9 особенностей быта в Южной Корее, которые удивят даже тех, кто пересмотрел все корейские сериалы

Представьте, вы заходите в ванную, а там нет не только душевой кабины, а даже и занавески — только раковина, лейка на стене и унитаз буквально в паре шагов от нее. В Южной Корее такую планировку до сих пор можно встретить в старых домах и небольших квартирах-студиях, где приходится экономить буквально каждый сантиметр. Бывает и так, что шланг душа вообще подключен к смесителю раковины, так что после банных процедур мокрым может быть не только пол, но и унитаз.

Дело в том, что вся ванная рассчитана на контакт с водой, а в полу есть отверстие, куда стекает вода. Впрочем, в этом есть и свое преимущество — чтобы вымыть комнату, можно потереть плитку щеткой, а потом просто ополоснуть ее душем, стараясь не намочить полотенца и туалетную бумагу.

Конечно, в современных корейских домах можно встретить и привычные нам душевые кабины, и ванны. Кстати, сами ванные комнаты здесь даже делят на два типа: сыпсик ёксиль — «влажные», где вода свободно попадает на пол и стекает в слив, и консик ёксиль — «сухие», в которых душевая зона отделена от остального помещения, чтобы всё вокруг оставалось сухим.