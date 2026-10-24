Блин, моей кошке три года, и она ни разу не делала "ке-ке-ке", я все жду и жду...
13 привычек кошек, которые с виду кажутся непонятными, но имеют простое объяснение
Внезапные тыгыдыки, попытки сбросить со стола все, что плохо лежит, непостижимая любовь к коробкам и долгий взгляд в пустоту знакомы каждому владельцу кота. Однако у всех этих кошачьих привычек есть объяснение, и порой оно настолько простое, что в него сложно поверить.
Зачем котики скидывают предметы со столов
Стоит котику увидеть, как какая-нибудь вещица вроде ручки или заколки бесхозно лежит на столе, он тут же подталкивает ее лапкой к краю, сбрасывает и любуется на полученный результат. Причин может быть две — они исследуют загадочный предмет, интерес к которому усиливается как только он начинает двигаться, а вторая — они нас дрессируют. Если кошка хочет внимания и замечает, что хозяин тут же бросается поднимать упавшую вещь и при этом что-то ей говорит, она довольно быстро усваивает, что подобным действием можно его привлечь.
Для чего котики прячутся в коробки
Каждому кошатнику знакомо это разочарование — ты покупаешь питомцу шикарный домик за миллион денег, а он устраивается в коробку, в которой жилище привезли. Причем коробка не обязательно должна подходить ему по размеру — они могут умещаться и в такие, которые меньше габаритов пушистого. Первое, и самое очевидное объяснение — в ограниченном пространстве они чувствуют себя в безопасности, а второе — из подобного укрытия очень удобно охотиться, внезапно выпрыгивая на добычу.
Почему кошка делает «ке-ке-ке» когда смотрит за птицами
Наверное, это одна из самых забавных вещей, которые делают домашние кошки. Я пыталась узнать, что вообще означает это «ке-ке-ке» и подрагивание нижней челюсти, однако объяснения у ученых этому действию нет — одни связывают с тем, что котик в такой момент видит добычу, но не может ее поймать, а другие считают подготовкой к броску и захвату.
Что кошек так привлекает в одежде хозяина
А это, наверное, самое большое разочарование — оказывается, если котик устраивается на вашей ношеной одежде, это вовсе не обязательно признак любви и привязанности. У кошек очень острое обоняние и запах хозяина может ассоциироваться с привычной обстановкой и безопасностью. Есть и второе объяснение, еще более прозаичное — одежда часто лежит мягкой кучкой, устроившись в которой легче согреться и дольше сохранять тепло.
- У моей кошки был особый прикол — она любила лежать на свежевыглаженном белье, и я каждый раз злилась, собирая тонны шерсти. Но как только узнала причину, тут же сменила гнев на милость — оказалось, что кошки любят лежать на одежде потому, что она пахнет хозяином. У наших пушистых любимцев этот аромат ассоциируется с покоем и безопасностью, и, ложась на вещи, они смешивают его со своим запахом, как бы принимая человека в свою семью.
Почему кошка виляет задом, когда охотится
Вы наверняка замечали, как перед тем, как броситься на игрушку, котик забавно виляет филейной частью. И снова у ученых нет точных данных, только предположения. Первое заключается в том, что таким образом животное проверяет устойчивость своего положение и распределяет вес между задними лапками перед броском. А второе — подготовка мышц к быстрому и резкому движению. Впрочем, есть и еще одно предположение — некоторые считают, что здесь роль играет нервное возбуждение перед охотой.
Что они иногда видят там, где ничего нет
Каждый котовладелец наверняка замечал, как его хвостик вдруг внезапно застывает и смотрит в одну точку. Вы встаете с дивана, приглядываетесь и видите... ничего. На самом деле все просто — зрение и слух у кошачьих намного более чуткие, чем у человека, и иногда они могут замечать малейшее движение тени или микроскопических насекомых, или слышать то, что происходит за стеной. Все просто, никаких призраков. Бу!
Зачем вытаскивают еду из миски
И снова несколько предположений, почему усатые-полосатые вытаскивают лапкой кусочек корма и едят его с пола. Во-первых, есть мнение, что такое происходит из-за формы и размера миски — вибриссы очень чувствительные, и, если котик задевает ими за края, он испытывает неприятные ощущения. Во-вторых, это может быть игровой момент — кошка воспринимает корм как добычу и просто развлекается с ней. Ну и, в-третьих, некоторые котики просто переносят еду в безопасное по их мнению место.
Почему идут в лоток, когда мы садимся есть
Согласитесь, ситуация знакомая: семья устраивается за ужином, а кошка начинает шуршать в лотке. Кажется, этот усатый прохвост специально поджидал подходящего момента. Но нет никаких доказательств того, что котик делает это преднамеренно — дело в том, что кошки тоже привыкают к распорядку дня и их поход в туалет совершенно случайно совпадает с вашим временем приема пищи. Кроме того, у кошек часто есть связка «поел — сходил в туалет», а так как мы часто кормим питомцев перед тем, как самим сесть за стол, получается, что его ритуал как раз связан с режимом питания хозяев.
Как котики узнают, что скоро зазвонит будильник
И снова дело в том, что кошки привыкают к распорядку дня — если вы кормите питомца в одно и то же время по утрам, они запоминают, в какой час это происходит. Их собственные биологические часы работают на славу и прикосновение мягкой лапки к вашему лицу в 6 утра — результат их работы. Кроме того, именно на утренние часы у кошачьих приходится пик активности, так что не удивительно, что первое, что вы видите по утрам — это пушистая мордочка.
Почему открывают пасть, когда что-то понюхают
Наверняка каждый видел, как котик, понюхав что-то, замирает с открытой пастью и немного ошарашенным выражением мордочки. Это забавное поведение называется реакцией флемена — приоткрывая пасть и приподнимая верхнюю губу, животное открывает доступ к органу Якобсона, который помогает улавливать химические сигналы, в том числе и феромоны. Кошки общаются между собой с их помощью, так что подобная реакция — это способ прочтения послания. Словом, если кот понюхал ваш носок и замер с открытой пастью, это вовсе не означает, что ему неприятен запах, он просто пытается понять, с чем же таким загадочным он столкнулся.
Для чего котики закапывают еду
Многие думают, что если кошка начинает закапывать еду, то ей непременно не нравится то, что ей предложили на обед или ужин. На самом деле, достоверного объяснения этого поведения у ученых нет, но есть предположение, что таким образом они пытаются спрятать остатки «добычи» от ненужного внимания других животных. Кстати, моя кошка, например, закапывает даже мою еду — видимо, пытается помочь мне спрятаться от других странных больших двуногих кошек.
Почему вдруг внезапно начинают тыгыдыкать
Это уж точно знакомо каждому хозяину хвостика — еще секунду назад ваш пушистик мирно лежал на диване, а потом вдруг сорвался и за считанные секунды совершил забег по квартире с заскоком на шкаф и отталкиванием от стены. Оказывается, у этого явления есть даже отдельное название — FRAP, или периоды внезапной бурной активности. Название-то есть, а вот достоверного объяснения нет, только предположения, например, некоторые считают, что так они выплескивают накопившуюся после отдыха энергию, а другие — что это способ выражения радости, например, после игр с хозяином.
Почему питомец просит открыть дверь, но не заходит
Пушистый сидит перед закрытой дверью, выдает настойчивое «мяу» и скребет дверь лапкой. Но стоит открыть ему дверь, как он заглядывает внутрь, немного стоит на пороге с задумчивой мордочкой, а потом разворачивается и уходит. Знакомо?
Дело в том, что кошке очень важно иметь возможность свободно перемещаться по своей территории, а закрытая дверь этому препятствует, и, к тому же, мешает проверить, что происходит по другую сторону, и не исключено, что там появилось нечто интересное. Открытая дверь дает ему возможность осмотреться и убедиться, что все в его владениях в порядке. Словом, кот просит не впустить его, а просто предоставить право самому решать, куда идти.
Бонус: котики и их коробки
Коробка не обязательно должна быть картонной — сойдет и то, что просто закрыто с четырех сторон
А этот котейка, кажется, недоволен тем, что хозяину зачем-то понадобилась эта коробка. Вы только посмотрите на его взгляд!
Наверное, в этой коробке ему прислали домик, и он сделал свой выбор. Не стоит и говорить, в чью пользу
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