15 историй о взрослых детях, которые возвращают мамам и папам то самое беззаботное детство

Она так обрадовалась, что ночью побежала перебирать всю свою одежду, чтобы найти все футболки с диснеевскими персонажами, которые ей нужны. И начала собирать вещи, хотя до поездки еще 3 месяца. Она поставила обратный отсчет на телефоне и каждый день говорит мне, сколько времени осталось до поездки.