот и наш красавчик

Видимо, это у них любовь такая

Дал своему псу пару кусочков холодца. Один он слопал, а второй оставил в миске. Лежит на крыльце, отдыхает от трудов праведных. Я работаю в новом доме на втором этаже и вижу в окно: в наш двор пришла соседская собака. Прошлась по двору, понюхала, где что есть съестного. Проверила миску, нашла кусок холодца, схватила и собралась уволочь. Мой пес все это видит, но совершенно никак не реагирует. Решил внести коррективы и посмотреть развитие событий. Открыл окно и строго так спрашиваю:

— Это что тут происходит?!

Соседская собачонка бросилась наутек. Одновременно с этим мой собакен кинулся к ней с лаем и сделал вид, что собирается ее укусить. Выбежав за ворота, они решили, что я их уже не вижу, но я-то на втором этаже, а забор низкий. За воротами, естественно, была уже совершенно другая картина: никто никуда не бежит, никто ни на кого не нападает. Хозяин «не видит», а значит, можно повилять огрызком своего хвоста, как бы принося извинения. © OleGuNn / Pikabu

«Гонял на огород. Приехал с балластом. Назвал Варежка. Подошла, скромно мяукая и дрожа»

Собака, которая обожает пасти коров

Однажды вечером дедушка объявил:

— Надо нам собаку.

— Зачем?

— Двор сторожить, имущество охранять.

— Да где ж ты ее возьмешь-то, собаку эту? — пробовала отговорить мама. — Ведь ей будку надо сделать, цепь найти... А попробуй выкорми здоровую собаку.

— А ты щенка возьми, — прищурился дед. — У Пашки-соседа недавно собака родила щенков, так возьми у него одного.

— Не буду я никого брать! — отрубила мать. — С псом хлопот не оберешься, а у меня и так полно работы.

— Твои коты все равно мышей не ловят, — дед упрямо стоял на своем, — дармоеды хвостатые. А собака — животное полезное.

Раз дед сказал, значит, так оно и будет. Упрямства ему не занимать. На следующий же день пошел к соседу просить щенка. Спустя несколько минут маленький пушистый комочек был уже в руках деда. Щенок оказался очень озорным и милым. Назвали Марсиком. Когда песик немного подрос, мы дважды брали его с собой в поле, когда подходила наша очередь пасти коров (в нашей деревне коров пасут по очереди). И, должна признать, он с первого дня понял, что от него требуется, и все три дня активно нам помогал. © 6npocmo9 / Pikabu Елизавета Лигостаева только что У нас тоже пса Марсом зовут) Ответить

И ведь домашним животным очень часто приходится отвечать за то, чего они даже не делали