17 эпизодов из жизни с соседями, в которых почти каждый узнает себя

Соседи — это люди, с которыми лучше поддерживать хорошие отношения. Но иногда среди них встречаются такие персонажи, что впору растеряться. Кто-то может шуметь, мусорить или доставлять неудобства (пусть даже случайно), а кто-то, напротив, способен неожиданно поднять настроение.

Муж как-то мылся в ванной на втором этаже, у нас частный дом. Закрылся на замок, а его заклинило. Пришлось супругу в окно вылезать (там несложно, на крышу веранды).

Тем же вечером мужу с заговорщическим видом подошел сосед и сообщил, что он видел, как из нашего окна любовник в одних трусах сбегает. © Подслушано Соседи / VK

Я явно недооценивала свою маму. С 10 вечера до самого утра соседи гуляли и пели в караоке. Мы все, естественно, не спали. Днем прихожу домой, а дома все аж дрожит от звука моих сабов. Мама сказала, что они до 12 дня пели, а потом успокоились, и тогда она решила устроить им атаку за бессонную ночь, поэтому она включила на максимум самый жестокий дабстеп и повернула колонки к стене. Горжусь! © Подслушано / Ideer

«Это Дейв, новый щенок соседей»

Прошло у нас собрание жильцов. Дом старый, небольшой. Все друг друга знают сто лет. Председатель домкома — нагловатая дама — пожаловалась:

— А надо мной сосед очень часто поет. Громко поет. Вот какие меры мы можем к нему применить?

Поющий сосед покраснел и сказал:

— Да я начинаю петь только тогда, когда внизу громко ругаются нецензурно, чтобы дочка наша не слышала. © Подслушано Соседи / VK

Въехал я в новую квартиру, а там сосед сверху постоянно с женой ругался. Приходят как-то эти самые соседи к нам в гости. Молодые, красивые, добрые. Мол, хотим познакомиться. Попили чаю. Спрашиваю: «А что вы так шумите-то вечерами?» Парень смотрит на девушку и говорит: «Вообще-то я только с вахты приехал, жена дома одна была». Вот мне неловко-то стало! Отвечаю: «Ну, послышалась, значит». А он ей говорит: «Пошли-ка домой». Крики в тот вечер были самые громкие. © Подслушано Соседи / VK

Ничего особенного не происходит. Просто сосед готовит обед

Моим соседом по лестничной клетке был весьма странный паренек. То он вежливо здоровался при встрече, то раскидывал мусор, а на замечания грубил. То не выпускал из рук учебники, то шлялся с гопниками. И вот как-то раз спускаюсь по лестнице, а парень от меня резко отворачивается. Открываю дверь на улицу, а там стоит этот же наш сосед и, широко улыбаясь, здоровается. Так через 7 лет после переезда я узнала, что в соседней квартире живут близнецы. © Подслушано Соседи / VK

Моя мать однажды сортировала носки в комоде. Держит в руках два носка, только собирается положить в комод, как снизу (двухквартирный дом, внизу соседи) страшным голосом разносится на весь дом: «Суй носок в носок!» Мать чуть с этими носками и не села. Оказалось, соседи снизу в это время приучали дочь к порядку в шкафу. © Подслушано Соседи / VK

«Кошка моего соседа каждый день ждет меня возле дома, чтобы я мог ее потискать»

У нас была соседка (квартиры рядом) — очень интеллигентная женщина, приветливая, доброжелательная, в гости к нам ходила, обращалась по всяким бытовым мелочам. В один прекрасный день мы увидели, как она интеллигентно вытряхивает свой входной коврик под нашу дверь. © Natalia / ADME

Однажды родителей залили соседи сверху, пузырь на натяжном потолке был большим. Когда родители пришли к соседям разбираться, те сначала долго не открывали, а потом пустили в насухо убранную квартиру (по батареям были развешены тряпки, в комнате стояли ведра), и невозмутимо заявили, что никого не топили, это просто кот на пол написал. © Мама Дорогая / ADME

«Мой кот и кот соседа. Они ненавидят друг друга»

Как-то раз нужно было рано вставать — ехать в аэропорт. Поставил будильник на музцентре на 4.30 утра, чтобы проснуться наверняка. Сделал погромче. Вскочил по будильнику, собрался в аэропорт и улетел на 2 недели. Все эти две недели утро моих соседей начиналось в 4.30 с песни «Du hast». © Подслушано Соседи / VK

«Прошел мимо соседского дома. Что, блин, тут произошло?!»

У родителей есть приятель — он байдарочник. Как-то приехал к ним из похода. Включил телевизор, потом решил помыться. Включил воду в ванной и уснул. А родители все в это время были на работе. Короче, вода перелилась из ванны в коридор, пошла в комнату и, конечно, соседей снизу залили.

Соседка снизу ломанулась вверх по лестнице, давай в дверь барабанить. Мужик проснулся, дверь открыл сонный, а она орет: «Что у вас тут такое? Что вы тут делаете?» И тут стоящая в комнате байдарка падает и выплывает в коридор. И соседка вопит: «Да он тут кораблики пускает!» © Подслушано Соседи / VK

«Обе наши собаки без ума от соседского пса»

Уже целую неделю соседи сверху двигают мебель, еще и по ночам.

Сегодня я не выдержал и пошел спросить: «Какого фига?!»

Открывает дверь мужик, глаза красные, волосы растрепанные, в мятой одежде.

Спрашиваю:

— Чего вы мебель двигаете всю ночь? Достали уже, спать не даете!

Он протирает глаза и жалостливо отвечает:

— У меня жена беременная, и каждую ночь, когда она ложится спать, просит меня двигать шкаф, потому что под эти звуки она легко засыпает. Понимаешь, не могу отказать ей, беременная ведь.

Я понимающе кивнул и предложил ему записать эти звуки на диктофон.

На следующее утро я встретил его в подъезде. Он, увидев меня, набросился, обнимал, благодарил, совал мне деньги.

Давно я не видел таких счастливых людей. © Подслушано Соседи / VK