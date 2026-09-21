13 историй о том, как люди взяли инициативу в свои руки, а жизнь ответила им с иронией

Кто-то из наших героев решил познакомиться первым, кто-то проявил заботу о близких, а кто-то придумал коварный план, как больше не ходить в музыкалку. Но жизнь — тот еще сценарист: она умеет превращать самые вдохновляющие инициативы в забавные сюжеты, где все складывается не совсем по плану. Перед вами жизненные истории о людях, которые взяли инициативу в свои руки, а в ответ получили неожиданные повороты и моменты, от которых хочется улыбнуться.