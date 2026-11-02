22 уютные спальни, из которых по утрам совсем не хочется выходить

Теплое одеяло, мягкая подушка, будильник, который звенит уже в третий раз, и серый рассвет, едва пробивающийся сквозь шторы. Осенью спальня перестает быть просто комнатой для сна: она превращается в место, из которого совсем не хочется выходить. У каждой такой комнаты свой рецепт уюта: кому-то нужны мягкий свет и стопка книг у кровати, кому-то — гора подушек у окна, а кому-то достаточно кота, который еще вечером занял середину и уступать не собирается.

Пока собирала эти спальни, несколько раз ловила себя на мысли, что готова переставить кровать или перекрасить стену. А в конце покажу комнату, после которой приглушенно-зеленые стены уже совсем не кажутся мне слишком смелым решением.