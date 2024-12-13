15 историй о том, что наша повседневная жизнь состоит из маленьких триумфов и провалов
Когда мы читаем книгу или смотрим фильм, то погружаемся в жизнь героев, следим за их приключениями со стороны. И порой ловим себя на мысли о том, как хорошо было бы оказаться на их месте. Или наоборот, как же здорово, что все это происходит не с нами. Но и иногда повседневная жизнь подкидывает нам мини-приключения и истории, которые мы запоминаем надолго.
- Ищу новую работу. Только отправила резюме, как звонят мне с незнакомого номера. Ну, думаю, на собеседование пригласят! А там какой-то парень стал заливать о рисках при покупке золота. Я расхохоталась и говорю: «Моей зарплаты не хватит на золото. Как разбогатею, перезвоню!» А он на полном серьезе выдает: «Ну вы хотя бы до Нового года разбогатеете?» © Рабочие истории / VK
- В студенчестве было. Сдавали перспективу — очень сложный и муторный предмет. А препод дотошный. Просто так никому не ставил. Но была у него фишка: имениннику всегда ставил «отлично». И вот вывешивают график, и я вижу, что зачет выпадает на мой день рождения. Повезло! © Виктория Панайтис / Dzen
- Возвращались с мужем из турпоездки в Египет. Пока на вокзале ждали пересадки, зашли в универмаг, а там розыгрыш призов. Муж берет и вытаскивает поездку в Египет! Опять съездили. © Фелисити / Dzen
- Перед Новым годом заказала себе кастрюльку. Пошла получать, а коробка что-то тяжелая. Приношу домой, открываю, а там их три! Я писала в поддержку, получила лишь какие-то отписки нелепые. Ну понятно, аврал. Новый год, все сбились с ног. В общем, одну у меня детеныш отобрал, а двумя я пользуюсь с удовольствием. © ХМЫСЬ / Dzen
- Перевозили на лифте документы. На одном этаже нагружали, коллега заходила в лифт, я на другом этаже ждала с бригадой грузчиков. Решили над ней пошутить. Приезжает лифт, открывается дверь, мы втроем выдали мощное «гав!» Внутри лифта — обалдевший директор. Сказал, что впервые его вот так облаяли в собственном институте. © Светлана С. / Dzen
- Обожаю шпроты в масле, а мой муж их терпеть не может. Если учует запах — сутки от меня шарахается. И вот увидела я под Новый год аппетитные баночки в магазине, сломалась и накупила кучу. А чтобы муж не спалил, говорю ему: «Знаешь, дорогой, меня отправляют в командировку на три дня». Сама сняла квартиру на трое суток и первый день отрывалась, слопав пять банок любимой рыбки. Муж не догадался. © Подслушано / Ideer
Явно история для набора подписчиков в паблик. Лишь бы было смешно! О правдивости сказок никто и не задумывается.
- Работала секретарем в прокуратуре. Звонит приятельница, возбужденно кричит в трубку: «В магазин привезли бюстгальтеры „Анжелику“!» А тогда это был ну очень большой дефицит. Сижу и все время думаю: «Разберут ведь, не достанется мне это чудо». Позвонил бухгалтер. Захожу к прокурору и брякаю: «Вам звонил бюстгальтер». Полгода потом не могла ему в глаза смотреть. © Алиса Fox / Dzen
- Мама ходила к окулисту. Пришла, отстояла очередь 2 часа. Зашла и ей почти с порога: «Ну, что ж вы хотите, возраст уже такой». Маме 70 лет, не прям древняя старость. Короче, мол, идите, бабуля. Мама записалась к платному врачу. Очереди нет, зашла сразу, вот только врач тот же самый, что и в бесплатном был. На этот раз он тщательно все осмотрел, проверил глазное дно и прочие дела, выписал дофига лекарств. Мама пришла в аптеку, увидела ценник за лекарства на 12 тысяч и еще раз офигела. На выходных поехали в деревню, там у нас дальняя родственница, которая проработала окулистом 35 лет и уже лет 20 на пенсии. Посмотрела глаз, послушала симптомы, выписала какую-то копеечную мазь. Глаз через неделю прошел. © jjohnnik / Pikabu
- Я с детства мечтала побывать в Бразилии. Билеты дорогие, даже не представляла, когда мне в жизни выпадет шанс там побывать. И вот однажды мой муж приехал в аэропорт раньше положенного. От нечего делать бродил по залу. Подходят к нему 2 девушки и говорят: «Мы представляем компанию, у вас есть возможность поучаствовать в розыгрыше призов в честь юбилея нашей фирмы. Для этого вам надо ответить на 1 вопрос: «В каком году состоялся первый рейс нашей компании в Париж»? Муж сказал наобум дату. Через 3 недели звонят: «Поздравляем, вы выиграли главный приз!» И знаете, что это было? Перелет на двоих в любую точку Латинской Америки. Мечтайте, господа! © urman.valeria / Dzen
- Периодически на обед покупаю самсу. Она называется уйгурская самса, но я несколько раз забывала название и говорила «аджарская». Как-то прихожу к киоску, прошу самсу с картошкой. Сотрудник протягивает мне пакетик с самсой. Говорит: «Для вас — аджарская» и ржет. © Dedee / ADME
- Жена просит, чтоб я развозил ее подруг. То с вокзала встретить, то ночью фикус перевезти. Напрягает. Поссорились из-за этого. Когда помирились, жена выдала: «Если бы мы развелись, я бы тебе хорошую жену нашла». Я: «И кому из своих подруг ты бы меня доверила?» А она долго думала и ушла от ответа. Вот уже скоро месяц, как меня изолировали от подруг! Не то что подвезти, даже в разговорах упоминает их только в крайних случаях. Теперь у меня спокойные вечера и ночи.
- Знакомые сделали заказ на маркетплейсе, что-то из мелкой мебели, недорогое. Получили коробку, дома вскрыли, а там хороший горный велосипед. Глянули на этом маркете, сколько он стоит: больше 30 тысяч. Отнесли обратно в пункт выдачи, но им сказали, что заказ выдали правильно. Они забрали его себе, месяц подождали, никто претензию не предъявил, отдали велосипед сыну. Мебель перезаказали заново, она тысяч 6 стоила. © Светлана Кравцова / Dzen
Ну а я тот человек, которому вместо умных часов пришлют ручку, а вместо видеоняни - ничего. У кого-то прибывает, у кого-то убывает.
- Была на свадьбе у подруги. Мы с гостями весело болтаем, едим, танцуем. Но что-то жених с невестой сидят как чужие и не целуются совсем. Крикнула я: «Горько!» А меня не слышат. Я встала тогда и как заору: " Горько!" Вдруг все замолчали и смотрят на меня. И как раз в этот момент до меня дошло: это ж не свадьба, а день рождения. Просто платье у подруги очень похожее на наряд невесты, а из-за усталости я даты перепутала. И подруг... © Не все поймут / VK
- Дочь очень хотела в цирк. Кое-как я нашла деньги на билеты. Посмотрели программу, дочь была счастлива и мне понравилось. Народ вскочил со стульев и ринулся в проход к раздевалке. Мы посмотрели на это и решили переждать. Когда все разошлись, мы встали и увидели целую пачку денег на полу под креслами. Подняли их, поглядели кругом. Спрашивать и искать хозяина было уже бесполезно, все разбежались. Мимо прошел осветитель, посмеялся над нами и сказал, мол, чего ждете, берите. Так и сделали. © шорох в траве / Dzen
- Я никогда не любила соблюдать правила. Еще в школе всем нужно было носить школьную форму, а мне единственной классная руководительница разрешала приходить в том, в чем я хотела. В университете все придерживались единого стиля: сдержанность и серость. И лишь я могла ярко накраситься и прийти в удобной одежде. А недавно у нас на работе руководство сказало, что мужчины должны быть в костюмах, а женщины — в блузках и юбках. Плевать я хотела на их указания! Пришла на работу в своем розовом махровом халате, чтобы устроить «протест». Уволили еще до обеда... Мда... Работа — это не школа и не университет... © Мамдаринка / VK
Комментарии
Нормальные люди, если прям так устали, что подруг путают, не шляются по ресторанам, а спят дома🤣
Про "горько" - это не усталость, это крышеедением попахивает. Или плохая выдумка
Насчёт шпрот я тоже как-то не очень въехала. Снять квартиру ради пожрать от души?