15 историй о взрослых детях, которые возвращают мамам и папам то самое беззаботное детство
У каждой семьи свои правила и традиции, но неизменно одно: родители стараются предугадать детские желания и исполнить мечты любимого чада. Как же чудесно, когда спустя время дети стараются отплатить им тем же. Кто-то везет родителей в путешествие или даже дарит машину, а кто-то обожает делать неожиданные сюрпризы и привозит пиццу в костюме курьера.
- Пожаловалась детям, что на балконе стало холодно пить утренний кофе: осень выдалась зябкой. На выходные они отправили меня в спа-отель. Возвращаюсь в воскресенье, открываю дверь, а из зала тянет запахом свежей выпечки. Заглядываю на лоджию и застываю на месте: там настоящий теплый оазис! Дети за два дня полностью утеплили балкон, поставили мягкое кресло и столик, а на нем — горячие булочки с корицей. Сын смеется: «Мам, твой персональный курорт готов!» Теперь я там не только кофе пью, но и вечерами с книжкой сижу, как королева.
Автор поделилась милой историей. Говорит, что ее бабушка очень любит пиццу, но почему-то стесняется ее покупать. Поэтому она решила устроить ей сюрприз: переоделась в костюм курьера и привезла ей заветные вкусности
- Моя мама обожает снимать все подряд. У нее есть фотки с тех самых времен, когда у нее появился первый пленочный фотоаппарат. Неделю назад у этой чудесной женщины был юбилей, 50 лет исполнилось. Я долго думала над подарком, прям очень долго, примерно месяцев 7. В итоге мне в голову пришла идеальная идея. Я взяла все ее фотоаппараты и отнесла к специалисту, который распечатал все снимки и сделал альбомы. Чтобы вы понимали масштабы, один альбом идет на 200 фото, таких альбомов у меня вышло 19. Когда я подарила их, мама была в восторге, и мы сели смотреть фотки. Пролистывая очередную страницу с картинками, я заметила знакомое лицо. На фотке была я, катающаяся на роликах, а на фоне бежал мальчик. Мальчик, который в нынешнее время является моим парнем. Вот такое совпадение!
- Вчера наконец-то исполнил мечту и пересадил родителей на нормальную машину. Они всю жизнь экономили на себе, а когда мы подошли к автосалону, папа даже заходить побоялся — думал, что все очень-очень дорого. Но мы все-таки смогли выбрать достойный вариант по цене и качеству. Теперь они вовсю планируют поездки по Казахстану, а я просто радуюсь, что смог подарить им такой уровень комфорта.
- Мои мама с папой всегда поддерживали, учили, любили меня, дали мне образование и хороший старт для самореализации, жертвовали своими мечтами, чтобы я мог исполнить свои. Недавно у них была жемчужная годовщина, а мне так хотелось порадовать их подарком. Я вспомнил, что они всю свою молодость провели в Питере, но с тех пор, как им исполнилось 25 лет, там никогда больше не были. Подарил им две недели полного отдыха за мой счет в городе их молодости. Сначала они отказывались, говорили, чтобы я себе эти деньги оставил, но мне все же удалось их уговорить. Они вернулись довольные и сказали, что почувствовали вторую молодость! Теперь они мечтают переехать в Питер, и я очень хочу осуществить их мечту!
На день рождения папы, который очень любит сувениры и картинки с крысами, мужчина сделал вот такой пирог с изображением животного
- Не передать словами чувство тепла и счастья! Вчера повела мам (свою и мужа) в театр. Они радостные, немного взволнованные в ожидании постановки. После чудесного спектакля предложила продолжить вечер в ресторане. Мамы дружно закивали головами, и мы еще пару часов провели в уютном месте, за вкусной едой, обсуждая увиденное. И как они радовались принесенному десерту с мороженым! Как маленькие девочки, честное слово. Знаете, может, это не исполнение заветной мечты, не путевка в Париж, но что-то теплое и искреннее в душе. Осознание того, что ты можешь себе позволить подарить мамам такой вечер, когда они не задумываются ни о чем, просто отдыхают и радуются жизни, дает повод улыбнуться, глядя на их счастливые лица.
- Решили мы с тетей устроить маме сюрприз на день рождения, мол, выходит она утром из комнаты, а на нее шарики валятся. Но не все так просто, как кажется.
Сначала оказалось, что надувать шарики насосом быстро, но очень громко, поэтому пришлось делать это по старинке. После сложности появились с тем, чтобы связать надутые шарики ниткой, так как готовые шары несколько раз улетали от меня с характерным звуком, если вы понимаете, о чем я. Далее проснулась мама и пыталась зайти на кухню, чтобы узнать, что же там такое делается. Потом у нас не получалось закрепить шарики у двери так, как это было запланировано. Пришла бабушка и шепотом начала выяснять: «А что это вы тут делаете, а нас с дедом почему не позвали, а что вообще будет?» Высказалась и ушла спать дальше. В итоге мы просто развесили шары над дверью на нитках разной длины, создав имитацию штор. В это время за дверью мама просто сгорала от любопытства: что же такое они там подготовили? Сюрприз так сюрприз. В 8 утра мы собрали остатки своего достоинства и творческого потенциала, постучали в дверь и со словами «Ирочка, доброе утро! Пора просыпаться!» стали ждать реакции.
Любите своих близких и делайте сюрпризы. Пусть даже не идеальные. Они все равно работают.
Автор делится, что исполнила одно из маминых желаний: купила ей цветов в питомнике растений. Все очень довольны и счастливы
- Подарила маме кольцо бриллиантовое. Еще в 2015 году, 10 лет назад, на свою первую зарплату покупала ей золотой набор: серьги и кольцо за 18 тыс. Помню, как мама носила не снимая этот набор, всем хвасталась, что ее ребенок вырос и уже делает такие подарки. И вот на днях я подобрала ей кольцо с бриллиантами, для меня это ого-го какая сумма, но мне так хотелось сделать ей приятное. И думаю получилось. Себе бы точно не взяла, но маме купила не раздумывая.
- Бабушка у меня никогда не была на море. Жизнь у нее выдалась сложной, она целую вечность провела на поле, усердно работала днями и ночами, почти не знала слова «отдых». Мы с мужем организовали моей любимой бабушке шикарную поездку. Взяли машину в аренду и поехали по красивым городам, а последней точкой было море. Бабуля была в полном восторге! Она словно заново расцвела, как первый подснежник, который раньше всех пробился из-под толстого слоя снега. Я наконец-то смогла исполнить ее мечту... Это бесценно — смотреть на то, как родная бабушка цветет от счастья на берегу моря.
Девушка нарисовала портрет мамы на торте шоколадом.
- В детстве на протяжении трех лет у семьи были очень сложные времена. Такие уж были годы, что сказать. Я помню, что у мамы был набор: золотые серьги, цепочка и кулон, которые ей подарила еще бабушка на 18-летие. Мама очень любила этот набор, берегла его как зеницу ока. Постепенно, в течение нескольких лет, все предметы из ее набора терялись, прямо перед праздниками. Я тогда удивлялся: ну как можно вот так потерять любимые вещи, да еще и где она умудрилась — она же их почти не носила. Но спустя некоторое время до меня дошло, что с ними случилось. Недавно день рождения было уже у мамы, и я наконец исполнил свою мечту — подарил ей невероятно красивый набор из серег, цепочки и кулончика. Они, конечно, не заменят те самые украшения, но все же хоть немного, я вернул ей этот должок.
- Подарила маме квартиру на день рождения. Как давно я хотела это сделать! Всегда смотрела ролики в соцсетях, как дарят дорогие подарки, и вот наконец-то и я смогла. Моя дорогая мамулечка, живи долго и счастливо, люблю тебя.
Автор предлагает заценить, что он подарил своей маме — путевку в Диснейленд!
Она так обрадовалась, что ночью побежала перебирать всю свою одежду, чтобы найти все футболки с диснеевскими персонажами, которые ей нужны. И начала собирать вещи, хотя до поездки еще 3 месяца. Она поставила обратный отсчет на телефоне и каждый день говорит мне, сколько времени осталось до поездки.
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