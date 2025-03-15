10 фактов про кошек, которые, оказывается, сыграли свою роль в истории
Кошки сопровождают человечество на протяжении тысячелетий. Их почитали древние цивилизации, ими вдохновлялись культурные деятели, и, бывало, они даже меняли ход истории! Давайте заглянем в прошлое и посмотрим, какую роль кошки сыграли в различных культурах мира.
Ближний Восток: первые одомашненные кошки
Многие считают, что кошек впервые приручили в Древнем Египте, но археологические находки показывают, что это произошло задолго до того, как хвостатые друзья добрались до дельты Нила. В Месопотамии, Турции и на средиземноморском острове Кипр кошки жили рядом с людьми еще за тысячи лет до их появления в Египте.
Исследования подтверждают, что первые попытки одомашнивания кошек произошли на Ближнем Востоке более 10 000 лет назад, а в местных традициях кошки занимали особое место. Кроме того, первый зафиксированный пример «мраморного» или «полосатого» окраса, характерного для домашних кошек, появился именно в Турции в XIV веке.
Египет: священные хранители
В Древнем Египте кошки были настоящими суперзвездами. Ведь они были тесно связаны с богиней Бастет, покровительницей домашнего уюта и плодородия. Египтяне верили, что эти животные обладают магическими способностями и приносят удачу. Их считали священными созданиями, охраняющими дома от злых духов и вредителей.
Любовь и уважение к кошкам в Египте были так сильны, что хозяева что после смерти устраивали им пышные похороны, как настоящим членам семьи или рода, а затем в знак траура сбривали себе брови.
Одной из самых известных кошек Древнего Египта является Та-Мию, личная любимица наследного принца Тутмоса, старшего сына фараона Аменхотепа III и царицы Тии. После смерти Та-Мию была мумифицирована и погребена в богато украшенном саркофаге. Интересно, что именно ее захоронение стало основным источником сведений о жизни самого принца Тутмоса.
Викинги: первые «кошатники» Европы
Многие не знают, но именно викинги сыграли ключевую роль в распространении кошек по Европе. Дело в том, что они обычно брали кошек с собой на корабль, чтобы в разгар битвы быть здоровыми и полными сил. Ведь хвостатые питомцы отлично справлялись с уничтожением крыс, что, в свою очередь, позволяло лучше сохранять запасы еды.
Кроме того, кошки были не только верными спутниками в морских путешествиях, но и символом удачи, так как, согласно скандинавским мифам, сама богиня любви и плодородия Фрейя ездила в колеснице, запряженной огромными кошками. Викинги считали, что добрые отношения с пушистыми питомцами помогут привлечь благосклонность богини.
Кошки настолько ценились северными воителями, что их изображения даже можно найти на древнейших скандинавских артефактах.
Средневековая Европа: кошки и суеверия
В Средние века кошек в Европе начали связывать с ведьмами и демонами. Их массово уничтожали, что, по мнению некоторых историков, привело к росту популяции крыс и, как следствие, к вспышкам чумы. Однако, несмотря на мрачные времена, моряки не перестали брать кошек на корабли, чтобы защитить запасы еды от грызунов. Благодаря этому кошки продолжили распространяться по всему миру
Со временем отношение к кошкам начало меняться. В эпоху Просвещения (XVIII век) суеверия начали уступать место рациональному мышлению, и кошки снова стали цениться как домашние животные.
Викторианская эпоха: придворная мода
Настоящий расцвет популярности кошек в Европе произошел в Викторианскую эпоху (1837–1901 годы). Королева Виктория, ранее державшая только собак, заинтересовалась кошками благодаря археологическим находкам из Египта. Рассказы о древних египтянах, почитавших кошек, и изображения богини Бастет вдохновили ее завести двух голубых персов, которых она велела считать частью королевского двора. Это вызвало настоящий бум среди британцев — следуя примеру монархини, все больше людей стали держать кошек в качестве домашних питомцев.
Япония: неоднозначная любовь
Япония известна своим довольно-таки амбивалентным отношением к кошкам.
Всем знаком этот образ кота с поднятой лапкой. Манэки-нэко («Приглашающий кот») считается символом удачи и процветания. По одной из легенд, однажды кошка помахала проезжавшему землевладельцу лапой. И не успел он приблизиться к ней, как началась чудовищная гроза. Неудивительно, что благодарный феодал приписал свое удачное спасение кошке. Нынче эти привлекающие удачу и благополучие фигурки можно увидеть в большинстве магазинов и ресторанов по всей стране.
С другой стороны, в японском фольклоре есть немало историй о монстрах «бакэнэко» и «нэкомата» — мифических кошках-оборотнях, которые умели превращаться в страшилищ и беспощадно мстить своим обидчикам.
Кошка, которая оставила след в сердце Эрнеста Хемингуэя
Американский писатель Эрнест Хемингуэй был известен своей любовью к особым, шестипалым кошкам. В доме-музее писателя на острове Ки-Уэст до сих пор живут потомки его любимца по имени Снежок. Этого кота где-то в 30-х годах прошлого века подарил Хемингуэю его друг — капитан дальнего плавания. Сегодня правнуки и правнучки Снежка стали одной из главных туристических достопримечательностей Флориды.
Кот-астроном Эдвина Хаббла
Великий астроном Эдвин Хаббл, чьи открытия во многом изменили наше понимание Вселенной, тоже не работал в одиночку. Главным «помощником» ученого был его огромный черный кот по имени Николай Коперник.
Хаббл настолько любил своего питомца, что называл свой дом «владениями Николая», а его жена Грейс в дневниках отмечала, как кот обожал разваливаться на письменном столе ученого, не давая ему работать. «Он помогает мне», заверял Хаббл — фраза, которая наверняка отзовется в душе каждого владельца кошки.
Сальвадор Дали и его экзотический оцелот
Сальвадор Дали, великий сюрреалист, не просто любил кошек — он выбрал весьма необычного питомца под стать себе. Вместо привычного домашнего кота у него был оцелот по имени Бабу. Этот дикий кот сопровождал художника повсюду: в поездках, на званых ужинах и даже в шикарных отелях. А однажды он даже разыграл гостя в ресторане, заявив, что узор на шкуре его питомца — это всего лишь ручная роспись.
Бонус: кошка, покорившая интернет
В современном мире, где кошки практически «правят» интернетом, одна из них стала настоящей легендой — Грампи Кэт (Сердитая Кошка). Настоящее имя этой кошки — Тардар Соус, и она прославилась благодаря своему вечно недовольному выражению мордочки. Фото Грампи Кэт моментально стали вирусными, а ее популярность привела к созданию книг, фильмов и даже персональных товаров с ее изображением. Ее хмурый взгляд оказался настолько узнаваемым, что сделал ее одной из самых известных интернет-звезд среди кошек.
Сегодня кошки остаются одними из самых популярных домашних животных. Они вдохновляют деятелей культуры, становятся интернет-знаменитостями и продолжают удивлять нас своей независимостью и грацией. Их путь от священных существ Древнего Египта до звезд социальных сетей показывает, что любовь человека к кошкам не знает границ.
Кошки всегда были рядом с нами — как хранители, охотники, компаньоны и даже символы удачи. Их история продолжается, а значит, впереди нас ждет еще много удивительных открытий о наших пушистых друзьях.
А вот здесь вы сможете узнать откуда родом популярные породы кошек и, возможно, составить свой маршрут для путешествий по знаковым местам кошачьих пород.