Я ушла на вольные хлеба: как репетиторство помогло мне заново влюбиться в профессию

А потом как гром среди ясного неба — прямо перед началом учебного года мне позвонили и сказали, что вынуждены меня сократить. Мне пришлось в срочном порядке искать другую работу и я устроилась в обычную школу. И тут начался ад: мне тут же отдали 10 класс под руководство. Я даже не могла представить, что классное руководство — это в первую очередь административная работа, и только во вторую, а то и в третью, непосредственно само обучение. Кроме того, мои разработанные программы тут были никому не нужны, от меня требовалось строгое соответствие учебному плану. Поэтому уже через несколько месяцев я ушла на больничный — организм не выдержал перенапряжения.

Я, хоть и с трудом, но привыкла, и через два года выпустила свой класс. В июне мне сказали, что в сентябре дадут новый и я, честно говоря, не знаю, как смогла удержаться от крика. Я поехала к маме, чтобы пожаловаться, и застала у нее в гостях ту самую подругу, с чьим внуком я занималась. Она выслушала мои охи-вздохи и сказала, мол, может, тебе, Сашенька, в репетиторы податься? И пообещала найти учеников среди внуков своих многочисленных подружек. Я ответила, что, по крайней мере, смогу взять ребят на время летнего отпуска.