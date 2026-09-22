20+ человек, которые из дорогого отеля вернулись с сюжетами для мемуаров
Осенний бархатный сезон — последний шанс хорошенько отдохнуть, и многие в этот период не скупятся на отдых: выбирают дорогие отели, летят на Мальдивы или даже Египет со «всё включено». Казалось бы, всё должно быть идеально — сервис, виды, атмосфера. Но на деле даже самый люксовый курорт часто подбрасывает такие забавные ситуации, что потом вспоминаешь не cтолько шведский стол и океан, сколько эти светлые, немного нелепые моменты, которые и делают поездку по-настоящему полной впечатлений.
- Первый раз поехали с мужем в Турцию, лет нам было тогда по 24, решили шикануть, взяли пятизвёздочный отель. Помимо шведского стола, там стоял огромный термопот с чаем. Ну мы, не долго думая, наливали себе по чашке и пили. И ещё удивлялись: какой же он тут крепкий и вкусный! Чуть ли не смаковали и каждый день по две чашки за раз выпивали. Рядом, правда, стоял ещё один термопот с надписью Hot water («горячая вода»). Я тогда ещё подумала: странно, зачем просто кипяток, пакетиков же нигде нет. И только спустя неделю до нас дошло, что все нормальные люди наливали из первого чай как заварку... и разбавляли его этой самой Hot water.
«Пятизвёздочные отели, ну что же вы все усложняете? Я всего лишь хочу мёда!»
- Моя девушка всегда мечтала о свадьбе в Египте, но тогда мы не могли себе этого позволить. В итоге просто расписались и договорились: накопим и устроим там хотя бы медовый месяц. Через полгода так и сделали. Две недели были просто идеальные — море, солнце, всё как она хотела. Но в какой-то момент сначала я, а потом и она, умудрились потерять обручальные кольца в море. Жена расстроилась ужасно, решила, что это какой-то плохой знак. И даже Египет мечты её уже не радовал. Но тут мне пришла в голову идея: а почему бы заново не сыграть «свадьбу» прямо здесь? Купил новые кольца, договорился с администрацией отеля — они с радостью помогли всё организовать. На следующий вечер мы ещё раз «поженились». Я никогда не видел её такой счастливой, как в тот момент.
Постоялец повстречал эту кошку в лобби отеля и угостил вкусняшками. А на следующий день эта очаровашка решила заглянуть к нему в номер
- Как-то по работе занесло меня на Мальту и остановиться удалось в хорошем отеле. Но насладиться комфортной атмосферой особо не получилось. В том же отеле остановился некий пилот гражданской авиации, и, похоже, я ему приглянулась. Однажды я задержалась в офисе, вернулась поздно — а под дверью записка: приглашение на ужин в 20:00 и приписка: «Если не придёшь — значит, не хочешь меня видеть!» На автоответчике — то же самое, только уже голосом. А пришла я в отель в 23:30 и увидела всё это слишком поздно. Может, я тогда упустила судьбу. А может, наоборот — судьба всё расставила по местам.
При заселении я в шутку сказал администратору, что мне в номере нужна миска M&M’s без синих конфет — и тогда я отмечу, что сервис просто идеальный. Через 20 минут в дверь постучали и принесли вот это"
«Проживая у нас, вам не грозит синяя тоска» — прим. ADME
- Мы с мужем часто ездим отдыхать в разные страны и почти всегда выбираем классные отели. И у меня в этих поездках есть маленький личный ритуал: заходить в номер после уборки и с замиранием сердца смотреть, что на этот раз ждёт меня на кровати. Да-да, я про фигурки из полотенец. Кого там только не было — лебеди, крокодилы, обезьяны... Каждый раз радуюсь, как ребёнок. Иногда даже устраиваю игру с горничными: оставляю, например, свою шляпу и сверху очки. И они подхватывают — в следующий раз меня встречают полотенечный слон или лягушка «в образе». В общем, всем, кто хоть раз окажется в хорошем отеле, советую попробовать этот маленький полотенечный антистресс.
Зашла в номер, включила свет — а тут вечеринка уже без меня началась!
- Я женщина за 40, хорошо зарабатываю и люблю комфортный отдых. Как-то оказалась в отеле на Мальдивах. Подхожу к ресепшену, а администратор смотрит прямо на меня и говорит: «Малышка, не мешай работать!» Первая мысль — вот это сервис за такие деньги... И тут из-за стойки вылетает такса. Парень сразу краснеет: «Простите, это я ей. Обычно Малышка тихо спит на лежанке». Малышка оказалась очаровательной, а я потом ещё долго вспоминала эту сценку и смеялась.
«„Удобства“ в ванной моего лакшери отеля»
- Остановился как-то в новом фешенебельном отеле — тот только открылся, всё с иголочки. Собираюсь по делам, на ресепшене вежливо спрашивают, всё ли в номере устраивает. Я честно отвечаю: всё отлично, только вот кран в раковине как-то неудачно расположен — руки мыть неудобно. Возвращаюсь вечером — и не верю глазам: они не просто кран переустановили, а ещё и плитку за раковиной заменили. И забавно, и умилительно.
Зеркало с антизапотевающей зоной в люксовом отеле — это плюс. А вот то, что расположена она слегка выше полутора с хвостиком метров — это минус
- Мы уже много лет ездим в одну и ту же гостиницу, и там строго следят за «бронированием» лежаков: любые полотенца и вещи, оставленные «занять место», спокойно убирают. Есть лишь маленькая зона, где такого не происходит, она для особых гостей — тех, кто живёт в сьютах и грандах. У них даже полотенца другого цвета, и туда персонал не лезет. Но и на эту систему нашлась своя «банда». Отельные коты. Они с удовольствием устраиваются спать именно там, где лежат полотенца или вещи. И, судя по всему, им совершенно всё равно, насколько ты «привилегированный» турист.
«Наш ужин за $500 в любимом пятизвёздочном ресторане на Гавайях»
- Забронировала как-то гостиницу в китайской глуши, но хозяин что-то напутал с адресом. И вот я наматываю круги по тому городку, найти нужное место не могу, уже начинаю паниковать. Местные быстро поняли, что я потерялась, и в какой-то момент мы уже всей компанией ищем мою гостиницу. В итоге совершенно случайно натыкаемся на самого хозяина, и он торжественно ведёт меня заселяться. А там — красота: уютный отель, у меня в номере огромный балкон с видом на озеро. По-английски в городе почти никто не говорил, так что хозяин пару раз сам водил меня в местный ресторан и даже затащил в караоке-бар.
Вот как выглядит «скромный» заказ пиццы и пасты в номер в отеле Хилтон — когда ожидал перекус, а получил мини-банкет
- Остановился как-то в роскошной гостинице в Омане. Путешествую много, стран в списке уже столько, что и сам со счёта сбился. И каким-то образом сотрудники отеля нашли меня в соцсетях и узнали об этом. Возвращаюсь вечером в номер — а там сюрприз: всё украшено шариками, на стенах распечатанные фотографии из моих путешествий, открытки с поздравлениями. Я вообще ничего подобного не ожидал. Но получилось очень мило.
Даже котикам нравится отдыхать в пятизвездочных отелях
- Прилетела как-то в Каппадокию — уставшая, после долгой пересадки, спина просто отваливалась. В отеле разговорилась с хозяином, пожаловалась на дорогу — больше в шутку, чем всерьёз. И вдруг он берёт и заселяет меня в номер для новобрачных с джакузи — без всякой доплаты. Я, если честно, совсем такого не ожидала. Оказывается, иногда достаточно просто немного поныть на судьбу — и удача сама тебя найдёт.
«Сперва в номере меня встречал один зверёк из полотенец, а к концу отдыха — целый зоопарк»
- Давным-давно довелось мне пожить в пятизвёздочном отеле в Гонконге — он до сих пор один из моих любимых. А дело было так: приезжаю, заселяюсь, и тут выясняется, что мой багаж где-то потерялся по дороге. Подхожу на ресепшен, объясняю ситуацию, а сотрудник, не моргнув глазом, отвечает: «Теперь это моя проблема».
Обычное дело на завтраках в исландских отелях
«Рыбий жир из печени трески» — прим. ADME
- На день рождения муж подарил выходные в пафосном отеле, номер люкc. Вечером заказали авторский десерт от шефа за бешеные деньги: официант принес крошечный мусс с золотой пыльцой. Пробую ложку — вкус знакомый, как из детства. Подзываю шефа, спрашиваю, что это, а тот смущенно мнется, оглядывается и шепчет: «Мадам, только между нами! Это обычная манка. Просто готовим мы ее с топленым молоком и карамелью. Крупу прокаливаем на сливочном масле до орехового духа, а потом взбиваем в пенку. Но в меню же „манку“ не поставишь. А вот крамбл-мусс — другое дело, все пищат от восторга!» Мы с мужем так и прыснули.
В ванной этого люксового отеля 12 крючков для полотенец — видимо, на случай, если заселится тренер с футбольной командой
Думаю, это на случай разного роста постояльцев. А вот место над унитазом никого не смущает?
- Приехали как-то в Египет, забронировали обычный стандартный номер в пятизвёздочном отеле. На месте выяснилось, что номера заполнены почти на 100%. Сначала подождали на ресепшене, потом нам радостно сообщили, что номер готов, отвезли... а там уже живут другие люди и съезжать не собираются. Ситуация, мягко говоря, странная. Но я решила не устраивать сцену и мы просто спокойно подождали немного в лобби. Через некоторое время подошла администратор, извинилась и осторожно спросила, не будем ли мы против номера более высокой категории. Мы, конечно, не были против. И вот так наш «стандарт» неожиданно превратился в виллу.
«Мне никогда не жалко немного переплатить за номер в гостинице, лишь бы они дружелюбно относились к питомцам»
- Встречалась пару лет с успешным мужчиной, и однажды он предложил мне вместе отдохнуть. Забронировал роскошную виллу на Мальдивах и всю дорогу загадочно повторял: «Тебя там ждёт сюрприз!» Я перебрала в голове десятки вариантов — от романтики до чего-то совсем экзотического. Приезжаем, заходим в номер, и я начинаю смеяться. Через всю комнату была проложена дорожка для боулинга. Оказалось, это был его личный запрос к отелю. Честно, я ожидала чего угодно... но точно не этого.
«В четырёхзвездочном отеле, куда мы заселились, над изголовьем кровати было обнаружено вот такое „искусство“»
- Полетели как-то с семьёй в Турцию, остановились в отеле «всё включено». Как водится, нам сразу начали предлагать хамам, массажи и спа. Мы сначала отмахивались, но потом всё-таки решили попробовать массаж — тем более, стоил он вполне адекватно, около 40 €. Прихожу, устраиваюсь, девушка начинает с ног, потом руки, спина — всё как положено. Доходит до шеи, аккуратно разминает... и вдруг замирает. Я лежу, думаю: может, такая техника? Подождала немного, потом всё-таки поворачиваю голову — а она просто уснула.
«Это самый милый администратор отеля»
- В нашем отеле Wi-Fi нормально ловил только в лобби и на террасе, поэтому мы заходили туда утром после завтрака минут на двадцать и вечером чуть подольше. И вот там почти всегда сидел один парень — свежеприбывший турист, который, казалось, проводил в этом месте всё своё время. Он бесконечно кому-то звонил и с восторгом сообщал: «Привет, угадай, где я? А я в Турции!» Мы видели его и утром, и днём, и вечером. Только при нас он, кажется, сделал с десяток таких звонков. Однажды возвращаемся с подругой после ужина — он всё там же, снова: «Привет, угадай, где я? А я в Турции!» Но на том конце, видимо, попался человек дотошный и попросил уточнить, где именно. Парень резко вскочил, начал искать вокруг «знающих людей» и, конечно, подбежал к нам: «Где я? Ну конкретно? Как посёлок называется? А отель?» Я уже еле сдерживала смех, подруга что-то ему подсказала, и он, довольный, вернулся на своё место продолжать звонки. Все следующие три дня мы встречали его ровно там же — на том же диване, с телефоном у уха. Хотели сказать, что тут вообще-то ещё есть море, бассейны и бары... но решили, что ему и так впечатлений хватает.
У меня другая история была. Ехали мы в Турции на экскурсию на автобусе. Дорога долгая. Тут одна женщина по телефону разговаривает (видимо, с сыном): Алло, Вааась! Я вот на экскурсию еду, тут очень хорошо.... - разговор на полчаса. Потом прекратился разговор. Потом опять минут на 20 и на весь автобус. Когда она второй раз положила трубку, весь автобус облегченно вздохнул. Потом еще минут через 20: Алло, Ваааась! - весь автобус почти заржал. Так мы узнали что завтра у Васи день рождения и он хочет приготовить оливье. Услышали рецепт оливье. Приезжаем в попутный ресторан на ужин, а на столе стоит...оливье. Кто-то даже пошутил: Оливье Вася делал?)))
«В этом пятизвездочном отеле даже туалетная бумага с фешенебельным тиснением»
- Решили как-то с мужем шикануть и забронировали номер в фешенебельной гостинице. Приезжаем, заселяемся, и консьерж с загадочной улыбкой сообщает: «У нас есть специальная услуга для релакса гостей». Мы переглянулись, заинтересовались, и муж решил попробовать. Проходит минут пять — стук в дверь. Муж открывает и начинает смеяться. На пороге стоит сотрудник с ресепшена с... аквариумом в руках. А внутри — золотая рыбка. В итоге весь вечер провели, наблюдая за этим чудом. Свой релакс мы, надо сказать, получили сполна.
А у вас во время долгожданного отпуска случались курьезы, которые запомнились больше чем сам отдых? Расскажите в комментариях!
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