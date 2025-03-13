17 историй о людях, чей нестандартный график работы — главная причина событий
Истории
1 час назад
Представьте мир, где день и ночь меняются местами, как в фильме про параллельную реальность. Здесь люди завтракают в сумерках, ужинают на рассвете, а понятие «нормальный график» вызывает лишь снисходительную улыбку. Вахтовики, ночные сторожа, врачи скорой помощи и другие герои с нестандартным расписанием живут в этом мире каждый день.
- Живу одна, дома никто не ждет, даже животных нет. Порой и домой идти не хочется из-за этого. Когда совсем на душе тоскливо, сажусь с соседкой после работы возле дома, и болтаем часик с ней, уже не так одиноко. Иду недавно с работы, смотрю сидит моя любимая собеседница-соседка. Темно уже было. Обратила внимание на ее окна, а у нее гирлянда горит. Мне даже интересно стало, почему в апреле месяце она до сих пор гирлянду-то не убрала. Ответ меня прям за душу взял — бывает же такое! Супруг соседки уехал на вахту. Уже как 7 месяцев дома не был, должен в конце мая приехать. Сказал ей, что по приезде отметят сразу все праздники вместе. Вот она и ждет его до сих пор с елкой и гирляндами, чтобы и пропущенный Новый год отметить. Не это ли настоящая любовь? © Рабочие истории / VK
- Работал в ночную смену в ресторане. Однажды птица подлетела к микрофону для заказов из машины и начала громко кричать в него, а значит, и прямо в мою гарнитуру. Я был просто в ужасе, пока наконец не понял, что происходит © Unknown author / Reddit
- На входе в столовую для вахтовиков-нефтяников стоят полки с тапками. Там обязательно нужно переобуться, чтобы не заносить грязь. Но все тапки оказались необычными — с дырками. Их сделали такими специально, чтобы в них нельзя было выйти на улицу. Кто-то может забыть переобуться и случайно уйти из столовой в тапках. Хотя, я считаю, нужно очень сильно устать, чтобы так получилось. Но есть и еще одна важная причина — такие тапки никто не захочет унести. © zhzhitel / Pikabu
- Работаю охранником в клубе. Прихожу с работы под утро и жутко усталый. Сплю до обеда. Когда кто-то звонит мне на мобильный телефон до обеда, всегда на звонок отвечает моя четырёхлетняя дочь фразой: «Ты кто, чудовище?! Папа спит!» © Подслушано / Ideer
- Я охранник на бумажном заводе. Однажды ночью дремал, и тут меня разбудил громкий и близкий звук. Встал со стула в панике. Прямо передо мной на парковке оказался огромный лось. Он немного побродил вокруг участка, а потом ушел вниз по реке. © TheObnixiousGoat / Reddit
- Работаю в больнице в ночь, у нас везде есть камеры. Однажды ночью одна из наших сотрудниц замечает, что дверь в задней части здания открылась. А та дверь запирается снаружи ручкой. Она пересмотрела записи камер и увидела, что ручка опущена, а дверь открылась сама по себе. Очень жутко было смотреть. © _TheBgrey / Reddit
- Ездила вахтами работать на Север, именно там можно было заработать неплохую копеечку. Приезжаю я домой летом на месяц погреться. И тут сестра: одолжи денег, дочь в школу собрать. А я же добрая душа. Конечно, сестренка, какие вопросы? До сих пор жду возврата долга. Но дело даже не в этом. Она не на племяшку потратила, а купила двуспальную кровать и 2 кресла. Ребенок пошел в школу во всем прошлогоднем. Дело не мое, конечно, куда она их потратила. Но если бы это была мебель, я бы не давала ей денег. На ребенка — да, но не на ее прихоти. Тем более, мебель у них была и так нормальная, они купили все новое при переезде. Но сестре вечно всего мало и хотелось шикарной жизни. Так вот, она теперь опять просит в долг. Я отказала, она обиделась. Хватит с меня. © Рабочие истории / VK
- В 25 вышла замуж. И даже не знаю, по любви или потому что уже пора. Первый год все было хорошо, любовь-морковь. Потом мой благоверный решил, что он устал, и уволился. На мои плечи упала аренда, коммунальные, продукты, бытовая химия, одежда. Я буквально разрывалась между основной работой и подработкой. В то время как мой муж разрывался между холодильником и компьютерными играми. Я взяла и уволилась в итоге, реально выдохлась. Тут благоверный закатывает истерику: а как же мы будем жить? Посидела я дома пару недель и тут мне предлагают хорошую работу вахтовым методом. Согласилась. Приезжаю с первой же вахты раньше на один день, а на моем диване, да еще и в моем халате мадам лежит. Я даже не расстроилась, а вздохнула с облегчением, когда они за собой закрыли дверь! Полгода живу и радуюсь жизни! © Рабочие истории / VK
- Однажды на вахте работал с опытным инженером. Он был в возрасте, но еще не старый, и планировал выйти на пенсию через пару лет. Вахта подходила к концу, он начал потихоньку собирать вещи. И такой: «Ну вот, осталось жене позвонить!» Я поинтересовался: «Дядь Вов, зачем предупреждать жену о приезде? Купите цветы, сделайте сюрприз!» На что он ответил: «Вот потому и звоню, никаких сюрпризов на старости лет мне не нужно!» © kenaym / Pikabu
- Проработала в отеле в течение пары лет. В основном в ночные смены. Видела все: от призраков до угроз в мой адрес. Но самым забавным на моей памяти был дедушка, бродивший по зданию в нижнем белье просто потому что «потерял ключи». © Marsicko / Reddit
- Работаю на вахте, в служебной квартире есть стиральная машина, но не работает. Включил кнопку питания — светодиод не горит. Повертел рукоятку режима — не работает. Пришла дочка хозяйки, все разъяснила. Оказывается, не работает светодиод, а машинка включается через минуту после включения режима. На выяснение ушло полгода. Сегодня звонит сменщик и спрашивает: «А что с машинкой?» У него тоже полгода прошло с момента въезда в квартиру. Не горит светодиод — значит, не работает. Мы же инженеры, разбираемся. © Slava7303 / Pikabu
- Мой папа работает вахтами уже больше 10 лет. Недавно приезжает домой с работы и из кошелька достает мою записку на его самую первую вахту. На записке написано: «Папа, я тебя люблю», и весь листик в сердечках. © Палата № 6 / VK
- Работаю вахтовым методом. В очередной приезд на работу заселили в комнату в общежитии с жутко храпящей теткой. В коллективе жаловалась: спать не могу, ее храп настолько сильный, что одеяло сдувает! Тогда коллега-девушка предложила переехать в комнату к ней. Мол, хоть выспишься. О боги, где я так нагрешила?! В четырехместной комнате на разный мотив храпят все три дамы! А я — их полуночный страдающий слушатель. © Подслушано / Ideer
- Пришел на смену в 11 ночи, тьма кромешная. Подошел к помещению и увидел, что рядом со мной лиса. У меня было с собой немного еды, дал ей. Животинка вытащила ее из моей руки и даже позволила мне погладить ее пару раз, прежде чем сбежать. Я проводил ее взглядом и увидел в ночи еще 3-4 пары глаз. © draker111 / Reddit
- Работаю в автомастерской. Приняли на работу нового мастера и сразу поставили в график — для начала в ночь, так как клиентов мало. На следующую свою смену он не приходит. Звоним — трубку кладет. Ладно, забыли. А тут я его внезапно встречаю. Спрашиваю, куда пропал? Помялся-помялся, но все же признался:
— Да у меня тачка сломалась, нужно было починить, а ямы у меня нет. А потом я вижу ваше объявление. Подумал — вот здорово, и яма есть, и инструменты все необходимые. Когда все ушли и я остался на ночной смене, то загнал свою тачку и всю ночь ей занимался, починил.
— Вот даёшь... А почему не остался?
— Я таксист.
К слову, платили нам за работу хорошо. Думаю, больше, чем можно заработать в такси. Пытался ещё уговорить его вернуться, парень-то толковый. Но отказался, мол, работа в такси роднее. © Рабочие истории / VK
- Дама устроилась к нам в колл-центр и прочти сразу начала прогуливать работу. Решили ее уволить. В день увольнения приходит со своим мужем и он начинает скандалить — почему моей жене так мало заплатили? Она работала буквально сутками, с ночными сменами! И тут наш руководитель берет и показывает мужу график — у нас вообще нет никаких ночных смен. И он такой: «Ага. Ну-ка пойдем, поговорим». Вот так и всплыла измена. © Рабочие истории / VK
- Худший период в жизни был, когда работал в ночные смены. Режим улетел в тартарары, здоровье сыпалось, хроническая усталость стала нормой. Жил тогда на конечной станции метро, и поезд превратился в мой второй дом. Засыпал в вагоне так крепко, что меня не будили ни объявления, ни остановки, ни даже толчки при торможении. Раз в несколько дней меня приходила будить работница метро — сначала грубо трясла, потом уже просто толкала в плечо и устало напоминала, что поезд дальше не едет. Я, как обычно, вскакивал, судорожно пытался объяснить, что я просто работяга, что вымотался... В какой-то момент она уже даже не ругалась, а просто по-доброму трясла за плечо, звала по имени и говорила что-то вроде: «Вставай, поехали домой». И знаете, впервые за долгое время мне стало как-то тепло от этих слов. Будто не в вагоне сплю, а дома. Как в детстве, а мама зовет вставать в школу. © Рабочие истории / VK
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