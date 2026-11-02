12 человек, которым хватает смелости жить по-своему, даже если окружающие удивляются

«Я просто из любопытства примерила черное свадебное платье — и сразу в него влюбилась», — вспоминает невеста. Но будущая свекровь передумала после разговоров с подругами, жених — после разговора с мамой, а собственная мама девушки вообще была против. Целый год она искала другой наряд, пока наконец не решилась поговорить с женихом напрямую. «Я спросила, женится ли он на мне, если я все-таки выберу то самое платье. Он ответил, что, конечно, женится, просто не хотел, чтобы кто-то остался недоволен». И тогда девушка наконец купила свое черное платье!