20+ соседей, которые и летом, и зимой подкидывают новые поводы для смеха
Как бы хотелось однажды переехать в дом, где будут идеальные соседи! Никто не станет шуметь за стенкой, общение в домовых чатах пойдет исключительно по делу, а на лестничных площадках будет чистота и порядок. Или лучше оставить все как есть? Вот кто кроме ваших родных соседей научит кота подавать лапу или прикрепит на стену объявление, которое развеселит весь подъезд?
- Соседи сверху всю ночь выясняли вопрос: «Где деньги?» В голове крутилась мысль: «Да скажи ей уже, где деньги». Утром перед выходом на работу поднялась к ним и попросила так больше себя не вести, поскольку всю ночь из-за них не спала. Хотя первым желанием было задать вопрос: «Где деньги?» И получила ответ: «Так мы тоже всю ночь не спали!» Занавес.
«Надеемся, что они поймут»
- Я переехала в новую квартиру. Как-то ночью подскочила от непонятного цокота по паркету. С фонариком на телефоне стала обшаривать комнаты. Вроде кто-то прямо вокруг меня носится. Свечу — никого нет. И только потом стало ясно, что у соседей сверху живет мелкая собачонка. И когда она носится кругами по квартире, цокот когтей слышится так, будто это происходит у меня, источник звука вообще не локализируется как другая квартира или хотя бы потолок.
Недавно у соседей сверху родился ребёнок, и вот когда он или она плачет, то создаётся такое впечатление, что плачет прямо в моей комнате.
- Мы на выходные уехали на 600 километров от города. В квартире никого. В этот же вечер соседи пишут в чат дома: «Соседи из квартиры 35, будьте добры, потише». Я, конечно, извинилась, сказала, что будем в лесу стараться так сильно песни не орать.
«Сосед вешает зонт на стену здания, чтобы прикрыться от солнца»
Слишком громоздкая конструкция. У меня на солнечной стороне белые "экраны" с пультом- кнопку нажал, опустил "экран" до подоконника или на меньшую длину и проблема решена.
- Меня не было в чате жилого комплекса. Недавно подошла соседка по этажу и говорит: «Месяца четыре назад к нам переехала одна женщина, она живет на этаж ниже вашей квартиры, и уже всех достала». Показала мне сообщение, где дама писала о соседях сверху, которые по ощущениям после 22:00 начинают перетаскивать мебель.
Попросил добавить меня в чат. Пишу: «Здравствуйте. Я из 123 квартиры. Кому-то тяжело от того, что мы якобы двигаем мебель каждую ночь. Приглашаю прийти и вместе со мной найти эту мебель. Если найдем, то я выброшу ее».
В ответ тишина. Дама перестала активничать в группе. Сегодня я увидел ее, придержал дверь пока заходила в подъезд. Поблагодарила. Сели вместе в лифт. Она спрашивает: «А вы с какого этажа?» Говорю: «Я из той квартиры, где двигают мебель. Тот сосед, которого вы предупредили в чате миллион раз, но не подошли ни разу. Будем знакомы». Дальше ехали тихо.
- Купила плиту на кухню. Привезли в воскресенье вечером, а мне в понедельник в отпуск ехать. Нужно подключить. Мужик, который привез, согласился поставить, но попросил ключ разводной. Я не знаю, что это. Он говорит: «Да сходи к соседям, сто пудов у кого-то есть». Соседка отправила на первый этаж, там Саня, у него точно есть. Звоню. Мужик слушает про разводной ключ и начинает хохотать. Выходим во двор, он поднимает капот машины. Пустой багажник, коврик и по центру лежит железяка. Ключ этот. Он его мне отдает и улыбается. Говорит: «Я сегодня пошел в гараж, все перебрал, барахло выбросил. Это ключ три раза перекладывал. Потом положил в багажник и домой поехал. Еще думал, зачем я его домой везу? А это тебе. Держи, отдашь потом».
Как вариант - купила от завода с услугой подключения, приехал аттестованный чувак, который подключит, опрессует и свою печатку поставит, чтоб потом горгаз мог дальше пломбировать. Заодно на себя ответственность возьмет за правильность подключения.
«У моих соседей интересная собака»
Надпись на табличке: «Осторожно! Собака».
- На днях раздается звонок в дверь. Смотрю в глазок — старшая по дому и соседка снизу. Открываю и слышу: «Вот Леночке мешает шум в 5 утра. Это кто у вас так скачет в спальне?» А эта Лена подзуживает, мол, сегодня я проснулась от этого. И тут я радостно сообщаю: «Если вы снова имели в виду нашу собаку, то Герда уже месяц с мужем на даче живет». Да и вообще у нее нет привычки прыгать. Ей 10 лет, французский бульдог, спокойная, в 5 утра дрыхнет, похрапывает, я ее в 8 утра еле-еле уговариваю выйти погулять.
С соседкой снизу есть договоренность: вечером хоть до 12-ти делайте, что хотите, но утром до 12-13 не шумим. Нас такой расклад устраивает. На днях пишет мне часов в 10 утра: Попроси мужа не сверлить, аж стены трясутся!
Я ей: у него выходной, он спит!
Она: ой, а кто же это тогда? Пошла выяснять! И перед мужем извинись за меня, пожалуйста, я ему гневных сообщений понаписала.
Еще ничего не выяснила, а поругаться уже успела...
- В нулевых я снимала квартиру в четырехэтажном доме. Соседка всегда очень громко включала телевизор. Помню, как я однажды забыла свои ключи и ждала у двери сестру. В то время все смотрели сериал «Татьянин день». Вечер, 19:00, благодаря соседке я не пропустила половину серии — слушала в подъезде.
Страшнее собаки-пустолайки и тетки на каблуках - только глухая бабка с бессоницей и телевизором)
«Каждое утро перед работой я гладила собак своей новой соседки и угощала их вкусняшками. А потом проснулась в выходной и увидела в кухонном окне эту картину»
- Я долго наблюдала, как соседка сторонилась моего песика, в лифте с нами не ездила, хотя он абсолютно спокойный. И я все думала: «Почему так?» А сегодня она шла с работы, а мы присели подышать перед домом. Я Чейзика придерживаю, чтобы пройти можно было, а ему, конечно, надо свой любопытный носик потянуть и понюхать.
И она вдруг останавливается и говорит: «Он мне вообще-то нравится. Просто он на меня когда-то гавкнул». В общем, поговорили, я соседку успокоила, объяснила, что лай бывает разный. В итоге Чейз получил свою порцию обнимашек, а соседка, кажется, облегченно выдохнула.
А полный титул у песеля Джеймс Хэдли Чейз? Вместе с работы ходите,что он нынче пописывает?
- Ко мне однажды пришла соседка сверху и возмущалась, что мы топаем и мусор на ее балкон накидали. Сверху, не снизу. Другая в том же доме в первый день нашего приезда оставила записку в холле подъезда, что мы засорили мусоропровод металлической проволокой. Вот, мол, приехали только что в квартиру 86 и засорили, ведь раньше такого не было. Я снизу записала, что не имею привычки перевозить из квартиры в квартиру металлическую проволоку. Снизу еще кто-то написал: «Простите, соседи. Это не новенькие засорили. Я уже вызвал ремонтников, чтобы почистили».
«Наш и соседский пес постоянно гонялись друг за другом и протоптали тропинки»
Когда-то у родителей на даче наш пёс протоптал такую тропинку вдоль забора. Мы называли её "тропа войны ".
- Старшая по подъезду, бабуля за 70, притащила непонятно откуда потасканный детский самокат, поставила его в подъезде и постучалась к нам в квартиру. Рассказала, какой замечательный самокат нашла, заберите, говорит, себе, пускай дочка ваша катается.
Мы покивали, попрощались и дверь закрыли. Так она теперь каждый раз, когда нас видит, спрашивает, почему у нас дочка на этом чудесном самокате не катается. Я, говорит, смотрю за вами, вижу, что не катаетесь.
А в нашем районе одна дама лет этак под 80 (язык не поворачивается "бабулей" назвать) рассекает на обычном самокате, и вид у нее всегда очень жизнерадостный.
- Я научила соседского кота давать лапу. Прошел год, я переехала и больше его не видела. Но тут недавно я снова навестила тот дом и протянула коту руку, чтобы проверить, помнит ли он. Он тут же поднял лапу, как будто ничего не произошло. Я даже не ожидала, что кот может так долго помнить и выученный трюк, и человека, который не является его хозяином.
- Вчера сосед попросил меня полить цветы, пока его нет дома. Прислал инструкцию на 14 сообщений. Там было: «Фикус — 120 мл, не больше. Орхидею не трогать, она нежная. Кактус не поливать!!! Если кот сядет рядом — это нормально, он контролирует процесс». Прихожу. Кот реально сидит напротив цветов и смотрит. Полила. Через минуту кот встал и ушел. Ощущение было такое, будто проверку прошла. Через час сосед пишет: «Кот ушел? Значит все сделала правильно».
правильно, кожаные без контроля ничего правильно сделать не могут
- Соседка повадилась ставить мешок с мусором около двери. Хотя до мусоропровода необходимо просто подняться по лестнице. Она живет на первом этаже, и ее дверь располагается прямо напротив выхода из подъезда. Так продолжалось месяца два. Жильцам надоело, наклеили бумажку около ее двери. Написали что-то вроде «мусоропровод же рядом». В ответ она приписала: «Неправда, он не работает». Далее добавилась еще одна бумажка: «Он всегда работает, и мусор регулярно вывозят». После она сорвала бумажки, а пакетов с мусором больше не видать.
Нужна помощь коллективного разума. Соседка раньше, когда работал мусоропровод, очень им возмущалась, ставила автоматический освежитель на площадке и все такое. Потом его заварили. Теперь эта же соседка выставляет ежедневные отходы от жизни 4-х женщин (соседка, ее мать и 2 дочери-школьницы) и двух, писающих на пеленки собачек прямо у своей двери в межквартирном тамбуре. Они его, конечно, выносят раз в пару дней. Но до этого мусор все равно стоит и воняет. А иногда и демонстрирует очень некрасивое содержимое. Разговоры не помогают.
Главное, тетка вроде интеллигенция, в детстве училась в крутой гимназии в Швейцарии (этикет, языки, теннис, лошади), ездит по Дубаям (не эскортница) и все такое. 12 лет живем на одной площадке и вот года три как начала такую дичь творить.
Что может помочь в такой ситуации? Есть идеи?
«Газон соседа и газон моей мамы»
- Живу в частном доме, собаки есть в каждом дворе. У меня маленькая дворняжка, кило 7 веса, у соседки — алабай. И вот соседка прибежала с претензией, что, когда она мимо двора идет, собачонок на нее гавкает. Я сказала, что и ее собака на меня лает, работа у них такая. Ответ был шикарен: «Моя собака на вас гавкает по-доброму, а ваша на меня — совсем иначе».
- Мама купила однушку, для сдачи в аренду. Мы с ней перед тем, как пустить квартирантов, приводили все в порядок. И тут любопытная соседка сует свой нос: «Ой, а за сколько же вы квартиру купили?» Я ей ответил: «Придут хозяева, вы у них спросите, а мы так, помогаем с ремонтом».
А вот еще 17 эпизодов из жизни с соседями, в которых почти каждый узнает себя.
Комментарии
У меня была соседка, которая в час ночи однажды решила фейерверки из окна запускать (мы на 9 этаже), а окно это соседнее с моим, проснулись все😩
А чат нашего ЖК последнюю неделю гудит разборками: неподалеку достроилась мечеть, ночью громко включают азан. Часть соседей возмущается мешающим звукам, часть возмущается такому нетерпению в отношении религии (как они это формулируют). Пока идут баталии))
В нынешней квартире мы живем 9 лет.
С соседями здороваюсь в лифте, но в лицо на улице никого не узнаю)
А домовой чатик устроен так, что писать в него может только администратор 😎
И судя по тому, что за 3.5 года активной игры на электрогитаре (с качественным звуком и колонками) никто не пришел жаловаться - делаю вывод, что звукоизоляция в доме сделана хорошо 😊
Легкая долбанутость соседей проявляется только в том, что уворованные из супермаркетов тележки они ставят поперек двери на лестницу, перегораживая спуск.
Видимо, считают, что раз в доме два лифта, кто будет ходить пешком...
Блин, как хорошо - чата нет, соседей почти нет в подъезде. Если бы ещё в соседнем доме на скамейке пенсионерки с пансионерками фестивалить прекратили - идеальный был бы дом.