14 историй из санаториев, где вкусный обед по расписанию, а соседи по столу за пару дней становятся своими

В санатории я была в первый и последний раз в детстве, в 90-е. Зато во Владивостоке, а сама я с Байкала. Вот такая поездка неслабая. Запомнилась красивая территория, очень вкусное мороженое в городе (у нас такого ещё не было), и такая деталь, как креветки в кулëчке. Мелкие такие, их продавали как семечки) Японское море запомнилось очень мелким, не поплавать толком даже ребенку, или далеко надо забираться. Где мы пробовали купаться, я не помню, конечно.