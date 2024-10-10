16 жизненных историй о соседях, с которыми не соскучишься

Все хорошо и забавно. особенно про хлебопечку. И только последнее про "бабку" не очень, а все потому. что есть у нас такая привычка называть женщин старше непонятно какого возраста бабками, вот и малышка представила себе эту "бабку" по аналогии - с Бабой Ягой. Привыкла уже потому что, по рассказам взрослых, бабки это в основном зло и досадные помехи. А ведь ей пока и невдомек, что ее тоже ждет в будущем жизнь "бабки".