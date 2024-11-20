20+ человек, чья попытка устроиться на работу закончилась как в анекдоте

Как-то было: хорошая работа в хорошем месте. Но меня там постоянно било током ото ВСЕХ дверей. Постоянно. Каждый раз. В предпоследний день испытательного срока начальник сказал, что я не подхожу. Наа мое "?" (я нааа каждой встрече уточняла все ли хорошо, что надо сделать и как, и ответ был, что все зашибись) начал выдавать, что я все делаю не так (угу) и всякое такое, я защищалась с цифрами и фактами... но после его "ты провела всего один тренинг" сдалась и пошла писать заявление. Ибо эти три месяца я за ним бегала с предложением провести тренинги, нааа что мне отвечали. что с меня пока хотят только концепцию обучения, а не тренинги. Если до того момента у меня были сомнения в себе (что я там что-то наделала), то эта фраза меня просто излечила :) Ну и потом, когда отдела кадров извинялся за него, мол, ну вот такой отдел, я успокоилась :) Так что двери все знали наперед, что не мое место :)