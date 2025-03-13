17 историй о людях, чей нестандартный график работы — главная причина событий

Представьте мир, где день и ночь меняются местами, как в фильме про параллельную реальность. Здесь люди завтракают в сумерках, ужинают на рассвете, а понятие «нормальный график» вызывает лишь снисходительную улыбку. Вахтовики, ночные сторожа, врачи скорой помощи и другие герои с нестандартным расписанием живут в этом мире каждый день.