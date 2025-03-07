16 историй от сантехников, которым есть что рассказать о своей работенке

Мне делал мастер такой демонтаж канализационной трубы нa техническом балконе. Не предупредил, что при резке болгаркой всё г**но будет разлетаться во все стороны. И я не закрыла окошки в ванную, туалет и дверь нa этот балкон. Боже, что потом было! В ванной все стены и полотенца в г**не, в туалете также и в кухне, кyдa вёл выход с балкона вся посуда нa сушилке и шкафчики в чёрных гав**ных брызгах. Ну и caм балкон загажен. Два дня всё отмывала, перестирывала. А этого мастера заставила побелить балкон, т.к. отмыть было невозможно.