15+ историй о родных уголках, где пахнет свежими пирогами и слышится скрип половиц

У родных мест есть своя память: стены дома помнят детский смех, кухня — бесконечные семейные разговоры, двор — наши игры. И как же удивительно, что спустя годы достаточно переступить знакомый порог, чтобы снова почувствовать себя тем самым ребенком, которому всегда рады и которого всегда ждут.

Мне было 57 лет, трижды бабушка, приехала к папе. Пошла к школьной подруге, получила наказ, чтобы в 9 была дома. А на улице лето, светло до 11! Так папа все выглядывал с балкона, как мы с подругой еще стояли и разговаривали. На тот момент у меня было уже 3 внука. Вот такая она, родительская забота. © User / ADME Котёнок по имени Кусь только что Или же адская, удушающая гиперопека Ответить

«Сейчас я в положении, и особенно хочется той еды, которую готовили для нас родители. Вчера я просто попросила маму приготовить манты, а она устроила целый пир с моими любимыми блюдами. Помогала вся семья: сестры, братишки, племянницы»

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Меня мой папа повез катать на санках! Мне уже 24, ему 59, но он все еще считает меня своей маленькой дочерью. Я пришла к родителям в гости, уставшая, грустная, с проблемами. Мама с папой меня сразу раскусили, поэтому пытались поднять настроение. Котлетки с пюрешкой, тортик с чаем, а потом отец просто взял у соседа санки и сказал, что мы идем кататься. Я на пару часов забыла напрочь о всех своих проблемах! Это был так весело, мило и незабываемо, я как будто снова вернулась в детство! В эти невероятные мгновения осознала, что неважно сколько тебе лет, ведь для папы ты всегда будешь оставаться его маленькой дочуркой. © Карамель / VK

Приехала к родителям со своим сыном на недельку, у них дом за городом, у ребенка бассейн и прочие радости жизни. Папа спрашивает потом, мол, когда вы уезжать планируете (он решил подкрасить мне пластиковую деталь на машине и хотел понять по времени, сколько у него есть). Я полушутя говорю, мол, заправишь меня, тогда и уеду. Папа мгновенно: «Тогда я тебя никогда заправлять не буду, все, вы остаетесь». Родителей вполне бы устроил такой вариант. © Алина / ADME

"Утром завез кошку родителям на время командировки. Спустя 10 минут прибытия в отчий дом наблюдаем такую залипательную картину — каждый кот в своем окне, все при деле

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Приехала в родной дом помочь родителям с переездом. В центре гостиной — огромный дубовый стол. Папа все мое детство повторял, что это антиквариат XIX века. Грузчики неловко кренят его в дверях. Раздается треск, и из-под столешницы вываливается скрытое дно, а за ним на пол летят стамески, выцветшие чеки из строймага за 1989 год и десяток дощечек, на которых папиным почерком криво выжжено: «Мастеръ Иванъ, 1895 годъ». Папаня покраснел. Тут-то я и узнала, что в молодости у него не было денег на роскошную мебель, и он полгода собирал этого «франкенштейна» в гараже, чтобы впечатлить мамину строгую родню. Гляжу на маму, а она невозмутимо собирает дощечки с пола и тепло улыбается: «Да знала я все с первого дня! Просто не хотела расстраивать художника». Стол бережно погрузили в машину первым. ADME

«Отчий дом»

В 28 лет я вернулась домой в непростой период моей жизни. Мой отец без лишних слов начал каждое утро оставлять кофе у двери моей комнаты. Ничего не говоря. Ни разу не упомянул о моей ситуации. Просто кофе. Я прожила там 14 месяцев, и, честно говоря, это спасло меня. © AmeKuro_21 / Reddit

«Ездила навестить бабушку»

Муж уехал в командировку в другой город, зашел к бабушке и дедушке в гости перед дорогой домой. Привозит от них ведро с вкуснющими яблоками с дачи и дает мне пакет. Муж: «Это тебе вот». Я: «Это что такое?» Муж: «Это тебе бабушка купила, говорит, Вика беременная и ей может понравится тортик со сгущенкой». Такая милота! lafeainnewedd

«Отчий дом, мама на кухне готовит ужин. Ты в юношеской пижаме, в которую без проблем влезаешь в свои 46. Не это ли счастье?»

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В детстве ходил в школу, по дороге встречался дед, который сидел на стуле возле дома, и загадывал мне загадки, ну, скучно ему было. Через много лет я вырос, попал в родной город, иду, смотрю, этот дед сидит, там же, возле дома, старый уже совсем. Я подошел к нему, и говорю: «Дедуля, можете на один вопрос ответить?» Он заморочился немного, но говорит: «Спрашивайте, что вы хотели узнать». И я ему задаю одну из его загадок. Ребята, надо было видеть, как он обрадовался... оно того стоило. © Тайные истории / VK

«Приехала в родительский дом и обнаружила свое детское сокровище. Я настолько бережно любила эту книгу, что она даже не почиркана карандашами и ручками»

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На ужин проглотила мамину окрошку, фунчозу, чебурек, домашний хлеб со свежим каймаком, вяленую скумбрию, выпила шоро, чай с имбирно-лимонным вареньем от папы. Услышала любимое: «Еще, доча?». И просто расплылась в довольной улыбке маленького ребенка. laura1303__

«Мы с сестрой очень любим и бережем свой отчий дом. Самое ценное в его архитектуре именно резные ставни, двойные окна, резные двери. Дом деревянный, поэтому в жару в нем спасение: прохладно, словно работает кондиционер»

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Было дело, свекр в деревне завел овчарку, лютая была, никого чужого не пускала во двор. Муж приехал первый раз после появления собаки, спокойно зашел, погладил собаченьку по голове, проходит в дом, все в шоке — как пропустила? Никого больше не пускала так, ни до, ни после. А я думаю — все просто. Узнала родную кровь по запаху. © Рецепты Пад / ADME

«7 утра, родительский дом. Пока папа гулял с собакой, я пожарила оладьи, сварила кофе. Папа сказал, что очень вкусно и чтобы я приезжала почаще. Дал карманных денег. Мама проснулась, спросила: „Что у вас тут происходит, почему вам не спится?“, — выпила чашечку кофе, ушла обратно в кровать. Проснулся племянник, позавтракал и тоже дал мне денег. Буду приезжать почаще»

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Я родилась и выросла в Тбилиси — в городе в форме которого мое сердце. Я абсолютно в этом уверена. Долгое время моя жизнь была разделена между Сочи и Москвой, но вот уже 13 лет, как мы вернулись с семьей в мой родной дом — тот самый, где прошло все мое детство. Этот дом — живая история нашей семьи. Его стены помнят голоса нескольких поколений, теплые вечера за столом, старые истории и смех, звучавший в саду. Дом старый, построенный еще моим прадедушкой, мы бесконечно его восстанавливаем, ремонтируем, что-то переделываем, что-то сохраняем. Он живет и дышит вместе с нами. Наверное, свой дом невозможно закончить — в нем всегда будет место для новых перемен, как и в жизни. miasalli

«Вдруг накатило вчера, подумала, как хочу увидеть родителей. Встала рано, прыгнула в электричку и вот я здесь. Я попала в сказку. Родители украсили дом, слепили снеговика Федора. Мы хлопали хлопушки, фотографировались»

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Приезжаю с ребенком к родителям и выдыхаю. Я снова тоже ребенок. Мне снова стелят постель и достают шоколадку к чаю. Пока они играют с сыном, я то и дело слышу: «А вот когда ты была маленькая...» и за широкой улыбкой перестаю замечать морщины. Люблю отчий дом, там всегда здорово. asya_lisstopad