6 животных, которых ученые открыли совсем недавно

В Южном полушарии проживает около 20 видов пингвинов, самый известный из которых — императорский. В этом году стало известно еще об одном представителе семейства, юго-восточном папуанском пингвине (Pygoscelis kerguelensis). Ученые уже давно не встречали новых видов: до этого последним зарегистрированным новичком был северный рокхоппер — его обнаружили более ста лет назад.

Птицы так долго ускользали от биологов потому, что гнездятся на суровых субантарктических островах Кергелен, почти в 3000 км от постоянно обитаемой суши. До недавнего времени юго-восточного папуанского пингвина считали рядовой популяцией пингвинов Генту, однако исследователи из Чили и Калифорнии доказали его уникальность и выделили в полноценный отдельный вид. В воде он способен развивать скорость около 36 км/ч, что делает его одним из самых быстрых плавающих пингвинов.