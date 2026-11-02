22 уютные спальни, из которых по утрам совсем не хочется выходить
Теплое одеяло, мягкая подушка, будильник, который звенит уже в третий раз, и серый рассвет, едва пробивающийся сквозь шторы. Осенью спальня перестает быть просто комнатой для сна: она превращается в место, из которого совсем не хочется выходить. У каждой такой комнаты свой рецепт уюта: кому-то нужны мягкий свет и стопка книг у кровати, кому-то — гора подушек у окна, а кому-то достаточно кота, который еще вечером занял середину и уступать не собирается.
Пока собирала эти спальни, несколько раз ловила себя на мысли, что готова переставить кровать или перекрасить стену. А в конце покажу комнату, после которой приглушенно-зеленые стены уже совсем не кажутся мне слишком смелым решением.
Видимо, эту спальню уже поделили без хозяев
Хозяйка спрашивает, как добавить уюта. Кот уже внес свое предложение — занял подоконник
Одна лампа, и комната будто оказалась внутри янтаря
Утром можно сверяться с небом, не вставая
- Вернулась домой раньше обычного, а муж встречает меня в коридоре и говорит: «Только в спальню пока не заходи». Ну конечно, после таких слов мне понадобилось секунд пять, чтобы придумать двадцать причин. Потом слышу оттуда женский голос: «Нет-нет, кровать лучше развернуть к окну». Я распахиваю дверь, а там его сестра с рулеткой, муж с шуруповертом и половина нашей мебели посреди комнаты. Выяснилось, эти двое уже месяц тайком планировали переделать спальню к годовщине. Сестра запомнила, как я однажды пожаловалась, что мечтаю просыпаться у окна, а муж решил: «Значит, сделаем». Теперь кровать действительно стоит у окна, а муж при каждом удобном случае напоминает, что это была его идея. Его сестра в такие моменты молча показывает на рулетку.
Хозяйке кажется, что после обновления чего-то не хватает. Я бы начала с мягкого пледа и пары книг
Хозяин решает, как лучше поставить кровать. А собакену, кажется, вообще все равно
Здесь даже солнечные пятна на стене работают как декор
Новая спальня готова. Довольно уютно
- Муж вдруг заявил: «Давай спать отдельно». Я аж ложку отложила. Вместе десять лет, вроде не ругались, и тут такое. А он невозмутимо продолжает: «Неделю. Мне надо кое-что проверить. И в спальню пока не заходи». Он занял спальню, а я перебралась в гостевую, все еще пытаясь понять, что происходит. Через несколько дней возвращаюсь с работы раньше обычного: дверь спальни закрыта, изнутри грохот. Открываю, а там новая кровать, одна стена уже зеленая, на окнах плотные шторы, по бокам два светильника. Оказалось, муж увидел мой комментарий в паблике о ремонте: я написала, что плохо сплю из-за света с улицы. Вот он и решил сам переделать комнату. Правда, фразу «давай спать отдельно» я ему до сих пор припоминаю.
А чё? Не только дамам мужей пугать фразой с характерной интонацией "нам надо поговорить".
Кровать искала свое место и, кажется, нашла его у темной стены
Розовый балдахин, кружево и ни одной попытки притвориться минималистом
Если так хочется полностью отгородиться от мира...
В этой комнате даже солнечный свет становится разноцветным
Хорошо, хоть не трусы на люстре)
Искренне не понимаю - что мешает этим людям застелить постель ДО того, как сфотографируют свой неповторимый шЫкарный интерьер?
Ну, к празднику готова
«Мы переехали вчера. И нам все нравится»
- Разбирали бабушкину квартиру и добрались до старого лоскутного покрывала: оно выцвело, а край местами разошелся. Я сказала, что, наверное, пора с ним проститься. А 16-летняя дочь прижала его к себе: «В смысле? Я под ним все летние каникулы спала». Дома мы постирали покрывало, укрепили швы и положили на ее кровать. Теперь вокруг постеры, гирлянда и ноутбук, а поверх — бабушкины лоскутки. Дочь говорит, что теперь спальня стала по-настоящему ее. И каждый раз, когда я вижу среди постеров и гирлянд бабушкины лоскутки, понимаю, почему она не позволила нам с ним проститься.
Крошечная комната, в которую золотой час помещается целиком
Спальня, кабинет и любимая музыка: все уместилось на нескольких квадратных метрах
Хозяйка спрашивает, как улучшить комнату. Кажется, не хватает только второй подушки, хотя касатка может возразить...Это ведь касатка?
В этой спальне кот присутствует сразу в двух экземплярах: живой следит за улицей, а нарисованный — за хозяевами
Хозяйка боялась насыщенных стен, а потом решилась на зеленый. По-моему, боялась зря
На мой взгляд, цвет стен как раз очень спокойный.
Расположение окна ужасное, конечно, и бабмуковая решетка его усугубляет...
Похоже, уютная спальня начинается не с идеальной кровати на фотографии, а с вещей, которые помогают расслабиться: теплого света, любимого покрывала, книги у подушки и ощущения, что здесь можно наконец никуда не торопиться.
Какая из этих комнат заставила бы вас переставить будильник еще на пять минут?
Любителям домашнего уюта советуем заглянуть и в эти подборки:
Комментарии
Удивительно: покрывало на кровати занимает иногда до половины внимания, но люди во многих случаях просто кидают, что попало. Сделать хороший или приемлемый интерьер и "забить" на огромное пятно текстиля - это очень странное решение.
как я люблю эту рубрику) балкончики, веранды, гостиные, разные уголочки дома) не знаю, прям кайф. спасибо