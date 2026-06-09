19 уютных историй из общаги, в которой были свои маленькие радости

Невестка рассказывала, что в их группе учился студент, который жил только на стипендию. Он то ли был сирота, то ли какие-то семейные обстоятельства, в общем его финансово некому было поддержать. И он к каждой сессии очень добросовестно готовился, чтобы эту стипендию заслужить. А стипендия была настолько смешная, что на неё едва ли можно было протянуть даже неделю. Он ходил вечно голодный, одногруппники когда устраивали какое-то посиделки, сбрасывались, он приходил без всего, только чтобы накормили. Я помню, когда она мне про него рассказывала, у неё даже слезы наворачивались. Парень благополучно доучился, защитился, сейчас работает где-то. Им уже по 50.