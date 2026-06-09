Хорошее дело сдавать обогреватель за еду. А девушки как на подбор, все с уничтоженной самооценкой, что за еду готовы обслуживать
19 уютных историй из общаги, в которой были свои маленькие радости
Общежитие — настоящий мир в миниатюре. Здесь есть собственная душевная атмосфера, дружба, встречи и расставания, и, конечно же, общежитие — это самая что ни на есть школа жизни. Каждый, кто хоть раз жил там, наверняка с теплотой вспоминает проведенные в его стенах годы и людей, с которыми довелось делить квадратные метры.
- Целую зиму у нас в студенческой общаге не было отопления. Каждый грелся, как мог: кто-то кутался в шубы и пледы, кто-то не отлипал от чая, а я сдавал обогреватель в аренду. Бабушка у меня работает на фабрике конвекторов и прислала мне сразу 3 штуки, чтобы я точно не замерз. Цена за час — тарелка чего-то вкусного. Теперь я самый завидный жених в общаге, все девушки хотят со мной встречаться, чтобы поесть и погреться.
- В студенческие годы я жил в oбщaге, у соседа по комнате была особенная фишкa. Cтoилo eму поругаться co cвoeй дeвушкoй, в учебе где-то не успевал, или пpocтo не было нacтpoeния, он садился и нaчинaл лeпить пeльмeни. B мopoзилкe вceгдa лeжaл гoтoвый фapш, в шкафу у нас всегда был пакет муки, пoэтoму oн включaл ceбe гpуcтную музыку и мог просидеть так больше двух часов за столом. Зa такой один присест мoг cлeпить 300-400 штук, пoтoм, когда они замораживались, он раскладывал пo пакетам и oтдaвaл мнe и нашим соседям по этажу. Зoлoтoй был чeлoвeк, вспоминаю его по сей день.
Бедняга постоянно ссорился с девушками, не успевал в учебе и был не в настроении. Лепил и лепил.
Я встретил его через десять лет поваром в пельменной.
- У нас в женской общаге вахтерше скучно было. Чтобы себя поразвлечь, она ставила приходящим парням условие — если обыграют ее в шахматы, тогда она их пропустит. Если нет — пускай идут лесом. Довольно часто возле вахтерши наблюдалась очередь в 2-4 человека на игру. Но за те 2 года, которые я прожила в общаге, ее обыграл только 1 парень — остальных она ловко умыла себе на потеху. Слышали бы вы его счастливые крики: «Есссс, финальный босс пройден! Надежда Ивановна, спасибо вам за игру, это было достойно, а теперь меня ждут».
- Вспомнился студенческий лайфхак. Сварили мы как-то еды в кастрюльке, а вот помыть никак руки не доходили. Потом там плесень завелась, и мыть стало вообще неохота, убрали ее подальше на черный день.
Прошел примерно год, и тут понадобилось нам что-то сварить, а свободная кастрюля только эта. Мои ножницы побили два камня, и я, понурив голову, взял кастрюлю и потопал ее мыть. Каково же было мое удивление, что вместо плесени там оказался лишь ее серый прах, высыпал его, сполоснул кастрюлю, и она как новая, чистая, как после пескоструйки. Видимо, плесень съела все что можно, и отправилась в мир иной.
Я помню, как мы с подругой пытались раздробить брикет горохового супа из какого-то армейского пайка , и понятно, что в комнате никаких подходящих инструментов типа молотка не было.
Завернув в полотенце, мы что было сил по очереди колотили этим кирпичом по полу, по спинкам железных кроватей, по батарее даже.
Разбили наконец. Даже удивительно, что комнату не разнесли.
И какой же вкусный гороховый супчик получался из этих брикетов! Не то что нынешние пакетики.
Жили на пятом, а комендантша на первом и в другом крыле. Так что на шум никто не прибежал)
Студенты встречают Новый год, 1990-е
Спиртное предусмотрительно убрано 😂. А кому-то не хватило места и он уже лежит (нижний ярус слева) 🤣
- В нашем девятитажном общежитии существовал люк на крышу. Он был закрыт на цепь, которую держал амбарный замок. Мы ради интереса попытались его открыть похожим ключом, и у нас получилось. Поднявшись на крышу и обогнув лифтовую будку, мы обнаружили место отдыха неизвестного человека. Стоял обшарпанный диван и убитый кофейный столик. Как это можно было поднять на крышу, мы не поняли. Через люк не пролезет, на веревке поднимал с земли что-ли? Место было выбрано удачно — отсюда были видны красивые закаты. Мы изредка поднимались на крышу посмотреть на закат, но автора места так и не увидели.
- Живу в общежитии. Это был обычный день, я жарила себе домашнюю колбасу, которую мне мама передала. Отошла буквально на пару минуток, возвращаюсь, а уже ни моей колбасы, ни моей сковородки нет. Расстроилась сильно, без обеда осталась, но и без любимой сковородки. Тем же днем мне вдруг постучали в дверь. Открываю, а там лежит моя сковородка помытая и записка: «Прости, колбаса была такая вкусная, что я не мог оторваться. Сковородку захватил по ошибке».
Вот это не про маленькие радости история...
Хоть бы денег за колбасу дал
- В нашем студенческом общежитии жил один смешной паренек. Он питался на ужин исключительно пельменями, но меня всегда умиляла его способность растягивать килограммовую пачку пельменей на неделю. Он честно делил все пельмени на семь частей. Получалось 6-7 пельмешков на день. Отваривал их, нарезал пару толстенных кусков хлеба, заливал пельмени соусом, а ломти (другого слова не подобрать) хлеба, в четверть буханки каждый, густо намазывал майонезом. Первый кусок хлеба он съедал, просто смотря на дымящиеся пельмешки. Разогревал аппетит, я понимаю. Потом чередовал пельмешек и укус второго куска. После чего лежал на кровати, хлопал себя по животу и громко восклицал: «Ух, пельменей наелся!!!»
Невестка рассказывала, что в их группе учился студент, который жил только на стипендию. Он то ли был сирота, то ли какие-то семейные обстоятельства, в общем его финансово некому было поддержать. И он к каждой сессии очень добросовестно готовился, чтобы эту стипендию заслужить. А стипендия была настолько смешная, что на неё едва ли можно было протянуть даже неделю. Он ходил вечно голодный, одногруппники когда устраивали какое-то посиделки, сбрасывались, он приходил без всего, только чтобы накормили. Я помню, когда она мне про него рассказывала, у неё даже слезы наворачивались. Парень благополучно доучился, защитился, сейчас работает где-то. Им уже по 50.
- Живу в общаге и заметила странную вещь — у меня начала исчезать еда. Оставляю перед уходом что-нибудь на тумбочке, аккуратно завернутое, возвращаюсь через несколько часов, а там пусто. Так продолжалось почти неделю, пока терпение не лопнуло. Я решила поговорить напрямую с соседкой по комнате. Та смутилась и все рассказала. Выяснилось, что когда меня долго нет, она тайком приносит в нашу комнату уличного котика. На улице тогда стояли лютые морозы, ей было его очень жалко, вот она и прятала бедолагу у нас. Кот грелся, осматривался и заодно подъедал мои запасы. В итоге мы договорились, и теперь, пока холода не отступили, таскаем этого кота вместе. Я отвлекаю вахтершу, а соседка в это время проскальзывает с пушистым пассажиром.
- Живу в общаге, где каждый этаж принадлежит разным вузам, на третьем медики. И они одновременно самые веселые и загруженные. Я видела, как они дали одному палку, накинули на плечи одеяло и поставили на голову вставную челюсть, изображая этим корону. Они одновременно переписывают лекции и смотрят детские мультики. В комнатах большинства есть скелеты с именами, и нельзя не поздороваться с ними. А сегодня общем в душе они учили латынь.
Врачи - они такие, если не в поликлинике сидеть, то каждый день имеют дело со страданиями и даже смертями. Поэтому без юмора и здорового цинизма никак.
- Рассказал мой одноклассник, который жил в общежитии, когда в универе учился. А проживал он как раз напротив женского туалета. Ну, разумеется, бежать в другой конец коридора, в мужской туалет, ему не очень-то хотелось, так что он всегда захаживал в женский. И вот как-то однажды он там засиделся... Заходят в туалет две подружки-болтушки, усаживаются с двух сторон в соседние от одноклассника кабинки и начинают перемывать косточки всем парням и девчонкам. А надо сказать, что это были его одногруппницы. Сидит он, слушает этот бред и ждет, когда девчонки освободят помещение, чтоб он незамеченным вышел. И тут девчонка, пришедшая в гости к проживающей в общаге, по ходу разговора задает ей вопрос:
— Слушай, а что, правда, у вас в общаге туалеты сделали общие?
Тут уж одноклассник не удержался и из соседней кабинки басом ответил:
— Правда!
Девчонок как ветром сорвало с насиженных мест, они уже на ходу натягивали штаны и колготки. Потом они очень долго стеснялись этого парня, потому что таким басом в группе обладал только он один, и они его сразу узнали.
- Моя подруга, будучи очень общительным человеком, часто пропадала на улице с друзьями. И однажды, может, от скуки, решила пригласить некоторых в общежитие. Я же, устав после пар, мирно спала на кровати. Услышав шум, я подняла сонную голову: на лице потекшая тушь, вмятины от подушки. Поняла, что это не ко мне — и дальше спать. Оказалось, в той компании был мой будущий супруг, который, увидев меня такую по-страшному милую, влюбился, и после этого добивался меня на протяжении года.
- Была у меня соседка по общежитию, Катька. Жизнерадостная до невозможности, с утра пела, никогда не унывала. Я ее за это немного ненавидела — я сова, мне ее пение в восемь утра было как пытка.
Однажды спросила: «Катька, ну как ты так умеешь, вечно счастливая?» Она подумала и говорит: «Я в детстве долго болела, лежала в больнице. Там поняла, что обычный день — это уже подарок. Вот и радуюсь».
Я потом каждый раз, когда она пела в восемь утра, старалась не злиться. Получалось через раз. Но я старалась.
Жизнерадостность даже подкрепленная грустным детством - вообще не повод шуметь по утрам. Соседка просто хамка.
«Апогей лени, общажный вариант. Разница между нашими днями рождения почти ровно три месяца»
- В общаге как-то сцепился с соседом по какой-то ерунде, даже не вспомню, из-за чего. Ну, как водится, вспылили, разогнались, но выяснить отношения нам так и не дали. Решили по-мужски встретиться на следующий день на стройке за общагой, и там уже разобраться. Приходим с утра, а стройка кишит людьми — все работают, кирпичи таскают, техника шумит. Мы стоим как два тополя, не знаем, что делать. Тут подходит прораб и такой: «Че приперлись, работать хотите?» Мы переглянулись, стало как-то тупо объяснять, что мы драться пришли. В итоге согласились. Так все лето и проработали вместе. Дружим теперь.
- Пишу диплом. Из еды остались только пустые макароны. Сварила, положила в тарелку, вдруг стук в дверь — заходит комендант, как фурия летит к столу, молча забирает кастрюлю и уходит, хлопнув дверью. Я выпала в осадок — у нее опять новые правила? Через полчаса она вернулась и ошарашила совсем: вручает мне кастрюлю, а там тефтели с подливой. Я смотрю на нее, не знаю, что сказать, а она мне: «Эх ты, мозгам же питание нужно!» И ушла. Впервые за пять лет я увидела от нее проявление доброты. Спасибо, Наталья Петровна!
- Живу я в общаге уже третий курс, все хорошо. Но тут заселяется соседка напротив, такая тихая девочка, никого не трогает. А потом я узнаю, что у нее кошка. Не просто кошка — а кот весом килограммов под 8, весь рыжий, злой как черт. И кот этот постоянно выбегает в коридор и просто охотится на людей. Нападает, царапает. Я как-то прихожу в 3 ночи и прямо прыгаю, когда вижу его в темноте. Звоню соседке, не открывает. Звоню в 4 утра, в 5, в 6. Наконец она открывает, полусонная, и я ей говорю что ее кот — людоед. А она просто отвечает: «Это он так выражает любовь». Любовь? Боже помилуй. Теперь я ношу с собой перчатки и внимательно смотрю под ноги. Спасаюсь как могу.
Раньше, очень давно (я училась 1991-1996) в студенческих общагах не разрешали животных заводить. Категорически не разрешали, вплоть до выселения.
- Живу в общаге. Перебирала вещи в старом шкафу, спрашиваю у соседки, можно ли куда её утюг убрать с моей полки. Она отвечает, что утюг не ее. Ступор. Вспоминаем рассказ предыдущих жильцов о какой-то нечисти и их оставленный бутылек духов «Красная Москва», с помощью которых, по их словам, можно было как-то отогнать ее. Подскакиваем, срочно хватаем бутылек и мажем утюг, полку, шкаф. Убрали утюг, успокоились. И тут мне кажется, что дверцы шкафа медленно приоткрываются. Делюсь наблюдением с соседкой. Она хватает бутылку с водой, кидает ее в шкаф, подскакивает и быстро его закрывает. Сейчас сидим, осознаем, что дуры и нюхаем целый флакон духов разбрызганный по комнате.
Общага. Кухня. Вечер
- У нас в общаге, для всех тех, кто не разъехался домой, староста этажа устроила чемпионат по поеданию мандаринов. За несколько часов до праздника она собрала абсолютно всех, кто скучал в одиночестве в своих комнатах, и привела на кухню. Всего набралось около 7 грустных и одиноких студентов разных курсов. Начали мы с поедания мандаринов на скорость, а когда животы уже трещали, а пальцы дико щипало, она сняла покрывало со стола, на котором было полно всяких салатов и вкусностей. Сказала, что она уже 3 года встречает Новый год одна в этой общаге и знает, что такое одиночество, потому решила устроить маленький праздник для всех тех, кому в этот день так же грустно, как и ей. Наши посиделки закончили только 8 часов утра, за это время у меня появилось 7 новых друзей, а Настя — та самая староста, — подарила каждому по маленькому подарку на память об этом дне.
- Сейчас учусь на четвертом курсе универа, живу в общежитии и практически ни с кем тут не общаюсь. Когда я только заехала, я познакомилась с одной девочкой, которая жила этажом выше. Она однажды зашла ко мне и вежливо спросила: «Можно я помою твою посуду?» У нее был такой жалостливый взгляд, а у меня в раковине такое количество посуды, что я просто не смогла ей отказать. С тех пор она заходила ко мне чуть ли не каждый день, мы разговаривали, а она мыла мою посуду и говорила, что не видит жизни без этого занятия. Она уже давно съехала, вроде как вышла замуж и переехала в другой город, но, боже, мне иногда так ее не хватает.
- Уже не первый год живу в общаге, поэтому почти всех студентов в ней знаю. Слева от меня, например, за стенкой существует шикарный молодой человек. Такой заводила! Каждые выходные ходит по общежитию, собирает тусовку, там устраивает конкурсы разные, интересные вечера проводит для всех. И все было бы идеально, но этот чувак обожает играть на гитаре. А играет он ужасно... Поверьте, очень больно слышать Цоя в десятый раз за вечер на расстроенной гитаре, да ещё и писклявым голосом...
А здесь вы найдете еще душевные истории о жизни в общежитиях.