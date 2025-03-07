Мне делал мастер такой демонтаж канализационной трубы нa техническом балконе. Не предупредил, что при резке болгаркой всё г**но будет разлетаться во все стороны. И я не закрыла окошки в ванную, туалет и дверь нa этот балкон. Боже, что потом было! В ванной все стены и полотенца в г**не, в туалете также и в кухне, кyдa вёл выход с балкона вся посуда нa сушилке и шкафчики в чёрных гав**ных брызгах. Ну и caм балкон загажен. Два дня всё отмывала, перестирывала. А этого мастера заставила побелить балкон, т.к. отмыть было невозможно.
16 историй от сантехников, которым есть что рассказать о своей работенке
Истории
38 минут назад
Сантехники – это невидимые герои нашего быта, чьи подвиги по большей части остаются в тени. Их будни – квесты, где наградой становится благодарность клиента, а врагами – старые ржавые трубы и загадочные засоры. Каждый день они сталкиваются с тем, что обычный человек предпочел бы забыть, но именно их истории способны удивить, рассмешить и даже вдохновить.
- Я девушка, и я долго работала «мужем на час». Если заказывать мастера через сайт, то можно выбрать по профилю – он с фото. Меня часто вызывали старушки, которые боятся или стесняются приглашать домой незнакомых мужчин. Но если вызвать мастера, просто позвонив, то приедет любой, кто в данный момент свободен. Вот на такой телефонный вызов однажды и приехала – подключить стиралку и установить смесители. Дверь открыл парень лет 30, сразу с порога сказал: «Тебе не разрешу трогать сантехнику, иди отсюда, вы в этом ничего не понимаете». Спросила, понимает ли он. Ответил, что не очень. Немного подумав, впустил.
Пока откручивала транспортировочные болты со стиралки, ходил туда-сюда мимо ванной, потом заглянул: «Слышь, а научи». Показала ему, куда что, еще и в режимах машинки помогла разобраться. Пригласил меня вечером в бар, а я согласилась. Так я встретила своего лучшего друга, не разлей вода уже десять лет, он даже успел жениться на моей подруге, с которой я его и познакомила. © Подслушано / Ideer
- Самый классный момент в работе – это когда снимаешь канализационную трубу и из нее вылетает кучка не пойми чего. Показываешь хозяевам квартиры эту кучку, они сначала не понимают, зачем я показываю. А потом присмотрятся – и сразу у них лицо меняется. Иногда даже кричат: «Это же мое любимое кольцо/сережка/браслет, которое я потеряла год назад!» © Палата №6 / VK
- Утром выехал на заказ – поменять отопление в частном доме. Хозяйка молоденькая, лет двадцать семь. Посчитал все в блокноте, согласовали в том числе демонтаж. Записал список материалов, договорились встретиться завтра у магазина. Через пару часов звонит: «Муж на обед пришел. Если он сам старые трубы уберет – скидку 10% сделаете?» «Конечно, даже 15». С демонтажом стального отопления намучаешься: вода полностью не уходит, остается черная жирная грязь. При срезке все разлетается, дом превращается в свинарник. Да и трубы толстые, сотка, болгаркой запаришься резать. В общем, я с радостью согласился на их предложение. Полчаса назад хозяйка перезвонила: «Муж попробовал и решил – пусть лучше вы сделаете» © Увлекательные истории / VK
- Самая интересная вещь, которую я находил во время работы – дорогое бриллиантовое кольцо. Кольцо затерялось в стареньком унитазе, который я как раз менял. Пока нес унитаз к грузовику, кольцо выпало и выкатилось на дорожку. Хозяйка была очень счастлива – ведь она считала, что подарок мужа потерян безвозвратно. © Guy Malaka / Quora
- Однажды офис-менеджер отправила нас с учеником на вызов по поводу засорившегося туалета. Пришлось попотеть, но в итоге мы достали оттуда игрушку – фигурку Джокера. Я продезинфицировал ее и предъявил офис-менеджеру. Она тут же принялась играться с ней, водя по столу и своим рукам. Потом на ее лице появилось осознание, и она уточнила: «Вы вытащили это из туалета?» Я попятился к двери и ответил: «Да». Улизнул ровно в тот момент, когда она запулила в меня рулоном скотча. © Don Kemmerer / Quora
- У меня был унитаз, который постоянно засорялся. Я пробивала засор вантузом, и все было нормально неделю-две, а потом он снова тут как тут. В конце концов я демонтировала унитаз, вынесла его во двор и перевернула вверх дном. Пролила его водой из шланга – вода проходила без проблем.
Моя восьмилетняя дочь как раз проходила мимо. Парень, который мне помогал, попросил ее надеть перчатку и пошарить своей крошечной ручкой – вдруг что-то найдет. В итоге она вытащила маленькую резиновую уточку для ванны. Поскольку уточка полая, то она плавала в верхней части сифона и не уходила в слив. Но бумага за нее прекрасно цеплялась и забивала трубу. © Annie Brown / Quora
- Моего коллегу вызвали помочь с зубными протезами одной старушки. Она уронила один из них в унитаз в отеле и случайно смыла. После этого в туалет сходил ее муж и унитаз окончательно засорился. Могу только гадать, как бабуля потом поступила со своими протезами. © Mark Doane / Quora
- Худший кошмар сантехника – это крышки от бутылок и банок. Шарики тоже не очень. Но крышки будут действовать как клапан. Поэтому вы будете думать, что прочистили засор, а потом коварная крышка прокрутится и вновь заткнет дыру. И так до бесконечности, пока вы не догадаетесь. © Ken Streiff / Quora
- Папа был сантехником и часто рассказывал о странных вещах, которые люди спускают в канализацию – тряпки, подгузники, бумажные полотенца. Бедный папа не ожидал, что худший сюрприз поджидает его дома. Мне было 4-5 лет, когда я заценила, как работает туалет. Салфетка и ключ легко улетели в дыру. Следующей пошла пластиковая груша из игрушечного набора фруктов. Спустя пару нажатий на кнопку слива унитаз превратился в Ниагарский водопад. Я сделала то же, что и любой ребенок – убежала и спряталась под одеяло. Папе пришлось срочно приехать с работы и чинить наш единственный туалет. Конечно, он добыл помятую грушу и прочитал мне очень убедительную лекцию.
Прошло 25-27 лет. Я – мама троих детей. Конечно же, я очень просила их не бросать ничего в унитаз, но мой пятилетка решил иначе. В туалете потоп, я звоню папе, тот достает из трубы застрявшее там йо-йо. Я была на взводе, но папа попросил меня не кричать на сына и напомнил: «Яблочко от яблоньки недалеко падает. Сколько тебе было лет, когда ты смыла грушу?» Я расхохоталась до слез. Папа прав – это было неизбежно. © Helena Humbridge / Quora
- Однажды меня вызвали в дом, где владелец жаловался, что горячая вода становилась холодной вскоре после открытия крана. Я логически предположил, что в баке образовалась накипь. Постучал по баку ручкой отвертки, звук был довольно солидным, поэтому я сказал, что придется менять бак. Вернувшись с новым баком, я слил воду из системы и отсоединил старый, который стоял на полке в шкафу. Потянул бак на себя, но не смог его сдвинуть. Предположил, что он прилип к полке, когда ее красили, и хорошенько дернул его, чтобы оторвать. Бак камнем упал вниз и приземлился на мой ботинок, погнув стальной носок. Но, по крайней мере, это защитило мою ногу. Бак был таким тяжелым, что я не мог его поднять.
Когда я разрезал его, то обнаружил, что в баке диаметром 60 сантиметров было настолько много накипи по бокам, что для воды в нем оставалась полость в центре диаметром всего сантиметров 15! После этого он долгие годы простоял у местного магазина сантехники, показывая людям, что может произойти. © Alan Swaffer / Quora
- Мне пришлось полностью разобрать унитаз, вынести его на улицу и перевернуть вверх дном, чтобы вытащить застрявшую лампочку. © Don Morgan / Quora
- Работаю в салоне дорогой итальянской сантехники. Краны с позолотой, сиденья для унитаза из янтаря, ванна с ножками в виде лап льва – все это можно найти у нас, но и цена соответствующая. Заходит к нам немолодая пара. По виду не наш контингент, но мало ли, посмотреть зашли. Через некоторое время вижу, что они выбрали ванну из голубого мрамора, причем выточенную из цельного куска. Мы их предупредили, что в квартире ее нельзя устанавливать – очень большой вес и есть риск обрушения пола. Покупку оплатили, бумаги подписали, а через 3 дня пришли со скандалом. Пол все же отвалился, на них подали иск в суд соседи. Пытались нас засудить, но бумаги, камеры и свидетели на нашей стороне. А мы вот думали, зачем покупать такую ванну и ставить ее в обшарпанной панельной пятиэтажке? © Подслушано / Ideer
- Знакомый работает сантехником. Приехал поменять смеситель в ванной. Встретила на пороге девица лет двадцати пяти. Все сделал за полчаса. Собрался уходить и ждет расчет. Хозяйка выходит, принимает работу, а потом начинает мяться: «Деньги у мужа, а он задерживается. Давайте я вам завтра отдам?» На вопрос: «А долго ждать?» отвечает: «Ну, часа два-три. Завтра лучше приезжайте». Знакомый снимает заново обувь, направляется в зал, выдает по пути: «Я сегодня не ел ничего – будьте добры мне бутербродиков каких-нибудь и кофе!» Девица в шоке. Он ей: «Ну, мужа вашего подожду. Завтра не могу». Успел включить только телевизор – уже деньги принесла, минуты не прошло. © Истории из жизни / VK
- Подрабатываю сантехником. Поступает вызов – тарахтит стиральная машинка. Приезжаю, клиент говорит, что в ванной его девушка, нужно подождать немного. Ну хорошо. Тут открывается дверь ванной, и я вижу, как выходит красавица в халатике и с полотенцем на голове. Смотрю на нее, и до меня доходит, что она – моя жена! Представляете мой шок? Нет, не представляете. Тут передо мной предстала реально счастливая, красивая девушка. А дома меня обычно ждет женщина в растянутых спортивных штанах, с пучком на голове, с вечно недовольным лицом. Она была тоже удивлена, но я не увидел на ее лице сожаления. Я и подумать не мог, что со мной такое может произойти. Но я благодарен своей работе, ведь если бы не этот вызов, я бы так и жил в дураках. © Рабочие истории / VK
- Лет 10 назад продали одному клиенту чугунную ванну. От установки он отказался. Через неделю звонит разъяренный: «Вы продали мне фуфло!» Направили мастера, тот через пару часов возвращается и ржет: «Приезжаю я туда, а там ванна пополам расколота. Спрашиваю, как так вышло. Оказалось, этот умник проделал в ванне дырки и засадил в них форсунки для гидромассажа. Сдобрил герметиком, а после того, как все это дело постояло и просохло, налил полную ванну воды. Ванна не выдержала такого надругательства и лопнула ровно от дырки к дырке по всей длине, выплеснув все содержимое на пол и соседей снизу». Клиент давил, чтобы мы возмещали ему цену ванны и ущерб соседям. Пришлось пояснить, как сильно он не прав. Если не согласен - то в суд. Больше не звонил и не приходил к нам. © Daycode / Pikabu
- Работаю в отделе сантехники. В один из дней приходит бабуля и жалуется, что живет на пятом этаже, и вода из крана перестала течь. Я начинаю задавать вопросы, чтобы для себя понять причину и помочь ей. Спрашиваю: «А как у вас с давлением?» Она, с изумлением глядя на меня, отвечает, что сегодня чувствует себя замечательно, и давление 120 на 80. Потом долго с улыбкой вспоминали ее. © Подслушано / Ideer
Ремонт - нескончаемый источник забавных ситуаций, с которыми сталкиваются и мастера, и хозяева! Читайте подборку историй в нашей статье: 15+ курьезных историй о ремонте, которые можно пересказывать вместо анекдотов
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