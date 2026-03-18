Я ушла на вольные хлеба: как репетиторство помогло мне заново влюбиться в профессию
Недавно у моего сына появился новый репетитор по английскому — наш переехал в другой город и мы срочно стали искать замену. Подруга порекомендовала Александру, правда, предупредила, что она очень загружена и может не взять еще одного ученика. Но нам повезло и она согласилась заниматься с моим ребенком. Как-то после занятия я предложила ей попить чаю и она рассказала свою историю о том, как она ушла из школы на вольные хлеба и почему считает это решение лучшим в жизни.
Профессию за меня фактически выбрали родители — они оба всю жизнь работали в школе, мама преподавала географию, а папа — математику, так что я с самого детства слышала, что поступать буду в педагогический. Правда, ни к географии, ни к математике у меня способностей не было, зато мне очень легко давались иностранные языки. Поэтому моей будущей профессией стало преподавание английского и испанского языков.
Сразу после института я устроилась в одну из самых престижных школ города — она славилась своим современным подходом к образованию: так, например, в ней не было системы домашних заданий, а ученики могли выбирать, на какой предмет делать упор. Кроме того, учителю тут давали полную творческую свободу — единой программы не было и я могла сама выбирать способ преподавания. Главным был результат, а не способ его достижения.
Преподавать мне очень нравилось — я быстро нашла общий язык с детьми, с младшими устраивали уроки в игровой форме, а со старшими разбирали сериалы, чтобы учить английский на живых примерах, а не казенным языком учебников. Конечно, грамматику мы тоже изучали, куда же без нее. Не знаю, моя это заслуга или нет, но в моих классах не было отстающих по предмету, а ученики с удовольствием усаживались за парты.
По окончании второго года преподавания мамина подруга попросила меня позаниматься с ее внуком летом, чтобы подготовить мальчика к переходу в языковой класс. Планов на отпуск у меня не было, поэтому я согласилась. С семилетними детьми мне заниматься не приходилось, поэтому пришлось выстраивать учебный план с нуля. Ребенок оказался очень способным и осенью без проблем перешел, а я порадовалась его успеху, который отчасти был и моим.
А потом как гром среди ясного неба — прямо перед началом учебного года мне позвонили и сказали, что вынуждены меня сократить. Мне пришлось в срочном порядке искать другую работу и я устроилась в обычную школу. И тут начался ад: мне тут же отдали 10 класс под руководство. Я даже не могла представить, что классное руководство — это в первую очередь административная работа, и только во вторую, а то и в третью, непосредственно само обучение. Кроме того, мои разработанные программы тут были никому не нужны, от меня требовалось строгое соответствие учебному плану. Поэтому уже через несколько месяцев я ушла на больничный — организм не выдержал перенапряжения.
Я, хоть и с трудом, но привыкла, и через два года выпустила свой класс. В июне мне сказали, что в сентябре дадут новый и я, честно говоря, не знаю, как смогла удержаться от крика. Я поехала к маме, чтобы пожаловаться, и застала у нее в гостях ту самую подругу, с чьим внуком я занималась. Она выслушала мои охи-вздохи и сказала, мол, может, тебе, Сашенька, в репетиторы податься? И пообещала найти учеников среди внуков своих многочисленных подружек. Я ответила, что, по крайней мере, смогу взять ребят на время летнего отпуска.
Через неделю мамина подруга позвонила и сказала, что нашла для меня двух детей, 8 и 11 лет, с каждым из них нужно было заниматься два раза в неделю. Я взяла за основу ту программу, с которой занималась с младшими школьниками и начала преподавать, постепенно адаптируя под каждого ученика. И я вновь ощутила душевный подъем: я буквально летела на эти занятия и проходили они очень легко.
Когда лето подходило к концу, родители обоих детей попросили меня заниматься с ними и в течение учебного года. Кроме того, мне позвонили еще мамы троих ребятишек и спросили, смогу ли я заниматься с ними. И тогда я пошла ва-банк — пришла в школу перед началом учебного года и уволилась. Меня уговаривали подумать, ведь школа оставалась без учителя английского, но это решение, хоть и спонтанное, было окончательным. Так начался мой путь на вольных хлебах.
Через полгода у меня уже было 9 учеников разного возраста — от 8 до 33 лет. Взрослых брать, конечно, было боязно, но я решилась. Чтобы понимать, как заниматься с теми, кто вышел из школьного возраста, мне пришлось попутно проходить дополнительные курсы, но репетиторство — это еще и твое собственное обучение, ведь, как известно, выучить язык невозможно, можно только повышать уровень.
Конечно, все идет не так гладко, как хотелось бы. Был у меня один ученик, девятиклассник. Мы занимались, все было хорошо, он делал успехи, родители были в восторге. А примерно через полгода его мать позвонила мне и сказала, что отказывается от моих услуг, мол, им хватит и школьной программы. Я, конечно, удивилась, но выяснять ничего не стала. Спустя неделю мне позвонил его отец и, извиняясь, рассказал, что его жена стала ревновать ко мне, хотя я, конечно, никакого повода не давала.
А еще как-то случилась почти детективная история. Мне позвонил мужчина, разговаривал почему-то шепотом. Сказал, что ему нужны онлайн-уроки испанского, так как у него нет времени на личную встречу. Я веду уроки только офлайн, но он уж очень меня уговаривал, предложил в три раза больше моей обычной ставки, и я согласилась. Договорились о времени, в назначенный час звоню ему в мессенджере, он отвечает с выключенной камерой и опять шепотом. Я прошу включить, поскольку очень сложно заниматься, не видя человека, он отказывается, ссылаясь на какие-то проблемы.
Провожу урок как есть, все идет со скрипом — кажется, будто человек знает язык не хуже меня, — по окончанию он благодарит, скрепя сердце я соглашаюсь на следующий урок. А через полчаса получаю от него сообщение и чуть не падаю со стула: там фотография, где я стою в обнимку с парнем. Это оказался Илья, с которым мы встречались недолгое время в универе, и он решил таким способом возродить былую любовь. Я вежливо ему отказываю, говорю, мол, у меня есть молодой человек. А в ответ получаю: «Ну тогда мне нафиг не нужны твои уроки, прощай». Вот что это было, а?
Есть и другие сложности, все же репетитор должен быть еще и немного психологом, чтобы находить подход к каждому человеку. Иногда тебе нужна просто железная выдержка, чтобы мягко, но непреклонно стоять на своем. Кто-то хочет скидку за то, что их ребенок ко мне приедет, а другие просто требуют невозможного — как-то один мужчина хотел за неделю выучить английский так, чтобы вести деловые переговоры с потенциальными иностранными клиентами. Я объяснила, что это в принципе нереально, на что услышала «А если я заплачу в 5 раз больше?» Ох...
Но приятного, конечно, больше. Двое из моих учеников, которых я готовила к поступлению, смогли попасть на бесплатные места в самом престижном вузе нашего города, и родители одного из них даже прислали мне огромную корзину со всякими вкусностями. А еще одна девушка смогла сдать экзамен по испанскому, который был нужен для получения гражданства. Кстати, ко мне часто приходят люди, чья цель — найти супруга или супругу за границей. Для них у меня даже есть отдельная программа.
А еще был забавный случай. Ходила я заниматься испанским к девочке 10 лет, дома всегда был дедушка. Каждый раз он приносил мне чай с печеньем, улыбался и вообще был очень милым и приветливым. А однажды подал огромный кусок яблочного пирога, который, по его словам, испек специально для меня. А потом наступила кульминация: занимаюсь я с ребенком, все идет как обычно. Вдруг она оборачивается и начинает хихикать. Я смотрю за спину и вижу дедушку, который стоит на одном колене и протягивает коробочку с кольцом.
Как говорится, мой шок был в шоке и я, запинаясь, спросила, что здесь происходит, на что услышала предложение выйти замуж. Я застыла с открытым ртом, а дедушка вдруг залился смехом вслед за внучкой. Пригляделась, а кольцо оказалось пластмассовым, из детского набора. Оказалось, что дед в молодости в театре играл, вот и решил меня разыграть этим «предложением». Я, конечно, тоже посмеялась, но немного нервно. Больше дедушка надо мной не шутил, но чай приносить продолжил.
Недавно мне позвонили из городской библиотеки и предложили вести английский разговорный клуб по выходным. С учениками я занималась только в будни, поэтому согласилась. На первую же встречу пришли 15 человек, в основном школьники из той самой школы, откуда я уволилась. Занятие мне очень понравилось — настолько, что я решила организовать и испанский. Им, правда, заинтересовалось всего 5 человек, но, думаю, со временем их станет больше. Кстати, о наших клубах написали даже в городской газете и взяли у меня интервью — так я стала, можно сказать, местной знаменитостью.
Сейчас я ищу учеников не только по знакомым, но и на специализированных сайтах. Моя загрузка — три человека в день, я работаю только в будни. В дальнейших планах у меня открыть школу иностранных языков и разработать собственную методику преподавания. Для этого я поступила в аспирантуру своего вуза и планирую защитить кандидатскую диссертацию. Я постоянно учусь, чтобы давать своим ученикам максимум знаний и навыков, которые, я уверена, очень пригодятся им в жизни. А я счастлива — ведь мне удалось найти свое призвание.
А вы или ваши дети занимались с репетитором? Или, может, вы и есть тот самый репетитор?
Комментарии
Моя мама давала уроки английского на дому. Самый печальный случай - это ученик, который был внуком наших соседей. Мальчик был очень способный, мама им просто гордилась, так он быстро усваивал материал. Поступил в МГИМО. После первого курса сгорел заживо в автомобильной аварии. Мама до конца своей сознательной жизни вспоминала его с любовью и болью.