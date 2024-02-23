20+ женщин, которые в комплекте с мужем получили «чудесных» родственничков
Практически в каждой семье есть люди, которые не понимают значения слов «личные границы». Родственники со стороны мужа могут игнорировать просьбы невестки о помощи, но зато с радостью будут давать ей непрошеные советы. Причем делать они это могут «из лучших побуждений», даже порой не представляя, каких нервов это стоит другой стороне.
- Моя бывшая свекровь очень хотела, чтобы я стала женой ее сына. Но такой, подконтрольной женой. За пару дней до родов вдруг началось: «А кому ты нужна с ребенком? А куда ты денешься?» Эти фразы были абсолютно абсурдны: у меня успешная карьера, любящая семья в том же городе, было где жить и на что. Естественно, я ушла. В течение 12 лет после развода ту свекровь я не видела ни разу. © Dia_Mak / ADME
- Свекровь моей подруги обвинила ее в краже большой суммы денег и золота. Из доказательств — только истерика свекрови. Заявления не подавали, муж был на стороне подруги, родственники поверили маме. Со временем все позабылось, но осадок остался. После того как свекрови не стало, ее дочери достался дом, а сыну — дача. Во время уборки подруга нашла заветный ларец. Никому ничего не сказала. Деньги оставила себе как компенсацию за испорченную репутацию и нервы. © Успех & Провал / VK
- Моя невестка и ее муж ненавидят меня. На последнее Рождество они подарили мне банку соленых огурцов в пакете из продуктового магазина. Судя по всему, они просто остановились у супермаркета, вспомнили обо мне и сказали: «Соленья вполне подойдут». © CarterLawler / Reddit
- Моя бывшая свекровь не подарок. Но для других она «золотце» и «солнышко». Хотя я и мой сын много раз пытались ей звонить, другим она плачется, что мы ее бросили: не звоним и не приходим. Более того, она отказалась от дорогих лекарств, которые я ей достала, чтобы поставить ее на ноги. © Хищный ЗаИц / ADME
- Моя тетя считает своего сына посланником Бога. С ее слов, он уникальный человек, который способен обеспечить всю семью, а жена его — дура, способная только варить борщи, убирать и детей воспитывать. Недавно ситуация поменялась. Сейчас он сидит с детьми, а его жена зарабатывает хорошие деньги. И что теперь? Жена по-прежнему «дура, способная только зарабатывать», а он «прекрасный семьянин и отец, гениально ведущий быт». © Перчик / Ideer
- Был у меня парень, жили пару лет вместе. И тут беременность. Решили рожать. Однажды муженек заявился ночью, стал скандалить без причины и выставил меня из квартиры. Позвонила свекрови. Попросила его утихомирить. Она согласилась: «Да, лапочка моя, сейчас я ему позвоню». Свекровь не ожидала, что я подслушаю их разговор. Я просто офигела, когда услышала: «Ну что там твоя возмущается? Открой уже ей дверь. Пусть поспит, днем выгонишь». Я забрала ребенка и уехала к маме. © Шурик / ADME
- Мама моего мужа занимает неплохую должность. Помогла устроиться на хорошую работу многим знакомым. Но не сыну. Муж всего добился сам: получил образование, купил машину и квартиру. А вчера мы приехали к ней в гости и узнали: абсолютно все соседи уверены, что свекровь вложилась в его квартиру и купила ему машину. Рассказали это ей, а в ответ получили ошеломляющий ответ: «Ну я сказала, чтобы не думали, что я тебя не люблю». © Карамель / VK
- Дико бесит, когда мать мужа приходит к нам в дом и втихую, как будто никто не видит, начинает перекладывать вещи. Однажды вижу краем глаза — опять раскладывает на моем диване подушки так, как ей нравится. Я сделала паузу, подошла к дивану и, глядя моему двухлетнему сыну в лицо, сказала: «Ну и жесть! Что ты здесь наделал! Когда ж ты вырастешь и поймешь, что красиво, а что безвкусно». Видели бы вы ее лицо! И внука защитить хотела, но страшно было признаться. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь — очень властная и токсичная женщина. Она пытается контролировать всю нашу жизнь и думает, что мы без нее прокормить себя не сможем. И даже хлеб для нас упаковывает в целлофановые пакеты. © chocopinkie / Reddit
- У моей свекрови есть странность: она разглядывает мочки ушей у людей и делает по ним выводы. Она где-то вычитала, что в Индии считается, что люди с длинными мочками происходят из дворян, а все остальные — просто чернь. А у меня мочек ушей вообще почти нет, прямо как у Натали Портман. И вот свекровь это заметила. Сижу я неподалеку за компом, работаю. Слышу ее речь: «Вот, внучок, у тебя мочки ушей большие — в меня, значит. А есть люди, у которых мочек вообще нет. Вот им не позавидуешь — совсем никчемные». © Dimple21 / Pikabu
- У моей свекрови двое детей — мой муж и его сестра. Сестра 7 лет сидела в двух декретах, палец о палец не потрудилась ударить, хотя ее супруг зарабатывал крайне мало. Ее мать все туда тащит мешками: еду, деньги, вещи. Причиной злоключений был объявлен муж сестры. Когда родила я, денег меньше стало, и мать мужа предложила мне через 3 месяца после родов найти «подработку». © Подслушано / Ideer
- Был и у меня случай со свекровью. Своего внука она до 4 лет называла не по имени, а «сыночек». Сначала меня это просто раздражало, но потом я спросила у сына: «Сколько у тебя мам?» Он ответил, что две. Тогда я попыталась объяснить свекрови, что так неправильно. Поняла она это только тогда, когда пригрозили, что если не перестанет, то внука увидит лишь в его 14-й день рождения. © Наталья / ADME
- Когда я впервые встретила свою свекровь, она заявила мне: «Запомни, я всегда буду для него женщиной номер один. Девушек у него может быть сколько угодно, а мать у него одна». Она была сущим кошмаром. © StarlightPleco / Reddit
- Моя свекровь меня ненавидит. Но сейчас не об этом. Звоню поздравить ее с днем рождения и желаю удачи, а она мне вдруг заявляет, что удачи желать нельзя — примета плохая. При этом сама в течение 2 лет желает мне удачи в день рождения. © Аноним / Pikabu
- Когда мы с мужем только начинали жить вместе, свекровь любила появляться с инспекцией. Причем именно днем, когда муж был на работе, а я спала после ночного дежурства. Она ныла о том, как сильно изменился ее сын после женитьбы: перестал уделять внимание мамуле и вообще жизнь не удалась. После пары-тройки скандалов я не выдержала и позвонила мужу на работу. Приехал, пообщался — больше таких визитов не было. © Ку-ку / ADME
- Помню, как я проходила «проверку на хорошую жену» у своей свекрови. Она создала список негласных правил, которые должна была выполнить будущая жена ее сына. Я тогда об этом и не знала, как-то автоматом прошла тест на уборку и стирку. Это мне муж уже потом рассказал. Последним и самым важным тестом была готовка. Однажды утром свекровь попросила меня приготовить сырники. Она считала это блюдо самым сложным, а для меня оно оказалось весьма легким. Дело в том, что моя мама учила меня готовить чуть ли не сотню блюд из творога. Поэтому сырники получились даже лучше, чем у моей будущей свекрови. © Мамдаринка / VK
- Когда младший ребенок родился и его привезли домой, родители мужа пришли на него посмотреть. Старшая дочь сказала им: «Смотрите, какой хорошенький!» Он действительно удался: не было отеков и черты лица были вполне четкие. А свекровь выдала: «Обычный ребенок, ничего особенного». Так у дочери и отложилась, что ее младший брат не понравился бабушке. Она просто не помнила, что бабушка говорила о ней в их первую встречу. © Татьяна Лобанова / ADME
- Родители моего парня — очень обеспеченные люди. Когда мы только начали встречаться, его мамашка сильно переживала, что я охочусь за их деньгами. В итоге она наняла какого-то красивого актера, чтобы он ко мне подкатил и зафиксировал «измену» с моей стороны. Об этом меня предупредил отец парня. Мы с ним хорошо поговорили, он адекватный человек, понимает, что мы действительно любим друг друга. А мне горько. Не хочу себе такую свекровь. © Подслушано / Ideer
- Со свекровью мы видимся только ради общения с внуком, но стараемся не контактировать. Я всегда привожу с собой все: от салфетки до постельного белья, потому что она всю жизнь попрекает, что я ее объедаю. Но в этот раз я забыла пакетики с чаем. Мороз. Магазин далеко. Пить хочется. Вода из-под крана мерзкая, а кипяток пить — так себе. При этом питьевую воду она запретила брать даже для ребенка. Спасибо, бабуля. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь живет очень далеко, но в отпуск приехала к нам. Я в то время была в декрете с ребенком. При муже свекровь была сама милота: говорила, как ему повезло с женой. Но как только муж уходил на работу, тут же начинала меня обвинять, что хозяйка из меня ужасная и с ребенком я все не так делаю. Со временем свекровь нашла себе новую жертву в лице второй невестки. Теперь пытается со мной подружиться, но я держу дистанцию. Осадок-то остался. © Мама Дорогая / ADME
- Я была первой девушкой, с которой мой парень познакомил своих родителей. Я всегда тихая, услужливая и внимательная. Но пару недель назад свекровь сказала сыну, что я ей не нравлюсь. Это нормально: я знаю, что я не должна всем нравиться. Но она при этом до сих пор называет меня «девочкой», хотя мне уже 26 лет и мы знаем друг друга уже 2 года. © holidaywho-bywhat-y / Reddit
- У моей дочери непереносимость молока. Все родственники знают. Недавно надо было уехать на встречу по работе. Посидеть с ребенком могла только бабушка мужа. Говорю дочери: «Поиграешь у нее часик, а там уже и я приеду». А дочка в слезы! Кричит: «Не хочу». Сели, поговорили. Оказывается, наша бабуля давала ей молоко, потихоньку увеличивая количество. Запугала ее, чтобы никому не рассказывала. Мол, таким образом привыкнешь к молоку. Вечером с мужем пойдем «разговаривать». © Успех & Провал / VK
- Моя свекровь всегда старается унизить меня. Буквально при первой встрече со мной она сказала моему мужу, что никакая девушка не будет его достойна в полной мере. Несмотря на то что мы женаты, свекровь обращается ко мне по моей девичьей фамилии. А я всегда уважала ее и буду продолжать это делать ради моего мужа. © Equivalent_Feed3254 / Reddit
- Мы даже поужинать спокойно не можем. Вчера свекровь начала выяснять, почему это я не ношу платок, который она мне на 8 Марта подарила. Откровенно говоря, тот платок совсем не в моем вкусе. Я хотела сразу отказаться от подарка, но из вежливости взяла. А свекровь у меня такая, что злейшему врагу не пожелаешь. Короче, вместо того чтобы курицу есть, я ей во всех деталях рассказала, куда я этот платок люблю надевать, а также объяснила, почему в этот день была без него. © Карамель / VK
- Свекровь вынудила моего бывшего мужа сделать тест ДНК на всех детей. Дети как две капли воды похожи на него. Тест подтвердил отцовство. Так свекровь потом носилась с идеей как-то это оспорить, так как, по ее мнению, бывшая жена ее сына подкупила экспертизу. © Аноним / Pikabu
- Когда я собралась замуж, мне был 21 год. Мои друзья устроили по этому поводу вечеринку. В тот же вечер была приглашена моя свекровь. Она вручила мне подарок. Семья моего мужа довольно богатая, поэтому я была уверена, что это будет что-то потрясающее. Я аккуратно сняла подарочную обертку и открыла коробку. Там было самое отвратительное платье, какое только можно представить: грязно-зеленого цвета с кружевной накладкой. Я была в шоке. В комнате все замолчали. И тут свекровь захохотала. Оказывается, у нее была шуточная традиция дарить на свадьбу возмутительные подарки. При этом, когда ее дочки выходили замуж, она без шуток дарила им качественные вещи. © SueCee / Quora
Хотя проблемные родственники могут изрядно подпортить настроение, все же некоторые их выходки — настоящий сюжет для комедии. А с текстами из СМС-переписки с ними можно смело выступать на юмористических шоу.
Комментарии
Спасибо, Adme. Это ж прямо самоучитель,, как выжить невестку и слелать сына несчастным,, для будущих двоюродных мам. Хорошая подборка
Эх, помню времена, когда здесь было столько интересного, а сейчас сплошь выдумки из вк... Особенно повеселила история про красивого актёра 😁 аффтар, низачот. В том корейском сериале бабенка, которую актер типа соблазнить хотел, осталась в итоге с благородным папашкой своего бывшего партнёра
Так. То есть девушка хочет, чтобы внук, её сын, общался с бабушкой, её свекровью, а бабушка за копейку удавится. Она ребёнку стакан воды жалеет. Что маленький человек вынесет из общения с ней? Чему он научится, глядя как мать унижается с этим чайным пакетиком?
В жопу такое общение.
сестра "сидела в декрете" и "палец о палец не ударила" 😂
обиженка, ты б определилась что ли, сидела она в декрете иои палец о палец не ударяла...
прям идеально любимый персонаж конфузика - каралевишна, которая считает, что мать мужа ей должна
ну наконец-то она попалась в истории, а не вытянута из пальца бурной фантазией
Жаль, что многие люди, особенно старшего поколения, не понимают, что такое пищевая аллергия, и что она реально существует, а не я захотел вые...нуться и потому не ем морковь