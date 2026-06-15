20+ соседей, которые и летом, и зимой подкидывают новые поводы для смеха

Нужна помощь коллективного разума. Соседка раньше, когда работал мусоропровод, очень им возмущалась, ставила автоматический освежитель на площадке и все такое. Потом его заварили. Теперь эта же соседка выставляет ежедневные отходы от жизни 4-х женщин (соседка, ее мать и 2 дочери-школьницы) и двух, писающих на пеленки собачек прямо у своей двери в межквартирном тамбуре. Они его, конечно, выносят раз в пару дней. Но до этого мусор все равно стоит и воняет. А иногда и демонстрирует очень некрасивое содержимое. Разговоры не помогают.



Главное, тетка вроде интеллигенция, в детстве училась в крутой гимназии в Швейцарии (этикет, языки, теннис, лошади), ездит по Дубаям (не эскортница) и все такое. 12 лет живем на одной площадке и вот года три как начала такую дичь творить.



Что может помочь в такой ситуации? Есть идеи?