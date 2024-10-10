Про берёзы в лесу - это такой юмор? А если серьёзно, как можно поделить деревья в лесу?! Соседям надо посоветовать посетить психиатра - это если вежливо, а невежливо - отправлять по всем известному адресу, они там все неадекватны.
16 жизненных историй о соседях, с которыми не соскучишься
Говорят, что детские площадки — это лютое зло. Ведь там просто рассадник бабушек, которые ворчат на детей, и мамочек, бесцеремонно сующих свой нос в чужую личную жизнь. Впрочем, даже на лестничной площадке соседи могут не отличаться умом и сообразительностью. Конечно, не все соседи плохие, к некоторым просто надо найти особый подход.
- У меня есть на площадке одна мамочка. Долго выпытывала: «А где же ваш папа?» Когда получила тот ответ, который ждала, что мы развелись, с наслаждением сказала: «Как так? Ты сможешь прожить всю жизнь одна?" Обиделась она, конечно, когда узнала, что я не одна, хе-хе. © kosmetika_koreya_nsk
- Мы переехали в частный сектор, он малозаселенный тогда еще был. Это было весной. Соседка сразу стала рассказывать, что все ближайшие березы в лесу поделены «местными». Сок не спускать. А вторая увидела, что у нас груша на участке. Говорит: «Может, вы свою грушу срубите? А то мы туи собираемся высаживать. А они одной болезнью болеют». © p.a.n.a.c.e.a
- На лестничной площадке месяц стояла сломанная стиралка соседей. Я каждый раз ходила, злилась, так как они в свое время ругали нас за шкаф, который муж не мог дотащить один и мы день ждали друга. Мужу пилила мозг, чтобы пошел поругался! А потом плюнула, нашла фирму, которая бесплатно приезжает и забирает старую крупногабаритную технику. Вызвала себе за старым холодильником и предложила соседям забрать их стиралку. Соседка со слезами благодарила — она живет уже какое-то время одна и ей некому помочь. © Подслушано / Ideer
- Вот я лопухнулась! Переехала на новую съемную квартиру. Одна комната моя, во второй живет сосед - парень лет 30-ти. Познакомились, прошла пара дней, он попросил денег в долг. А я че, я ж верю людям, люди же хорошие. А сегодня он съехал. В общем, в ходе эксперимента выяснилось, если ты нормально относишься к людям, то это абсолютно не защищает тебя от подстав. © Подслушано / Ideer
- Мне с моим двухлетним сыном одна бабуля сказала на детской площадке: «Что? В своем дворе все качели поломали, теперь в наш пришли ломать? Идите в своем дворе гуляйте!» Это мы недавно переехали в этот дом, и это наш тоже двор и площадка были, если что. И как это маленький ребенок может поломать железные горки с качелями, я не знаю. Причем у самой бабки есть кот, который в песочницу ходит. Такие вот добрые бабульки! © loli5859
- Есть у меня теперь уже бывшая соседка. Случайно нашла ее письмо, которое когда-то сохранила на всякий случай. В нем жуткие проклятия и пожелания всего самого ужасного. Я человек самый вежливый и неконфликтный, но однажды ей не понравилась моя дверь. Она натравила проверки, оказалось, все ок, а у нее несколько нарушений. И с тех пор на меня лились потоки ненависти. Даже жить там не могли, квартира стояла пустая. И вот мы ее продали. Когда я пришла передать ключи, то узнала, что я самая уродливая на свете. Мол, меня все ненавидят, я сломала ей здоровье и украла ее электричество. В общем, сожгла это письмо сейчас в туалете. © Ио / ADME
- Мы год жили в другом городе. Вернулись родить. Естественно, в подъезде появились новые семьи. Выхожу уже прилично беременная, и соседка своим визгливым голосом сообщает: «Ой, а у нас тут новенькие». Я ей в ответ: «Это вы тут новенькие, а мы уже шесть лет здесь живем». С тех пор только здоровается и быстро сваливает. © victoria_sgn
- Я холостяк. Купил хлебопечь, которая сама замешивает и печет. Моей радости не было предела. Хлеб готовил каждую неделю, иногда даже два раза в неделю. Но спустя время появился один очень большой минус, точнее, плюс 5 кг каждый месяц. И был у меня сосед, которому я и подарил эту шайтан-машину, так как набирать массу не хотел, а остановить себя в поедании хлеба не мог. Сосед набрал еще больше веса, и, несмотря на присущую ему жадность, он ее передарил другому соседу, офигевшему от такой щедрости. Ну а дальше... Если она не сломалась, думаю, эта эстафета ожирения продолжается до сих пор. © Подслушано / Ideer
Могу подтвердить - хлеб из хлебопечки вкусный, обалденно! И килограммы к весу добавляет мгновенно.
- У нас в доме тонкие стены, так что можно услышать всякое. Пару недель назад я услышал, как сын соседей кричит: «Мама, выйди из моей комнаты! Я играю в „Майнкрафт“!» И этот вопль до сих пор живет у меня в голове. Или вот был в ванной и слышу от соседей: «Кто это тут пришел, ты мой сладкий» и раздается кошачье «мяу». © ColloquialClo*** / Reddit
- Сняла квартиру. Соседки все пожилые, и весь коридор заставлен их хламом. Я молча терпела. Но однажды поставила велик в коридоре, так соседка начала орать: «Тут у нас свои порядки! Не уберешь — вызову полицию!» И тут меня прорвало. Молча убрала велик, но написала по поводу хлама во все инстанции вплоть до администрации города. Спустя два дня бегали все, кто годами игнорировал этот бардак. ТСЖ, старшая по подъезду, МЧС, Жилинспекция. А там у бабок были пустые банки, закрутки потекшие, обувь разная пар 50, пеленки, тележки. В общем, рассадник антисанитарии и тараканов. Ну и проход между всеми этими вещами был ровно метр в ширину.
Спустя месяц коридор стал огромным, широким, чистым. Соседи со мной не здороваются. Зато всем просторно теперь. © ice_rain_
- Выносила мусор и услышала разговор соседей — счастливой семейной пары, что им нужно сдавать всякие анализы для медосмотра. Через неделю радостный муж орет на всю улицу, что пришел положительный ответ. Думаю: «Это что же в жизни такого происходит, что надо радоваться болячке». Решила, что они ку-ку. И только потом, когда я увидела, как она его нежно целует и говорит: «Удачи на работе», я поняла, что положительный ответ — с собеседования. Так стыдно стало. © Подслушано / Ideer
Про тонкие стены, так это актуально, по-моему, во всем мире. И не только стены, но и потолок. Я, обычно, ложусь спать очень поздно и слышу ночью, как моя соседка сверху встаёт (скрип кровати), идёт в туалет(топот ног), потом журчание в унитазе, (не смывает), опять бежит в спальню и ложиться. Через 2-3 минуты слышу храп. Ну, а то, что днём слышно, за стенками говор, смех, крики, и даже чихание и кашель, уже привычно. Ничего не поделаешь, социум.
- У нас есть соседи, прекрасная семейная пара. Была знакома только с соседкой Александрой, просто здоровались. Затем у них появился ребенок, назвали Александром. Решила в шутку спросить, не в честь ли ее назван сын, она посмеялась и сказала, что в честь нее и мужа. Я посмеялась в ответ, не поняв шутки. Только потом я узнала, что наши соседи: муж Александр, жена Александра и сын Александр. Решила не выяснять отчеств мужа и жены. © Подслушано / Ideer
- Есть соседка — пожилая женщина. Как-то она выгуливала свою собачку на улице в половине двенадцатого ночи. Слышу, как она говорит: «Тебе повезло, что я люблю тебя, маленькая нахалка. Здесь по ночам чертовски страшно». Я громко рассмеялась, а она услышала и стала кричать, чтобы я не лезла в чужие дела. © mackenziemmeyer0 / Reddit
- Живем в девятиэтажке. Под окнами растут вишни. Каждый день рву вишню, а магазинную не люблю и не могу есть — аллергия жуткая. А в окно стабильно высовывается бабка и орет, что я ем ее вишню. Она ее сажала. Вот только никто вишню, кроме меня, не собирает. Она просто гниет! Теперь у меня два в одном: и хлеб, и зрелища. Собачусь с бабкой, жую вишню. © ice_rain_
- Я живу в частном секторе. Бегала вдоль дороги, а один мужик (возраста моего бати) со своего балкона то одобрительно свистел, то что-то там еще кричал. Я его заранее невзлюбила. А у него была собака редкой породы — борзая. Очень дружелюбная. Стала я как-то собаку гладить, разговорилась с хозяйкой — женой того самого любителя посвистеть. Дядька в итоге оказался безобидным, но специфическим. А с женой его мы дружим уже лет 5. На этой неделе она меня учит печь торты.
- Мы с дочей (4 года) вышли погулять и встретили бабку. Доча капризничала, а бабка стала ей мораль читать. Доча слушала ее внимательно, даже плакать перестала. А потом дергает меня и говорит: «Это Баба Яга?» Бабку чуть не разорвало. © marinatelaveridi
В продолжение темы: 13 удальцов рассказали, как поставили на место обнаглевших соседей.
Комментарии
Все хорошо и забавно. особенно про хлебопечку. И только последнее про "бабку" не очень, а все потому. что есть у нас такая привычка называть женщин старше непонятно какого возраста бабками, вот и малышка представила себе эту "бабку" по аналогии - с Бабой Ягой. Привыкла уже потому что, по рассказам взрослых, бабки это в основном зло и досадные помехи. А ведь ей пока и невдомек, что ее тоже ждет в будущем жизнь "бабки".
Сколько же неадекватов вокруг, что среди родителей, что среди соседей. Сегодня день охраны психического здоровья. Берегите себя. Всем адекватных соседей.