15+ историй о соседях, которые превзошли все ожидания по части безумства

Соседей много, но не всем везет с радушием. Герои нашей статьи попали в капкан отношений с особо вредными жильцами. И, похоже, их выходкам нет конца. Мы знаем о соседских войнах не понаслышке, поэтому подготовили для вас эту подборку.

Звонок в дверь, зашел самый бесячий сосед: «Я поставил машину на газон, кто-то ее всю сегодня измазал грязью, можете помочь найти этого человека?» Я: «С чего бы?» Ответ просто сразил:

— НУ ВЫ ЖЕ ВСЕМ ПОМОГАЕТЕ! © Unknown author / Pikabu

— НУ ВЫ ЖЕ ВСЕМ ПОМОГАЕТЕ! © Unknown author / Pikabu Один состоявшийся отец семейства построил хороший дом и облагородил территорию вокруг в небольшой деревне в области. Далее со слов его брата. Подходит к нему какой-то местный с претензией:

Местный: «А это твой брат там себе отгрохал дом такой?»

Брат: «Ну мой, а что?»

Местный: «Да я к нему заходил, просил стройматериалы...»

Брат: «И что, он не дал?»

Местный: «Дал».

Брат: «Так а в чем проблема?»

Местный: «Ну а че он не как все, чего выделывается? Построил бы как у всех!» © Bristel / Pikabu

«Делаем ремонт в квартире. Сняли обои, а тут такое: во всю ширину стены 4 м и на высоту 1,5 м. Прошлые хозяева очень не любили соседей».

Идем с женой как-то по улице. Слышим, кто-то нас зовет.

— Соседи! Соседи, здравствуйте! — бежит к нам бабушка — божий одуванчик, соседка со съемной квартиры, с которой мы съехали год назад. — А вы обратно переехать не хотите? — спрашивает она с щенячьей надеждой в глазах.

— Да нет, мы в своей теперь живем. А что, соседи плохие?

— Ой, не то слово! Достали уже! Орут постоянно, какие-то гулянки у них. А вы такие хорошие, я вас и не слышала даже. Ну разве что когда вы этим занимались!

Тут мы с женой покраснели, а соседка стоит и слово вспоминает:

— Ну этим, — показывает она руками какие-то неприличные жесты. Мы уже багровые, как азербайджанские томаты. — Ну на гитаре! — наконец вспоминает она и продолжает жестикулировать. © AlexandrRayn / Pikabu

— Соседи! Соседи, здравствуйте! — бежит к нам бабушка — божий одуванчик, соседка со съемной квартиры, с которой мы съехали год назад. — А вы обратно переехать не хотите? — спрашивает она с щенячьей надеждой в глазах. — Да нет, мы в своей теперь живем. А что, соседи плохие? — Ой, не то слово! Достали уже! Орут постоянно, какие-то гулянки у них. А вы такие хорошие, я вас и не слышала даже. Ну разве что когда вы этим занимались! Тут мы с женой покраснели, а соседка стоит и слово вспоминает: — Ну этим, — показывает она руками какие-то неприличные жесты. Мы уже багровые, как азербайджанские томаты. — Ну на гитаре! — наконец вспоминает она и продолжает жестикулировать. © AlexandrRayn / Pikabu Уехали на дачу, звонок от соседки: «Вы нас заливаете, срочно выключайте у себя воду!» Нам до города 2 часа езды. Срываюсь, в панике собираю вещи. От поездки остановили слова восьмилетней дочери: «Пап, а разве мы можем залить 11-й этаж? Мы же на 10-м живем!» Перезвонил Маше. Оказалось, что она звонила всем с пометкой «соседи», не разбираясь, кто живет ниже, кто выше. © NikolayAndreev / Pikabu

«Когда долго не приезжал на дачу. Участок мой, птицы соседские».

Переехали новые соседи к моим родителям. Пару раз в подъезде поздоровались — вот и все знакомство. Сидят родители дома, тут стук. Пришла соседка и просит отца:

— Мне деньги нужны. Возьмите ссуду, а я за вас платить буду.

— А чего сама не возьмешь?

— А у меня во всех банках задолженности, мне больше не дают.

Не знаю, на что она рассчитывала. © Fvost / Pikabu

— Мне деньги нужны. Возьмите ссуду, а я за вас платить буду. — А чего сама не возьмешь? — А у меня во всех банках задолженности, мне больше не дают. Не знаю, на что она рассчитывала. © Fvost / Pikabu Сосед начал стучать в мою дверь в 4 часа утра, прося пойти с ним. Он утверждал, что ситуация срочная и очень важная. Я согласился, и он повел меня к своей машине, спросив, что я о ней думаю. Он выглядел очень гордым. Как выяснилось, он звонил в каждую квартиру в нашем доме в 4 утра, чтобы показать свою новую машину. © Unknown author / Reddit

Я только что переехал в новую квартиру. Проснулся в 3 часа ночи от громкого стука в дверь. Я почему-то решил, что кто-то собирается меня ограбить. Сижу в постели, перебираю в голове варианты самообороны. И тут слышу, как женщина кричит через дверь: «Это ваша соседка! Вам не хочется купить печенье для девочек-скаутов?» Естественно, я проигнорировал ее предложение и заснул, чувствуя себя злым и напуганным. © Norezu / Reddit

Соседка с серьезным лицом попросила меня не выпускать мою собаку в мой собственный задний двор, потому что это выводит из себя ее собаку. Может быть, вам стоит наконец-то заняться воспитанием своего питомца? © Cpu46 / Reddit

Купила курицу, разморозила, а на ней оказались волоски. Вспоминаю, как бабушка смолила куриц на огне... Ну я взяла курицу в руки, взяла спички, вышла на балкон, положила курицу на газетку и стала спичками волоски жечь. А мужик на соседнем балконе увидел это и испуганно крикнул: «Все зло твое тебе же вернется, ведьма!» © Подслушано / Ideer

«Сосед установил кондиционер. Вот такой замечательный вид теперь наблюдаю каждый день, когда выхожу из квартиры».

Соседка ночью выходит на улицу и оставляет послания на стоящих около дома машинах... майонезом! Выходит примерно в 4 часа ночи, выбирает машину почище и покрасивее и пишет на лобовом стекле какие-то цифры, выдавливая майонез из пакета. Утром водители выходят, ругаются и чешут затылок. А я все снимаю на телефон. Жду, когда накопится побольше материала. © Подслушано / Ideer

Меня изводит изо дня в день соседка. С виду казалась нормальной и адекватной женщиной, но случилось так, что мой кот обрюхатил ее дорогущую кошку, которую она берегла для такого же элитного кота. Сначала просто ходила ругаться, потом подкинула котят. Я их забрала, выкормила и отдала в добрые руки. Но она не успокаивается. Ко мне пришел участковый и сказал, что эта дамочка уже задолбала писать заявления на КОТА, хочет компенсацию. © Подслушано / Ideer

«Вибрационная колонка. 2–3 вечера прослушивания песен с хорошими басами — и на пару месяцев тишина».

Над нами живет соседка, которая периодически, как нам представляется, надевает обувь для чечетки и выплясывает танец бешеной лошади. После этого она включает громкую музыку в стиле «Ameno» и подпевает. Когда в эти моменты идешь к ней и пытаешься дозвониться или достучаться, она просто не открывает дверь. Мы оставили записку с просьбой вести себя хоть чуточку тише. В ответ она начеркала на самой бумажке: «Моя жизнь — что хочу, то и делаю». Не поспоришь. Но шуметь меньше стала. А тайна так и осталась. Чем же она там занимается?

Купили квартиру. За стенкой живет риелтор, которая нам ее и продала. Подумали: «О, круто, раз риелтор тут живет, значит, жилье хорошее!» В итоге в течение уже 3 лет к нам регулярно ломится в дверь соседка с верхнего этажа, потому что путает этажи! Она же периодически звонит нам в домофон часа так в 3 утра со словами: «У меня нет ключа, откройте, пожалуйста». А сама риелтор ежедневно орет изящными ругательствами на своих домашних так громко, что и при включенном телевизоре слышно каждое слово.

Сижу дома, машина во дворе. Звонок с неизвестного номера: «Вы не могли бы машину убрать?» Спускаюсь, стоит молодой парень. Я начинаю закипать: «А в чем проблема? Я на свободном месте, никому не мешаю». А он с наездом: «Вы стоите на моем месте. Я тут всегда ставлю» «Чего, твое место?» «Ну я тут уже три месяца живу, постоянно ставлю здесь». «Я в этом доме живу с начала 90-х. Когда-то мы с мужиками соседями скинулись, купили машину асфальта и сами дырки здесь латали. Сухие сучья со старых деревьев сами спиливали, что бы они при ветре на чью-нибудь машину не упали. И при всем этом я не имею права сказать, что у меня тут есть свое место. Нет его у меня и у тебя не будет!» © fish.hleb / Pikabu

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.