14 человек, которые порой вспоминают школьные годы и с улыбкой, и со слезами

Мне химичка испортила аттестат. У меня в жизни троек не было итоговых. За все 10 лет учебы. Первое полугодие 11 класса - 4 по химии. Во втором полугодии я пропускаю неделю. За эту неделю она мне наставила двоек, вывела тройку в четверти, получилась тройка в полугодии и она же оказалась в итоговом аттестате. С ней и завуч пыталась говорить, и директор - пофиг!