15+ вдохновляющих историй о людях, которые наконец нашли себя и теперь наслаждаются каждым днем

Я пойму тату только в одном случае - если нужно замаскировать дефект на коже. В остальных случаях вообще не понимаю. Да, поначалу может нравится - этакая безделушка красивая и милая. Но она же навсегда!

Вспоминаются строки из песни Сергея Трофимова:

Что за странный вышел оборот

В наших татуированных массах:

Почему так часто наш народ

Хочет быть похож на папуаса?