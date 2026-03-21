Все отлично, вы молодцы. Я стала мамой в 41 усыновила мальчика 5 лет, сейчас ему 31, мне 70, жду внучку, счастлива, все замечательно. Этот шаг дался мне сложно, но он того стоил
Я стала мамой в 40 лет и честно расскажу, почему это лучшее решение в моей жизни — 21.03.2026
Недавно в соцсети наткнулась на сообщение коллеги с бывшей работы: Аня хороший садик для ребенка искала. Я сразу вспомнила, как барышни у нас в офисе ее живо обсуждали: дескать, Ане скоро 40 стукнет, а детишек все нет. Порадовалась за Аньку, написала сообщение с запоздалыми поздравлениями, и она предложила как-нибудь в кафе сходить. Встретились, поболтали, и я давай радостно щебетать: «Какие вы с мужем молодцы! В 40 лет и решились родителями стать!» Аня только улыбнулась и честно рассказала, как у них все произошло.
Мы с Серегой всегда хотели детишек, но после свадьбы решили повременить. Жили в съемной однушке, оба работали круглые сутки, чтобы в ипотеку вписаться, а надо еще и родителям помогать, так что время было не самое подходящее. Ведь для малыша хочется самого лучшего, а тут иногда не знаешь, будут ли деньги даже на аренду. При этом родственники все эти моменты считали несущественными.
Свекровь при каждой встрече трагически вздыхала: «Ну когда вы мне внуков подарите?» Какая-то странная формулировка: что, я ей чадо в подарочную упаковку заверну и отдам? Моя мама тоже подливала масла в огонь. От фразы «часики-то тикают» у меня глаз уже дергался. Мамуля все время мне в пример сестру Светку приводила. Она-то двоих родила, какая молодец! Ну что ж, Свете повезло — со своим мужем еще в универе познакомилась. А мы с будущим супругом встретились, когда нам за тридцать было. Но мы с Серегой не унывали, благо за несколько лет у нас все устаканилось: мы смогли купить неплохую квартиру, и можно было подумывать о малыше. Однако не тут-то было.
К возможному пополнению в семействе мы тщательно подготовились: прошли разные тесты — все прекрасно, но заветные две полоски никак не появлялись. Через пару лет мы уже и не надеялись: нам обоим под сорок, может, мы упустили свой шанс? Я сто раз в голове прокручивала, что же мы сделали не так. От нервов начала работать круглыми сутками, и мы с Серегой почти не разговаривали — так, перекидывались ничего не значащими фразами по вечерам. И то без особого желания. Мне даже стало казаться, что наш брак скоро прикажет долго жить. Наконец решила взять себя в руки и вызвала мужа на откровенную беседу.
Оказалось, Серега считал, что это он во всем виноват — не надо было так на карьере зацикливаться. Я тут же бросилась его разуверять и сама каяться, так что в процессе примирения чуть опять не поссорились. Но когда спросила, что же нам делать, супруг вдруг меня огорошил. Сказал: «Давай и дальше стараться. А если не получится, всегда можно ребеночка усыновить!» Я даже и не подозревала, что Серега такой вариант рассматривал. Решили дать себе передышку и ненадолго в отпуск сгонять. Отдохнули отлично, а по возвращении нас ждал сюрприз.
Просто так, наобум, сделала еще один тест на беременность, и он оказался положительным! Я своим глазам не поверила. Прежде чем Серегу радовать, целую охапку тестов накупила. Девушка в аптеке вообще на меня круглыми глазами смотрела. Наверное, решила, что я заодно и для потомков затариваюсь. И результат подтвердился! Серега был на седьмом небе от счастья. Давно не видела, чтобы муж по дивану скакал, как дитя малое. Решили на следующей неделе к родителям съездить и их порадовать. Правда, реакция оказалась не совсем такой, как мы ожидали.
Когда родители узнали, что я в положении, мама аж руками всплеснула: «С ума сошла? Тебе же уже сорок! Какие дети? Раньше надо было думать. Он школу заканчивает, а ты на пенсию пойдешь?» Я сначала опешила, а потом радостно сказанула: «Вот еще! Отправлю ребенка в институт учиться, а сама буду заслуженным отдыхом наслаждаться!» Серега вообще надулся и на тещу крепко обиделся. В принципе, могу его понять. Но свекровь еще круче номер отколола.
Сначала вроде порадовалась, а потом заявила: «С ребенком сидеть не буду! Силы уже не те, что же вы раньше-то не собрались?!» Муж спокойно объяснил маме, что мы от нее такого и не ждем. Слава богу, накопления у нас есть, и мне не надо короткий декретный отпуск брать. Могу вообще на работу не возвращаться и спокойно наслаждаться материнством. Свекровь только глянула на нас с сомнением и языком поцокала. Мои подружки, которые уже давно своих детей в школу отправили, тоже особых восторгов не выразили. А я была в такой эйфории, что даже этого не заметила.
Беременность у меня протекала хорошо, но я все равно решила пораньше в отпуск уйти, чтобы не переутомляться. Заодно мы с Серегой обсудили и решили, что я вообще могу с конторой распрощаться. Прослышала об этом одна моя коллега и решила мудростью поделиться: «Ты бы с декретом не торопилась, — говорит, — а то мало ли чего!» — и многозначительно глянула. После этого мне вообще расхотелось в этом заведении работать. И о своем решении я не пожалела.
Объяснила начальству ситуацию, и меня спокойно отпустили, так что я смогла с чувством, толком и расстановкой заняться закупкой детских вещичек. Какое же это удовольствие, когда ты можешь делать это, не считая в уме каждую копейку! Правда, я немного перестаралась и закупила кучу забавных боди, которые нашей ляле даже не пригодились — она уже в первую неделю из них выросла. Но я получила массу удовольствия, а ненужное потом мамочкам в группе раздала.
На коляске, кроватке и прочем тоже решили не экономить. Серега вообще все это выбирал дольше, чем машину. Все отзывы, наверное, перечитал, а в магазинах даже пытался тест-драйв устраивать. Родственники только пальцем у виска крутили. Сестра спросила: «Что вы нашу не заберете? Да и кресло заодно тоже? В них уже двое отъездили, и все отлично!» Я спокойно ответила, что и креслу, и коляске уже лет десять, так что это не очень разумно. К тому же их монструозная коляска в наш лифт не влезет, а оставлять ее в подъезде я не хочу. Сестра надулась — дескать, она для меня это все хранила! А я разве просила ее об этом?
И вот 26 июля родилось наше солнышко — долгожданная Варька. Я в восторге всех оповестила, народ возрадовался. Одна подружка мне тут же написала: «Когда вас выписывают?! Мы все приедем, а потом у вас отпразднуем! Такое событие!» Я знатно удивилась — какой еще праздник? С малышкой на руках на стол накрывать? Аккуратно сообщила ей об этом, а в ответ получила: «Ты что? Ведь так принято!» Вот хорошо все-таки быть мамой в зрелом возрасте. Рассказала, что традиции мне не особо интересны — главное, чтобы мне и дочке комфортно было. А праздник в мои планы не входит. Подруга не на шутку обиделась.
Моя мама, несмотря на все свои сомнения, во внучку тут же влюбилась и сразу увлеченно вошла в роль опытной бабушки. Увидела, что Варька у меня все время на руках, и тут же заявила: «Разбалуешь ребенка! Положи в кроватку». В двадцать лет я бы, наверное, маму послушала или долго с ней спорила, а потом переживала. А сейчас просто сказала: «Ну и хорошо!» — и продолжила делать, как мне удобнее. Но это было только начало.
Бабушки вообще пошли вразнос. Все началось с того, что мама подарила Варьке игрушечную кухню (ребенку, на секундочку, полгода было), и понеслось: самокат, беговел, детский гамак, конструкторы. Окончательно меня подкосил огромный розовый медведь, который, наверное, с меня размером был. Варька вообще, когда его увидела, чуть бегать раньше времени не начала. Ползла от него она довольно резво.
Муж уж было хотел родственников на серьезный разговор вызвать, а я взяла и список подарков составила. Выдала его родительницам и предложила выбрать приглянувшиеся вещи для последующего дарения, а прочее не покупать. Мамы сначала обиделись, а потом ничего, вроде даже привыкли. Так что тут мой возраст и опыт были только преимуществом. Хотя иногда тот факт, что мне уже за 40, приводил к конфузам.
Дурачились с дочкой на детской площадке, и одна из юных мамочек приняла меня за бабушку. Осторожно спросила, где родители Варюши. Я сначала смутилась, а потом объяснила, что родила в 40 лет. Реакция барышни была неожиданной: «Я хочу быть такой, как вы, в этом возрасте. Качаться на качелях и лазать по горкам». Я, конечно, посмеялась, но с тех пор от молодых мам не шарахалась. Пару раз даже советом поделилась — вроде им было интересно.
Пошли мы с мамой Варвару в садик записывать. Заведующая спрашивает: «А старшие в школе учатся?» Мама покраснела, начала что-то смущенно лепетать, а я спокойно сказала, что дочка у нас первый ребенок. Думала, сейчас охать про возраст начнет, а она вдруг выдает: «Значит, вы у нас и будете главной в родительском комитете. Всегда радуюсь, когда такие мамы к нам детей отдают». Да уж, вряд ли я мечтала в такой организации верховодить, но что делать.
Варька растет так быстро, и недавно я заскучала по тем временам, когда дочка еще грудничком была. Эти крохотные пальчики, пухлые щечки, первые рассеянные улыбки. Поделилась своими переживаниями с мужем, а он говорит: «Какие наши годы! Давай попробуем за еще одним сходить! А если не получится, ты же помнишь: я всегда готов на усыновление». Я супруга в объятиях чуть не задушила.
Мне, конечно, жаль, что мы с Серегой раньше не познакомились — может, у нас уже семеро по лавкам было бы. Но и в материнстве после сорока есть свои радости. Мы успели с мужем поездить по миру, вопросы карьеры нас не тревожат, да и с деньгами проблем нет, и мы можем все внимание уделить дочке. Нам очень повезло, что Варька у нас есть. И многие вопросы, которые в двадцать лет не давали бы мне спать по ночам, в сорок уже не кажутся такими важными. А то, что меня кто-то принимает за моложавую бабушку, я уж как-нибудь переживу.
А вы что думаете о материнстве после сорока лет? Делитесь в комментариях.
Хорошо, что всё так замечательно обошлось. Но в рассказе я больше увидела заботы о себе, своём комфорте. А меня всё время волновала бы мысль, а как всё это для ребёнка? Во-первых, чем старше родители, тем больше риск, что у ребёнка будут проблемы со здоровьем. Во-вторых, как долго мама может быть "молодой" для ребёнка? Ребёнку будет ещё 30, а маме - 70, а это уже возраст в котором возникают всякие проблемы со здоровьем, поэтому ребёнок получит дополнительную нагрузку в жизни, вместо того, чтобы спокойно строить свою карьеру и заниматься своей семьёй. Я всё-таки думаю, что ребенок вырастет хорошим человеком и не бросит своих родителей в старости. От всей души желаю, конечно, здоровья родителям, но об этом тоже стоит подумать.
У меня есть знакомая, которая родила поздно. У ребенка проблемы со здоровьем, кроме того она овдовела и заболела раком. Живёт со страхом, что может оставить ребёнка сиротой (сейчас ему 12 лет). Даже врагу не пожелаю такой жизни.
Когда животное заводишь, думаешь, можешь ли обеспечить ему здоровую и комфортную жизнь. А тут ребёнок. Ответственности во много раз больше.
друг как-то сказал, что жалеет, что его так поздно родили. у него с братом 15 лет разницы. брату достались походы, игры в футбол и всякие активности. а другу - престарелые родители. и не особо много времени пообщаться по-мужски, после того как друг повзрослел.
Много таких историй в соцсетях. Чуть ли не бабушкой называют, а родня и знакомые ахают (конечно, там утрируют, но такое может быть с людьми). Во-первых, женщина сама решает, готова ли родить, никто не имеет права фыркать, ведь не советчикам ребёнка растить, а матери с отцом. Во-вторых, в сорок лет, это же не пенсионеры, как можно делать акцент на возрасте, будто отец с матерью немощные к сорока годам и не способны вырастить ребёнка. Главное, чтобы семья была счастливой, любили и заботились о ребёнке.
Имо, да хоть в пятьдесят. Если есть здоровье и деньги. А если чего-то нет, то... Ну или если женщина относится к этому ребенку как к последнему вагону уходящего поезда. Но тут она уже думает исключительно о себе.