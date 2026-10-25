14 историй из санаториев, где вкусный обед по расписанию, а соседи по столу за пару дней становятся своими
На первый взгляд может показаться, что отдых в санатории — это скучно. Но стоит пожить там пару дней, и вот уже муж ходит на аквааэробику с бабушками, а повар из столовки помнит, что кусочек запеканки с запеченным краешком — твой самый любимый. Так что санаторий — это не только минералку по расписанию пить да в тишине лежать.
Столовая: место, где решаются важные вопросы
10 лет назад я с родителями ездила в санаторий в Кисловодск. Повар тетя Валя, узнав, что я люблю запеканку с поджаристым краешком, всегда оставляла мне этот лакомый кусочек на завтрак. Хорошее было время!
- В санатории на завтрак давали три вида пирожков: продолговатые, круглые и квадратные. Я всегда брала последние. И каждый раз мужчина за соседним столом удивленно поднимал брови. На пятый день он не выдержал, подошел и шепотом спросил: «А вы знаете, что в квадратных печенка? Никогда не видел, чтобы их кто-то здесь брал». Я застыла: печенку-то и я терпеть не могла с детского сада, а тут пять дней уплетала за обе щеки и нахваливала! Мужчина рассмеялся и объяснил: в продолговатых капуста, в круглых яблоко. Оказалось, он отдыхает тут вот уже в пятый раз.
- Мы только заехали в санаторий, пошли на обед. Тут к нашему столу подходит бабулька и говорит: «Куда села? Это мой столик и мое место!» Но оказалось, что она в этот день должна была выезжать и в ее путевку обед уже не входил, только завтрак.
- В столовке санатория каждое утро в очереди стоял дедушка и говорил поварихе: «Как вы прекрасны, Нина Ивановна!» И тут же получал чай с ложкой меда. Я решил, что это пароль. Подхожу и выдаю ту же фразу. Нина Ивановна вздохнула и крикнула на всю столовку: «Анатолий Александрович, у вас конкурент! Готовьтесь, на танцах сегодня будет конкурс кавалеров!» Дедушка обернулся, оценил меня взглядом и торжественно протянул руку: «Принимаю ваш вызов». Вечером мы оба танцевали с Ниной Ивановной по очереди.
- Работаю в детском санатории. Как-то пошла в столовую на ужин. Поела, смотрю: все, кто поел, тарелки уносят и уходят. Я тоже понесла, начала уходить, а уже в дверях опомнилась, что я воспитатель, и мои дети еще едят.
В бассейне у каждого свои правила
Мой папа занимался плаванием на профессиональном уровне. В санатории в Кисловодске он каждое утро плавал баттерфляем, а по вечерам учил плавать всех желающих. Гордился тем, что за это время научил многих правильно держаться на воде.
- В бассейне санатория каждый день появлялась дама: красный купальник, ресницы как веер и родинка над губой. Ну Мэрилин Монро! Сядет на бортик, ножкой в воде поболтает и все — ни разу не поплыла. Я решила: пришла себя показать. А тут пригляделась и ахнула, ведь она каждый день спускалась на одну ступеньку ниже. Разговорились, и оказалось, что выросла она в степном поселке, где до ближайшей речки сорок километров. Так плавать и не научилась. А в 55 сказала себе: «Сейчас или никогда!» Инструктор придумал ей «лестничный метод»: каждый день на шаг глубже. В последний день смены наша Мэрилин проплыла целую дорожку!
Я так на велосипеде училась ездить:
- проехала 10 метров, упала в кусты;
- проехала от двери до выезда со двора;
- проехала до автостоянки;
Ну и так далее...
Летом уже ездила 5км на работу и обратно.
- Пару лет назад мы отдыхали в санатории с родителями, там был аквапарк. И вот мы — я, сестра, мама и папа — поднимаемся на горку, и я краем глаза внизу замечаю поднимающуюся по лестнице нашу бабушку. Я тогда не придала значения тому, что она поднимается вместе с нами. И вот мы все счастливые съехали с горки и смотрим наверх, а там наша бабушка скатывается. Ей 72 года! Мы офигели. Но вы бы видели нашу довольную бабушку.
Моя мама отдыхала в санатории в Нальчике, её соседкой по комнате была женщина 80 лет. На костылях. Она сама доехала на поезде, сама везде ходила. И в бассейн тоже. С тех пор я верю в силу желания вопреки обстоятельствам. Если очень хочется..
- Выбрались с мужем в санаторий. Я мечтала лежать в тишине, а он вдруг записался на все процедуры. С третьего дня муж стал пропадать по вечерам и возвращаться подозрительно довольным. Заподозрив неладное, я пошла за ним. Смотрю я, а вокруг него десять бабушек! Он вместе с ними усердно махал руками в бассейне, пока тренерша командовала: «Дышим, Сережа, дышим!» Оказалось, он тайком ходит на аквааэробику.
- Пару лет назад пригласили нас с женой друзья в санаторий на несколько дней. Там был бассейн. Санаторий старый, в нем бабушки работали. В бассейн без шапочки не запускали. Купаемся мы с женой, подходит к нам бабушка и говорит: «Уходите из бассейна, нельзя без шапочки». Жена говорит, мол, мы не знали, что в санатории есть бассейн, поэтому и не взяли с собой шапочек. Если бы знали, то взяли бы. А бабушка говорит: «Ладно, так уж и быть, помогу вам. Купите у меня бахилы по 10 рублей и наденьте их на голову. В таком случае не стану выгонять вас из бассейна». Жена возмутилась, сказала, что не будет надевать бахилы на голову, потребовала или найти человеческую шапочку, или отстать от нас. И добавляет: «Почему одним можно плавать без шапочек, а другим нельзя?» При этом показывает на проплывающего мимо дядьку без шапочки. Бабушка помялась, но ответила: «Так он же лысый! Ему шапочки не надо». Он и в самом деле был лысый, то есть волос у него не было только на голове, зато на остальных частях их было много. Думаю, что его кучеряшек нападало в бассейн поболее, чем с остальных голов в бассейне вместе взятых. В общем, купили мы все-таки бахилы, только вот не стали надевать их на голову. Бабушка не заметила.
Недалеко от нашего дома есть отель, с прекрасным открытым бассейном шезлонгами, баром ну и т.д. Мы с мужем сняли номер, который в принципе был не нужен и решили провести весь день возле бассейна. И вот плыву я брасом, и что-то прицепилось мне на руку, оказалось, клок длинных, блондинистых волос обвился вокруг моей кисти. Бассейн я покинула незамедлительно и пошла в бар.
А вообще, волосы сильно засоряют фильтры, нарушая процесс очистки воды в бассейне.
Может и правильно в санаториях шапочки требуют.
Люди, которые становятся своими за пару дней
Моя бабушка была очень общительным человеком. Много лет назад она познакомилась в санатории с Галиной Сергеевной. Они поддерживали связь на протяжении 18 лет! И на каждый Новый год присылали друг другу открытки. Теперь Галина Сергеевна присылает их мне, потому что бабушки уже нет.
- Ночью просыпаюсь от шороха: бабуля-соседка ходит вокруг моей кровати, что-то посыпает на одеяло и бормочет себе под нос. Я лежу. Она обошла меня три раза, остановилась у изголовья, наклонилась низко-низко к моему лицу и прошептала: «Ну, теперь спи, деточка». Потом вернулась к себе и через минуту уже сладко посапывала. А утром я обнаружила на одеяле сухие цветочки лаванды. Оказалось, накануне я пожаловалась ей, что плохо сплю на новом месте, а у нее в сумке всегда есть мешочек «бабушкиного рецепта». И знаете, следующие ночи я спала как младенец. Мешочек она мне потом подарила.
- Познакомился в санатории с одной женщиной. Мы иногда гуляем с ней по вечерам. Многие люди думают, что я ее сын. А она шутит, что сына себе тут нашла.
А потом они сделали тест ДНК, и оказалось что это ее сын, которого подменили в роддоме)
- Работаю в санатории администратором. Вечером ко мне подошла отдыхающая и с ходу начала высказывать недовольство своим отдыхом:
— Да что же это такое, девушка? У меня воды нет в номере. Как это понимать, а? Вы мне настроение портите. Я на дискотеку неподготовленная идти должна? Вы тут вообще что-нибудь делаете?
— Уважаемая гостья, не волнуйтесь. Сейчас слесарь все проверит и исправит.
— И что? Как вы мне отвечаете? Я в номер должна идти, да? Да к вам и подходить больше не хочется.
Пока я ее успокаивала, неисправность устранили.
На следующее утро в холл вплывает та же самая гостья. Довольная, расплывается в улыбке. Подходит к стойке и начинает щебетать о погоде, плавно переводя в рассказ о вчерашнем прекрасном вечере на дискотеке. Я киваю головой и молча слушаю. Далее у нас состоялся такой занимательный диалог:
— Девушка, вы такая милая, так внимательно меня слушаете! Ну вот есть же у вас нормальные сотрудники. Я вчера обратилась с жалобой, а мне сменщица ваша сквозь зубы отвечала.
— Волшебство, — ответила я.
Отдыхающая округлила глаза и выдала : «Так это вы вчера были...» Развернулась и быстрым шагом ретировалась на завтрак.
Иногда санатории возвращают в детство
Лет 20 назад мы с дедулей ездили в Ессентуки. Каждое утро ходили в галерею пить минеральную воду. Тогда я ее терпеть не могла. Недавно довелось оказаться там снова, и первым делом я направилась к этой галерее. Вкус этой воды вернул меня в детство.
- Познакомилась со своим мужем, когда еще была ребенком. Мы тогда с родителями отдыхали в санатории, он тоже. Я помню, начался сильный ливень, но так как это было летом на юге, дождь был очень теплый. Я тогда выпросила у родителей пойти побегать под дождем. Через несколько минут из соседнего домика выбежал мальчик. Мы познакомились и стали резвиться вместе. В какой-то момент родители успели нас сфотографировать. Спустя много лет, когда я привела своего молодого человека домой, и родители по классике показывали старые фото, он узнал себя на той фотке под дождем! При знакомстве с его родителями они подтвердили, что были в том санатории тем летом, и что мой муж действительно бегал с девчонкой под дождем. Судьба — удивительная штука!
Почему-то в корейских сериалах любят такие моменты. Типа пара познакомилась в возрасте ближе к 30 ( у них это возраст, когда можно выдохнуть после учебной гонки и начать встречаться), прошла кучу трудностей в процессе сближения и все заканчивается хорошо. А в процессе или даже в самом конце нам показывают, что знакомы они были еще в детстве и уже тогда симпатизировали друг другу. Типа это судьба.
- Недавно ездила в санаторий под Смоленском. Территория огромная. В каждом корпусе свой бассейн, процедурные кабинеты и столовая. Кормили олениной, лосятиной и лососем. В качестве напитка часто давали свежевыжатый яблочный сок. В кефире ложка стояла. Утром зарядка, завтрак, процедуры, после обеда тихий час, полдник, кружки, мастер-классы, а следом за ужином — шоу, кино, дискотека. Номер больше квартиры-студии (за одноместное размещение доплатила). Короче, как в лагерь в детстве съездила.
- Мне было 8 лет, брату — 12. Отца на заводе наградили путевкой в санаторий. Через неделю написал: «Здесь так хорошо, только вас не хватает». На открытке море, пальмы, а у нас дожди. Мама задумалась и на следующий же день взяла отпуск. Заняла у подруги деньги, за ночь сшила новое платье и отбила телеграмму: «Едем». Дружбаны в санатории отца успокаивали: «Да ладно, не может этого быть!» А он вздыхал: «Моя может». Мы уже давно взрослые люди, но всегда вспоминаем эти дни у моря. Лучшие дни нашего детства.
В общем, если у вас есть возможность съездить в санаторий — смело езжайте. Ведь скучно там точно не будет. А еще — это отличный способ привезти домой море забавных историй.
Комментарии
В санатории я была в первый и последний раз в детстве, в 90-е. Зато во Владивостоке, а сама я с Байкала. Вот такая поездка неслабая. Запомнилась красивая территория, очень вкусное мороженое в городе (у нас такого ещё не было), и такая деталь, как креветки в кулëчке. Мелкие такие, их продавали как семечки) Японское море запомнилось очень мелким, не поплавать толком даже ребенку, или далеко надо забираться. Где мы пробовали купаться, я не помню, конечно.