10 фактов про кошек, которые, оказывается, сыграли свою роль в истории

Многие не знают, но именно викинги сыграли ключевую роль в распространении кошек по Европе. Дело в том, что они обычно брали кошек с собой на корабль, чтобы в разгар битвы быть здоровыми и полными сил. Ведь хвостатые питомцы отлично справлялись с уничтожением крыс, что, в свою очередь, позволяло лучше сохранять запасы еды.

Кроме того, кошки были не только верными спутниками в морских путешествиях, но и символом удачи, так как, согласно скандинавским мифам, сама богиня любви и плодородия Фрейя ездила в колеснице, запряженной огромными кошками. Викинги считали, что добрые отношения с пушистыми питомцами помогут привлечь благосклонность богини.

Кошки настолько ценились северными воителями, что их изображения даже можно найти на древнейших скандинавских артефактах.