15 мастеров, у которых что ни вызов — то какое-то кино

Иногда работа мастера по вызову выглядит обманчиво простой — вызов, дорога, короткий разговор и снова в путь. Но именно в таких буднях скрываются истории, которые оказываются куда более неожиданными, чем можно представить. Где-то между чужими квартирами, случайными встречами и бытовыми задачами рождаются по-настоящему душевные и светлые моменты, после которых становится ясно: жизнь умеет удивлять сильнее любого сценария.