14 человек, которые хотели снять квартиру и жить спокойно — но не тут-то было

Снимали больше трех лет, прежде ,чем свою купили. Хозяина квартиры видели раз в 11 месяцев, чтоб договор продлить. Купили квартиру в этом же доме, уже несколько раз с ним пересеклись🤣 говорит,не везёт с квартирантами. То одно, то другое