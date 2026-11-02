6 животных, которых ученые открыли совсем недавно
В наше время спутников и нейросетей легко поверить, что дикая природа изучена вдоль и поперек. Однако Земле все еще есть чем удивить даже опытных ученых. И в глубинах океана, и на горных вершинах биологи продолжают находить существ, которые будто сбежали со страниц фантастических книг. Вот несколько животных, которых обнаружили или описали совсем недавно. Глядя на них, понимаешь, что мир куда более загадочен, чем нам рассказывали в школе.
Мини-леопард из Боливии
В 2016 году в лесу Юнгас в Боливии местный житель подобрал крошечного котенка. Он решил, что это обычный домашний малыш. А спустя год началось нечто непонятное: питомец с азартом охотился на кур, а мяукал совсем не так, как кошки. Поняв, что приютили кого-то необычного, хозяева отвезли зверя в приют. Специалисты приюта вышли на исследовательницу Паолу Ногалес-Аскаррунс, которая и взялась за изучение котика.
Генетические тесты доказали, что перед учеными — самостоятельный вид группы тигровых кошек. В этом году мини-леопард пополнил список известных науке кошек (последний раз новый вид открывали еще сто лет назад). Местные жители называют леопардика «тилькайо» (Leopardus tilcayo). Хищник совсем крошечный: при длине 46 см он весит около 1,4 кг, а его светло-коричневая шерсть покрыта асимметричными пятнами. Биологи предполагают, что тилькайо бодрствует по ночам и охотится на мелких грызунов, хотя образ жизни животного еще предстоит детально изучить.
Юго-восточный папуанский пингвин
В Южном полушарии проживает около 20 видов пингвинов, самый известный из которых — императорский. В этом году стало известно еще об одном представителе семейства, юго-восточном папуанском пингвине (Pygoscelis kerguelensis). Ученые уже давно не встречали новых видов: до этого последним зарегистрированным новичком был северный рокхоппер — его обнаружили более ста лет назад.
Птицы так долго ускользали от биологов потому, что гнездятся на суровых субантарктических островах Кергелен, почти в 3000 км от постоянно обитаемой суши. До недавнего времени юго-восточного папуанского пингвина считали рядовой популяцией пингвинов Генту, однако исследователи из Чили и Калифорнии доказали его уникальность и выделили в полноценный отдельный вид. В воде он способен развивать скорость около 36 км/ч, что делает его одним из самых быстрых плавающих пингвинов.
Осьминог-«блинчик»
В австралийском морском заповеднике «Карнарвон» ученые обнаружили миниатюрного глубоководного осьминога — карнарвонского флапджека (Opisthoteuthis carnarvonensis). Свое «кулинарное» прозвище (от англ. flapjack — «лепешка» или «блинчик») четырехсантиметровый моллюск заслужил за суперспособность буквально расплющиваться по грунту. Впервые его встретили в 2022 году, а спустя три года зарегистрировали как новый вид. Менять цвет кроха не умеет и всегда носит один наряд темно-красного оттенка.
Кальмар Посейдона
Кальмар Посейдона представляет собой отдельную ветвь генеалогического древа семейства кальмаров. Этого глубоководного обитателя обнаружили в водах Антарктики еще в 1950-м году. Образец находился в справочных коллекциях по морской биологии Института морских наук в Барселоне с тех пор, как был извлечен из желудка кашалота. А в 2025 году ученые Сэм Арнольд и Фернандо Анхель Фернандес-Альварес уделили ему должное внимание и выяснили, что имеют дело с новым видом океанических кальмаров.
У кальмара очень звонкое научное имя — Mobydickia poseidonii. Род назвали в честь литературного Моби Дика, вымышленного белого кашалота из одноименного романа Германа Мелвилла — дань памяти кашалоту, который и «поделился» находкой с биологами. Видовое же имя подарил повелитель морей Посейдон: крючья на щупальцах кальмара копируют форму трезубца. В отличие от других обитателей бездны, этот бледный желеобразный хищник во тьме не светится, а тело у него бледное и желеобразное.
Чачапойский мышиный опоссум
Чачапойский мышиный опоссум (Marmosa chachapoya) — представитель сумчатых животных, найденный в туманных высокогорных лесах Перу в 2018-м году.
Длина тела от головы до хвоста — 10,7 сантиметров, а вот длина хвоста — целых 16 см. Весит он 21 грамм. Шерсть на спине оранжево-коричневая, немного светлее, чем на макушке. В отличие от некоторых родственных видов, на спине отсутствует темная полоса посередине.
Опоссум живет в горных лесах, расположенных на высоте 2660 метров в северо-восточных перуанских Андах. Причем высота деревьев, на которых он селится, составляет от 20 до 30 метров.
Этот миниатюрный древесный хищник с большими глазами ведет ночной образ жизни и питается насекомыми и фруктами.
Крошечный синий осьминог
Когда исследователи увидели этого малыша, то первое, что они сказали, было: «Он же совсем как игрушка!» И действительно, крошка-осьминог очень напоминает популярную мягкую осьминожку синего цвета. Он умещается в ладони, а обнаружили его во время экспедиции 2015 года на борту научно-исследовательского судна «Наутилус» в подводных горах вблизи Галапагосских островов. Ученые перемещали дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV) по морскому дну на глубине 1773 метра, когда камера зафиксировала синее пятно. Затем в кадр попали еще два таких же осьминога — все они были размером с мяч для гольфа.
Новый вид получил название Microeledone galapagensis в честь островов, на которых он обитает. Он принадлежит к тому же роду, что и Microeledone mangoldi (серповидный карликовый осьминог). Об этом говорит его внешность: гладкая кожа, большой рахидальный зуб и большой воронкообразный орган. Другими отличительными чертами крошки-осьминога являются его небольшой размер, небольшое количество присосок на щупальцах и отсутствие чернильного мешка.
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