8 потешных примет, которые, будто разноцветный зонтик, подарят улыбку даже в непогожий день

Увидев, как ваша канарейка или амадина вдруг принялась с особым усердием перебирать перышки, словно наряжается на бал во дворце принца, приехавшая на каникулы бабушка наверняка всплеснет руками и заявит, что прогулка в парке отменяется — ведь по сельскому поверью это значит, что погода вот-вот испортится. Как ни удивительно, но ученые с бабулей склонны соглашаться — множественные эксперименты показали, что снижение атмосферного давления действительно влияет на самочувствие некоторых видов птиц и они начинают вести себя более активно и беспокойно. Впрочем, все же не спешите постить в соцсети о том, как ваш волнистый попугайчик только что получил секретную сводку от Гидрометцентра. Ведь существует большая вероятность, что он попросту занимается привычным делом: чистит перья, чтобы те оставались в порядке. Так что зонт пока можно не доставать — лучше полюбуйтесь на маленького пернатого чистюлю!