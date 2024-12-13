15 историй о том, что наша повседневная жизнь состоит из маленьких триумфов и провалов

Когда мы читаем книгу или смотрим фильм, то погружаемся в жизнь героев, следим за их приключениями со стороны. И порой ловим себя на мысли о том, как хорошо было бы оказаться на их месте. Или наоборот, как же здорово, что все это происходит не с нами. Но и иногда повседневная жизнь подкидывает нам мини-приключения и истории, которые мы запоминаем надолго.