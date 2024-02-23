16 доказательств того, что зависть точит человека не хуже, чем бобер дерево
Народное творчество
54 минуты назад
Есть люди, которым чужие успехи и заслуги не дают покоя. Зависть играет с ними злую шутку, они могут доходить до таких поступков, что за голову берешься. Именно о таких кадрах и решили поведать герои этой подборки.
- Лежу в послеродовой палате. Заходит моя бывшая одногруппница. Говорит, мол, увидела знакомую фамилию и пошла проверить, я ли это, потому что: «Ну никогда бы не подумала, что ты когда-то вообще отношения заведешь, ребенка родишь». И с таким непередаваемым презрительным выражением лица это все сказала... Отвечаю ей: «Прикинь, а я еще и замужем». © desperanta / Pikabu
- Живем с женой в пригороде. На работу добираюсь или на авто, или на автобусе. Встречаю в автобусе родственницу жены. Первый вопрос: «А что, машина сломалась?» Автомобиль как раз был в ремонте с мелкой неисправностью. Мне не понравился тон, пытаюсь отшутиться. Тут вопрос повторяется уже с нажимом. Ну я и отвечаю: «Да», — и вижу на ее лице торжество. Больше ничего ей не интересно. © nupic / Pikabu
- Мне было около 18 лет, я работал в магазине. Как-то увидел, как мой коллега целуется с девушкой, за которой я застенчиво ухаживал почти 3 месяца. Я знал сестру того парня и позвал ее на свидание. Не хотел даже особо, просто тому чуваку назло. © NYCsOwn / Reddit
- Женаты 5 лет. Друзей не осталось. Почему? Все просто. У меня хорошая квартира в столице. Познакомились, влюбились, тихо расписались. Но тут повадились оставаться в гостях его знакомые. Лучший друг мужа в первую ночь подошел со словами: «Я тоже хороший, может, даже лучше твоего мужа». Выгнали. Второй друг через 3-4 дня пытался мне внушить, что муж мне не пара, он со мной просто ради прописки. И так несколько раз (и все — лучшие друзья детства). Теперь, если честно, боимся кого-то оставлять в гостях. © EkaterinaBM / Pikabu
- Офис. Бухгалтерия. Три дамы. Бесконечные чаепития, перекусы и обсуждения болячек. Среди историй удачного излечения от чего-то там, звучит обиженной жизнью голос женщины-главбуха: «Завидую я узистам! Вот хитро же устроились в жизни — каждый день могут себе бесплатно делать УЗИ! Кольнуло где-то, хоп — и посмотрели себя!» © jus2jus / Pikabu
- Моя подруга манипулировала мной, чтобы я рассталась со своим молодым человеком, а ровно на следующий день после расставания сама начала встречаться с ним. И это после того, как она наговорила мне о нем кучу гадостей. © London_Snickers / Reddit
- На работе cделал одно задание. Коллеги помогали иногда, но львиную долю, процентов 80-90, все равно сделал я. Начальник за это выписал премию. Небольшую, порядка двух тысяч. Только мне одному. Коллеги возмутились и перестали со мной разговаривать. Как будто я себе ее выпросил. Мне тоже неудобно, но не я же принимал решение. Предложил им с премии конфет взять, так они сказали, мол, засунь себе их в одно место. © MrGoby / Pikabu
- Имела опыт руководителя в сети аптек. По дурости думала, что если буду больше платить, регулярные премии выписывать, давать возможность заработать на месте — будут лучше работать. Не-а, сколько ни плати, всегда плохая — и образование не то, и молодая слишком, и с гендиром одна фамилия. После увольнения мне еще года два звонили бывшие коллеги с просьбами: «Возвращайтесь, мы вас очень ждем». Потом пришел гендир и закрыл это место. А я... А что я? Дочь гендира. © SlachavyiKolobok / Pikabu
- Когда мне было 8 лет, я провалил тест. А мой брат его сдал. Поэтому ему купили планшет, а мне нет. Я был так зол на это, что просто взял и сломал его планшет. © Toxicity5675 / Reddit
- Вернулась из Индии. Еду в метро — загорелая и счастливая. Пустой вагон, стою рядом с дверью, улыбаюсь. Женщина напротив сидит и злобно смотрит на меня: одну остановку, вторую, третью. Потом неожиданно встает, подходит ко мне и наступает специально на ногу, разворачивается и выходит из вагона... До сих пор вспоминаю со смехом. © Подслушано / Ideer
- У меня были шикарные вьющиеся волосы чуть ниже попы. Всегда очень гордилась ими, было приятно слышать от посторонних людей: «Ого, смотри какие у нее красивые волосы!» Ночью, пока я спала, сестра взяла и от зависти обрезала их. Коротко. Короче, не сестра она мне больше. © Подслушано / Ideer
- Была у меня лучшая подруга, дружили всю жизнь. У нас довольно много общих знакомых. Вроде все было отлично, но одним летом решила моя семья слетать на отдых в Италию. Я особо не распространялась, зная, что мои друзья не самые богатые люди. Вот слетали мы, все хорошо. Как приехала, мне общие знакомые передали дословно фразу подружки: «Чтоб она не долетела». Даже предположить не могла, что она за спиной подобное скажет. При этом я просто сделала вид, что ничего не случилось, и мы дальше общались. © Подслушано / Ideer
- Недавно моя бывшая подруга рассказала о моей симпатии к одному молодому человеку нашим общим знакомым. Причем грубо так, с издевкой, что-то типа: «Вот она и строит из себя невинную овечку». И после этого случая мы с этим молодым человеком стали еще ближе общаться. Что тут скажешь, помогла подружка. © Подслушано / Ideer
- Одна девочка нажаловалась своей маме, что моя сестра приносит в школу дорогие вещи. Та мама пришла разбираться и велела моей сестре перестать носить такие вещи, чтобы не расстраивать ее дочурку. На самом деле, кстати, то были копеечные украшения и дешевые духи. Сестра потом с этой девочкой просто перестала общаться. © RoseQuartz100501 / Reddit
- В нашей семье 3 человека: я, муж и ребенок. И живем мы в большом доме. В настоящий момент я в декрете, а муж много работает и очень прилично зарабатывает. Доходы позволяют нам иметь домашний персонал — домработницу и садовника. И сколько же гадостей по этому поводу мы слышим от друзей и родственников. Самое замечательное: «Жили бы в однушке, и не пришлось бы никого нанимать. Бесите!» © Подслушано / Ideer
- Подруга ушла из моей жизни по-английски — перестала звонить и писать, не отвечала. Я не могла найти причину, перебрала все моменты в голове. Позже выяснилось. С ее слов: «Кому-то все, а кому-то ничего! Это несправедливо! Ты красивая, ты умная. У тебя и первый муж был отличный, и второй не хуже. Не могу я за тебя радоваться, завидую и ненавижу». © Подслушано / Ideer
Бывают и не просто завистники, а люди, которые вламываются в чужую жизнь, даже если их об этом не просят.
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Я знал сестру того парня и позвал ее на свидание. Не хотел даже особо, просто тому чуваку.
Из серии - назло кондуктору возьму билет и пойду пешком?
Если парень в 18 лет за 3 месяца не довёл ухаживания даже до поцелуев, то это не ухаживания, а дружба (или как сейчас модно говорить - они не в отношениях, а во френдзоне). И почему в таком случае девушка должна себе отказывать в отношениях с другим парнем? И с чего парень взял что свидание с сестрой того "соперника" будет этому сопернику на зло?