Я в Мальборке такую систему видела. 13 или 14 век постройки. Ни разу не Корея
9 особенностей быта в Южной Корее, которые удивят даже тех, кто пересмотрел все корейские сериалы
Несмотря на то, что туризм в Южной Корее в последние годы развивается бурными темпами, и западная культура все больше проникает сюда, она по-прежнему остается загадочной восточной страной. Здесь мамочки отдыхают в специальных санаториях, современные дома отапливаются по старинным технологиям, а остановки напоминают полноценные зоны отдыха.
В Южной Корее батареи прячут под полом
Для Южной Кореи сидеть на полу за чаем или просмотром телевизора, даже если рядом стоит диван, — дело вполне обыденное. И дело не только в привычках — корейцы веками обогревали свои жилища с помощью системы под названием «ондоль». В старину дым от кухонной печи проходил по каналам под каменным полом, нагревал его, и только потом выходил через дымоход. Получалось, что одна печь и дом согревала, и еду готовить помогала.
Постепенно теплый пол становился центром домашней жизни — на нем сидели, ели за низенькими столиками и спали на постелях, которые утром убирались. Самые теплые места возле печи зачастую отдавались старшим родственникам или почетным гостям. Отчасти с этим связана традиция снимать обувь перед входом в комнату, ведь пол служил не только поверхностью для ходьбы, а настоящим местом для отдыха.
А самое удивительное, что ондоль никуда не исчез с появлением современных многоэтажек — сегодня в корейских квартирах под полом обычно проложены трубы с горячей водой, а температуру регулируют с помощью встроенного в стену пульта. Да, современные жители Кореи пользуются и обеденными столами и кроватями, но привычка устраиваться прямо на полу во время трапезы или просмотра телевизора никуда не делась.
В некоторых квартирах душ расположен прямо рядом с унитазом
Представьте, вы заходите в ванную, а там нет не только душевой кабины, а даже и занавески — только раковина, лейка на стене и унитаз буквально в паре шагов от нее. В Южной Корее такую планировку до сих пор можно встретить в старых домах и небольших квартирах-студиях, где приходится экономить буквально каждый сантиметр. Бывает и так, что шланг душа вообще подключен к смесителю раковины, так что после банных процедур мокрым может быть не только пол, но и унитаз.
Дело в том, что вся ванная рассчитана на контакт с водой, а в полу есть отверстие, куда стекает вода. Впрочем, в этом есть и свое преимущество — чтобы вымыть комнату, можно потереть плитку щеткой, а потом просто ополоснуть ее душем, стараясь не намочить полотенца и туалетную бумагу.
Конечно, в современных корейских домах можно встретить и привычные нам душевые кабины, и ванны. Кстати, сами ванные комнаты здесь даже делят на два типа: сыпсик ёксиль — «влажные», где вода свободно попадает на пол и стекает в слив, и консик ёксиль — «сухие», в которых душевая зона отделена от остального помещения, чтобы всё вокруг оставалось сухим.
Сортировка мусора — задача не из простых
Поход к мусорным контейнерам в Корее может напоминать небольшой квест. Картонные коробки, стекло, металлические банки, пластиковые бутылки — все это нужно разложить по строго определенным местам. Причем коробки надо сплющивать, а с пластиковых бутылок снимать этикетки — на некоторых площадках тут есть ножницы и ножи, чтобы жильцы могли подготовить мусор к выбрасыванию.
Но самое сложное — это пищевые отходы. В некоторых жилых комплексах установлены специальные контейнеры с электронными весами: человек прикладывает карту, крышка открывается, а когда мусор оказывается там, устройство определяет его вес, и чем он больше, тем больше придется заплатить. А там, где таких контейнеров нет, могут быть специальные пакеты для пищевых отходов.
Впрочем, даже тут есть восточные тонкости — так, например, кости, раковины моллюсков и яичная скорлупа не считаются пищевыми отходами и отправляются в обычный мусор, причем правила сортировки могут отличаться в зависимости от типа жилья и района.
Ну да, если все контейнеры одного цвета, тогда реально квест. А так - мы давно уже привыкли разделять мусор, не знаю уж, как авторы Адми...
Для кимчхи есть отдельный холодильник
На корейских кухнях бывает по два холодильника — один обычный, а вот второй — специально для кимчхи, знаменитой закуски из ферментированных овощей, причем они могут напоминать и холодильные лари с крышкой сверху, так и выглядеть как обычные высокие холодильники. Появились такие устройства не просто так — дело в том, что овощи продолжают ферментироваться даже после приготовления, и температура влияет на скорость процесса и даже вкус блюда. Конечно, можно хранить и в обычном холодильнике, но специальный позволяет поддерживать нужные условия, причем в некоторых моделях есть отдельные режимы для ферментации и длительного хранения.
При хранении в отдельном холодильникк обычный не прованивается этой кимчхой.
Я однажды тарелку с квашеной капустой в холодос поставила, не закрыв крышкой. Пришлось потом долго мыть и хлеб во все углы распихивать, и все равно мне потом неделю капустой воняло.
В метро есть розовые места, которые просят оставлять свободными
Несколько лет назад в метро Сеула появились места, обитые розовой тканью, возле которых нарисовано изображение беременной женщины. В каждом вагоне их по два — расположены они по краям длинных пассажирских скамеек. Смысл в том, чтобы будущей маме не пришлось просить уступить ей место, поэтому пассажиров просят оставлять розовые сиденья свободными, даже если рядом нет беременных. Впрочем, это правило соблюдают далеко не все, и вокруг него возникает немало споров. Однако штрафа за занятое место нет, потому что все рассчитано на сознательность окружающих.
А еще будущая мама может обзавестись специальным значком с изображением беременной женщины, который можно прикрепить к сумке или к одежде, чтобы сразу дать понять окружающим, что человеку может быть тяжело стоять, даже если живота еще не видно. Дают такие значки бесплатно — для этого нужно предъявить документ, подтверждающий беременность в центр общественного здравоохранения или на некоторых станциях метро.
У нас в некоторых ТЦ парковочные места раскрашены в разные цвета. Голубой - стандартно для инвалидов. Желтый - для семей с детьми. Розовый - для беременных. Зеленый - паркинг совмещенный с зарядкой для электромобилей (тоже общепринятое).
Редко когда вижу, чтоб эти места были заняты, ну разве что желтые, но там реально иногда идешь - бус семиместный стоит, и три автокресла в два ряда.
Новоиспеченная мать не сразу отправляется домой
После выписки из роддома многие мамы заселяются в нечто среднее между гостиницей и оздоровительным центром, который называется санхучоривон. Здесь женщина может провести около двух недель, пока за ней и малышом присматривают специалисты. Эта практика очень распространена — по статистике, такими центрами пользуются более 85% опрошенных мам. Внутри все устроено так, чтобы женщина могла прийти в себя и восстановить силы. Она живет в отдельной комнате, для нее готовят еду и учат ухаживать за ребенком, а в некоторых учреждениях в программу входят массаж, гимнастика и другие процедуры. Отдых в них, кстати, недешев, поэтому многие пары бронируют тут места задолго до того, как станут родителями.
По цвету автобуса можно определить его маршрут
На о-ве Чеджу я чуть не плакала с этими их автобусами. Один и тот же номер - разные маршруты. Подготовила надписи с "куда-мне-надо", но не сильно помогало. В аэропорту так вообще ко мне подошла стюардесса и посадила на правильный автобус. А внутри автобуса, даже в Сеуле и Пусане, объявление только на корейском, только школы почему то объявляли по-английски )) Следила за бегущей строкой (тоже на корейском), к счастью опыт путешествий надоумил меня выучить корейский алфавит.
P.S. а в Сеуле на собственном опыте выяснила, что там в метро некоторые ветки разветвляются в пути, и можно уехать сильно не туда. А еще и проход через турникеты... Можно войти не в тот турникет (оплатив, конечно) и чтобы попасть обратно на правильную ветку, придется выйти и заплатить еще раз.
Представьте, вы попадаете в Сеул и вам нужен общественный транспорт, а вокруг снуют красные, синие, зеленые и желтые автобусы. Оказывается, окрашены они так неслучайно — по цвету можно определить, какой тип маршрута обслуживает та или иная машина. Так, синие автобусы соединяют разные районы города и ходят по длинным маршрутам; зеленые курсируют по более коротким и помогают пассажирам добираться до станций метро и пересаживаться на другие автобусы; желтые обслуживают кольцевые маршруты, а красные соединяют Сеул и соседние города столичного региона.
У нас тоже похоже одно время делали - зеленые бусики чисто городские, а желтые пригородные в пределах района, а синие - междугородние за пределы района.
Некоторые остановки напоминают лаунж-зону
Представьте, на улице перевалило за 30 градусов, а вы заходите на автобусную остановку и попадаете в прохладное помещение с кондиционером. Или, если на улице зима, то зайдя в остановку вы оказываетесь в тепле. Такие остановки называют Smart Shelter, то есть «умные укрытия». Снаружи они выглядят как стеклянные павильоны, в которых есть все для комфортного ожидания транспорта.
Кроме того, на подобных остановках есть бесплатный интернет, розетки для зарядки телефона, а на мониторе можно увидеть, когда автобус подъезжает, и пассажиру даже не нужно выходить на улицу. А некоторые павильоны оборудованы автоматическими дверями и системами безопасности.
В Корее стараются не дарить обувь
В стране есть поверье, что если подарить любимому человеку обувь, то в один далеко не прекрасный день он уйдет от вас в этих самых ботинках. Конечно, многие корейцы относятся к этому с юмором, но кто-то предпочитает не испытывать судьбу. Кстати, если вы захотите купить обувь в Корее, обратите внимание, что размер тут указывают по длине стопы в миллиметрах. Согласитесь, удобно.
Кроме того, как и в Китае и Японии, здесь с настороженностью относятся к цифре 4, и вместо нее в лифтах на кнопке четвертого этажа красуется буква F. Кстати, корейцы обожают снимать фильмы по мотивам суеверий и, хотя я не большой любитель корейского кинематографа, всем желающим пощекотать нервы могу посоветовать фильм «Вопль».
- Вышла замуж за корейца. Приехали в гости к свекрови, у нее был день рождения, я по нашей традиции решила подписать ей открытку. Протягиваю ей букет цветов и подарок, она берет, улыбается, а потом открывает открытку и застывает с разинутым ртом — я, чтобы поздравление выглядело красиво, написала его на корейском, но вот только сделала это красными чернилами. Оказывается, в Корее считается дурным знаком писать имя красной ручкой, мол, это может притянуть к этому человеку неудачу. В общем, конфуз вышел.
А здесь вы можете почитать о том, как устроена повседневная жизнь в Японии.
Комментарии
Только что стоял на остановке и меня окатили из лужи. Вот тебе и лаунж-зона, ахаха