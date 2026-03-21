Я стала мамой в 40 лет и честно расскажу, почему это лучшее решение в моей жизни — 21.03.2026

Авторские колонки
3 часа назад
Я стала мамой в 40 лет и честно расскажу, почему это лучшее решение в моей жизни — 21.03.2026

Недавно в соцсети наткнулась на сообщение коллеги с бывшей работы: Аня хороший садик для ребенка искала. Я сразу вспомнила, как барышни у нас в офисе ее живо обсуждали: дескать, Ане скоро 40 стукнет, а детишек все нет. Порадовалась за Аньку, написала сообщение с запоздалыми поздравлениями, и она предложила как-нибудь в кафе сходить. Встретились, поболтали, и я давай радостно щебетать: «Какие вы с мужем молодцы! В 40 лет и решились родителями стать!» Аня только улыбнулась и честно рассказала, как у них все произошло.

Мы с Серегой всегда хотели детишек, но после свадьбы решили повременить. Жили в съемной однушке, оба работали круглые сутки, чтобы в ипотеку вписаться, а надо еще и родителям помогать, так что время было не самое подходящее. Ведь для малыша хочется самого лучшего, а тут иногда не знаешь, будут ли деньги даже на аренду. При этом родственники все эти моменты считали несущественными.

Свекровь при каждой встрече трагически вздыхала: «Ну когда вы мне внуков подарите?» Какая-то странная формулировка: что, я ей чадо в подарочную упаковку заверну и отдам? Моя мама тоже подливала масла в огонь. От фразы «часики-то тикают» у меня глаз уже дергался. Мамуля все время мне в пример сестру Светку приводила. Она-то двоих родила, какая молодец! Ну что ж, Свете повезло — со своим мужем еще в универе познакомилась. А мы с будущим супругом встретились, когда нам за тридцать было. Но мы с Серегой не унывали, благо за несколько лет у нас все устаканилось: мы смогли купить неплохую квартиру, и можно было подумывать о малыше. Однако не тут-то было.

К возможному пополнению в семействе мы тщательно подготовились: прошли разные тесты — все прекрасно, но заветные две полоски никак не появлялись. Через пару лет мы уже и не надеялись: нам обоим под сорок, может, мы упустили свой шанс? Я сто раз в голове прокручивала, что же мы сделали не так. От нервов начала работать круглыми сутками, и мы с Серегой почти не разговаривали — так, перекидывались ничего не значащими фразами по вечерам. И то без особого желания. Мне даже стало казаться, что наш брак скоро прикажет долго жить. Наконец решила взять себя в руки и вызвала мужа на откровенную беседу.

Оказалось, Серега считал, что это он во всем виноват — не надо было так на карьере зацикливаться. Я тут же бросилась его разуверять и сама каяться, так что в процессе примирения чуть опять не поссорились. Но когда спросила, что же нам делать, супруг вдруг меня огорошил. Сказал: «Давай и дальше стараться. А если не получится, всегда можно ребеночка усыновить!» Я даже и не подозревала, что Серега такой вариант рассматривал. Решили дать себе передышку и ненадолго в отпуск сгонять. Отдохнули отлично, а по возвращении нас ждал сюрприз.

Просто так, наобум, сделала еще один тест на беременность, и он оказался положительным! Я своим глазам не поверила. Прежде чем Серегу радовать, целую охапку тестов накупила. Девушка в аптеке вообще на меня круглыми глазами смотрела. Наверное, решила, что я заодно и для потомков затариваюсь. И результат подтвердился! Серега был на седьмом небе от счастья. Давно не видела, чтобы муж по дивану скакал, как дитя малое. Решили на следующей неделе к родителям съездить и их порадовать. Правда, реакция оказалась не совсем такой, как мы ожидали.

Когда родители узнали, что я в положении, мама аж руками всплеснула: «С ума сошла? Тебе же уже сорок! Какие дети? Раньше надо было думать. Он школу заканчивает, а ты на пенсию пойдешь?» Я сначала опешила, а потом радостно сказанула: «Вот еще! Отправлю ребенка в институт учиться, а сама буду заслуженным отдыхом наслаждаться!» Серега вообще надулся и на тещу крепко обиделся. В принципе, могу его понять. Но свекровь еще круче номер отколола.

Сначала вроде порадовалась, а потом заявила: «С ребенком сидеть не буду! Силы уже не те, что же вы раньше-то не собрались?!» Муж спокойно объяснил маме, что мы от нее такого и не ждем. Слава богу, накопления у нас есть, и мне не надо короткий декретный отпуск брать. Могу вообще на работу не возвращаться и спокойно наслаждаться материнством. Свекровь только глянула на нас с сомнением и языком поцокала. Мои подружки, которые уже давно своих детей в школу отправили, тоже особых восторгов не выразили. А я была в такой эйфории, что даже этого не заметила.

Беременность у меня протекала хорошо, но я все равно решила пораньше в отпуск уйти, чтобы не переутомляться. Заодно мы с Серегой обсудили и решили, что я вообще могу с конторой распрощаться. Прослышала об этом одна моя коллега и решила мудростью поделиться: «Ты бы с декретом не торопилась, — говорит, — а то мало ли чего!» — и многозначительно глянула. После этого мне вообще расхотелось в этом заведении работать. И о своем решении я не пожалела.

Объяснила начальству ситуацию, и меня спокойно отпустили, так что я смогла с чувством, толком и расстановкой заняться закупкой детских вещичек. Какое же это удовольствие, когда ты можешь делать это, не считая в уме каждую копейку! Правда, я немного перестаралась и закупила кучу забавных боди, которые нашей ляле даже не пригодились — она уже в первую неделю из них выросла. Но я получила массу удовольствия, а ненужное потом мамочкам в группе раздала.

На коляске, кроватке и прочем тоже решили не экономить. Серега вообще все это выбирал дольше, чем машину. Все отзывы, наверное, перечитал, а в магазинах даже пытался тест-драйв устраивать. Родственники только пальцем у виска крутили. Сестра спросила: «Что вы нашу не заберете? Да и кресло заодно тоже? В них уже двое отъездили, и все отлично!» Я спокойно ответила, что и креслу, и коляске уже лет десять, так что это не очень разумно. К тому же их монструозная коляска в наш лифт не влезет, а оставлять ее в подъезде я не хочу. Сестра надулась — дескать, она для меня это все хранила! А я разве просила ее об этом?

И вот 26 июля родилось наше солнышко — долгожданная Варька. Я в восторге всех оповестила, народ возрадовался. Одна подружка мне тут же написала: «Когда вас выписывают?! Мы все приедем, а потом у вас отпразднуем! Такое событие!» Я знатно удивилась — какой еще праздник? С малышкой на руках на стол накрывать? Аккуратно сообщила ей об этом, а в ответ получила: «Ты что? Ведь так принято!» Вот хорошо все-таки быть мамой в зрелом возрасте. Рассказала, что традиции мне не особо интересны — главное, чтобы мне и дочке комфортно было. А праздник в мои планы не входит. Подруга не на шутку обиделась.

Моя мама, несмотря на все свои сомнения, во внучку тут же влюбилась и сразу увлеченно вошла в роль опытной бабушки. Увидела, что Варька у меня все время на руках, и тут же заявила: «Разбалуешь ребенка! Положи в кроватку». В двадцать лет я бы, наверное, маму послушала или долго с ней спорила, а потом переживала. А сейчас просто сказала: «Ну и хорошо!» — и продолжила делать, как мне удобнее. Но это было только начало.

Бабушки вообще пошли вразнос. Все началось с того, что мама подарила Варьке игрушечную кухню (ребенку, на секундочку, полгода было), и понеслось: самокат, беговел, детский гамак, конструкторы. Окончательно меня подкосил огромный розовый медведь, который, наверное, с меня размером был. Варька вообще, когда его увидела, чуть бегать раньше времени не начала. Ползла от него она довольно резво.

Муж уж было хотел родственников на серьезный разговор вызвать, а я взяла и список подарков составила. Выдала его родительницам и предложила выбрать приглянувшиеся вещи для последующего дарения, а прочее не покупать. Мамы сначала обиделись, а потом ничего, вроде даже привыкли. Так что тут мой возраст и опыт были только преимуществом. Хотя иногда тот факт, что мне уже за 40, приводил к конфузам.

Дурачились с дочкой на детской площадке, и одна из юных мамочек приняла меня за бабушку. Осторожно спросила, где родители Варюши. Я сначала смутилась, а потом объяснила, что родила в 40 лет. Реакция барышни была неожиданной: «Я хочу быть такой, как вы, в этом возрасте. Качаться на качелях и лазать по горкам». Я, конечно, посмеялась, но с тех пор от молодых мам не шарахалась. Пару раз даже советом поделилась — вроде им было интересно.

Пошли мы с мамой Варвару в садик записывать. Заведующая спрашивает: «А старшие в школе учатся?» Мама покраснела, начала что-то смущенно лепетать, а я спокойно сказала, что дочка у нас первый ребенок. Думала, сейчас охать про возраст начнет, а она вдруг выдает: «Значит, вы у нас и будете главной в родительском комитете. Всегда радуюсь, когда такие мамы к нам детей отдают». Да уж, вряд ли я мечтала в такой организации верховодить, но что делать.

Варька растет так быстро, и недавно я заскучала по тем временам, когда дочка еще грудничком была. Эти крохотные пальчики, пухлые щечки, первые рассеянные улыбки. Поделилась своими переживаниями с мужем, а он говорит: «Какие наши годы! Давай попробуем за еще одним сходить! А если не получится, ты же помнишь: я всегда готов на усыновление». Я супруга в объятиях чуть не задушила.

Мне, конечно, жаль, что мы с Серегой раньше не познакомились — может, у нас уже семеро по лавкам было бы. Но и в материнстве после сорока есть свои радости. Мы успели с мужем поездить по миру, вопросы карьеры нас не тревожат, да и с деньгами проблем нет, и мы можем все внимание уделить дочке. Нам очень повезло, что Варька у нас есть. И многие вопросы, которые в двадцать лет не давали бы мне спать по ночам, в сорок уже не кажутся такими важными. А то, что меня кто-то принимает за моложавую бабушку, я уж как-нибудь переживу.

Комментарии

Уведомления
Татьяна
20 часов назад

Все отлично, вы молодцы. Я стала мамой в 41 усыновила мальчика 5 лет, сейчас ему 31, мне 70, жду внучку, счастлива, все замечательно. Этот шаг дался мне сложно, но он того стоил

Ответить
Olga Dubrowski
19 часов назад

Хорошо, что всё так замечательно обошлось. Но в рассказе я больше увидела заботы о себе, своём комфорте. А меня всё время волновала бы мысль, а как всё это для ребёнка? Во-первых, чем старше родители, тем больше риск, что у ребёнка будут проблемы со здоровьем. Во-вторых, как долго мама может быть "молодой" для ребёнка? Ребёнку будет ещё 30, а маме - 70, а это уже возраст в котором возникают всякие проблемы со здоровьем, поэтому ребёнок получит дополнительную нагрузку в жизни, вместо того, чтобы спокойно строить свою карьеру и заниматься своей семьёй. Я всё-таки думаю, что ребенок вырастет хорошим человеком и не бросит своих родителей в старости. От всей души желаю, конечно, здоровья родителям, но об этом тоже стоит подумать.
У меня есть знакомая, которая родила поздно. У ребенка проблемы со здоровьем, кроме того она овдовела и заболела раком. Живёт со страхом, что может оставить ребёнка сиротой (сейчас ему 12 лет). Даже врагу не пожелаю такой жизни.
Когда животное заводишь, думаешь, можешь ли обеспечить ему здоровую и комфортную жизнь. А тут ребёнок. Ответственности во много раз больше.

Ответить
Dedee
3 часа назад

друг как-то сказал, что жалеет, что его так поздно родили. у него с братом 15 лет разницы. брату достались походы, игры в футбол и всякие активности. а другу - престарелые родители. и не особо много времени пообщаться по-мужски, после того как друг повзрослел.
уж простите...

Ответить
Lisenok21
2 часа назад

Много таких историй в соцсетях. Чуть ли не бабушкой называют, а родня и знакомые ахают (конечно, там утрируют, но такое может быть с людьми). Во-первых, женщина сама решает, готова ли родить, никто не имеет права фыркать, ведь не советчикам ребёнка растить, а матери с отцом. Во-вторых, в сорок лет, это же не пенсионеры, как можно делать акцент на возрасте, будто отец с матерью немощные к сорока годам и не способны вырастить ребёнка. Главное, чтобы семья была счастливой, любили и заботились о ребёнке.

Ответить
Конфуз
2 часа назад

Имо, да хоть в пятьдесят. Если есть здоровье и деньги. А если чего-то нет, то... Ну или если женщина относится к этому ребенку как к последнему вагону уходящего поезда. Но тут она уже думает исключительно о себе.

Ответить

