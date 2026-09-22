20 теплых семейных традиций, от которых становится уютно

Истории
22.09.2026
20 теплых семейных традиций, от которых становится уютно

У каждой семьи есть свои привычки и традиции: одни придумала бабушка, другие завели родители, а третьи появились благодаря выдумке детей. Именно в таких вещах и заключаются маленькие радости и моменты, пропитанные любовью. Они создают уют, дарят радость, особое настроение и чувство, что с семьей нам повезло. Здесь вы найдете светлые истории о семейных традициях и поступках, которые особенно запомнились героям и стали частью их общего счастья.

  • Каждый год я по традиции вожу свою бабушку на какой-нибудь совершенно неподходящий фильм. Началось это в 2008 году со «Сводных братьев», а как-то раз сходили на «Дэдпул 2». Моей бабушке только что исполнилось 85 лет, и она обожает все фильмы, на которые мы ходим!
  • Лет 25 назад я выиграла в лотерею йогуртницу. Нам она была не нужна, и мы ее кому-то подарили. А через год этот же человек взял и подарил ее моей маме. Так и понеслось: теперь йогуртница кочует по семье с одного праздника на другой. Мы прячем ее в разные коробки и иногда даже не помним, у кого она сейчас. Когда у родителей случился пожар, мы с братом первым делом спросили: «А йогуртница цела?» Коробку за все эти годы так никто и не открыл.
  • Свекровь привезла с дачи облепиху. Делаем варенье, она настаивает на варке, а я хочу просто с сахаром протереть. Говорю: «Вы же ее целый день варите, вся польза уходит!» Она за свое. С работы пришел муж, она давай жаловаться. А он вдруг как выдаст: «Вы чего? Бабушка же всегда замораживала ее и потом зимой чай делала!» Еще один приверженец традиций на мою голову. Но что скрывать — так мы и сделали. Бабушка знала толк в заготовках — и просто, и практично!
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  • Раньше я спрашивала детей за ужином: «Как день прошел?» В ответ стандартное: «Нормально». Вот и весь разговор. Ну, я и решила сама начинать: «Я сегодня так устала, встреча была такая сложная...» или «Представляете, наконец-то закончила этот проект!» И дети понемногу тоже стали рассказывать свое. Теперь у нас так заведено: садимся есть и болтаем, у кого чего случилось. Вроде мелочь, а семью здорово сближает.
  • У нас есть семейная традиция: именинник должен съесть первый кусок торта и ни слова не сказать. А родня специально задает ему вопросы, чтобы его разговорить. Обычно именинники не попадаются, но один раз мама меня все-таки застала врасплох с каким-то своим вопросом. Зато на мамином дне рождения уже я спросила ее про что-то, а она машинально начала отвечать и тут же поняла, что проиграла!
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  • В нашей семье еще с восьмидесятых главная тема — муравьи. Все началось в кемпинге: тетя положила пластикового муравья дедушке в кофе. Тот только заметил, какие в горах огромные муравьи, и вылил кофе на землю. Всю неделю ему подкидывали муравьев, а он так ничего и не понял. Зато на следующий год дед подготовился и привез сотни пластиковых муравьев. Они были в спальных мешках, тарелках с хлопьями и даже в тюбике зубной пасты. С тех пор традиция живет: мы цепляем гигантских муравьев на машины, украшаем ими дом и печем с ними печенье. А потом попробуй объясни людям, почему вся семья хохочет над обычной фотографией муравья.
  • Есть у нас в семье одна странная традиция: на семейном ужине или празднике желающий произнести тост должен это сделать, непременно встав на свой стул. Кажется, мол, ребячество. Но вот моему дедушке уже 75, а он до сих пор каждый раз ждет этого момента и с энтузиазмом взбирается на стул для тоста.
  • Каждый раз, когда кто-то из нас сдает экзамен, он берет с собой одну сырую картофелину. Это традиция, зародившаяся еще тогда, когда мой дедушка случайно нашел картоху в кармане после успешной сдачи экзамена по вождению. Мы уверены, что «счастливая картошка» всегда нам помогает.
  • Отмечала Новый год с семьей жениха. Когда все расселись, я обалдела: на столе только 4 салатника с оливье, и больше никакой другой еды, и это на 12 человек! Сижу, жмусь, жених уже оливье наяривает, а будущая свекровь смотрит на меня с хитрым прищуром и выдает: «Ты кушай, кушай, это у нас традиция такая: каждый год мы устраиваем конкурс на лучший оливье. В этом году готовила я, моя мама, сестра и дочь. Пробуй и говори честно, какой вкуснее». Что ж, пришлось дегустировать и судить. На счастье, потом вынесли горячее, а то я уже думала втихаря куда-то выбежать поесть.
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  • Когда брат был маленький, мы под елку клали подарки и, пока он был чем-то отвлечен, кричали: «Беги быстрей, только что елка тряслась, значит, Дед Мороз прилетал». И так несколько заходов. Он так забавно всегда бежал и доставал подарки. Очень ждал всякий раз, когда снова «елка затрясется». Так мы его «дурили» где-то до 10 класса, потому что он всегда делал вид, что верит в трясущуюся елку и Дед Мороза, а мы делали вид, что верим, что он верит.
  • В детстве я обожала консервы из тунца настолько, что однажды мама положила банку в мой носок для подарков. Она сделала это и на следующий год. На третий год мои пятеро братьев и сестер стали спрашивать, где их банки с тунцом, поэтому мама начала класть его в носки всем. Мы все выросли, разъехались, но когда снова собрались вместе на Рождество, каждый из нас положил другим банки с тунцом в носки.
  • Все началось после того, как мой дядя купил новый дом. Мы с кузиной заметили, какая у них замечательная новая ванна, которая идеально подошла бы для фотосессии. На следующий год другая моя кузина присоединилась к нам для фото. Короче говоря, теперь вся моя семья (более 20 человек) по очереди фотографируется в ванне на ежегодном семейном торжестве.
  • У нас есть маленькая статуэтка танцовщицы хула, которая гуляет между родственниками. Человек должен спрятать ее где-нибудь в чужом доме или багаже, чтобы ее позже обнаружили. Затем новый владелец должен поставить ее у себя дома на весь год, а потом так же подкинуть следующему. Единственная загвоздка в том, что никто понятия не имеет, когда это началось.
  • Выходила замуж. Пришла домой из парикмахерской, меньше часа до свадьбы. А мне навстречу выходит мой благоверный. Смотрю на него, и сразу в слезы. А всем весело! Он решил соблюсти семейную традицию и сбрил усы и бороду. Как и 27 лет назад мой отец перед свадьбой. Мама тогда тоже была в шоке, ругалась — и до сих пор ему припоминает. Я еле успокоилась, но на церемонии все-таки сказала «согласна».
  • Каждый год мы устраиваем забег босиком по дому. И кто в каком порядке добежал до финиша, в таком порядке и открывает свои подарки. Было весело, когда нас было всего шестеро. Но теперь, когда нас двадцать, это просто офигенно.
  • Понравилась мне безумно одна девушка. Позвал ее на свидание, костюм надел, пришел к ее подъезду с цветами. А она выходит вся красивая и выдает такое, что я сразу понял — женюсь! Говорит мне: «Спасибо, но зачем ты так тратился? Лучше бы шаурмы мне купил!» Через 2 года я женился на этой девушке, и уже третий год мы счастливы вместе. Даже традиция семейная появилась — каждый вторник на ужин едим шаурму.
  • На семейных свадьбах у нас есть странная традиция: мы хватаем жениха, переворачиваем его вверх ногами и засыпаем ему в штаны сухой рис. Сначала это была просто шутка, а потом превратилось в традицию. На моей собственной свадьбе это стало забавным способом сблизить моего брата и будущего шурина. Они вместе пошли в магазин и выбрали самый большой мешок риса, который только смогли найти. Мой собственный брат до сих пор не женат. Он помолвлен уже 20 лет, а я все выжидаю подходящего момента.
  • Мои родители после 30 лет брака полюбовно решили развестись и пойти каждый своей дорогой. Переехали в другие города, но остались в очень хороших отношениях. О том, что мама вышла замуж, я узнала через две или три недели после события. И то случайно: мама переслала мне письмо с фотографиями своей поездки в соседний город и не удалила переписку с папой, где рассказывала о регистрации. Никакого торжества не было, просто расписались. О том, что женился папа, мы узнали через SMS. Сам сообщил. Благо, хотя бы в тот же день, как расписались. Что собирается жениться — не знали, конечно. Я снова посмеялась, а в ответ пообещала родителям, что если когда-нибудь рожу им внука, то узнают они об этом, когда тот пойдет в школу. И тоже смской. Потому что семейные традиции надо уважать!
  • Каждый год моя семья играет в «Удивительную гонку». Нам дается час на то, чтобы пробежаться по городу, выполняя задания, а затем вовремя вернуться к бабушке! Вот некоторые задания прошлых лет: «Возьми монетку из фонтана в торговом центре», «Сфотографируйся с человеком на велосипеде», «20 бонусных баллов за то, что найдешь фиолетовый дом». Это невероятно весело!

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