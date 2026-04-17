Животные
17.04.2026
15 добряков, которые просто не могут стоять в сторонке, если хвостики в беде

Согласны ли вы, что самые родные и теплые воспоминания часто связаны с моментом, когда вы протянули руку помощи тому, кто слабее? Мы собрали для вас душевные и простые истории о людях, которые совершают человеческие поступки, способны согревать лучше любого пледа.

  • Когда мне было лет 6, звонит папа и говорит: «На работу котят подбросили... этих... персидские, во! Жалко стало, я домой их забрал, красивые». Мы мчимся домой. Мама злится, а я счастливая — дома котятки! Приходим домой, батя стоит: «Они под диван забились, голодные и мокрые, грязные». Мама возмущается: «Ну какие персы? Ты же знаешь, что они лохматые, шерсти дома будет — сам чесать их будешь?» А отец: «Ну они не такие уж и пушистые... а еще чумазые какие-то, их бы умыть!» И вот спустя пару часов мы видим этих «чумазых персов» — двух маленьких сиамских котят. Глаза синие, как сапфиры. Моськи черные, как и хвосты с лапами. Папа кричит: «Во, смотри какие чумазые, а! Давай я их умою сейчас». Мама в хохоте за живот держится: «Сережа, да какие же это персы чумазые, это сиамские котята!» Оказались девочка и мальчик. Девочку отдали кому-то, а мальчика оставили, так его отец «Чумазым» и звал.
  • Cын принес домой котенка. Объяснила ему, что оставить не можем, расстроился, но унес. На следующий день ситуация повторилась. И так несколько дней подряд. В это же время в холодильнике как-то подозрительно стала пропадать еда. Догадалась, что происходит, зашла в его комнату, а там у него целых 6 одинаковых котят! В игрушечном домике сидят, тихо-тихо. Оказалось, он каждый день приносил двоих котят: одного прятал, на второго получал отказ и уносил. И так, пока последний не остался — его он в пакете через окно на веревке поднял. Всех подлечили, привили, 4 тыгдыков уже раздали, а к оставшимся двум все так прикипели, что теперь живут в том игрушечном домике на постоянной основе и согревают сынишку по ночам.

«Это Рекс, ему было примерно 4 недели, когда мой муж нашел его на обочине. Сначала мы думали взять его на передержку, пока ищем ему дом. А потом решили, что его место в нашем доме!»

  • Живу в общаге и заметила странную вещь: у меня начала исчезать еда. Оставляю перед уходом что-нибудь на тумбочке, аккуратно завернутое, возвращаюсь через несколько часов, а там пусто. Так продолжалось почти неделю, пока терпение не лопнуло. Я решила поговорить напрямую с соседкой по комнате. Выяснилось, что, когда меня долго нет, она тайком приносит в нашу комнату уличного котика. На улице тогда стояли морозы, ей было его очень жалко, вот она и прятала бедолагу у нас. Кот грелся, осматривался и заодно подъедал мои запасы. В итоге мы договорились: теперь, пока холода не отступили, таскаем этого кота вместе. Я отвлекаю вахтершу, а соседка в это время проскальзывает с пушистым пассажиром.
  • Разругалась с подругой в пух и прах. А все из-за кота. Осенью взяла домой обычного уличного котенка — худого, грязного, с оторванным ухом. Отмыла, откормила, привела в порядок. А подруга, узнав, устроила истерику: «Ты серьезно? Брать этого бродяжку? У нормальных людей породистые коты, а ты теперь выглядеть будешь как бабка с уличным котярой!» Предлагала отдать в добрые руки, а то и вообще оставить, где нашла. В итоге оставила не кота, а ее — в прошлом. А мой Рони теперь самый красивый, наглый и счастливый барин в доме.
Lisenok21
5 часов назад

Какое дело "подруге" до кота в чужом доме? Нормальные люди не критикуют чужих животных. Не она заводила, не ей и решать, что с ним делать.

  • Сижу дома, никого не трогаю, как вдруг звонок в дверь. Я никого не ждала, поэтому сначала замешкалась, подошла к двери, посмотрела в глазок — никого. Несколько раз спросила: «Кто?» — тишина. Открыла дверь — а там коробка, в которой лежит... Кот! Еле-еле глазки открыл. Пробежалась по этажам, чтобы найти, кто мне его подкинул. Никого. Забрала к себе, покормила с пипетки, сделала ему домик из коробки побольше и полотенца. Три года прошло, до сих пор не знаю, кто мне его принес. Спасибо тебе, добрый человек, что подарил мне такое счастье.
VP K
2 часа назад

Моему 14 лет уже, тоже принесла ещё слепого почтальон ,попросила подержать немного, потом заберёт. Жду, пошел 15-й год Манюнечке.

«Мы взяли его из приюта 6 месяцев назад, всю свою жизнь он провел на улице. И посмотрите, каким он стал в любящей семье!»

  • Я самая настоящая кошачья мама! Так получилось, что недавно у меня появилось аж 10 котиков! Нашла на улице в мешке: маму и деток. Сначала я их отмыла, но они очень боялись, не подходили ко мне и близко, не ели, пока я была в комнате. Но вот сегодня, пока я сидела на диване и работала, ко мне по очереди, тихонечко крадучись пришли котики и уселись все на моих ногах. Так я растрогалась от этого!
  • У меня в жизни очень долгое время была черная полоса. Ругалась с друзьями, родителями, парнем, работа валилась из рук. И однажды на улице я увидела котенка. Сидел под навесом, весь мокрый, замерзший. Не знаю почему, но мой внутренний голос твердо сказал забрать его к себе. Как только котенок начал жить у меня, назвала его Счастьем. И как ни странно, но после того, как Счастье начал жить у меня, действительно, счастье привалило в дом и все стало налаживаться. Сейчас Счастье уже красивый кот. Живет у меня, и у нас все хорошо.

«Я нашла этих котят на лодочной станции, одному тогда было около 8 месяцев, а второму всего 8 недель. Отвела их к ветеринару и с тех пор забочусь о них. Теперь они живут свою лучшую жизнь со мной»

  • Когда училась в первом классе, шли с подружкой домой мимо рынка. Смотрим, а там бабушка за 5 рублей котят продает. Так вот подруге так приглянулся серый котенок, что она, даже не думая, купила его. Отходим от рынка, а она говорит: «Как же я домой его приведу, мама же не разрешает животных! Куда я теперь с ним?» Не знаю откуда во мне в 7 лет было столько смелости, но я сказала, что помогу ей уболтать маму и поехала к ней домой. Естественно, при посторонних мама не стала сильно ругаться, да и котенок был уж больно хорош собой, оставить разрешили. Недавно приезжала в родной город и встретила папу подруги, спросила, как там Тихон, а он ответил, что они до сих пор вспоминают с семьей эту историю. А кот уже старичок, 14 лет в этом году будет.
  • Купила из жалости пекинеса с проблемами со здоровьем — собачка оказалась очень нежной и спокойной. Потом на дороге нашла взрослого пса — забрала, вылечила. Эти двое притащили с огорода котенка — рядом заброшенный дом, обитают бродячие животные. Чуть позже к нам приползли щенки: три девочки и мальчик, очень интересного окраса — ярко-рыжий кучерявый; черный с прямой белой полоской вдоль спины; чисто белый, словно медвежонок; и черно-белый, как панда, с белыми мешками под глазами. Животные меня любят, сейчас у меня четыре кота, две кошки и семь собак. Стараюсь найти им дом, адекватных хозяев, у всех паспорта, прививки, стерилизация. Но порадовало другое: знакомые, соседи, коллеги с работы — все, кто знают, что у меня дома зоопарк, всячески стараются мне помочь их пристроить. Даже начальник, который не любит животных, увидев фото с моими питомцами, забрал себе кису и двух щенков, сказал: «Они же тоже хотят любви».
Lisenok21
5 часов назад

Раз сказал "Они тоже хотят любви", забрал и заботится, то значит, любит животных. Иначе не взял бы на себя ответственность, да ещё за троих.

«Однажды, гуляя по парку, моя подруга услышала в кустах писк. По неизвестной причине какая-то кошка не забрала новорожденного котенка с собой и он остался совсем один»

Lisenok21
5 часов назад

Я кормила из пипетки и из шприца таких же маленьких. А была домашняя кошка, которая попала в мой дом в возрасте около трёх недель. Вот она дала жару)) По несколько раз за ночь нужно было вскакивать и кормить, иначе душераздирающий писк прямо в ухо, похлеще любого будильника. Тот же писк был, когда пропадала из поля её зрения. Даже у ванной меня всегда ждала, пока не выйду. Стала взрослеть, успокоилась. Но других людей никогда не признавала, только меня.

Аня потратила целый день в поисках мамы котенка, но в итоге забрала его себе и выходила сама! Она назвала его Умкой, и этот мальчишка уже три года живет вместе с ней.

  • У меня есть кошка и собака, и так много животных для одной небольшой двухкомнатной квартиры. Но я попросту не могу пройти мимо, когда вижу бездомных бедняг на улице. Возвращалась вечером с работы, подошла к мусорным бакам, а там коробка стоит с шестью котятами! И все такие маленькие, пищат, слепые еще, совсем крошки. Ну вот как можно пройти мимо? Сердце кровью обливается! Забрала всех домой, выкормила, помыла, чуть-чуть они подросли, и я начала искать малышам новый дом. Целых полгода с ними провозилась, уйма бессонных ночей — и у меня получилось! Теперь у каждого котенка есть свой собственный дом и любящие хозяева. Если честно, то я даже немного горжусь собой, хотя уверена, что все, кто любит животных, поступили бы так же.
Lisenok21
5 часов назад

Молодец) Очень неравнодушный человек. Главное, что всех выходила и пристроила.

  • Нашла в кустах замерзшего щенка, подобрала. Муж, конечно, ворчал, но не могла же я пройти мимо! Повезли песика в ветеринарку. Врач глянул на него и изменился в лице. Молча встал и вышел. Вернулся уже с помощницей и с восторгом выдал: «Не знаю, где вы его взяли, но это не обычная собака! Судя по чипу, который я только что нашел, пес принадлежит одному местному бизнесмену». Мы проверили информацию: оказалось, за него объявлена награда в 200 тысяч. Муж, который минуту назад ворчал, тут же начал нежно гладить песика за ушком.
Бонус: история об искренней любви к питомцам

  • Раннее утро. Просыпаюсь от звонка: «Я по объявлению, вы кошек еще не отдали?» Я ничего не понимаю, говорю, что ошиблись номером. Через час — еще звонок от другого человека, и тоже про кошек. Расспрашиваю, откуда у него мой номер, что за кошки. Скидывает ссылку на пост в местной группе объявлений о том, что я якобы отдаю наших кошек... Зная, что моя сестра — один из админов этой группы, звоню ей разобраться. Оказалось, что после того, как она узнала, что мы с мужем переезжаем из Владивостока жить в Москву, она подумала, что своих кошек мы будем пристраивать, поэтому заранее в группе выложила объявление, чтобы сделать нам сюрприз. Я была ошарашена, разругались в пух и прах. А на кошек у нас куплены места в поезде, и вопроса о том, везти их или нет, даже не стояло.
Lisenok21
4 часа назад

Она д.y.p.a? Сама придумала, всё решила за других, никого не спросила и начала "причинять добро" за спиной. Кто её просил лезть и в чём "сюрприз"? Но понятно, что для этого человека, животное, это просто вещь. Раз даже в голову не пришло, что хозяева от них не избавятся.

Эти истории — лишь капля в море доброты, которую мы можем подарить этому миру вместе. А случалось ли вам когда-нибудь оказываться в роли спасителя для маленького (или большого) хвостика?

