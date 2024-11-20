20+ человек, чья попытка устроиться на работу закончилась как в анекдоте
Пройти собеседование порой также не просто, как победить в странном квесте. Готовишься обсуждать опыт, карьерные планы, а оказывается, тебя могут спросить про то, кто ты по гороскопу или проверить на умение читать мысли начальства. Но стоит признать, что и эйчарам бывает непросто, ведь простые вопросы иногда вызывают такие реакции, которых ну точно не ждал. И хотя собеседования — испытание не из легких, иногда они превращаются в источник абсурдных, но очень смешных воспоминаний.
- Получила приглашение на собеседование на работу. Причем какое-то чудное: пишет какая-то тетенька, ставит меня перед фактом, что мне надо подойти в такое-то время туда-то. Даже не спросила, удобно ли мне будет. Фирма большая, известная. Решила поискать отзывы в интернете. Сразу же нашла упоминание про такую работу и про ту самую тетку, которая присылала мне приглашение. О том, как там на производстве она на всех орет, истерит, шантажирует, срывается, и все это безнаказанно. Обрадованно не поехала на это собеседование. Да ну ее, такую работу, нервы важнее. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Пришла к нам девушка устраиваться на работу. Пришла не одна, а с папой. Я сразу так удивилась, вроде ж не в школе уже. Что вопрос не задам, отвечает папа. Рассказывает какой Лизочка хороший ребенок — по вечерам не гуляет, маме помогает, но от самой Лизочки я так ничего и не услышала. Поэтому по окончанию собеседования предложила работу папе, ему она как раз подойдет, любит разговаривать и речь интересная. Отказался папа, обиделся, что Лизочку не приняли. © Рабочие истории / VK
- Было мне в районе 40 лет, работала бухгалтером и решила сменить место работы. Разместила резюме. Звонит мужчина и говорит: «Мы вам предлагаем работу официантки. Форма одежды — откровенный костюм с заячьим хвостиком и ушками». Я спрашиваю, мол, причем тут бухгалтерия. А он выдает, что некоторые клиенты любят, чтобы в таком наряде их обслуживали серьезные женщины с высшим образованием. © Нета Осенняя
- Работаю в одном государственном учреждении, в одном кабинете с тремя тетушками бальзаковского возраста. Работают они там давно, милые женщины. Заходит в кабинет девушка, и спрашивает, где отдел кадров. Ей сказали, где кабинет, дверь закрывается. «Не возьмет» — почти хором говорят тетушки и начинают смеяться. Я говорю: «Почему?». Одна говорит: «Да она (имея в виду начальницу отдела кадров) только страшненьких берет». Все бы ничего, но меня две недели назад как раз эта девушка взяла на работу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Ищу работу. Рассылаю свое резюме с фотографией годовалой давности. С того момента только изменила цвет волос. Прихожу сегодня на собеседование, а мне говорят: «На фото молодая рыженькая красивая девочка, а пришли вы...» © Подслушано / Ideer
- Шесть лет назад проходила собеседование. Очень приятные дамы спросили, почему у меня нет детей. Я, честно говоря, опешила от такого вопроса и ответила что-то вроде «так сложилось». На что мне сказали, мол, ну вы решите вашу проблему с детьми. Что ж, я решила. Пришла на собеседование снова через 4 года, отсидев в декрете. Работаю. © Анна Кузьмина
- Приходит мадам устраиваться на работу. Одета, накрашена так, будто из ночного клуба сразу рванула на собеседование. Двух слов связать не может, на простые вопросы — мычит. Попросил паспорт, чтобы сделать ксерокопию, и тут она как заверещит: «Нет, вы же увидите мой год рождения». Ушла, хлопнув дверью. А я вздохнул от облегчения. © Рабочие истории / VK
- Самое начало 2000-х. Собеседование. Руководитель говорит:
— О, у вас отличное резюме, опыт работы и вообще все. Вы нам очень подходите, но у меня жесткое правило — женщину я не возьму никогда.
Ну не возьмешь и ладно, в море много рыбы. А через полгода случайно встречаю этого чувака, он мне жалуется:
— Вот, такая незадача, взяли мужчину, отлично подошел, но оказалось, что он в загулы уходит.
— Ну главное, что вам подошел же. Ха. © Azalea Fichtenholz
- Познакомился с мужиком на ярмарке вакансий, он дал мне свою визитку, договорились о собеседовании. И вот прихожу в офис, этот мужик смотрит мое портфолио, говорит, что оно бомбическое и что я отлично подхожу для его компании. Проводит мне экскурсию по всему офису, знакомит с кучей людей и рассказывает о хороших местах для обеда в этом районе. В конце собеседования мы снова садимся, и он говорит: «Мне нравятся твои работы, ты кажешься замечательным кандидатом, но на самом деле мы сейчас никого не нанимаем, но я буду иметь тебя в виду». Какого черта?! © Burrito_Loyalist / Reddit
- Собеседовался я, значит, на должность кладовщика. Все было как-то суетливо и неприятно, они прямо давили на меня тем, чтобы приступил к работе немедленно. Директор по ходу дела еще размахался руками, разбил кружку с чаем одного из работников и даже взглядом не повел. Будто вообще ничего не произошло. Я как-то измотался, глядя на все это, и сказал, что мне нужно подумать. И вот на следующее утро звонит мне директор:
— Эй, ты не вышел на смену, что случилось?
— Э-э-э, я так и не согласился на эту работу, вот что случилось.
— Ты подписал трудовой договор!
— Я ничего не подписывал. О чем вы вообще?
— Все это выглядит очень нехорошо, Рома. Не самое лучшее начало для тебя.
— Да я на вас не работаю, блин! — и на этом я повесил трубку. © Unknown author / Reddit
- Меня однажды после четвертой попытки узнать зарплату директор спросил: «А зачем ты так интересуешься этим? Тебе нужны деньги, что ли?» © jas._mean
- Лет 6 назад моя подруга должна была ехать на собеседование в крупный банк. Я вызвалась ее подвезти. Было лето, она надела деловое платье, туфли без пятки с ремешком сзади, в общем, деловая интеллигентная девушка. Приехали раньше, чем нужно, и зашли в кафе рядом с офисом банка, заказали пасту с лососем. Кто бы мог подумать, что в этом кафе в нее добавляют чеснок. Подошло время, подруга пошла на собеседование, я осталась ждать в кафе. Через 20 минут она возвращается, хромает. И начинает рассказывать.
«Захожу, на первом этаже встречает меня HR. Начинаем подниматься по лестнице, и тут у меня рвется ремешок на туфле. Я спотыкаюсь, лечу по ступенькам, сумка падает, выпадает и разбивается телефон, я приземляюсь попой кверху, и от неожиданности громко говорю: „Вашу мать!“ Кадровичка недоуменно смотрит на меня, но, что ж, бывает. Заходим в переговорную, она очень маленькая. HR садится напротив меня, и тут я вижу, что она начинает принюхиваться. Потом встает и открывает окно (вспоминаем про пасту с чесноком).» В общем, собеседование было молниеносным. Ей тогда обещали перезвонить, но не перезвонили. © Екатерина / ADME
- Я живу в Германии. Пришла на собеседование. Нас 4 кандидата, интервьюеров трое. Начался перекрестный допрос: стаж, училась в Германии или подтверждала свой диплом, большая ли семья. И тут дернул же меня черт сказать, что главный член семьи — это моя собака. Ну, тут все трое оживились и засыпали вопросами: какая порода, возраст, как зовут, что умеет... Я схватила телефон, давай фотками и видео хвастаться. Оказалось, у всех троих тоже есть собаки. Стали рассказывать друг другу, чем кормим, у кого прививки делаем, у кого какие грамоты. Целый час длилось собеседование, два раза кофе пили с печеньем. Потом отпустили оставшихся кандидатов. Я до сих пор там работаю.
- Я однажды устраивалась редактором в детский журнал. Там все (все!) проходили полиграф. Я тоже ради прикола прошла. Вопросы: были ли люди, работающие в органах, в вашей семье? Вы воровали когда-нибудь ручки с работы? К слову, мне потом перезвонили, но я уже работала в другом месте. Ответила, что к ним не выйду, так они спросили с апломбом, мол, почему это? Говорю, что нашла место со здоровым на голову руководством и большей зарплатой. На том конце очень удивились. © katusha_ivushka
- А у меня много лет назад был случай: прошла первых два этапа собеседования, пригласили на третий, с руководством. Захожу в кабинет, здороваюсь, и вижу, что все как-то удивленно на меня смотрят. Фраза, произнесенная после паузы, была полна разочарования и удивила уже меня: «А вы, оказывается, женщина...» Ха, я и предположить не могла, что у нас бывают мужчины по имени Людмила. Понятно, что третьего этапа не получилось: они извинились, и мы разошлись. А компания была серьезная иностранная, к слову. © Mila Melitzano
- Самое короткое собеседование в моей жизни:
— Как вы относитесь к переработкам?
— Отношусь вполне нормально. Оплачивать их будете?
— Что ж вы все смотрите на эти моменты через призму денег?!
— Что ж вы все смотрите на эти моменты через призму халявы?!
— Вы нам не подходите. До свидания. © dimadei4ik / Pikabu
- На выпускном курсе была на собеседовании у юриста. Тот сидел со сломанной рукой, пояснил, что сломал при катании на сноуборде. После обычных для вакансии вопросов спросил о том, умею ли я кататься на сноуборде. После отрицательного ответа сказал: «Научим». © ИнновациЯ / ADME
- Я из тех, кто жутко нервничает перед собеседованием. Вроде все знаю, но стоит зайти в кабинет — руки трясутся, голос дрожит, в голове каша. И на последнем интервью видно было по начальнику, что разговором со мной он не доволен. Уже встаю, чтобы уходить и тут у меня падает сумка. Выпадает из нее почти все. Начальник встает, чтобы мне помочь собрать мое барахло и видит книгу. Я люблю читать. Как оказалось, шеф тоже. И тут нашлась отличная тема для разговора — книга. Точнее книги. Оказывается, мы еще и один жанр предпочитаем. В общем, это собеседование прошло благополучно, меня взяли на работу. А все благодаря книге. © Рабочие истории / VK
- Решила сестра пройти собеседование на очень хорошую работу. Спросили ее, какую она хотела бы зарплату. Сестра на нервяке, ляпнула цифру наугад. Дальше спрашивают, что она может такого вау сделать, чего не может ее потенциальный руководитель. Ну она подумала и как ляпнет: «Ну я могу сесть на шпагат». И села. Приняли. © Подслушано / Ideer
- Четыре года проработала в общепите, устала, ушла и решила пойти работать по профессии. Была на 2-х собеседованиях, на втором даже пришлось нагрубить. Что на первом, что на втором собеседовании я услышала один и тот же вопрос: «То есть, за последние 4 года, другого опыта, кроме того, как продавать булки у вас нет?» Когда во второй раз спросили, не выдержала и ответила: «Еще у меня есть опыт — улыбаться всем на автомате, даже таким невежам, как вы!» И ушла. © Рабочие истории / VK
- Работаю администратором в кафе. Как-то назначила собеседование, но поняла, что опаздываю, предупредила, что задержусь. Но так получилось, что приехала вовремя. Решила понаблюдать за кандидатом. Вычислила его по фотке в резюме, села за соседний столик, заказала кофе, написала, что буду минут через 20 и наблюдала. За эти 20 минут увидела, как потенциальный соискатель нахамил официантке, громко ругался и жаловался, что заведение — это нереальная помойка, а меня, то есть администратора, назвал некомпетентной, хотя мы с ним и не увиделись. Даже не стала подходить. Написала «сухое» сообщение о том, что нашей компании такой человек не подходит. © Не все поймут / VK
- Решила я как-то в студенческие годы подработать. Пошла в одну контору на должность секретаря. Работа не пыльная, я всем понравилась. Проработала три дня и тут приходит дама из отдела кадров с моей трудовой. Красная как рак, видно, что в шоке и ей стыдно. Говорит:"Знаете, вы очень хорошо справляетесь, все здорово, но..." Спрашиваю: «Я сделала что-то не так?» Она: «Нет, что вы, все хорошо, но наш второй директор... Знаете, он очень доверяет астрологам. И его персональный астролог ему сказала, что звезды указывают на то, что в ближайший месяц принимать новых людей на работу будет плохо для бизнеса». Мне отдали чистую трудовую, деньги за отработанное время и извинились раз тридцать. Вышла из здания в полном шоке. Не подошла я им. По гороскопу. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
А вот еще несколько статей про то, в какие истории можно влипнуть, просто пытаясь устроиться на работу:
Комментарии
"с тремя тетушками бальзаковского возраста"
Посмотрите, что означает "бальзаковский возраст" 😉
Как-то было: хорошая работа в хорошем месте. Но меня там постоянно било током ото ВСЕХ дверей. Постоянно. Каждый раз. В предпоследний день испытательного срока начальник сказал, что я не подхожу. Наа мое "?" (я нааа каждой встрече уточняла все ли хорошо, что надо сделать и как, и ответ был, что все зашибись) начал выдавать, что я все делаю не так (угу) и всякое такое, я защищалась с цифрами и фактами... но после его "ты провела всего один тренинг" сдалась и пошла писать заявление. Ибо эти три месяца я за ним бегала с предложением провести тренинги, нааа что мне отвечали. что с меня пока хотят только концепцию обучения, а не тренинги. Если до того момента у меня были сомнения в себе (что я там что-то наделала), то эта фраза меня просто излечила :) Ну и потом, когда отдела кадров извинялся за него, мол, ну вот такой отдел, я успокоилась :) Так что двери все знали наперед, что не мое место :)
Cтатья вышла 34 минуты назад, а все это я читала тут многократно раньше. Что, совсем в инете больше не откуда истории тупые тырить, просто себя переписываете?