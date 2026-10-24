Да, это верно, что хорошие соседи даже важнее хорошей квартиры. Вот у меня квартирка - так себе, но соседи все подобрались тихие и мирные. Поэтому не хочу пока менять, хотя уже тяжело подниматься по лестнице.
Молодец мужик!
17 риелторов, у которых что ни день — то новый сюжет для блокбастера
Лично мне кажется, что риелтор — это не профессия, а призвание: когда они описывают дом или квартиру, начинаешь думать, что это начало бестселлера. Иногда на работе агент по недвижимости сталкивается с такими сюжетными поворотами, которые могли бы стать отличным началом для кассового блокбастера. Требующие пароль бабушки, музыкальные соседи и находчивые клиенты — жизнь риелторов не так скучна, как кажется.
Работаю риелтором. Показываю квартиру богатенькому мужичку. Остался доволен. Я уже потирала ручки, ожидая процентов. А вечером случайно проезжаю мимо того двора и замираю: мой вип-клиент сидит на скамейке в старых трениках с бабками и лузгает семечки! Даже не решилась к нему подойти. Наутро звонит: «Сделки не будет. На пятом этаже прямо над квартирой у соседей трубы гнилые. На третьем — семья разводит йорков, а на восьмом — каждые выходные дискотека». Я обалдела: «Откуда такие познания? Мы ж вчера только стены смотрели!» Он смеется: «Я вчера просто прикинулся новым жильцом и пообщался с местными бабками. Они мне за час всю подноготную слили, еще и в домовой чат добавили. Я его за ночь почитал — там дурдом. Ищите другой вариант».
Да, это верно, что хорошие соседи даже важнее хорошей квартиры. Вот у меня квартирка - так себе, но соседи все подобрались тихие и мирные. Поэтому не хочу пока менять, хотя уже тяжело подниматься по лестнице.
- Была у нас в продаже малогабаритная однушка. И начала мне писать одна дамочка, мол, что это я в качестве квартиры предлагаю общежитие. Честное слово, хотите скидку — просто спросите, найдем варианты. Вот так зачем делать?
- Во время поиска квартиры нарвался на риелтора по объявлению. Сразу начал от нее отмахиваться, мол, сам разберусь, а она такая: платит продавец же, а не вы. Пока я нашел подходящий вариант, посмотрели квартир пятнадцать, которые еще даже не были на сайтах опубликованы. Все сделали и я сразу сказал, что сам в квартире жить не планирую. Так она быстро мне нашла арендаторов, они же ее услуги и оплачивали. Хороший риелтор, в общем.
Риелтор подсуетила девушке квартиру в Паттайе. На создание такого уюта понадобилось 3 месяца
- Продавал квартиру. У хозяев жил корги. На показе он сразу принес покупателям мячик. Муж кинул. Корги принес обратно. Кинул еще раз. И еще. Жена уже квартиру смотрит, а муж минут десять играет с собакой. В конце спрашивает: «А он остается?» Хозяйка смеется: «Нет, конечно». Муж: «Тогда дорого. С корги цена выглядела убедительнее».
- Я и не думала, что риелторы могут быть такими чуткими. Пять лет назад переехала в большой город, из-за работы были проблемы с деньгами. Из съемной квартиры пришлось съехать. Сижу я на лавочке грустная, подходит ко мне женщина с расспросами. И да, она оказалась риелтором и быстро нашла мне комнату и даже разрешила рассчитаться попозже.
- Я риелтор. Продавал квартиру в хрущевке. В зале на стене висел большущий красный ковер. Покупатели, хихикая, спрашивают: «Ковер-то хозяин заберет? Или он дырку на обоях закрывает?» Решили проверить. Отодвинули тяжеленный ковер, а там, матушки мои, в бетонной стене — небольшая ниша размером с футбольный мяч, аккуратно заткнутая поролоном.
Не все любят покупать вторичное жилье, но иногда в комплекте можно получить мебель и кухню. Вот и тут новым собственникам повезло — после покупки они просто покрасили старую кухню
- Искала молодому парню однушку подешевле. Денег у него как кот наплакал, но что не вариант — он всем недоволен. Последний раз уже не смолчала: что ему надо за такие деньги. Он как ни в чем не бывало объясняет: «В этих комнатках мой рояль не поместится». Серьезно, у него рояль?
- Приехали по наводке риелтора смотреть квартиру. Бабушка нам дверь не открыла: пароль ей нужен какой-то. Звоним риелтору — он сам ничего не понимает. Так и ушли, не увидев квартиру.
- Работаю риелтором. Я просто продала дом, а клиент теперь за мной ухаживает. Подвез как-то. Презенты, цветы, вкусняшки присылает каждый день. На свидание мы еще не ходили, даже не знаю, что получится. Но мужчина он приятный и добрый.
Ох уж эти незабываемые ощущения — зайти уже в свою квартиру
Не выбирайте плинтуса в цвет пола, выбирайте в цвет стен или наличников) иначе похоже на поддон.
- Нашел покупателя на дом. Все ему понравилось, уже руки пожимали. Назначил я время и место для знакомства с продавцом. Представляю их друг другу, и тут картина маслом — они оказались дальними родственниками, которые друг друга недолюбливали. Так что обсуждение о покупке затянулось.
- Меня одна клиентка прям немного удивила. Смотрим квартиру, а она в общем коридоре начала ходить к соседским дверям и слушать. Так возле одной замерла: «Беру квартиру в этом доме. Хочу под такое засыпать». Решила тоже послушать, прислонила ухо — пианино! В общем, они теперь дружат даже — моя клиентка и музыкантка та.
- Мой парень англичанин. Работал он в Индии, снимал там виллу. Во время подписания бумаг риелтор выдала: «Знаете, три предыдущих жильца женились, пока здесь жили». Мой британец угрюмо отложил ручку: «Вот не буду я снимать этот коттедж». Шутка удалась!
Эту квартиру женщина приобрела в Европе. Хотя многие ей и не верят
- Одно время работала консультантом в магазине люксовых вещей для дома. Повадились к нам ходить дамочки, закупаться итальянскими шторами и прочими красивыми вещицами, брали, чтобы примерить в свой интерьер. А потом привозили обратно. Оказалось, риелторы так обставляли дома перед показом. Пришлось ввести денежный лимит в день на клиента для оформления возврата. Помогло.
- Знакомая риелтор приехала на показ квартиры, а дверь открыл муж ее подруги. Она проводит показ клиентам, потом выбегает в подъезд и звонит подруге: «Я тут твоего видела! Он в какой-то квартире, а там чужая женская одежда!» Та хохочет. Оказалось, муж просто поехал продавать свою старую добрачную квартиру. А все эти возмутительные «улики» — старые вещи самой подруги, которые она отвезла туда за ненадобностью. Громкого разоблачения не вышло к досаде одной и к радости другой.
- Веду клиентов по дорогущему по нашим меркам объекту, рассказываю про ремонт. И тут глядь — у меня носок порвался. Покупатели сделали вид, что не заметили. А вот коллега посмеялся.
Риелтор попросил список пожеланий и сутки на поиски. Так семья и сняла эту квартиру в центре Белграда
- Работаю риелтором. Искала покупателю квартиру. Натыкаюсь на вариант, который представлен аж в 5 агентствах. Такое бывает часто: коллеги не особо вникают в ситуацию продавца. Набираю по объявлению собственника (она еще и дешевле на 50000). И у нас любопытная беседа получается:
— Добрый день! Квартиру продаете?
— Да.
— Покажете?
— Через риелтора!
— Отлично. Дайте номер, договорюсь о просмотре.
— Вы же поняли, что квартира полностью под ремонт? Там все нужно делать.
Гляжу на фотографии. Ну да, ремонту лет десять, но выглядит прилично:
— Ну хорошо... Посмотреть же мы можем? Там поймем, нравится нам или нет.
— Если вы ремонт не хотите делать, то зачем тогда смотреть, время тратить?
— Понятно, давайте я с риелтором поговорю.
— Она сама вам перезвонит, номер давать не буду.
Риелтор перезвонила только через день. Я расспросила о странном поведении продавца. В общем, продавец очень активный. Сам размещает объявления, на которые откликаются другие риелторы. Так что коллеге я могу только посочувствовать.
- Я работала риелтором. Чего только не увидела за это время. Одни хозяева сдавали квартиру, а потом без предупреждения могли зайти и посмотреть, все ли в порядке. А была такая интересная женщина: заселяю к ней девушку, а она начинает рассказывать, что ее квартира счастливая — все барышни замуж выходят, как поживут.
А еще у нас есть истории об арендаторах, с которыми не соскучишься.