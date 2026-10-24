17 риелторов, у которых что ни день — то новый сюжет для блокбастера

Работаю риелтором. Показываю квартиру богатенькому мужичку. Остался доволен. Я уже потирала ручки, ожидая процентов. А вечером случайно проезжаю мимо того двора и замираю: мой вип-клиент сидит на скамейке в старых трениках с бабками и лузгает семечки! Даже не решилась к нему подойти. Наутро звонит: «Сделки не будет. На пятом этаже прямо над квартирой у соседей трубы гнилые. На третьем — семья разводит йорков, а на восьмом — каждые выходные дискотека». Я обалдела: «Откуда такие познания? Мы ж вчера только стены смотрели!» Он смеется: «Я вчера просто прикинулся новым жильцом и пообщался с местными бабками. Они мне за час всю подноготную слили, еще и в домовой чат добавили. Я его за ночь почитал — там дурдом. Ищите другой вариант».