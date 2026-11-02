22 уютные спальни, из которых по утрам совсем не хочется выходить

Интересное
02.11.2026
22 уютные спальни, из которых по утрам совсем не хочется выходить

Теплое одеяло, мягкая подушка, будильник, который звенит уже в третий раз, и серый рассвет, едва пробивающийся сквозь шторы. Осенью спальня перестает быть просто комнатой для сна: она превращается в место, из которого совсем не хочется выходить. У каждой такой комнаты свой рецепт уюта: кому-то нужны мягкий свет и стопка книг у кровати, кому-то — гора подушек у окна, а кому-то достаточно кота, который еще вечером занял середину и уступать не собирается.

Пока собирала эти спальни, несколько раз ловила себя на мысли, что готова переставить кровать или перекрасить стену. А в конце покажу комнату, после которой приглушенно-зеленые стены уже совсем не кажутся мне слишком смелым решением.

Видимо, эту спальню уже поделили без хозяев

© MeatsTheNewBread / Reddit

Хозяйка спрашивает, как добавить уюта. Кот уже внес свое предложение — занял подоконник

© vitaminwolf / Reddit

Одна лампа, и комната будто оказалась внутри янтаря

© blueberrymuff1n90 / Reddit

Утром можно сверяться с небом, не вставая

  • Вернулась домой раньше обычного, а муж встречает меня в коридоре и говорит: «Только в спальню пока не заходи». Ну конечно, после таких слов мне понадобилось секунд пять, чтобы придумать двадцать причин. Потом слышу оттуда женский голос: «Нет-нет, кровать лучше развернуть к окну». Я распахиваю дверь, а там его сестра с рулеткой, муж с шуруповертом и половина нашей мебели посреди комнаты. Выяснилось, эти двое уже месяц тайком планировали переделать спальню к годовщине. Сестра запомнила, как я однажды пожаловалась, что мечтаю просыпаться у окна, а муж решил: «Значит, сделаем». Теперь кровать действительно стоит у окна, а муж при каждом удобном случае напоминает, что это была его идея. Его сестра в такие моменты молча показывает на рулетку.
ADME

Хозяйке кажется, что после обновления чего-то не хватает. Я бы начала с мягкого пледа и пары книг

© rbkkurtz / Reddit

Хозяин решает, как лучше поставить кровать. А собакену, кажется, вообще все равно

© MagazineOpposite5530 / Reddit
Это Я
только что

собакен хорошо устроился, что ему должно быть не по душе?

Ответить

Здесь даже солнечные пятна на стене работают как декор

Новая спальня готова. Довольно уютно

© Jaytato-ToTs / Reddit
  • Муж вдруг заявил: «Давай спать отдельно». Я аж ложку отложила. Вместе десять лет, вроде не ругались, и тут такое. А он невозмутимо продолжает: «Неделю. Мне надо кое-что проверить. И в спальню пока не заходи». Он занял спальню, а я перебралась в гостевую, все еще пытаясь понять, что происходит. Через несколько дней возвращаюсь с работы раньше обычного: дверь спальни закрыта, изнутри грохот. Открываю, а там новая кровать, одна стена уже зеленая, на окнах плотные шторы, по бокам два светильника. Оказалось, муж увидел мой комментарий в паблике о ремонте: я написала, что плохо сплю из-за света с улицы. Вот он и решил сам переделать комнату. Правда, фразу «давай спать отдельно» я ему до сих пор припоминаю.
ADME
Tatyana Anatolievna
только что

А чё? Не только дамам мужей пугать фразой с характерной интонацией "нам надо поговорить".

Ответить

Кровать искала свое место и, кажется, нашла его у темной стены

© callimo / Reddit

Розовый балдахин, кружево и ни одной попытки притвориться минималистом

© Reddit

Если так хочется полностью отгородиться от мира...

© katlily- / Reddit

В этой комнате даже солнечный свет становится разноцветным

© SignificantStrike562 / Reddit
Руконожка Ай-Ай
только что

Хорошо, хоть не трусы на люстре)

Искренне не понимаю - что мешает этим людям застелить постель ДО того, как сфотографируют свой неповторимый шЫкарный интерьер?

Ответить

Ну, к празднику готова

«Мы переехали вчера. И нам все нравится»

© pinkspaceship17 / Reddit
  • Разбирали бабушкину квартиру и добрались до старого лоскутного покрывала: оно выцвело, а край местами разошелся. Я сказала, что, наверное, пора с ним проститься. А 16-летняя дочь прижала его к себе: «В смысле? Я под ним все летние каникулы спала». Дома мы постирали покрывало, укрепили швы и положили на ее кровать. Теперь вокруг постеры, гирлянда и ноутбук, а поверх — бабушкины лоскутки. Дочь говорит, что теперь спальня стала по-настоящему ее. И каждый раз, когда я вижу среди постеров и гирлянд бабушкины лоскутки, понимаю, почему она не позволила нам с ним проститься.
ADME

Крошечная комната, в которую золотой час помещается целиком

© nambawan_2 / Reddit

Спальня, кабинет и любимая музыка: все уместилось на нескольких квадратных метрах

© caramelteddybear / Reddit

Хозяйка спрашивает, как улучшить комнату. Кажется, не хватает только второй подушки, хотя касатка может возразить...Это ведь касатка?

© crispin_daya / Reddit

В этой спальне кот присутствует сразу в двух экземплярах: живой следит за улицей, а нарисованный — за хозяевами

© Reddit

Хозяйка боялась насыщенных стен, а потом решилась на зеленый. По-моему, боялась зря

© Reddit
Руконожка Ай-Ай
только что

На мой взгляд, цвет стен как раз очень спокойный.
Расположение окна ужасное, конечно, и бабмуковая решетка его усугубляет...

Ответить

Похоже, уютная спальня начинается не с идеальной кровати на фотографии, а с вещей, которые помогают расслабиться: теплого света, любимого покрывала, книги у подушки и ощущения, что здесь можно наконец никуда не торопиться.

Какая из этих комнат заставила бы вас переставить будильник еще на пять минут?

Любителям домашнего уюта советуем заглянуть и в эти подборки:

Фото на превью Reddit

Комментарии

Уведомления
Зося
только что

Удивительно: покрывало на кровати занимает иногда до половины внимания, но люди во многих случаях просто кидают, что попало. Сделать хороший или приемлемый интерьер и "забить" на огромное пятно текстиля - это очень странное решение.

Ответить
Это Я
только что

как я люблю эту рубрику) балкончики, веранды, гостиные, разные уголочки дома) не знаю, прям кайф. спасибо

Ответить

Похожее