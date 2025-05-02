Мне химичка испортила аттестат. У меня в жизни троек не было итоговых. За все 10 лет учебы. Первое полугодие 11 класса - 4 по химии. Во втором полугодии я пропускаю неделю. За эту неделю она мне наставила двоек, вывела тройку в четверти, получилась тройка в полугодии и она же оказалась в итоговом аттестате. С ней и завуч пыталась говорить, и директор - пофиг!
14 человек, которые порой вспоминают школьные годы и с улыбкой, и со слезами
Когда мы были школьниками, нам казалось, что контрольные — это конец света, а двойка — трагедия всей жизни. Мы ссорились с друзьями, переживали из-за оценок и ждали каникул как чуда. Но стоит пройти немного времени, как эти воспоминания начинают казаться теплыми и даже волшебными.
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- Первый класс. Пишем в прописях закорючки и палочки. У соседки получается криво. Учительница видит это, ругает ее и ставит ей единицу. Девочка давай реветь. А учительница не придумала ничего лучше, чем сказать: «Чтобы тебе не было обидно», — и ставит единицу мне тоже! 48 лет прошло, а помню, как сегодня. © poltora*** / Pikabu
- Как-то раз я выиграла городскую олимпиаду. Учительница похвалила и сказала, что главный приз — поездка в санаторий. Я такая счастливая! Мама с папой даже денег на дорогу наскребли. Прождала поездку аж до сентября. И тут говорят, что вместо меня в санаторий поехала дочка какой-то учительницы из нашей школы, которая в этой олимпиаде даже не участвовала! © anastezzia / Pikabu
- Конец 11-го класса. Учитель химии меня явно недолюбливала. В полугодии она мне влепила трояк. Спрашиваю: «Это почему? Ведь текущие оценки хорошие». И тут она с ухмылкой выдает: «Да ты в химии разбираешься так же, как и садишься на шпагат». И я тут же плюхаюсь на шпагат! Выражение ее лица в эту секунду — бесценно. А потом я пошла к директору, потому что на шпагат-то я нормально так села, а четыре мне училка так и не поставила! © Подслушано / VK
- Учительница начальных классов спросила меня, какое самое большое возможное число. Я сказал, что числа продолжаются бесконечно, поэтому нет самого большого числа (мне папа так говорил). Учительница сказала мне, что это глупость. Она схватила калькулятор, набрала на нем столько девяток, сколько поместилось на дисплее, и сунула мне его перед лицом со словами: «Вот, это самое большое число!» Вспоминаю — и до сих пор бесит! © yeet_a_fetus / Reddit
- Помню, когда я была во втором классе, моя мать однажды зашла к нам на занятия посреди урока. Она прервала учителя и начала рассказывать историю об одной отвратительной девочке, которая обижает своих родителей, кричит на маму и капризничает. Потом спросила у класса:
— Стали бы вы дружить с таким человеком?
Дети единодушно ответили:
— Не-е-ет!
— Согласны ли вы, что такое поведение недопустимо, и эта девочка заслуживает презрения?
— Да!
В конце истории она раскрыла секрет, кто же эта девочка, и вывела меня, красную, к доске. На родителей я и вправду дома кричала, потому что мое мнение там совсем не слышали. Но я считаю, что такой метод "воспитания" со стороны мамы — полнейшее предательство. С тех пор класс меня невзлюбил. Училка на следующий день подколола меня под всеобщий гогот: «Ты вчера хорошо себя вела? А то вдруг опять твоя мама нам сорвет уроки». А я еще долго вздрагивала, слыша звук отворяющейся двери. © Подслушано / VK
- Когда я училась в начальных классах, пару раз в год было так, что внезапно утром объявляли, мол, школьная столовая не будет работать. В такой день во время большой перемены наша учительница давала деньги двоим-троим детям и отправляла их в деревенскую пекарню и магазин покупать хлеб и соленую селедку. Пока гонцы бегают в магазин, в классе в эмалированном ведре кипятится вода для чая (кипятильником, естественно). И вот, в стаканы разливается чай, учитель режет горячий хлеб и селедку, и мы это все едим прямо в классе. Это было невероятно вкусно и весело! И эту селедку ели все, даже те, кто дома отказывался есть рыбу в любом виде. Это одно из самых ярких воспоминаний школьных лет. © TanomiM / Pikabu
- Восьмой класс. Последняя неделя занятий. Я так неудачно пошутила над моей подругой, что после того дня мы перестали общаться, а к ней еще на год приклеилось обидное прозвище. Мне было очень стыдно, но бывшая подруга не принимала извинений. И вот после окончания школы прошло почти 10 лет. Вчера я узнала, что мой (пока еще) муж начал изменять. Угадайте с одного раза, с кем! Ага, все верно — с той самой бывшей подругой, над которой я когда-то неудачно пошутила. Горько на душе и гадко. Понятно, что я не буду жить с мужем, который повелся на такой дешевый развод. А еще гадко, что та самая неудачная шутка разрушила не только жизнь моей подруги, но и мою. © admin / y-story
- У нас в школе ругали за яркие волосы. При мне директриса говорила розововолосой девочке, чтобы хоть налысо брилась, но так не ходила. И рядом переодеваюсь я — с огненно-красными волосищами, и меня никто не трогает. Главная любимица, знакомая знакомых? Вовсе нет! Я была заядлая прогульщица. Учителя просто боялись меня спугнуть, чтобы я снова на школу не задвинула. © user8621739 / Pikabu
- Когда я училась в 7 классе, мама купила себе офигенную шелковую водолазку черного цвета, а я, обнаружив ее в шкафу, не удержалась и надела в школу. Получив кучу комплиментов от подружек, я отправилась на урок, по которому всегда получала только хорошие оценки. Но не в этот раз... Училка словно с цепи сорвалась и начала откровенно валить меня, придираясь к любой мелочи и всячески высмеивая. В итоге поставила две двойки. Это было настолько нелепо, что после урока я просто разревелась и убежала домой. Утром следующего дня моя мама, которой я пожаловалась накануне, отправилась выяснять, что это было. А учительница выпалила: «Я в выходной ходила за покупками и увидела красивую кофточку в магазине, но не смогла ее купить, так как дорого. А тут ваша дочь в школу пришла в такой же! Малолетняя козявка! Естественно, я разозлилась!» Мама в тихом шоке пошла к директору. Училку на какое-то время приструнили. © ***uKoma / Pikabu
- У меня в школе была математичка, которая говорила мне: «Кто тебя такую, без теоремы Пифагора, замуж возьмет?» Она пророчила мне нелегкую жизнь матери-одиночки десятерых детей и прочие радости. Доводила математичка меня жутко! До сих пор, если вижу ее во снах, весь день наперекосяк. Короче, вышла я из школы с мыслью: «Добьюсь всего и без твоей математики!» Прошло 8 лет, у меня 2 высших и 2 красных диплома. Объехала 20 стран. Жила заграницей, сейчас в культурной столице, удачно вышла замуж, несмотря на то, что я до сих пор понятия не имею, как решать логарифмы. Когда вижу ее, очень хочется сказать что-то из серии: «Ну что, кто из нас тут неудачник?». Но я очень воспитанная, и приходится мило улыбаться и "нечаянно" хвастаться дорогими часами и успехами, в надежде, что она все поймет и больше не будет калечить детскую психику. © Палата №6 / VK
- С детства у меня бывают предобморочные состояния, когда белеет в глазах, подступает слабость и тошнота. Родители говорили: «Полежишь — и пройдет». Однажды в школе на физкультуре мы сдавали кувырки на мате. Я умоляла учителя разрешить мне не делать это упражнение, но, как известно, нет справки — нет освобождения. После этого кувырка я встала только с помощью нашатырного спирта, принесенного школьной медсестрой. Родители лишь развели руками, а вот физрук на урок больше не пускал. © Подслушано / VK
- Математику у нас вела пожилая учительница, очень строгая, никто ее не любил. Мы постоянно передразнивали ее манеру говорить и вообще вели себя вызывающе. Ну подростки, что с нас возьмешь? И вот однажды я не сделал домашку и решил схитрить: уронил тетрадь в лужу, а потом предъявил ее училке, мол, возникли проблемы. Она попросила меня остаться после урока. Я думал, математичка будет на меня орать, а вместо этого учительница мягко спросила, не издеваются ли надо мной одноклассники: может, кто-то взял мою рабочую тетрадь и намеренно ее испортил? Я был маленьким худым пацаном в очках и брекетах, поэтому я понимаю, почему она так подумала. Именно в тот момент я внезапно увидел в учительнице человека, способного сопереживать другим, даже таким хулиганам, как я. Мне стало стыдно за свой поступок. С тех пор я стал гораздо уважительнее относиться к учителям. © SilentSamamander / Reddit
- После второго класса мне прокололи уши и вставили туда золотые сережки, о которых я мечтала. Ничего неприличного: два маленьких изящных золотых цветка с красными каплями граната посередине. Прокололи не просто так — это была честная сделка: мама хотела, чтобы я второй класс закончила на одни пятерки, а я хотела серьги. Я выполнила свою часть сделки — мама, соответственно, выполнила свою. И вот прихожу я в школу, в свой класс, где уже половина девочек в серьгах ходит, и их никто не трогает. Но учительница посчитала почему-то делом чести прицепиться именно ко мне. Ну вот бесили ее эти красные камешки в золотых цветочках! Расстроенная, прихожу из школы домой и рассказываю, что учительница приказала мне у всех на виду снять мои серьги. Я отказалась. Тогда она подошла и просто вырвала у меня их из ушей. У маменьки поменялся цвет глаз. Обычно там спокойное голубое море плещется, но когда она в состоянии крайней ярости находится — это море синеет до получерноты. На следующий день она пошла в школу вместе со мной, выловила эту учительницу, отвела ее к директору и так отчихвостила, что мама не горюй. До конца младшей школы меня эта учительница боялась лишний раз тронуть. © orlandovna / Pikabu
"И вот прихожу я в школу, в свой класс, где уже половина девочек в серьгах ходит, и их никто не трогает."
Что же это за времена такие, когда в восемь лет все девочки уже в серьгах?
- Любила я очень географию в школе. Родители подарили мне энциклопедию, которая была намного подробнее нашего учебника. И проходили мы как-то на уроке океаны. Учитель рассказала нам про четыре океана. Я тяну руку и говорю о том, что есть еще пятый океан — Южный. Одноклассники притихли, учитель спросила, где я это узнала. Я рассказала про энциклопедию, которую уже к тому времени зачитала до дыр. Учитель попросила принести книгу на следующий урок. Когда я ее принесла, она просто прочитала про Южный океан на весь класс, сказала "спасибо", а после урока пошла к секретарю и отксерокопировала себе страницы энциклопедии с указанием данной информации. Вот что значит — учитель здорового человека. © BambukaOsen / Pikabu
Школьные годы не вернуть, но они навсегда остаются в памяти как светлый островок беззаботности. И чем старше мы становимся, тем дороже становятся эти простые моменты.
Комментарии
Учителю географии плюс как человеку, но красная карточка как учителю. Предмет свой знать хоть чуть лучше учеников надо?