Я стала мамой в 40 лет и честно расскажу, почему это лучшее решение в моей жизни — 21.03.2026

Мы с Серегой всегда хотели детишек, но после свадьбы решили повременить. Жили в съемной однушке, оба работали круглые сутки, чтобы в ипотеку вписаться, а надо еще и родителям помогать, так что время было не самое подходящее. Ведь для малыша хочется самого лучшего, а тут иногда не знаешь, будут ли деньги даже на аренду. При этом родственники все эти моменты считали несущественными.

Свекровь при каждой встрече трагически вздыхала: «Ну когда вы мне внуков подарите?» Какая-то странная формулировка: что, я ей чадо в подарочную упаковку заверну и отдам? Моя мама тоже подливала масла в огонь. От фразы «часики-то тикают» у меня глаз уже дергался. Мамуля все время мне в пример сестру Светку приводила. Она-то двоих родила, какая молодец! Ну что ж, Свете повезло — со своим мужем еще в универе познакомилась. А мы с будущим супругом встретились, когда нам за тридцать было. Но мы с Серегой не унывали, благо за несколько лет у нас все устаканилось: мы смогли купить неплохую квартиру, и можно было подумывать о малыше. Однако не тут-то было.