8 потешных примет, которые, будто разноцветный зонтик, подарят улыбку даже в непогожий день
Кошки прячут нос — к морозу, собаки катаются по земле — к перемене погоды, а птицы беспокоятся перед дождем. Наблюдая за животными, люди веками пытались предугадать капризы природы и объяснить то, что пока не умели измерять. Некоторые приметы и сегодня кажутся удивительно точными, другие на поверку оказываются лишь красивыми совпадениями. Но что на самом деле чувствуют наши питомцы и можно ли доверять их природному чутью? Давайте разберемся!
Петух кричит под дождем — скоро выглянет солнце
Согласно народной примете, если петух подает голос аккурат во время дождя, значит, ненастье скоро закончится. Возможно, наши предки замечали, что после затяжных осадков птицы становились активнее, и связывали это с переменой погоды. Научных подтверждений у такого способа прогнозирования нет, ведь исследования показывают, что время пения петухов в значительной степени определяется внутренними биологическими часами, при этом «смотивировать» кукареканье могут также и внешние раздражители или голоса других птиц. Так что петух вполне может захотеть устроить благодарной публике в виде хозяев концерт в разгар ливня, совершенно не заботясь о том, что там обещают синоптики.
Кошка прячет нос — к холодам
Если кошка свернулась клубочком, спрятала нос под лапу и выглядит так, будто собирается провести в этом положении ближайшие три рабочих дня, народная примета советует нам скорее готовить теплые вещи. И в этом случае у поверья есть вполне логичное объяснение: так питомец старается сохранить тепло. Когда кошке прохладно, она может поджимать лапы, сворачиваться калачиком и прятать нос в шерсть, уменьшая потерю тепла. Впрочем, не спешите отменять прогулку из-за одного сонного пушистика: как вариант, Мурзя просто нашла идеальную позу для дневного сна и вовсе не собиралась делиться с вами прогнозом погоды.
- В марте целую неделю подряд грело солнце, и я радостно понеслась запихивать зимний пуховик на антресоли. Выхожу на кухню, а муж говорит: «Рано радуешься, доставай пледы обратно». Я смеюсь, мол, на градуснике плюс пятнадцать, а он тычет пальцем на стул: «Глянь как Муська нос закрыла! Холода чует!» Пожала плечами, но теплые куртки не стала прятать. И не зря: к ночи окна покрылись инеем, пошел снег, да такой, что наутро полгорода встало в пробках. Сверяем теперь прогноз погоды с Мусиным носом. А она и не против, главное, чтобы вкусняшки давали.
Собаки играют на улице — к потеплению
Когда во дворе собаки носятся друг за другом, кувыркаются по земле и устраивают чемпионат по перетягиванию палки, народная примета обещает скорое потепление. Мол, животные чувствуют, что на улице скоро станет теплее, и заранее радуются хорошей погоде. На самом деле все может быть с точностью до наоборот: в одном исследовании, опубликованном в научном журнале, владельцы собак и кошек отмечали, что их питомцы чаще проявляли активность в прохладную погоду, а в жару становились менее подвижными. И это вполне понятно: носиться по двору гораздо приятнее, когда не приходится заодно бороться с перегревом. Так что веселые собачьи игры скорее говорят о подходящей температуре прямо сейчас, чем о скором приходе весны.
- Неделю стояла серая осенняя мерзлота. Наши с соседкой псы в холод обычно еле лапы волочат — тащишь за поводок как мешок с картошкой. А сегодня давай носиться по двору и кувыркаться друг через дружку. Я аж подумала неладное, но соседка лишь усмехнулась: «Ну все, Нинка, придется нам завтра доставать летние платья!». Я было решила, что она перегрелась в пуховике, ведь синоптики хором обещали заморозки. Но на следующее утра реально наступило настоящее бабье лето — воздух прогрелся до плюс восемнадцати.
Кошка умывается и трет уши — к дождю
Кошка вдруг принялась с особым усердием мыть мордочку, тереть уши и приводить себя в порядок? По народной примете, скоро пойдет дождь: якобы животное чувствует изменения атмосферного давления и пытается избавиться от неприятных ощущений. Звучит убедительно, особенно если питомец еще и смотрит на вас с выжидательным видом «Зонтик, выходя, не забудь, двуногая». Но стоит не забывать, что кошки вообще всегда были большими любителями чистоты: умывание помогает им поддерживать шерсть в порядке и избавляться от посторонних запахов. Вполне может быть, что ваш питомец решил, что сегодня самое время устроить себе полноценный спа-день и просто ждет, пока вы отправитесь восвояси, чтобы заняться личной гигиеной.
Курица стоит на одной ноге — к морозам
Если курица вдруг поджала одну лапку и замерла посреди двора, самое время доставать валенки: эта примета обещает скорое похолодание и, возможно, даже снег и метель. И тут наши предки, похоже, подметили правильно. Птицы действительно частенько стоят на одной ноге, чтобы уменьшить потерю тепла: спрятав вторую лапку в оперение, они защищают ее от холода. Но есть нюанс: курицы принимают такую позу не только перед морозами, а еще и просто во время отдыха. Так что не стоит срочно утеплять курятник из-за каждой поджатой лапки. Возможно, пернатая просто решила немного передохнуть.
Собака ест снег — к сильному морозу
Увидели, как пес с аппетитом уплетает снег на прогулке? Всегда есть шанс, что он решил ознакомиться с зимним меню, пока хозяин не видит, но народная мудрость предлагает искать в этом действии более глубокий смысл и считать его верным знаком того, что скоро ударят серьезные морозы.
На самом деле питомец может делать это из любопытства, во время игры или из-за жажды. И разрешать ему превращать прогулку в дегустацию сугробов все же не стоит: снег может содержать грязь, реагенты и другие неприятные добавки. Да и прогноз погоды на выходные лучше все-таки посмотреть в телефоне, не дожидаясь, пока дружище Рекс превратится в снежный ком с ушами.
Птицы активно начищают перья — к ненастной погоде
Увидев, как ваша канарейка или амадина вдруг принялась с особым усердием перебирать перышки, словно наряжается на бал во дворце принца, приехавшая на каникулы бабушка наверняка всплеснет руками и заявит, что прогулка в парке отменяется — ведь по сельскому поверью это значит, что погода вот-вот испортится. Как ни удивительно, но ученые с бабулей склонны соглашаться — множественные эксперименты показали, что снижение атмосферного давления действительно влияет на самочувствие некоторых видов птиц и они начинают вести себя более активно и беспокойно. Впрочем, все же не спешите постить в соцсети о том, как ваш волнистый попугайчик только что получил секретную сводку от Гидрометцентра. Ведь существует большая вероятность, что он попросту занимается привычным делом: чистит перья, чтобы те оставались в порядке. Так что зонт пока можно не доставать — лучше полюбуйтесь на маленького пернатого чистюлю!
Бонус из восточного фольклора
При изучении поверий Китая и Японии мне встретилась необычная примета: если собака воет, повернувшись на восток, значит, она чувствует приближение тайфуна. Представляете, насколько комфортно было бы иметь такого домашнего метеоролога? Никаких приложений и предупреждений — просто посмотрели, куда воет пес, и поняли, стоит ли скорее закрывать двери и окна и готовиться к ненастью. Правда, достоверных научных подтверждений этой примете не нашлось. Как уже упоминалось выше, животные действительно могут реагировать на изменения окружающей среды, например, на снижение атмосферного давления перед бурей, но это не означает, что Хачико реально мог бы определить направление будущего тайфуна. Так что, если ваш хвостатый питомец вдруг завыл в сторону восходящего солнца, лучше сначала выяснить, не услышал ли он на крыше соседского кота.
Как видите, наши домашние пушистики не только тепло и уют вырабатывают, но и повод надеть шапку или наоборот — оставить зонтик дома. А ведь сколько еще мы про них не знаем!
Комментарии
кстати говоря, землетрясения они тоже заранее не чувствуют. проверено во время шестибалльного землетрясения, никого кошки-собаки не предупредили, и на улицу во время него вообще боялись выходить