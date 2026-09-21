15+ вдохновляющих историй о людях, которые наконец нашли себя и теперь наслаждаются каждым днем

Истории
21.09.2026
15+ вдохновляющих историй о людях, которые наконец нашли себя и теперь наслаждаются каждым днем

Иногда, чтобы найти свой путь, надо просто прислушаться к себе. Сменить работу, написать книгу, засадить участок ароматными цветами или связать огромную подушку в форме зубной пасты — главное, найти то, от чего на сердце становится тепло, а душа начинает петь. Тогда каждый день будет пропитан моментами, которые захочется растянуть и запомнить.

  • Моя семья — потомственные учителя. Я тоже выучилась и пошла работать в школу. Учу английскому. После нескольких лет решила уйти в репетиторство. Родители были против: «А вдруг ученики не придут, что тогда делать будешь?» А у меня они уже были, я параллельно вела онлайн занятия. В общем, я поступила по-своему. Со временем набрала учеников как на индивидуальные, так и на групповые занятия. Сама составляю расписание, могу вести уроки из любого места. Сейчас вот, например, у нас грибной сезон, родители на даче. Пару недель решила с ними провести. Пироги пеку, чаи завариваю. Сидим, перекусываем, говорю: «А если бы я осталась в школе, кто бы вам чай наливал, а?» Мама посмеялась, а отец, посмотрев поверх очков, велел не ерничать.
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Руконожка Ай-Ай
только что

Папаня просто не может вместить в свою учительский моск, (перегороженный плотным штакетником ограничений и методичек) другую модель жизни)

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  • 5 лет назад я написала детскую книгу. Никто не хотел ее публиковать. Мне отказали все!
    Потом одно издательство согласилось, но на совсем не выгодных для меня условиях. Я и на это согласилась, но не срослось. Я была очень расстроена. А спустя еще год нашелся мой редактор. Она поверила в рукопись. Прошло 3 года. Моя книга два раза была представлена на Болонской выставке. Вышла тиражом более 100 000! Ее даже собираются переводить на английский. После этого я издала еще 15 книг!
anastasiia_pikina
  • Я в детстве мечтала стать дизайнером одежды, шила с пятого класса. Но не сложилось, смелости не хватило. Отучилась на экономиста, семья, дети. Но при этом всегда шила, вышивала, делала украшения, валяла... Чего я только ни делала! В 40 лет пошла работать в ателье. В 47 осмелилась выйти со своей коллекцией на подиум. Сейчас мне 48, и я продолжаю участвовать в показах и конкурсах — мне уже ничего не страшно.
dubikova_weddingdress

«Это мое любимое хобби еще с молодости. Научилась всему сама. Теперь не могу остановиться!»

  • Я тогда расходилась с парнем. Давно пора было. И как-то мне все надоело, я просто отпросилась с работы и пошла на шопинг. В торговом центре проходила мимо зоомагазина и увидела прекраснейшего персидского котенка. Остальные котята спали, он единственный сидел, раскрыв глазки. Я влюбилась на месте! Мы с ним жили вместе в моей маленькой квартирке 8 лет. Иногда я выпускала его прогуляться в коридор. Соседи начали жаловаться, поэтому я поднажала и накопила деньги на квартиру в хорошем районе для нас. Соседи там оказались замечательные. И вот как-то я возвращалась домой с работы, решила пройти по задней аллее и увидела красивенного золотистого пуделя на прогулке. Хозяин этого самого пуделя — вот уже 9 лет мой муж. В один день я просто сделала так, как хотела, и вот, к чему это привело — вся моя жизнь преобразилась.
  • Я по классике начала новую жизнь в 40 лет. Бросила престижную карьеру, вышла замуж и переехала в другую страну. Учу шестой язык. Написала книгу философских сказок, ее уже отправили в типографию.
marija_supernova
  • Всю жизнь не очень любила поездки и путешествия. Для меня дорога — это всегда очень утомительно, сборы, списки, само перемещение. Мы ездили с родителями на летние каникулы к родственникам в деревне, с подружками в соседний город в студенчестве, муж даже брал путевку на курорт на наш медовый месяц. Люди мечтают о том, чтобы посмотреть мир, копят и ищут выгодные билеты. А мне как-то фиолетово. Недавно брала отпуск и не стала планировать никаких поездок. Конечно, многие меня не поняли, коллеги так вообще несколько дней удивленно смотрели. А я провела лучший отпуск! Отдохнула как следует, просто посидела в тишине, просто поела вкусненького. Успела увидеться с семьей и друзьями, переделать все, что откладывала. Сходила на мастер-класс по изготовлению шоколада, обновила маникюр и педикюр, сериалов пересмотрела кучу. Вообще не жалею о своем решении.
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Руконожка Ай-Ай
только что

Каждый отдыхает, как ему нравится.
Главное, не навязывать свою модель другим, как единственно возможный вариант)

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«Пробую новое хобби»

© FennekiFire / Reddit

Это японское искусство превращения обычной земли в блестящий, будто отполированный, шарик. Называется Дороданго. Требуется много труда, аккуратности и терпения. Я подготовила разные виды почвы и кучу материалов. Следующий шаг: скатать шарик из правильной смеси грязи, воды и глины.

  • Я всегда мечтала о тату. Мама говорила, мол, вот вырастешь — сделаешь. Выросла, она придумала новую отговорку, говорит: «Вот замуж выйдешь — набьешь тату!» Посмеялась, а когда замуж вышла, муж давай отговаривать: «Да тебе потом быстро разанравится, ты же и так у меня самая красивая!» Ходила я так, слушала, а потом решила исполнить свою мечту. Записалась к мастеру, которого нашла еще лет пять назад. Набила маленькую сушку на руке — символ моего детства. Меня их бабуля всегда угощала. Показала родным. Мама, конечно, стала ворчать, хотя я заметила, что это ее тронуло. А муж на удивление похвалили и сказал, что получилось очень мило. Пока не знаю, буду ли продолжать. Знаю одно — мне прям на душе становится уютно каждый раз, когда смотрю на эту сушку.
ADME
Ad_locum
только что

Я пойму тату только в одном случае - если нужно замаскировать дефект на коже. В остальных случаях вообще не понимаю. Да, поначалу может нравится - этакая безделушка красивая и милая. Но она же навсегда!
Вспоминаются строки из песни Сергея Трофимова:
Что за странный вышел оборот
В наших татуированных массах:
Почему так часто наш народ
Хочет быть похож на папуаса?

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  • Купили с мужем нашу первую квартиру. Жили на чемоданах. Был только матрас и стиралка. Потихоньку обустроили. Дошло дело до туалетного столика. Никак не могла найти такой, как хотела. Говорю: «Проще самой сделать!» Муж посмеялся, мол, куда тебе? А я сделала ход конем и показала ему каталог с мебелью, которая мне по-настоящему нравится. Цены с кучей нулей он тоже увидел и помрачнел. Говорю: «Я попробую заняться столиком сама, надо будет только все необходимые инструменты купить, ну или если хочешь, то можем вот отсюда что-то выбрать». Уже на следующий день он организовал мне мини-студию в углу квартиры. Я долго выбирала дерево, материалы, дизайн, смотрела кучу обучающих уроков в интернете, но в итоге справилась за пару месяцев. Получился туалетный столик моей мечты! Теперь вот планирую взяться за журнальный столик. Я в детстве ходила на уроки прикладного искусства, но не думала, что мне так по вкусу придется работа с деревом.
ADME
Игорь 100500
только что

Как бы оборудование и прочие ресурсы на изготовление столика не сровнялись со столиками "с кучей нулей".

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  • Хозяйка дачи всегда хотела иметь цветник. Но муж запрещал, мол, какие еще цветочки, картошка расцветет, там и цветы будут. А когда она осталась одна, то сделала по-своему. И теперь это не просто сад-палисад, а вечное движение цветов, шмелей, людей. Нежность такая! Дочки, цветочки, смородинка, кстати, необычайно сладкая в этом году! Я только сегодня обратила внимание, какое красивое название улицы, на которой стоит наш дом — «Влюбленная».
barsigo_

«Мой парень обожает такие подушки. Он просто в восторге! Я сшила подушку в форме зубной пасты с открывающимся колпачком, из которого выглядывает зубная паста. Все про все заняло примерно 80 часов»

© entrecrochet / Reddit
  • Моему папе понадобились годы, чтобы вернуться к тому, что он любил с детства.
    Он рисует всю жизнь. Начал еще в школе, потом поступил на художественный факультет, но жизнь сложилась иначе: работа, общественная деятельность. Времени на любимое дело не было. Сейчас он вышел на пенсию и много рисует. В основном родные места и природу, где вырос.
mte17
  • Родные всегда думали, что от меня толку особо нет, мол, ничего не добилась. Купила маленькую студию за отложенные деньги, так они вообще начали крутить пальцем у виска. Но как же их мнение резко изменилось, когда пригласила их к себе в гости. Заходят, а там вся студия увешана моими картинами. Я их ещё и неплохо продаю, есть постоянные покупатели. С того дня ни звука от родных больше не слышала, никаких упреков. А я просто счастлива, что наконец-то нашла свое дело мечты.

ADME
Каргусик
только что

Родные, может, просто художника обижать не хотят: не успеешь оглянуться, а на Польшу уже напали)).

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«Недавно начала собирать камни. У меня уже есть своя коллекция. Нашли такие экземпляры на берегу океана с дочкой»

© Fear__Not_ / Reddit
  • Я работаю уборщицей в детском саду. С утра пришла на работу после выходных и поймала себя на мысли, что я счастлива здесь быть и заниматься этим делом. Да, может, это не модно и не «успешно». А почему, собственно, успех оценивается только через финансовую или карьерную составляющую? Может быть, найти себя, радоваться своему месту в жизни — это и есть успех.
nastia.luchnikova
  • Я училась рисовать самым простым способом — срисовывала картинки, которые мне нравились. Активно слежу за творчеством художников и иллюстраторов. Мне тоже хотелось иметь свой блог с работами, но я переживала: «А что скажут знакомые? Вдруг людям не понравятся мои рисунки? Если никто так и не подпишется?» Спустя год я все таки решилась и приняла участие в одном конкурсе в социальной сети. Выкладывала свои картины каждый день. Там я познакомилась с другими художниками: профессионалами и любителями. Атмосфера была уютнейшая, все друг друга поддерживали. Там я и встретила свою лучшую подругу. Спустя два года мы с ней снова собираемся участвовать в этом конкурсе.
ADME
  • Мне 39 лет. Кем я только ни работала. За плечами опыт работы бортпроводником, ассистентом президента в банке, музыкальным руководителем в детском саду, агентом на линии регистрации. И вот, два года назад я нашла себя в фуршетном бизнесе и счастлива, как никогда. Обожаю свою работу и больше не планирую перемен.
looklikeawitch

Счастье прячется даже в самых, казалось бы, незаметных мелочах. А что делает счастливыми вас? Мы вот, например, тоже задаемся этим вопросом. Мечтаем, представляем и пишем. Приглашаем вас почитать и другие подборки:

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
только что

Меня делает счастливой придумывание идеи (рыбы, конечно) и воплощение ее в керамике)
Потом ждешь, когда откроют печь, а там...

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