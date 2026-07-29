16 ярких историй из салонов красоты, где лак сохнет, а жизнь бурлит

Поход в салон красоты — это как маленький праздник, куда мы приходим за аккуратными ногтями или за обновленной стрижкой. Иногда здесь, среди уютного гудения фена и знакомого всем запахом лака, рождаются жизненные истории. В общем, ни бьюти-мастерам, ни их клиентам скучать во время процедур уж точно не приходится, ведь каждый день в салоне красоты наполнен добрыми впечатлениями и яркими эмоциями.