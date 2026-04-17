Какое дело "подруге" до кота в чужом доме? Нормальные люди не критикуют чужих животных. Не она заводила, не ей и решать, что с ним делать.
15 добряков, которые просто не могут стоять в сторонке, если хвостики в беде
Согласны ли вы, что самые родные и теплые воспоминания часто связаны с моментом, когда вы протянули руку помощи тому, кто слабее? Мы собрали для вас душевные и простые истории о людях, которые совершают человеческие поступки, способны согревать лучше любого пледа.
- Когда мне было лет 6, звонит папа и говорит: «На работу котят подбросили... этих... персидские, во! Жалко стало, я домой их забрал, красивые». Мы мчимся домой. Мама злится, а я счастливая — дома котятки! Приходим домой, батя стоит: «Они под диван забились, голодные и мокрые, грязные». Мама возмущается: «Ну какие персы? Ты же знаешь, что они лохматые, шерсти дома будет — сам чесать их будешь?» А отец: «Ну они не такие уж и пушистые... а еще чумазые какие-то, их бы умыть!» И вот спустя пару часов мы видим этих «чумазых персов» — двух маленьких сиамских котят. Глаза синие, как сапфиры. Моськи черные, как и хвосты с лапами. Папа кричит: «Во, смотри какие чумазые, а! Давай я их умою сейчас». Мама в хохоте за живот держится: «Сережа, да какие же это персы чумазые, это сиамские котята!» Оказались девочка и мальчик. Девочку отдали кому-то, а мальчика оставили, так его отец «Чумазым» и звал.
- Cын принес домой котенка. Объяснила ему, что оставить не можем, расстроился, но унес. На следующий день ситуация повторилась. И так несколько дней подряд. В это же время в холодильнике как-то подозрительно стала пропадать еда. Догадалась, что происходит, зашла в его комнату, а там у него целых 6 одинаковых котят! В игрушечном домике сидят, тихо-тихо. Оказалось, он каждый день приносил двоих котят: одного прятал, на второго получал отказ и уносил. И так, пока последний не остался — его он в пакете через окно на веревке поднял. Всех подлечили, привили, 4 тыгдыков уже раздали, а к оставшимся двум все так прикипели, что теперь живут в том игрушечном домике на постоянной основе и согревают сынишку по ночам.
«Это Рекс, ему было примерно 4 недели, когда мой муж нашел его на обочине. Сначала мы думали взять его на передержку, пока ищем ему дом. А потом решили, что его место в нашем доме!»
- Живу в общаге и заметила странную вещь: у меня начала исчезать еда. Оставляю перед уходом что-нибудь на тумбочке, аккуратно завернутое, возвращаюсь через несколько часов, а там пусто. Так продолжалось почти неделю, пока терпение не лопнуло. Я решила поговорить напрямую с соседкой по комнате. Выяснилось, что, когда меня долго нет, она тайком приносит в нашу комнату уличного котика. На улице тогда стояли морозы, ей было его очень жалко, вот она и прятала бедолагу у нас. Кот грелся, осматривался и заодно подъедал мои запасы. В итоге мы договорились: теперь, пока холода не отступили, таскаем этого кота вместе. Я отвлекаю вахтершу, а соседка в это время проскальзывает с пушистым пассажиром.
- Разругалась с подругой в пух и прах. А все из-за кота. Осенью взяла домой обычного уличного котенка — худого, грязного, с оторванным ухом. Отмыла, откормила, привела в порядок. А подруга, узнав, устроила истерику: «Ты серьезно? Брать этого бродяжку? У нормальных людей породистые коты, а ты теперь выглядеть будешь как бабка с уличным котярой!» Предлагала отдать в добрые руки, а то и вообще оставить, где нашла. В итоге оставила не кота, а ее — в прошлом. А мой Рони теперь самый красивый, наглый и счастливый барин в доме.
- Сижу дома, никого не трогаю, как вдруг звонок в дверь. Я никого не ждала, поэтому сначала замешкалась, подошла к двери, посмотрела в глазок — никого. Несколько раз спросила: «Кто?» — тишина. Открыла дверь — а там коробка, в которой лежит... Кот! Еле-еле глазки открыл. Пробежалась по этажам, чтобы найти, кто мне его подкинул. Никого. Забрала к себе, покормила с пипетки, сделала ему домик из коробки побольше и полотенца. Три года прошло, до сих пор не знаю, кто мне его принес. Спасибо тебе, добрый человек, что подарил мне такое счастье.
Моему 14 лет уже, тоже принесла ещё слепого почтальон ,попросила подержать немного, потом заберёт. Жду, пошел 15-й год Манюнечке.
«Мы взяли его из приюта 6 месяцев назад, всю свою жизнь он провел на улице. И посмотрите, каким он стал в любящей семье!»
- Я самая настоящая кошачья мама! Так получилось, что недавно у меня появилось аж 10 котиков! Нашла на улице в мешке: маму и деток. Сначала я их отмыла, но они очень боялись, не подходили ко мне и близко, не ели, пока я была в комнате. Но вот сегодня, пока я сидела на диване и работала, ко мне по очереди, тихонечко крадучись пришли котики и уселись все на моих ногах. Так я растрогалась от этого!
- У меня в жизни очень долгое время была черная полоса. Ругалась с друзьями, родителями, парнем, работа валилась из рук. И однажды на улице я увидела котенка. Сидел под навесом, весь мокрый, замерзший. Не знаю почему, но мой внутренний голос твердо сказал забрать его к себе. Как только котенок начал жить у меня, назвала его Счастьем. И как ни странно, но после того, как Счастье начал жить у меня, действительно, счастье привалило в дом и все стало налаживаться. Сейчас Счастье уже красивый кот. Живет у меня, и у нас все хорошо.
«Я нашла этих котят на лодочной станции, одному тогда было около 8 месяцев, а второму всего 8 недель. Отвела их к ветеринару и с тех пор забочусь о них. Теперь они живут свою лучшую жизнь со мной»
- Когда училась в первом классе, шли с подружкой домой мимо рынка. Смотрим, а там бабушка за 5 рублей котят продает. Так вот подруге так приглянулся серый котенок, что она, даже не думая, купила его. Отходим от рынка, а она говорит: «Как же я домой его приведу, мама же не разрешает животных! Куда я теперь с ним?» Не знаю откуда во мне в 7 лет было столько смелости, но я сказала, что помогу ей уболтать маму и поехала к ней домой. Естественно, при посторонних мама не стала сильно ругаться, да и котенок был уж больно хорош собой, оставить разрешили. Недавно приезжала в родной город и встретила папу подруги, спросила, как там Тихон, а он ответил, что они до сих пор вспоминают с семьей эту историю. А кот уже старичок, 14 лет в этом году будет.
- Купила из жалости пекинеса с проблемами со здоровьем — собачка оказалась очень нежной и спокойной. Потом на дороге нашла взрослого пса — забрала, вылечила. Эти двое притащили с огорода котенка — рядом заброшенный дом, обитают бродячие животные. Чуть позже к нам приползли щенки: три девочки и мальчик, очень интересного окраса — ярко-рыжий кучерявый; черный с прямой белой полоской вдоль спины; чисто белый, словно медвежонок; и черно-белый, как панда, с белыми мешками под глазами. Животные меня любят, сейчас у меня четыре кота, две кошки и семь собак. Стараюсь найти им дом, адекватных хозяев, у всех паспорта, прививки, стерилизация. Но порадовало другое: знакомые, соседи, коллеги с работы — все, кто знают, что у меня дома зоопарк, всячески стараются мне помочь их пристроить. Даже начальник, который не любит животных, увидев фото с моими питомцами, забрал себе кису и двух щенков, сказал: «Они же тоже хотят любви».
Раз сказал "Они тоже хотят любви", забрал и заботится, то значит, любит животных. Иначе не взял бы на себя ответственность, да ещё за троих.
«Однажды, гуляя по парку, моя подруга услышала в кустах писк. По неизвестной причине какая-то кошка не забрала новорожденного котенка с собой и он остался совсем один»
Я кормила из пипетки и из шприца таких же маленьких. А была домашняя кошка, которая попала в мой дом в возрасте около трёх недель. Вот она дала жару)) По несколько раз за ночь нужно было вскакивать и кормить, иначе душераздирающий писк прямо в ухо, похлеще любого будильника. Тот же писк был, когда пропадала из поля её зрения. Даже у ванной меня всегда ждала, пока не выйду. Стала взрослеть, успокоилась. Но других людей никогда не признавала, только меня.
Аня потратила целый день в поисках мамы котенка, но в итоге забрала его себе и выходила сама! Она назвала его Умкой, и этот мальчишка уже три года живет вместе с ней.
- У меня есть кошка и собака, и так много животных для одной небольшой двухкомнатной квартиры. Но я попросту не могу пройти мимо, когда вижу бездомных бедняг на улице. Возвращалась вечером с работы, подошла к мусорным бакам, а там коробка стоит с шестью котятами! И все такие маленькие, пищат, слепые еще, совсем крошки. Ну вот как можно пройти мимо? Сердце кровью обливается! Забрала всех домой, выкормила, помыла, чуть-чуть они подросли, и я начала искать малышам новый дом. Целых полгода с ними провозилась, уйма бессонных ночей — и у меня получилось! Теперь у каждого котенка есть свой собственный дом и любящие хозяева. Если честно, то я даже немного горжусь собой, хотя уверена, что все, кто любит животных, поступили бы так же.
Молодец) Очень неравнодушный человек. Главное, что всех выходила и пристроила.
- Нашла в кустах замерзшего щенка, подобрала. Муж, конечно, ворчал, но не могла же я пройти мимо! Повезли песика в ветеринарку. Врач глянул на него и изменился в лице. Молча встал и вышел. Вернулся уже с помощницей и с восторгом выдал: «Не знаю, где вы его взяли, но это не обычная собака! Судя по чипу, который я только что нашел, пес принадлежит одному местному бизнесмену». Мы проверили информацию: оказалось, за него объявлена награда в 200 тысяч. Муж, который минуту назад ворчал, тут же начал нежно гладить песика за ушком.
Бонус: история об искренней любви к питомцам
- Раннее утро. Просыпаюсь от звонка: «Я по объявлению, вы кошек еще не отдали?» Я ничего не понимаю, говорю, что ошиблись номером. Через час — еще звонок от другого человека, и тоже про кошек. Расспрашиваю, откуда у него мой номер, что за кошки. Скидывает ссылку на пост в местной группе объявлений о том, что я якобы отдаю наших кошек... Зная, что моя сестра — один из админов этой группы, звоню ей разобраться. Оказалось, что после того, как она узнала, что мы с мужем переезжаем из Владивостока жить в Москву, она подумала, что своих кошек мы будем пристраивать, поэтому заранее в группе выложила объявление, чтобы сделать нам сюрприз. Я была ошарашена, разругались в пух и прах. А на кошек у нас куплены места в поезде, и вопроса о том, везти их или нет, даже не стояло.
Она д.y.p.a? Сама придумала, всё решила за других, никого не спросила и начала "причинять добро" за спиной. Кто её просил лезть и в чём "сюрприз"? Но понятно, что для этого человека, животное, это просто вещь. Раз даже в голову не пришло, что хозяева от них не избавятся.
Эти истории — лишь капля в море доброты, которую мы можем подарить этому миру вместе. А случалось ли вам когда-нибудь оказываться в роли спасителя для маленького (или большого) хвостика?
Еще больше историй о жизни пушистиков здесь: