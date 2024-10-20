Вся суть детей: ты эту скотину рожаешь, а оно неблагодарное
15 доказательств того, что не перевелись еще адекватные люди
Порой кажется, что вся Вселенная против нас и не стоит ждать ничего хорошего. А потом кто-то из друзей или незнакомцев приходит к нам на выручку и приходит понимание, что мы не одиноки в этом мире.
- Одна из девушек, которая ходит со мной на фитнес, сказала на тренировке, что перестанет ходить, потому что не с кем дочку в это время оставить. А тренер у нас очень крутая, говорит ей: «Да, а в чем проблема? Бери ее с собой, здесь места полно. Посадим малышку и пусть мультики смотрит». Эта девушка очень обрадовалась, а другие дамы от недовольства глаза начали закатывать. Потом услышала в раздевалке, как они надеются, что Ира не будет брать с собой ребенка, ведь пятилетка не усидит на месте. Здесь я уже не выдержала и сказала, что вначале нужно с ребенком познакомиться, а потом уже судить о чужом поведении. У меня нет детей, но я понимаю, как мамам порой бывает сложно уделить себе время. Женщины должны поддерживать друг друга. В итоге никаких проблем с ребенком не было. Девочка смотрела мультики, иногда присоединялась к нам и тоже занималась. © Мамдаринка / VK
- Гостили с дочкой у моих родителей. Она не ест мясо, поэтому готовила еду для нее отдельно. Прихожу в один из вечеров на кухню и понимаю, что веганского мяса нет в морозилке. Оказалось, что из-за плохого зрения моя мама перепутала заменитель мяса с настоящим мясом и накормила им всю семью. Я посмеялась от этой ситуации и рассказала родственникам. Отец психанул и начал отчитывать нас с дочерью, сказав, что больше в своем доме таких продуктов не потерпит. Конечно же, я заступилась за дочь и сказала, что он перегибает палку. Дочь может есть то, что она хочет. Да, и в чем проблема, если они даже разницу не заметили? © Beautiful-Leek-502 / Reddit
- Я всегда росла, чувствуя себя чужой в своей семье. После рождения младшего брата родители целиком и полностью посвятили себя ему, и я до последнего сдерживала ревность, потому что понимала, что это глупо. Но годы шли, брат рос невыносимо избалованным. За ним бегали, его опекали. Все его капризы исполнялись, а я была предоставлена себе. Все проблемы Вани решали родители, а свои я должна была решать сама. Отговорка была одна: «Ты уже взрослая, тебе стоит быть более самостоятельной». И я была такой. А потом они начали осуждать каждый мой поступок. Успехи на работе — это везение. Подруги у меня плохие. Мой будущий муж младше на два года, а значит, несерьезный. Каждая наша общая встреча с ними заканчивалась скандалом. Мы поженились, и наша семья стала моей отдушиной. Обожаю свою свекровь, она мне теперь ближе матери. Всегда поддержит, утешит, успокоит и порадует. Всегда деликатна и добра. Называет дочерью и хвастается мной перед коллегами. Я до слез благодарна ей и моему мужу за то, что они есть. © ADMIN / Y-story
- Когда в универе училась, у подруги был парень, настоящий абьюзер. Он доводил ее, вечно что-то запрещал, манипулировал. Она часто плакала и была в депрессии. Я ей постоянно говорила, что это хорошим не закончится. Однажды они должны были провести у нее романтический вечер (родители уехали на дачу), но он ее продинамил. Последние месяцы их отношений он часто так поступал. Она в истерике, не хотела оставаться одна дома, попросила меня приехать. Сидим уже ночью у нее дома. Он начинает названивать и говорить, что сейчас приедет. Подруга ему объясняет, что я уже у нее дома и ехать надо было раньше. Так этот товарищ сказал: «Выгони ее, в чем проблема? Пусть валит домой». Подруга тогда ему в трубку заорала, чтобы он шел на все четыре стороны и сбросила звонок. Честно, я тогда была готова ей аплодировать, потому что она супер мягкий человек. © KS / ADME
- Ехала домой на автобусе, и ко мне подсел мужик. Странно смотрел и трогал за волосы. А потом сказал, что доведет меня до дома. Я испугалась до ужаса, еще и на улице уже темно. Вот моя остановка, он меня выпускает, собирается идти за мной. И вдруг женщина встает со своего сидения и преграждает ему путь руками, говорит: «Мужчина, отстаньте от девочки». Не дала ему пойти за мной. Я просто бегом домой рванула, а он не успел выйти на улицу.
- Выгуливала собаку, и на нас набросилась стая из 4 дворовых псин. Сначала они просто бегали и рычали, но когда я попыталась уйти, сразу кинулись в атаку. Нацелились на моего пса, а когда пыталась помешать, огрызались и на меня. Уже думала, что собаку не спасу, как из соседнего подъезда выбежал мужчина в шортах, куртке и с теннисной ракеткой. Помог разогнать стаю, так что мой зверь отделался сравнительно легкими ранениями. Я благодарила этого мужчину бесконечное количество раз, а он лишь сказал, мол, повезло, что он на первом этаже живет, а то не успел бы. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Женщине в автобусе вечного счастья и медаль героя. Потрясающая история! Возможно она спасла жизнь
- Мой дедушка — самый лучший во всем мире. Никогда не осуждал мои эксперименты с макияжем, цветом волос и стилем одежды. Не ругался, когда пришла к ним в гости в модных рваных джинсах и с серьгой в носу. Защищал от нападок родственников, говоря, что я просто ищу себя. А на Новый Год он подарил мне сертификат в тату-салон, сказав сходить туда как можно быстрее, чтобы он успел оценить рисунок. Мой дед — это мой самый лучший друг. Без него жизни не представляю. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Гуляли на корпоративе. Было весело, поэтому приехала домой поздно. Муж был в бешенстве, скандалил со мной два дня. Даже начал требовать, чтобы я уволилась с работы. За этим молча наблюдал свекор. А потом подозвал к себе сына и говорит: «Ты мою Танечку не трогай. Она умная и порядочная женщина. Если захотела остаться на корпоративе допоздна, значит, так было нужно». Муж был в шоке, но ругаться со мной сразу перестал.
- Всякий раз, когда моя сестра Лина приходит на семейные посиделки, она никогда не смотрит за своими детьми. И ждет, что все остальные будут следить за ними, включая моих детей. Я сказала моим больше не вестись на эти уловки. И когда сестра в очередной раз оставила мою дочь наедине со своим ребенком, та тоже вышла из комнаты. Малыши Лины же разнесли весь праздничный стол и испортили ковер. Сестра из-за этого начала кричать на мою дочь, а я сказала, что только она обязана следить за своим чадо. Сестра ответила, мол, она думала, что моя дочь присматривает за ребенком. Я спросила: «Ты просила мою дочь об этом?» Лина же начала снова переводить стрелки, а наша мама вообще потребовала, чтобы моя дочь пошла и убралась в комнате, ведь это она виновата в том, что не досмотрела за детьми. Дочь же отказалась, сказав, что Лина сама должна убирать за своими детьми. В итоге нас выставили за дверь. Мама хочет, чтобы я заставила свою дочь извиняться перед ними, но я не собираюсь этого делать. Это вина только Лины. © Appropriate-Bee-4743 / Reddit
Люблю читать о том, что родители нa стороне своих детей. Любят и защищают
- Возвращался домой. Заехал во дворе в арку. Там очень узко, одна машина только может проехать. И там кто-то машину поставил. Присмотрелся, а водитель внутри. Я к нему, мол, проехать хочу. А он начинает права качать, что запрещающих знаков нет, и он может стоять, сколько хочет. И тут с другой стороны в арку заезжает мой сосед. Я ему объясняю ситуацию и предлагаю оставить машины прям там, раз он тоже домой идет. И мы оба оставили машины и ушли домой. А тот умник смог выехать только на следующее утро. © Ideer / Подслушано
- Шла из школы, было уже темно, и докопался до меня неприятный мужчина. Говорил что-то странное, напугал до дрожи в коленях. Не знала, что вообще делать и куда бежать. Прохожу мимо остановки, а там женщина сидела на скамейке. И вдруг как вскочит на ноги и давать орать на того мужика: «Я девчонку в обиду не дам, пошел отсюда!» Он не стал с ней связываться и убежал. А я спокойно пошла домой. До сих пор ей благодарна.
- Мама строго контролировала, что я надеваю. И вот поехали мы в Египет с семьей, я нарядилась на ужин. Мама увидела мой наряд, запретила так идти и потребовала смыть макияж. Я упрашивала ее разрешить, а она ни в какую. В итоге довела меня до слез. Пошла я не в нарядном платье, а в шортах и футболке. Сели с сестрой есть отдельно от всех. Отчим был не в курсе ситуации, поэтому только в столовой увидел, что я вся зареванная и грустная. Подошел и спросил, что случилось, я рассказала. Он головой покачал, а на следующий вечер сказал: «Надевай свое платье сегодня, ты в нем красавица». Оказывается, в тот вечер он заступился за меня перед мамой, сказав, что она перегибает со своим контролем и опекой. И она должна понять, что мне важно наряжаться и чувствовать себя красивой. В итоге мама согласилась с его словами, и я счастливая ходила весь отпуск в том, что я хочу.
- Так получилось, что весь летний сезон работала аниматором в турецком отеле. Я не поладила с барменом. Бесил он меня жутко. Находиться рядом мы вообще не могли. Однажды в отеле было мероприятие, и какой-то дядя начал ко мне приставать. Единственный, кто за меня заступился, был, конечно, тот бармен. Его уволили за конфликт с постояльцем, а я ушла из солидарности. Короче, у нас есть сын и скоро родятся близняшки. У мужа теперь есть сеть ресторанов. Можно сериал по нам снимать. © Подслушано / Ideer
- Стояла в очереди в супермаркете, и вдруг женщина вперед меня влезает и начинает орать, мол, я молодая и могу ее пропустить вместо себя. Я от этой наглости растерялась и просто нервно засмеялась. Она начала кричать, что я наглая, потому что над ней насмехаюсь. Вопли ее уже дошли до угроз. И тут вдруг мужчина, стоящий за мной, сказал: «Женщина, вам самой не стыдно вести себя, как на базаре? Встаньте в конец очереди и ведите себя нормально. А если вы девушку хоть как-то тронете, тут уже вы будете со мной разбираться». Она пробурчала что-то в ответ, но в конец очереди встала. Видимо, с двухметровым крупным мужчиной вступать в конфликт не захотелось.
- Довели на работе, уволилась. Сама с маленького городка, помочь некому. Заначка быстро заканчивалась, а новую работу не получалось найти. И вот помню, стояла я в магазине и плакала, потому что денег не было. Ко мне подошла девушка, спросила, что случилось. Я разревелась и рассказала все. Она меня успокоила, купила целый пакет продуктов. Дала денег в долг на аренду квартиры на месяц. Помогла с работой. Да, не работа мечты, но не такая уж и плохая. Приезжала в гости, веселила, дарила приятные мелочи, говорила комплименты и подбадривала. Сейчас я нашла хорошую работу, взяла ипотеку. С той девушкой дружим до сих пор. И просто не могу поверить, что незнакомый человек мне помог. Просто так. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
Не так давно случилась забавная история. Подхожу к кассе. Очередь длинная, но открыта только одна касса. Передо мной два Пьяных и не очень опрятных мужчины стоят. Прошу открыть вторую. Половина очереди быстро перестраивается нa открывшуюся кассу. Тут пьяные мужчины начали возмущаться, чтобы меня первой пропустили к открытой кассе). Люди расступились и я прошла. Приятно и внезапно))). Защитники!