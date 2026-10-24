13 привычек кошек, которые с виду кажутся непонятными, но имеют простое объяснение

Пушистый сидит перед закрытой дверью, выдает настойчивое «мяу» и скребет дверь лапкой. Но стоит открыть ему дверь, как он заглядывает внутрь, немного стоит на пороге с задумчивой мордочкой, а потом разворачивается и уходит. Знакомо?

Дело в том, что кошке очень важно иметь возможность свободно перемещаться по своей территории, а закрытая дверь этому препятствует, и, к тому же, мешает проверить, что происходит по другую сторону, и не исключено, что там появилось нечто интересное. Открытая дверь дает ему возможность осмотреться и убедиться, что все в его владениях в порядке. Словом, кот просит не впустить его, а просто предоставить право самому решать, куда идти.