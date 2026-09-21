13 историй о том, как люди взяли инициативу в свои руки, а жизнь ответила им с иронией

Истории
21.09.2026
13 историй о том, как люди взяли инициативу в свои руки, а жизнь ответила им с иронией

Кто-то из наших героев решил познакомиться первым, кто-то проявил заботу о близких, а кто-то придумал коварный план, как больше не ходить в музыкалку. Но жизнь — тот еще сценарист: она умеет превращать самые вдохновляющие инициативы в забавные сюжеты, где все складывается не совсем по плану. Перед вами жизненные истории о людях, которые взяли инициативу в свои руки, а в ответ получили неожиданные повороты и моменты, от которых хочется улыбнуться.

  • Сохла по студенту своего отца. Все не решалась сделать первый шаг, но, наконец, собрала волю в кулак: позвала его на свидание! Четыре часа крутилась перед зеркалом, нарядилась как на красную дорожку. Прихожу, а он удивленно выдает: «Ну ниче се! Вылитый Алексей Михалыч!» После этого случая я зареклась подкатывать к папиным студентам.
malydrama
  • Меня до сих пор преследует воспоминание о женщине, которая заказала апельсиновый сироп в своем капучино, сделала глоток, сморщила нос и сказала: «Я не знаю, о чем я думала, но все равно спасибо». Она сидела там и выпила все до конца.... я предложил сделать ей что-то другое, а она сказала: «Я живу с последствиями».
m_ch_on
  • Зимой в аэропорту женщина минут двадцать снимала на телефон закрытые двери зоны прилета. Говорит мне: «Маме 76. Сегодня впервые в жизни летела одна. Хочу снять, как выйдет». Наконец двери открылись. Появилась маленькая женщина с чемоданом, увидела дочь и как завопит через весь зал: «Маша! Ты почему без шапки?!» Дочь сначала рассмеялась, потом заплакала. Первый самостоятельный перелет в 76 лет. А Маша все еще без шапки.
itsbodryi
  • Летели в самолете с одинокой подругой. К ней подсаживается бородатый полубог. Я достаю телефон и тут же начинаю строчить в наш девчоночий чат, мол, рядом с Лизкой сидит ну просто Аполлон,10 из 10, я аж задымилась! Внезапно этот Аполлон как давай ржать прямо в голос. Оказалось, все эти сообщения высвечивались у моей подруги на часах.
daryamelnikova
  • Начала замечать, что у меня под окнами каждый вечер стоит молодой человек. Он приходил в одно и то же время в течение недели и какое-то время просто стоял перед домом. Это начало меня напрягать. В какой-то момент я не выдержала и решила действовать. Вышла раньше обычного времени его прихода, подкараулила его за точкой, где он обычно стоял. И вот он пришел, начал вглядываться в мое окно. Тут я сзади выскочила, говорю: «Ты кто такой и почему за мной следишь?!» А он в ответ: «Это ты за мной следишь из своего окна уже неделю!» Короче говоря, он перед моим домом обычно друга своего ждал и заметил, что за ним подглядывают из окна. И так продолжалось неделю. Я думала, что это он за мной следит, а он думал, что я за ним слежу. Так и познакомились.
katerina_blacksi

Автор целый год вязала покрывало, наконец, закончила, и в этот же вечер ее кошка сочла покрывало очень аппетитным. Выбрала момент, что называется!

© oojjj / Reddit
Наталия
только что

кошки очень чувствительные и тонкие создания! В это покрывало вложено очень много творческой энергии, кошка это ощущает

Ответить
  • Решила взять личную жизнь в свои руки. Накрасила губы, надела новый тренч и пошла к симпатичному соседу. Звоню. Он открывает, а я с томной улыбкой воркую: «Привет, у меня тут кое-что созрело...» И элегантно достаю из-за спины огромный кабачок! Сосед меняется в лице, растирает лоб и выдает: «Женщина, за что?! Мне мама вчера с дачи пятнадцать штук привезла, я их уже видеть не могу!» В итоге романтика все-таки случилась, не свиданка мечты, но оригинальности не занимать. Я из жалости осталась помогать ему тереть урожай на оладьи...
ADME
  • В детстве терпеть не могла ходить в музыкальную школу, ну и, естественно, все уговоры с моей стороны забрать меня оттуда просто игнорировались, и тогда я решила действовать самостоятельно. Написала кое-как объявления о продаже фортепиано и пошла расклеивать по подъездам своего дома. Вечером родители приходят с работы с одним из этих объявлений. Весь оставшийся вечер я ходила, срывала свои шедевры. В итоге доучилась.
  • Я забыла шубу у швеи. Отнесла шубу к швее в марте, хотела петельки обновить. Думаю, пусть к следующей зиме будет готова. Вспомнила на Новый Год — у меня же шуба была!!! Где, у кого я ее оставила — не помню. Так что если услышите где-то, что одна мадам шубу оставила на починке — это про меня. Я такая и я существую.
karmen_saule
  • Я как-то официанту на салфетке номер свой оставила. Он говорит: «Я мужа вашего боюсь.» Я ему: «Это не муж, это папа.» Он: «Все равно боязно».
my_ideal_umbrella
  • Когда была маленькой, поехала с бабушкой на дачу. Мне тогда было где-то 5-6. Бабушка делала себе маску для лица, а я, как маленькая, любопытная девочка попросила, чтобы она сделала и мне маску. Но ответ был отрицательным. Поэтому я решила действовать самостоятельно. Пошла и сделала себе маску из шелковицы (так как бабушка говорила что она полезная). Когда я пришла к бабуле показать, она начала дико смеяться. Когда мы смыли мою «маску», лицо было синим еще несколько дней.
  • Влюбилась в коллегу. Решила действовать: новые блузки, тонкий аромат, «случайные» прикосновения. Мы вместе ходили обедать, оставались допоздна. Наконец, он пригласил меня на свидание. «Есть тема для разговора», — сказал серьезным тоном. Я уже выбрала платье, в котором пойду знакомиться с его родителями. А он попросил помочь выбрать кольцо... для своей девушки. Оказалось, он все это время воспринимал меня как друга.
tanya_jetta
  • Я не очень любил ходить в детский сад. Но не стал молчать, а решил действовать! Дома взял листок и фломастер и написал листовку, в которой призвал детей не слушать воспитателей, объявить им забастовку. Когда дед привел меня в садик, я повесил листовку в раздевалке, стал ждать. План был великолепен, но кое-что я не учел: большинство детей в группе не умели читать... Листовки были быстро обнаружены, так как дед еще не успел уйти на работу, а я отправился есть утреннюю запеканку.
  • Однажды в зуме полчаса показывал презентацию, очень убедительно все рассказывал. А в конце коллеги говорят: «У вас очень красивый мотоцикл». Я не понял. А потом оказалось, я все это время показывал им второй пустой монитор, на котором обоями установлен мотоцикл.
ride.fight.repeat

Вот так обычная решительность иногда приводит к совершенно необычным последствиям. Вот еще примеры — 15 женщин, чья смелая инициатива обернулась отпадной историей.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее