Снимали больше трех лет, прежде ,чем свою купили. Хозяина квартиры видели раз в 11 месяцев, чтоб договор продлить. Купили квартиру в этом же доме, уже несколько раз с ним пересеклись🤣 говорит,не везёт с квартирантами. То одно, то другое
14 человек, которые хотели снять квартиру и жить спокойно — но не тут-то было
Истории
1 час назад
Поиск хорошего жилья для съема порой превращается в настоящий квест. И даже после переезда в новый дом можно столкнуться с разными сюрпризами от судьбы.
В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
- Знакомая с мужем снимали квартиру у семьи, которая жила неподалеку. Как-то знакомая заболела и не пошла на работу. Лежит и слышит, как входят хозяйка с ребенком. Они идут на кухню и ставят чайник. Знакомая спрашивает: «А чего это вы сюда?» А ей в ответ: «Ой, мы тут рядом проходили, решили вот зайти, чай попить, в туалет сходить». В общем, хозяйка настаивала, что это ее квартира и что она имеет полное право приходить, когда захочет. Потом ситуация повторилась еще раз, и знакомые съехали оттуда. © Allesja / Pikabu
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- Сняла маленькую квартирку загородом. Она была убитая, и поэтому цена небольшая. Я с родителями все привела в порядок. Пришлось даже вызывать клининг и делать ремонт. Через полгода хозяйка повысила цену, сказав, что с таким ремонтом за копейки сдавать просто грех. Потом вообще поставила условия, что я должна выехать через две недели, ведь такую красивую квартирку можно продать. Мне пришлось в короткие сроки собирать вещи и переезжать. Подруга приютила на время. На последней встрече отдаю хозяйке ключи, а она мне говорит: «Слушай, если не продам квартиру, можешь заехать обратно». От таковой наглости я, конечно, обалдела.
- Снимали у бабульки пристройку с отдельным входом к ее дому — мы три девочки. При въезде предупредили ее, что завтра к нам приедет четвертая квартирантка. Ушли утром две девочки по работам, третья дождалась четвертую. Поставили чемоданы в коридор и пошли гулять. Приходим вечером все вчетвером и видим, что наши ноутбуки исчезли — только почему-то зарядки от ноутов в розетках торчат, их не взяли. Мы бегом к бабке, рассказываем, что нас обокрали, мол, сейчас полицию будем вызывать. А она глазами хлопает: «Это я взяла! Вы же решили съехать, не оплатив коммуналку, вон и чемоданы уже собрали!» Мы ей объясняем, что это четвертая девочка заехала... Она: «Ой, я забыла». Короче, после этого решили съехать. На следующий день приехала грузовая машина, мы грузим вещи, приходит соседка и спрашивает у бабушки: «А чего это девочки так быстро съезжают?» Бабка в ответ: «Да, одна из них замуж выходит, а им без нее тут много пространства». Короче, после этого я ни одной бабульке, сдающей жилье, не верила, если она говорила, что предыдущая квартирантка замуж вышла, поэтому и съехала. © CoolNataffka / Pikabu
- Сняли квартиру, жили себе спокойно. Сделали ремонт с разрешения хозяев, но через время нам просто заявили, что мы должны съехать, хотя уже было оплачено на месяц вперед. На наши требования вернуть деньги был жуткий скандал. Мы резко стали во всем виноваты. Но самое интересное произошло через полгода: хозяйка начала писать всем моим друзьям со страницы в соцсетях. Якобы «открывая» им глаза на мой бардак, мол, я духовку плохо помыла. Когда выставляют из квартиры в течение трех дней, там, знаете ли, не до духовки. Друзья начали защищать меня или просто не проявляли заинтересованности в разговоре. В итоге она обзывала и их. Очень странная дама. Деньги забрала, из квартиры выгнала — что еще надо?
- Снимала квартиру — трехкомнатную, как двухкомнатную, то есть одна комната была закрыта. Оказалось, днем, когда никого дома нет, хозяйка приводила в эту комнату своего любовника. Да еще при слишком раннем моем появлении дома выяснилось, что они запирают квартиру изнутри так, чтобы я в это время в нее попасть не могла. Когда я съехала, узнала, что она еще и по шкафам и холодильнику шарилась. © AsTarta1978 / Pikabu
- Снимали квартиру. Хозяйка — прекрасная женщина. Вообще никак нас не беспокоила. Приезжала редко и по делу. А вот соседка по лестничной клетке оказалась с прибабахом и не давала жизни. Писала на нас жалобы в полицию, якобы мы на нее клопов натравили, чтобы они ее специально кусали. Открываешь дверь, чтобы выйти мусор выкинуть, а она пытается забежать к тебе в квартиру и что-то там посмотреть. Один раз приехал к нам брат погостить. Я пошла на работу, а он еще спал. Вдруг звонок в дверь, а это та дамочка говорит брату моему: «Открой мне дверь немедленно и пусти в квартиру». Он ей в ответ: «С какой стати я должен вам открывать?» Она давай орать на весь подъезд, чтобы брат открыл. Ну он сказал, что вызовет врачей, если соседка не угомонится. В итоге она ушла, но трезвонила нашей хозяйке, жалуясь, что ее не пускают в квартиру. Хозяйка тоже с ней церемониться не стала.
- В студенческие годы меня отправили на практику, в глухую деревню с одной улицей. Организация сняла мне комнату в квартире у бабульки, звали ее Руфина. Работала она ветеринарным врачом. График был непривычный: с 4 утра до 8 и вечером также — с 16:00 до 20:00. Придя с работы, я спала. Бабулька с криками врывалась ко мне в комнату: «Белый день, а ты спишь!» Мыться можно было раз в полторы недели, при этом я говорила, что коммунальные услуги оплачивает организация. Нет, только я заходила в ванную, она тут же стояла у двери и слушала, что я там делаю. Однажды я сплю и просыпаюсь от взгляда из темноты — надо мной нависает эта бабка.
— Вы что-то хотели?
— Да, мне нужно банки достать, помоги.
Меня изрядно подколачивает, но банки доставать иду. Ну а что сделаешь — не орать же. Съедалось все, что я приготовила за свои деньги. Вернулась после практики седой на половину головы. © kofeKode / Pikabu
- Стали жить с парнем вместе на съемной квартире, и примерно через полгода нас начала донимать соседка сверху — девочка-подросток. Постоянно стучала по батарее, писала хозяину квартиры, что мы якобы постоянно шумим, хотя мы уже старались лишний раз в квартире не дышать. Однажды встретились в лифте, и она мне говорит: «Как же бесит ваша идиллия, вечно за ручку ходите. Не могли квартиру снять в другом месте, что ли?» Меня эта ситуация сильно задела, и я пожаловалась хозяину квартиры. Намекнула, что с таким отношением мы просто скоро съедем. Он пошел и поговорил с мамой девочки. Не знаю, что они там решили, но после этого соседка перестала нас доставать.
- Последний и, честно говоря, единственный раз, когда я использовал сервис по съему квартиры, полностью отбил у меня желание пользоваться подобными вещами. По фотографиям место выглядело отлично: уютная квартира, хорошее расположение. Мы с другом приехали из другого города на концерт неподалеку. После нескольких часов в дороге были совершенно измотаны и очень голодны. Как только заехали и осмотрелись, стало ясно, что после предыдущих гостей уборку вообще никто не делал. На полу валялись бумажки, в раковине была гора грязной посуды, а в холодильнике — старые остатки еды. «Вторая кровать», которую указывали в описании, оказалась надувным матрасом без постельного белья. Когда я зашел в ванную, настроение окончательно испортилось. На полу лежали темные, густые, вьющиеся волосы. Один из умывальников был забит мутной водой. Зеркало покрыто разводами, пятнами от зубной пасты и какой-то грязью. А самое неприятное — в квартире не было горячей воды. Мы решили съехать в отель. Написал хозяину, попросив его вернуть половину денег, объяснив причины моего недовольства, а он обвинил меня во всем. Сказав, что у меня слишком завышенные ожидания. Но я сделал фотки этой квартиры и отправил в поддержку сервиса, они вернули мне всю сумму обратно. © LoveMeTenderloin / Reddit
Поддержка сервиса хотя бы деньги вернула. Всё равно лучше через спец. приложения снимать во время путешествий, а не напрямую у людей. Мне твил нравится, много лет им пользуемся
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- Мы с парнем сняли симпатичный коттедж за городом на годовщину. Место классное, вид шикарный. Но вот список правил — совсем не радужный. Целая страница требований, и ладно бы обычные вещи, но там все граничило с почти маниакальным контролем. Еще оказалось, хозяин ожидал, что мы будем горничными для следующих гостей. Нужно было не просто прибраться за собой, а пылесосить, мыть полы и вообще навести генеральную уборку. И нигде, ни в объявлении, ни в отзывах, об этом не было ни слова. Понятно, когда просят вымыть посуду или не разбрасывать мусор — это нормально. Но когда от тебя требуют: почистить унитаз, помыть душевую, пропылесосить и вымыть полы... Извините, это уже перебор. Честно, захотелось просто сказать: «Нет, спасибо. Убирай сам, раз уж такой хозяйственный». © roo***** / Reddit
- Хозяин жилья в день нашего приезда уехал из города и сказал, что спрячет ключ в саду. Ну окей, никаких проблем. Мы подумали, что ключ будет где-то у двери, может, под камнем или в горшке. Но не тут-то было. Мужик реально закопал ключ где-то в случайном месте посреди сада. Мы больше часа его искали, копались в земле, подключили случайных прохожих. С горем пополам нашли этот ключ. © shinkouhyou / Reddit
- Сняли домик, который находился прямо на пляже Нью-Смирны во Флориде. Мы не могли тусоваться на террасе или открывать шторы ночью из-за черепах. Всё было круто, но мы приехали не в то время, и вся магия домика на пляже терялась из-за этих ограничений. Я понимаю, что так просто сложились обстоятельства, но мне хотелось ночью бегать по пляжу и купаться в океане. © ActualWhiterabbit / Reddit
- Я с женой познакомился, когда она комнату снимала. Я — стройный парень, высокий, со своей квартирой. Короче, жених видный. Прихожу вечером к девушке в квартиру, хозяйка открывает и начинает голосить: мол, ты зачем сюда ходишь, девочка нецелованная, а ты, такой-сякой, что-то хочешь от нее. А девушка стоит сзади — красная как рак после варки. После этой ситуации я сразу прописал ее к себе в квартиру. Сейчас мы уже 20 лет вместе. Нашему старшему сыну уже 18. © BanPObespredelu / Pikabu
Еще несколько интригующий историй, связанных со съемом жилья и соседей:
- 17 доказательств того, что съем и сдача жилья — это задачки со звездочкой
- 15+ человек поделились, почему с их соседями явно не соскучишься
- 16 человек, которые хотели просто снять квартиру, но попали в переплет
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