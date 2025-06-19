13 историй о буднях репетиторов, в которых нет места для скуки

Кому-то работа репетитора может представляться как нечто простое: пара уроков в день — и хороший заработок обеспечен. Но на деле эта профессия куда сложнее. Репетиторы не просто объясняют материал — они ежедневно сталкиваются с задачами, которые требуют выдержки, гибкости мышления и умения находить подход к самым разным ученикам.