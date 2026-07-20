Я выросла с отстраненной мамой, и только в 40 лет поняла, насколько любящей и справедливой она была

Я приехала домой без предупреждения, просто подошла к подъезду и позвонила в домофон. Мамин голос поинтересовался, кто там, я ответила коротким «Я», она без слов меня пустила. Я поднялась на свой этаж, а она уже стояла на пороге квартиры. И тут произошло то, чего я совсем не ожидала от своей сдержанной и даже холодной мамы — она обняла меня и крепко прижала к себе. И я вдруг зарыдала — надрывно, по-детски, громко.

Мы прошли на кухню и сели друг напротив друга. Я спросила маму, почему она меня так легко отпустила замуж, не сказав ни слова — ни за, ни против. И она ответила каким-то незнакомым голосом, теплым и чуть дрогнувшим: «Танечка, ты же была уже взрослой, я решила уважать твое мнение. Ты знаешь, как я за твоего папу замуж вышла? Был у меня в 18 лет ухажер, учитель, старше на пять лет, думала, это любовь на всю жизнь. Родители против были, разлучили нас, а он через полгода на другой женился. Ох и страдала я тогда — так, что еще через полгода выскочила замуж за первого, кто позвал. Человеком он оказался хорошим, потом я его полюбила, но того, первого, так и не простила своей маме».

Я замерла — так честно мы с мамой не говорили никогда. Это было сродни откровению, и я посмотрела на маму так, будто видела впервые. А потом обняла ее и сказала, что люблю. Она поцеловала меня в макушку и прижала к себе. Так мы и просидели до вечера, пока папа с работы не пришел.