15 мастеров, у которых что ни вызов — то какое-то кино

Истории
13.06.2026
15 мастеров, у которых что ни вызов — то какое-то кино

Иногда работа мастера по вызову выглядит обманчиво простой — вызов, дорога, короткий разговор и снова в путь. Но именно в таких буднях скрываются истории, которые оказываются куда более неожиданными, чем можно представить. Где-то между чужими квартирами, случайными встречами и бытовыми задачами рождаются по-настоящему душевные и светлые моменты, после которых становится ясно: жизнь умеет удивлять сильнее любого сценария.

  • Свекровь вызвала мастера, чтоб повесить дорогущую люстру. Приехал лысенький мужичок, все измерил и попросил нас уйти, мол, не мешайте. Сидим на кухне, слушаем, как он там сверлит почти час. Идем принимать работу и роняем челюсть — мужик там повесил люстру не по центру, а сбоку, прямо над диваном. На наш вопрос с серьезным лицом: «Так и задумано, это дизайнерское решение».
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  • Жена вызвала электрика. Была дачная суббота, все соседи на местах. Открывал калитку я. Мужик оказался здоровенный, в синем комбинезоне, с чемоданчиком и зычным голосом. Как только он вошел, маленькая собачонка, жившая у нас во дворе, громко радостно залаяла и кинулась навстречу. «Маша!» — рявкнул я. Мужик немедленно включился и заорал с радостным лицом на всю округу: «Машка! Псина ты игривая! Нельзя красивого дядю кусать за ногу!» И тут из-за угла выплыла моя жена Мария Сергеевна! Время остановилось. Глянув на каменное лицо моей жены, мужик уставился на меня. Сквозь слезы, залившие мне оба глаза, я только и смог выдавить: «Собачку зовут Тяпа!»
norka1003
  • У нас старый кот, и он не мяукает, как кошки, а прям таким басом: «Мааааа!» Нам подключали посудомойку, и мастер все время пугался, шептал что-то, когда сзади кот мяукал. Потом он нам предъявил, что мы странные, раз держим такого шайтанского кота.
pyagai_tatiana
  • Как-то у меня мастер устанавливал шкаф купе, который мы долго согласовывали. Так он мне потом сказал, мол, лучше бы квартиру побольше купили, а не на шкафе экономили. Я, в тот момент купившая первую квартиру в своей жизни, так растерялась, что даже ничего достойного ответить не смогла!
elona_ya
  • Вспомнила, как мама как-то раз вызвала сантехника, и что-то надо было сделать за два дня. В первый пришел один, а во второй, очень извиняясь, пришел с дочкой. Не с кем было оставить, девчонке года 4 было. Усадили ее обедать (работника тоже покормили). Ест суп, говорит «вкусненько». Мама: «И полезненько». Девчонка: «Вкусненько, полезненько, вкусненько, полезненько». Столько лет прошло, а мы до сих пор эту фразу помним. Ну и эту милую парочку папа — дочка.
winterbirth_ksu
  • Мой отец был сантехником, но перед пенсией подрабатывал разнорабочим. Вместе с коллегой он занимался уборкой муниципальных домов, которые находились на ремонте. Инструкция проста: вынести всю оставшуюся мебель. В одном из домов они обнаружили старый большой шкаф на верхнем этаже. Его было нелегко передвинуть, и они решили, что самый простой способ — спустить шкаф по лестнице. Дома собирались полностью перестраивать, поэтому ущерб не пугал. Отец с коллегой наклоняли шкаф, пока тот не опрокинулся вниз по лестнице. Шкаф врезался в стену внизу — почти без единой царапины! Однако при приземлении из верхней части шкафа вылетел большой конверт. Перебравшись через упавший шкаф, мой отец поднял конверт и увидел, что в нем находятся пачки банкнот. Там было около 10 тыс. фунтов стерлингов. Они отнесли деньги своему начальнику в муниципалитете. С последними жильцами связались и спросили, не потеряли ли они какие-либо деньги. Они не подтвердили, и деньги были переданы в полицию (но остались невостребованными, несмотря на то, что об этом написали в местной газете). Моему отцу и его коллеге вручили специальную награду за честность вместе с чеком на 100 фунтов стерлингов каждому.
  • У меня однажды сантехник после замены сифона на кухне перемыл гору посуды, которая по всей кухне стояла. Видимо, не выдержал смотреть на это.
mariia_russa
  • Я, еще когда в садик ходил, запомнил: воспитательница захлопнула дома дверь, вызвала слесаря и потом вышла за него замуж... Одно из ярких воспоминаний детства — тихий час в садике, нас перед этим накормили после обеда классными тортами, никто не следит, как мы спим, работницы садика отмечают свадьбу всем коллективом.
4strongman
  • Мой коллега ездил домой к заказчику, чтобы замерить комнаты для укладки ковра. Это был особняк в одном из самых богатых районов. Коллега вошел через парадную дверь в огромную гостиную-столовую, обставленную до отказа — картины, мебель, все высшего качества. Затем его провели в спальни. Комнаты были пусты, никакой мебели, даже подставки под кровать, матрасы на полу, голые крашеные стены. Одежда в коробках в углу и держатель для занавески в шкафу, чтобы повесить одежду. Зато все богатство в гостиной, напоказ, если кто-то приходил в гости.
  • Родственница работает клинером, она человек, который обожает убираться. Она всегда говорит: «Мне нравится убираться в домах, где срач, где ногу поставить негде, где все захламлено или где есть дети, много детей. Так потом видно мою работу, мой труд, хозяева счастливы и благодарят. В квартирах, где меня вызывают просто поддерживать чистоту, не люблю убираться: не видно моей работы, хозяева рассчитываются с лицами, как будто я приходила чай попить».
sfyram_
  • Много лет назад, когда я учился в школе, подрабатывал с отцом, он был сантехником. Мы часто меняли старые водонагреватели в домах, в основном в подвалах. Однажды мы устанавливали водонагреватель в старом доме на окраине города. В подвале был земляной пол, а фундамент каменный. Когда-то это был фермерский дом, до того как город начал разрастаться. В общем, мы отсоединяли трубы от старого бака, и эти трубы проходили через часть каменной стены фундамента. И вдруг из каменной стены между двумя камнями вылезла змея. А потом еще одна, и еще одна, всего их было 14. Мы их потревожили, погремев и потряся трубы, но это были безобидные змеи. Тем не менее, видеть их вот так, появляющихся в грязном, тускло освещенном подвале сквозь стену, было похоже на фильм про Индиану Джонса, и поначалу было страшно. Во время учебы я четыре лета подряд работал у отца, побывал в разных красивых особняках, но тот дом, где водились змеи, запомнился мне больше всего.
  • Испортилась швейная машинка — петляет, путает и рвет нитки. Вызвала мастера. Пришел, посмотрел и говорит: «Хозяйка, берем блокнот с ручкой и пишем: иглу вставляем плоским краем от себя». Позорище какое, я ж ее всю свою жизнь знаю, собрать-разобрать с закрытыми глазами могу, спасибо бабушке, и вот так попасть. Мастер, раз пришел, машинку почистил-смазал, сказал сильно не переживать — со всеми может случиться.
  • Купила дачу у милого старичка. Тот сразу сказал: «С чердака хлам не сдюжу таскать, забирай так». Договорилась на вывоз мусора. Приехали молодцы, все сгребли, грузят в кузов. И тут — я аж присела — тот самый дряхлый дедок летит к нам с криком: «Куда?!» Отдышался и деловито парням: «Везите ко мне, я вам дорогу покажу». Мы стоим, переглядываемся — а он уже в кабину одной ногой лезет. Ну, что поделать. Из уважения к его летам не стали ругаться, увез он в итоге все это с молодцами к себе домой.
ADME
  • За весь почти 30-летний стаж один раз брал с собой дочь на срочный заказ, доче 4 года было. Там у заказчиков своя дочь 6 лет была. Много кукол, домиков, колясок игрушечных. Ей там куклу подарили, выше нее ростом. Когда домой приехали, дочь сказала, что тоже будет сантехником, потому что можно играть разными игрушками с хорошей девочкой. Так маме и сказала.
slozhnopridumat972
  • Позвали электрика для усиления всех сетей, так мастер пришел с сыном подростком, это был его первый опыт. Мастер показывал, учил, отчитывал сына. Моя мама, педагог с 40-летним стажем, отвела в сторонку мастера и попросила не ругать сына при посторонних людях, чтобы он не вырос неуверенным в себе. Заплатили им побольше, кормили обедом, кое-какие новые вещи подарили сыну. Мастер был тронут такой заботой. А мне понравилось, что папа с детства приучает сына к труду.
bal_s.b.s

Эти истории показывают, что работа мастеров по вызову — постоянная проверка на выдержку, находчивость и чувство юмора. После таких будней действительно трудно чему-то удивляться: реальность каждый день оказывается изобретательнее любых выдумок.

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