20+ человек, которые из дорогого отеля вернулись с сюжетами для мемуаров

У меня другая история была. Ехали мы в Турции на экскурсию на автобусе. Дорога долгая. Тут одна женщина по телефону разговаривает (видимо, с сыном): Алло, Вааась! Я вот на экскурсию еду, тут очень хорошо.... - разговор на полчаса. Потом прекратился разговор. Потом опять минут на 20 и на весь автобус. Когда она второй раз положила трубку, весь автобус облегченно вздохнул. Потом еще минут через 20: Алло, Ваааась! - весь автобус почти заржал. Так мы узнали что завтра у Васи день рождения и он хочет приготовить оливье. Услышали рецепт оливье. Приезжаем в попутный ресторан на ужин, а на столе стоит...оливье. Кто-то даже пошутил: Оливье Вася делал?)))