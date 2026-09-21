Папаня просто не может вместить в свою учительский моск, (перегороженный плотным штакетником ограничений и методичек) другую модель жизни)
15+ вдохновляющих историй о людях, которые наконец нашли себя и теперь наслаждаются каждым днем
Иногда, чтобы найти свой путь, надо просто прислушаться к себе. Сменить работу, написать книгу, засадить участок ароматными цветами или связать огромную подушку в форме зубной пасты — главное, найти то, от чего на сердце становится тепло, а душа начинает петь. Тогда каждый день будет пропитан моментами, которые захочется растянуть и запомнить.
- Моя семья — потомственные учителя. Я тоже выучилась и пошла работать в школу. Учу английскому. После нескольких лет решила уйти в репетиторство. Родители были против: «А вдруг ученики не придут, что тогда делать будешь?» А у меня они уже были, я параллельно вела онлайн занятия. В общем, я поступила по-своему. Со временем набрала учеников как на индивидуальные, так и на групповые занятия. Сама составляю расписание, могу вести уроки из любого места. Сейчас вот, например, у нас грибной сезон, родители на даче. Пару недель решила с ними провести. Пироги пеку, чаи завариваю. Сидим, перекусываем, говорю: «А если бы я осталась в школе, кто бы вам чай наливал, а?» Мама посмеялась, а отец, посмотрев поверх очков, велел не ерничать.
- 5 лет назад я написала детскую книгу. Никто не хотел ее публиковать. Мне отказали все!
Потом одно издательство согласилось, но на совсем не выгодных для меня условиях. Я и на это согласилась, но не срослось. Я была очень расстроена. А спустя еще год нашелся мой редактор. Она поверила в рукопись. Прошло 3 года. Моя книга два раза была представлена на Болонской выставке. Вышла тиражом более 100 000! Ее даже собираются переводить на английский. После этого я издала еще 15 книг!
- Я в детстве мечтала стать дизайнером одежды, шила с пятого класса. Но не сложилось, смелости не хватило. Отучилась на экономиста, семья, дети. Но при этом всегда шила, вышивала, делала украшения, валяла... Чего я только ни делала! В 40 лет пошла работать в ателье. В 47 осмелилась выйти со своей коллекцией на подиум. Сейчас мне 48, и я продолжаю участвовать в показах и конкурсах — мне уже ничего не страшно.
«Это мое любимое хобби еще с молодости. Научилась всему сама. Теперь не могу остановиться!»
- Я тогда расходилась с парнем. Давно пора было. И как-то мне все надоело, я просто отпросилась с работы и пошла на шопинг. В торговом центре проходила мимо зоомагазина и увидела прекраснейшего персидского котенка. Остальные котята спали, он единственный сидел, раскрыв глазки. Я влюбилась на месте! Мы с ним жили вместе в моей маленькой квартирке 8 лет. Иногда я выпускала его прогуляться в коридор. Соседи начали жаловаться, поэтому я поднажала и накопила деньги на квартиру в хорошем районе для нас. Соседи там оказались замечательные. И вот как-то я возвращалась домой с работы, решила пройти по задней аллее и увидела красивенного золотистого пуделя на прогулке. Хозяин этого самого пуделя — вот уже 9 лет мой муж. В один день я просто сделала так, как хотела, и вот, к чему это привело — вся моя жизнь преобразилась.
- Я по классике начала новую жизнь в 40 лет. Бросила престижную карьеру, вышла замуж и переехала в другую страну. Учу шестой язык. Написала книгу философских сказок, ее уже отправили в типографию.
- Всю жизнь не очень любила поездки и путешествия. Для меня дорога — это всегда очень утомительно, сборы, списки, само перемещение. Мы ездили с родителями на летние каникулы к родственникам в деревне, с подружками в соседний город в студенчестве, муж даже брал путевку на курорт на наш медовый месяц. Люди мечтают о том, чтобы посмотреть мир, копят и ищут выгодные билеты. А мне как-то фиолетово. Недавно брала отпуск и не стала планировать никаких поездок. Конечно, многие меня не поняли, коллеги так вообще несколько дней удивленно смотрели. А я провела лучший отпуск! Отдохнула как следует, просто посидела в тишине, просто поела вкусненького. Успела увидеться с семьей и друзьями, переделать все, что откладывала. Сходила на мастер-класс по изготовлению шоколада, обновила маникюр и педикюр, сериалов пересмотрела кучу. Вообще не жалею о своем решении.
Каждый отдыхает, как ему нравится.
Главное, не навязывать свою модель другим, как единственно возможный вариант)
«Пробую новое хобби»
Навозные жуки тоже это делают, только не знают, что это японское искусство)
Это японское искусство превращения обычной земли в блестящий, будто отполированный, шарик. Называется Дороданго. Требуется много труда, аккуратности и терпения. Я подготовила разные виды почвы и кучу материалов. Следующий шаг: скатать шарик из правильной смеси грязи, воды и глины.
- Я всегда мечтала о тату. Мама говорила, мол, вот вырастешь — сделаешь. Выросла, она придумала новую отговорку, говорит: «Вот замуж выйдешь — набьешь тату!» Посмеялась, а когда замуж вышла, муж давай отговаривать: «Да тебе потом быстро разанравится, ты же и так у меня самая красивая!» Ходила я так, слушала, а потом решила исполнить свою мечту. Записалась к мастеру, которого нашла еще лет пять назад. Набила маленькую сушку на руке — символ моего детства. Меня их бабуля всегда угощала. Показала родным. Мама, конечно, стала ворчать, хотя я заметила, что это ее тронуло. А муж на удивление похвалили и сказал, что получилось очень мило. Пока не знаю, буду ли продолжать. Знаю одно — мне прям на душе становится уютно каждый раз, когда смотрю на эту сушку.
Я пойму тату только в одном случае - если нужно замаскировать дефект на коже. В остальных случаях вообще не понимаю. Да, поначалу может нравится - этакая безделушка красивая и милая. Но она же навсегда!
Вспоминаются строки из песни Сергея Трофимова:
Что за странный вышел оборот
В наших татуированных массах:
Почему так часто наш народ
Хочет быть похож на папуаса?
- Купили с мужем нашу первую квартиру. Жили на чемоданах. Был только матрас и стиралка. Потихоньку обустроили. Дошло дело до туалетного столика. Никак не могла найти такой, как хотела. Говорю: «Проще самой сделать!» Муж посмеялся, мол, куда тебе? А я сделала ход конем и показала ему каталог с мебелью, которая мне по-настоящему нравится. Цены с кучей нулей он тоже увидел и помрачнел. Говорю: «Я попробую заняться столиком сама, надо будет только все необходимые инструменты купить, ну или если хочешь, то можем вот отсюда что-то выбрать». Уже на следующий день он организовал мне мини-студию в углу квартиры. Я долго выбирала дерево, материалы, дизайн, смотрела кучу обучающих уроков в интернете, но в итоге справилась за пару месяцев. Получился туалетный столик моей мечты! Теперь вот планирую взяться за журнальный столик. Я в детстве ходила на уроки прикладного искусства, но не думала, что мне так по вкусу придется работа с деревом.
Как бы оборудование и прочие ресурсы на изготовление столика не сровнялись со столиками "с кучей нулей".
- Хозяйка дачи всегда хотела иметь цветник. Но муж запрещал, мол, какие еще цветочки, картошка расцветет, там и цветы будут. А когда она осталась одна, то сделала по-своему. И теперь это не просто сад-палисад, а вечное движение цветов, шмелей, людей. Нежность такая! Дочки, цветочки, смородинка, кстати, необычайно сладкая в этом году! Я только сегодня обратила внимание, какое красивое название улицы, на которой стоит наш дом — «Влюбленная».
«Мой парень обожает такие подушки. Он просто в восторге! Я сшила подушку в форме зубной пасты с открывающимся колпачком, из которого выглядывает зубная паста. Все про все заняло примерно 80 часов»
- Моему папе понадобились годы, чтобы вернуться к тому, что он любил с детства.
Он рисует всю жизнь. Начал еще в школе, потом поступил на художественный факультет, но жизнь сложилась иначе: работа, общественная деятельность. Времени на любимое дело не было. Сейчас он вышел на пенсию и много рисует. В основном родные места и природу, где вырос.
- Родные всегда думали, что от меня толку особо нет, мол, ничего не добилась. Купила маленькую студию за отложенные деньги, так они вообще начали крутить пальцем у виска. Но как же их мнение резко изменилось, когда пригласила их к себе в гости. Заходят, а там вся студия увешана моими картинами. Я их ещё и неплохо продаю, есть постоянные покупатели. С того дня ни звука от родных больше не слышала, никаких упреков. А я просто счастлива, что наконец-то нашла свое дело мечты.
Родные, может, просто художника обижать не хотят: не успеешь оглянуться, а на Польшу уже напали)).
«Недавно начала собирать камни. У меня уже есть своя коллекция. Нашли такие экземпляры на берегу океана с дочкой»
- Я работаю уборщицей в детском саду. С утра пришла на работу после выходных и поймала себя на мысли, что я счастлива здесь быть и заниматься этим делом. Да, может, это не модно и не «успешно». А почему, собственно, успех оценивается только через финансовую или карьерную составляющую? Может быть, найти себя, радоваться своему месту в жизни — это и есть успех.
- Я училась рисовать самым простым способом — срисовывала картинки, которые мне нравились. Активно слежу за творчеством художников и иллюстраторов. Мне тоже хотелось иметь свой блог с работами, но я переживала: «А что скажут знакомые? Вдруг людям не понравятся мои рисунки? Если никто так и не подпишется?» Спустя год я все таки решилась и приняла участие в одном конкурсе в социальной сети. Выкладывала свои картины каждый день. Там я познакомилась с другими художниками: профессионалами и любителями. Атмосфера была уютнейшая, все друг друга поддерживали. Там я и встретила свою лучшую подругу. Спустя два года мы с ней снова собираемся участвовать в этом конкурсе.
- Мне 39 лет. Кем я только ни работала. За плечами опыт работы бортпроводником, ассистентом президента в банке, музыкальным руководителем в детском саду, агентом на линии регистрации. И вот, два года назад я нашла себя в фуршетном бизнесе и счастлива, как никогда. Обожаю свою работу и больше не планирую перемен.
Счастье прячется даже в самых, казалось бы, незаметных мелочах. А что делает счастливыми вас? Мы вот, например, тоже задаемся этим вопросом. Мечтаем, представляем и пишем. Приглашаем вас почитать и другие подборки:
Комментарии
Меня делает счастливой придумывание идеи (рыбы, конечно) и воплощение ее в керамике)
Потом ждешь, когда откроют печь, а там...