13 историй о буднях репетиторов, в которых нет места для скуки

Просят решить задачу - выдаёт уравнение. Вещи также стирает: закидывать в машинку, но не вынимает?)
-
-
Ответить
Кому-то работа репетитора может представляться как нечто простое: пара уроков в день — и хороший заработок обеспечен. Но на деле эта профессия куда сложнее. Репетиторы не просто объясняют материал — они ежедневно сталкиваются с задачами, которые требуют выдержки, гибкости мышления и умения находить подход к самым разным ученикам.
Школьные годы — время непростое, а если вы учитель или репетитор, то они и вовсе растягиваются на всю жизнь. Вот еще больше историй со школьной скамьи:
Просят решить задачу - выдаёт уравнение. Вещи также стирает: закидывать в машинку, но не вынимает?)