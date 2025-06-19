13 историй о буднях репетиторов, в которых нет места для скуки

Истории
3 часа назад

Кому-то работа репетитора может представляться как нечто простое: пара уроков в день — и хороший заработок обеспечен. Но на деле эта профессия куда сложнее. Репетиторы не просто объясняют материал — они ежедневно сталкиваются с задачами, которые требуют выдержки, гибкости мышления и умения находить подход к самым разным ученикам.

  • Работаю репетитором. Звонит богатый мужик: «Моей дочке нужно за 4 часа объяснить все времена в английском!» Деньги предложил реально большие. Прикол в том, что на случай, если девочка не усвоит материал, он придумал мне наказание — я должна вернуть все деньги обратно и письменно объяснить причины неудачи. Отказалась.
  • У сына был репетитор по математике. Олимпиадный уровень, хороший вежливый парень. И внезапно он резко отказался работать с сыном, написал мне гневное письмо, я потом еще долго перед ним извинялась. Оказалось, что мой ребенок решал все задачи быстрее репетитора и постоянно говорил ему, что надо быстрее соображать, мол, с такой скоростью мышления в репетиторстве делать нечего. Словом, больше репетитора по математике я не брала. Сын увлекся химией и наш умнейший преподаватель в какой-то момент сказал, что больше не тянет уровень сына и решил закончить сотрудничество. Еле уговорили остаться: сын говорит, что ему нужен соратник. Толку от репетитора в подготовке никакого, но психологическая поддержка тоже важна. © Юлия / Dzen
  • Я учитель русского языка и литературы с 37 летним стажем, подрабатываю репетиторством. В прошлом учебном году буквально за месяц до экзамена: не могли найти репетитора, в школе было все печально по предмету, готовила девочку девятиклассницу к ОГЭ. Стала с ней заниматься и поняла, что с первого раза она не сдаст — редкий случай, когда знания на минимуме. Договорились с ее мамой, что она мне заплатит, если ребенок сдаст, а девочка сразу заявила: «Мне нужна 4». Я думаю, мол, какая 4, не больше 3 с такими знаниями, а скорей всего 2. Проходит экзамен, звонит мне моя Настя и радостно сообщает, что сдала на 4. Я даже не знаю, кто из нас больше радовался, а мама перевела мне денег намного больше, чем договаривались. © Галина Черникова / Dzen
  • Помню, звонит жена и просит решить задачу за 7 класс. К ее коллеге пришел сын, полный ноль. Они медики и далеки от математики. Переслали условия, я составил уравнение, упростил до последнего, типа 2х = 4 и отправил. Сколько я затычек получил! Оказывается, он и это не может решить. Как до 7 класса добрался? Почему таких детей переводят из класса в класс? Ужас. © Павел В. / Dzen
  • Я несколько лет работала репетитором. Ученики приходили ко мне домой. У меня есть огромный пушистый белый пес, которого многие боялись, поэтому чаще всего я закрывала его в соседней комнате. Но одна ученица была просто в восторге от него. Она всегда просила разрешения прийти на 15-20 минут раньше и уйти чуть позже, чтобы погладить собаку, и поднять себе настроение. Я, конечно же, не против была. Уже пару месяцев не занимаюсь репетиторством, но на прошлой неделе получила от этой ученицы сообщение с просьбой побыть с собакой, потому что у нее проблемы в школе, и ей надо, чтобы кто-то ей помог. Не знаю, как можно отказать, поэтому мы видимся каждые выходные, да и собака просто от счастья прыгает от каждого прихода этой девочки. © Не все поймут / VK
  • Мать одного моего ученика во время онлайн занятий взяла за привычку сидеть за кадром и внимательно наблюдать за всем процессом. Я узнал об этом когда однажды ученик случайно «забыл» отключить микрофон. И тут слышу, а она ему выдает: «Давай-ка ты не будешь смотреть в мою сторону! Улыбайся». © The_Minstrel_Boy / Reddit
  • Работаю репетитором. Очень хочется краситься, красиво выглядеть и хотя бы пару раз надеть платье. Но не могу этого сделать, потому что мне некомфортно находиться дома у моих учеников красивой. Дело в том, что их отцы слишком подозрительно радуются моему приходу. Может, ничего такого и нет, но повод давать не хочется. Бесит, что не могу быть такой, какой я могу быть, какой мне комфортно быть. © Подслушано / Ideer
  • Я репетитор на английскому. Проработала в школе 3 года, ушла в декрет и не вернулась. Как-то раз мамаша одного ученика слезно жаловалась на проблемы: «Ой, в школе вообще не учат. Сын весь вечер учил слова, а ему 2 поставили!» Решила проверить его знания. Дала список из 10 слов. Оказалось, что ребенок уверенно знает только 2 из них, а остальные даже прочитать не может. Спрашиваю, мол, почему так, а мне в ответ: «Нам говорили устно учить, а не читать, и про перевод не говорили». Пытаюсь сообразить, как вообще можно учить слова на английском, не зная ни чтения, ни перевода. А виноват, видите ли, школьный учитель, потому что ребенок «учил», а поставили двойку. © ychris1987 / Pikabu
  • Одна из моих 14-летних учениц по английскому языку написала в выпускном сочинении: «Что касается доказательств, то просто имейте в виду, что я права, и не задавайте лишних вопросов». Очевидно, она написала это в шутку, но забыла потом стереть. © Nuneasy / Reddit
  • Одна из учениц сразу заявила, что у нее цель — выйти замуж за очень богатого иностранца. Занятия так и строились: одна половина на написание писем потенциальным кандидатам на сайтах знакомств, а другая половина — натаскивание девушки на разговорную речь. Ей не хотелось, чтобы был контраст между текстом писем и молчанием при встрече. © Melissa / ADME
  • Работаю репетитором по математике. Беру всех. Не только из-за денег, но и из-за того, что обожаю математику. Готова решать и говорить о ней бесконечно. Но самое приятное — когда подросток, дважды заваливший экзамен, приходит ко мне с утра пораньше сонный и хмурый, а потом говорит: «Блин, оказывается, математика — это так интересно». В этот момент чувствую себя счастливой. © Подслушано / Ideer
  • Как-то раз на онлайн занятии я забыл выключить звук. Разумеется, я спокойно сюсюкался со своим котом, который сидел у меня на коленях. Было ужасно неловко. © Unknown author / Reddit
  • В студенчестве подрабатывала репетиторством. Был у меня один ну очень милый мальчик лет 8. Такой щекастенький, синеглазый, улыбчивый и веселый — лапушка! Из-за его невообразимой милоты мое сердце таяло, не хотелось быть даже совсем чуть-чуть строгой, хотелось все прощать. Было огромное желание ущипнуть его за щечки и засюсюкать: «А кто это у нас тут такой хорошенький? Кто это у нас тут такой зайка?» Тот случай, когда милота ученика мешала занятиям. © Ленка / ADME

Школьные годы — время непростое, а если вы учитель или репетитор, то они и вовсе растягиваются на всю жизнь. Вот еще больше историй со школьной скамьи:

Комментарии

Уведомления
Бегемотик
22 часа назад

Просят решить задачу - выдаёт уравнение. Вещи также стирает: закидывать в машинку, но не вынимает?)

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