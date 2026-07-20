Ого! Целых два года!!! Я в 19 только полгода с женой прожил в отдельной, якобы подаренной бабушкой на свадьбу, квартире! Бабушка переехала к тёще, своей дочери! Вот тут то собака и зарылась...Тёща, мать её, пыталась всеми силами бабку отселить обратно, а слабым звеном была Анька! Копейкой не помогла, мать её, Аньки в смысле. Оба были студентами, пытался на двух работах после учёбы работать, что-бы молодую семью содержать, а время было 91-92 ой годы. Самый звиздец...А та, мать её, подливала масла - он тебе изменяет!!! С кем? С работой ???
Я выросла с отстраненной мамой, и только в 40 лет поняла, насколько любящей и справедливой она была
Мама — это наш первый учитель в жизни. Она не только сеет в нас разумное, светлое и доброе, но и согревает своим теплом, а также учит использовать чувство юмора в любых ситуациях. И пусть она не всегда кажется нам справедливой, спустя годы мы понимаем, что мама видела то, чего не замечали мы, и умела направить нас на верный путь. Каждый день мы получаем письма от наших читателей, и вот одно из них — от женщины по имени Татьяна, которая с возрастом поняла ту самую неочевидную в детстве и юности истину, что мама остается мамой в любых ситуациях и всегда готова поддержать.
Я родилась в обычной семье — мама, папа и бабушка, которая жила с нами. Мы не были бедными или богатыми, скорее, как все во времена моего детства, которое пришлось на рубеж 80-90-х годов. Тогда все жили примерно одинаково, копили на что-то, учились экономить. Я была послушным ребенком — ну, по крайней мере до подросткового возраста, — и поэтому понимала, что если мама говорила, что не может мне что-то купить, то это было правдой, а не нежеланием взрослых следовать детским капризам.
А вот потом, когда меня настиг неотвратимый пубертат, все изменилось — я стала обижаться и даже злиться на маму, которая отказывала мне в покупке новых туфелек или юбки, как у других девчонок в классе. Я устраивала маме скандалы, хлопала дверью, кричала — словом, делала все, что и полагается строптивому подростку. А она вела себя на удивление невозмутимо и пыталась объяснить не повышая голоса, разговаривая со мной как со взрослым человеком. А я от этого еще больше заводилась — меня раздражало это ее ледяное спокойствие и я принимала его за равнодушие к моим проблемам. Стена между нами росла.
Кульминация моего подросткового бунта случилась почти сразу после того, как мне исполнилось 18. Я, студентка второго курса филфака, прибежала домой и заявила, что я выхожу замуж. Причем влюбилась я так, что мы с моим женихом уже подали заявление в загс. Мама понимала, что ничего хорошего нам не светит, но не стала лезть с советами, только лишь внимательно на меня посмотрела, а потом сказала: «А где вы жить будете?» И все. Это был ее единственный вопрос. Мне тогда показалось, что ей просто все равно — она говорила таким тоном, будто была воспитателем в детском саду. И оттого мое желание выскочить замуж прямо здесь и сейчас стало еще крепче.
Так и случился мой первый брак. Мы переехали в квартиру, где жили его родители, которым я, кажется, даже нравилась. А вот с супругом — ему на момент свадьбы тоже было 18, — не сложилось: постоянные разногласия практически по всем вопросам, непонимание, повышенные тона в разговоре, — все это привело к тому, что через два года я собрала чемоданы и вернулась к маме, с которой все это время мы общались очень редко, ведь я никак не могла простить ее, как мне тогда казалось, равнодушия.
Я приехала домой без предупреждения, просто подошла к подъезду и позвонила в домофон. Мамин голос поинтересовался, кто там, я ответила коротким «Я», она без слов меня пустила. Я поднялась на свой этаж, а она уже стояла на пороге квартиры. И тут произошло то, чего я совсем не ожидала от своей сдержанной и даже холодной мамы — она обняла меня и крепко прижала к себе. И я вдруг зарыдала — надрывно, по-детски, громко.
Мы прошли на кухню и сели друг напротив друга. Я спросила маму, почему она меня так легко отпустила замуж, не сказав ни слова — ни за, ни против. И она ответила каким-то незнакомым голосом, теплым и чуть дрогнувшим: «Танечка, ты же была уже взрослой, я решила уважать твое мнение. Ты знаешь, как я за твоего папу замуж вышла? Был у меня в 18 лет ухажер, учитель, старше на пять лет, думала, это любовь на всю жизнь. Родители против были, разлучили нас, а он через полгода на другой женился. Ох и страдала я тогда — так, что еще через полгода выскочила замуж за первого, кто позвал. Человеком он оказался хорошим, потом я его полюбила, но того, первого, так и не простила своей маме».
Я замерла — так честно мы с мамой не говорили никогда. Это было сродни откровению, и я посмотрела на маму так, будто видела впервые. А потом обняла ее и сказала, что люблю. Она поцеловала меня в макушку и прижала к себе. Так мы и просидели до вечера, пока папа с работы не пришел.
Двери и окна родительского дома всегда открыты, чтобы дети могли вернуться домой. Так и любящие родители, особенно мать Питера Пэна, ждала и даже зимой не закрывала окна. В этом столько любви! Больше чем в звонках и встречах
Через полтора года после этого я вышла замуж — на сей раз уже по любви, обдуманно. Мой муж до свадьбы снимал квартиру, но мы решили, что нам нужно собственное жилье и стали копить на ипотеку. А до того, как появятся деньги на первый взнос, стали жить с моими родителями — у нас была отдельная комната. Единственный раз, когда мама спросила меня о муже, был в день свадьбы и это был вопрос, люблю ли я его. Я ответила что да, мама просто кивнула и коротко сказала: «Хорошо». А потом посмотрела на меня и добавила: «Помни, Таня, что ты всегда можешь прийти ко мне, что бы ни случилось. Но знай — если в семье есть любовь, то большинство проблем можно решить. А если нет, то и не семья это вовсе. И не забывай про чувство юмора — оно поможет даже в сложных ситуациях».
Мы начали наше совместное сосуществование. Мы скидывались по справедливости на коммуналку, продукты не делили — покупал тот, кто мог. Мы могли не очень — старались откладывать каждую копейку на ипотеку, но мама с папой ни разу не попрекнули нас бутербродом. Если мы с мужем конфликтовали, мама не вставала ни на чью сторону, не лезла, непрошенных советов не давала. А еще ни разу не зашла в нашу комнату без стука, хотя мои подруги рассказывали о подобной бесцеремонности со стороны их матерей и свекровей. И, если мы спали в выходные до полудня, она никогда не затевала уборку и не шумела, пока мы не встали.
Если история реальна, то мама - человек редкой адекватности. И жаль, что это воспринимается как редкость.
Еще через год у нас родилась дочь. Мама, чтобы помочь мне на первых порах, ушла в отпуск на месяц. К появлению ребенка я готовилась: читала книги, ходила на курсы, поэтому, когда Маша родилась, я имела четкое представление о том, что и как надо делать. И мама это приняла — она спрашивала, что и как делать с ребенком, хотя у нее за плечами был 30-летний опыт работы с малышами. Если ей казалось — и, зачастую, справедливо, — что я где-то ошибаюсь, осторожно подсказывала, но не настаивала. Так мы прожили три года, а потом, накопив нужную сумму на первый взнос, съехали в свою квартиру, которая была в соседнем с родительским домом. Справедливости ради скажу, что хорошим подспорьем стал пример моей мамы, которая не транжирила деньги на все мои желания, а тратила их разумно и откладывала. Я поступала точно так же, держа в голове нашу главную цель.
Мама приходила ко мне только когда я ее об этом просила — хотя у нее и были ключи, она никогда не заявлялась без приглашения. Но каждый раз, когда мы с мужем хотели побыть не родителями, а просто влюбленной парой, она сидела с нашей дочкой. И, самое интересное, даже в наше отсутствие она делала именно то, что я просила: кормила той едой, которую я считала нужной, выводила гулять в той одежде, что я приготовила, даже книжки читала только те, что я купила для дочки.
Как-то мне стало казаться, что мой муж ко мне остыл — стал задерживаться на работе, объясняя это большой загруженностью, даже в выходные пропадал на объектах. С подругами я о таком не привыкла говорить, поэтому пошла за советом к маме. Она меня выслушала, а потом вдруг встала, взяла отцовский парфюм и брызнула им на мою одежду. Я пришла домой, обняла мужа, а он, поводив носом, вдруг начал ржать и выдал: «Танюха, да ты же гений! У босса скоро день рождения, я все голову ломал, что же ему подарить. Точно, одеколон!»
Я отстранилась от него и спросила, не ревнует ли он меня из-за запаха мужского одеколона. Он озадаченно посмотрел на меня, а потом выдал: «Нет, конечно, я же тебе доверяю. Мало ли откуда запах, может, в магазине пробником напшикалась». И тут меня прорвало, я начала говорить, что подозреваю его в неверности из-за задержек на работе и, как мне казалось, охлаждения. Муж рассмеялся и сказал, что они сдают новый объект, сроки горят, вот и приходится вкалывать. А кажущаяся холодность — это просто усталость, ничего больше.
Сейчас моей дочери Маше 15 и у нее тоже подростковый бунт с непременным «хочу», «вы меня не любите» и прочими прелестями. Я веду себя как моя мама когда-то — спокойной ей все объясняю и пытаюсь донести до нее свою мысль. А самое интересное, что в такие моменты дочь часто убегает к бабушке, а после нее приходит спокойная и даже умиротворенная. Я пыталась узнать у мамы, что же за волшебные слова она ей говорит, а та всегда отвечает, что все их разговоры должны остаться между ними, иначе она потеряет доверие внучки. И считаю, что это справедливо. Единственное, о чем я попросила маму, это рассказать мне, если через три года Маша поведает ей о своем скором замужестве.
Мама — человек очень современный. У нее хороший смартфон и ноутбук, и она просто обожает компьютерные игры. Более того, она даже играет в команде внучки в одной виртуальной игре, в которой я не понимаю ровным счетом ничего, а мама только так раскидывает всех соперников. После того, как папа нас покинул, она начала путешествовать и даже познакомилась с мужчиной, с которым мы сегодня всей семьей идем знакомиться на мамином юбилее. Кстати, справедливости ради стоит сказать, что подарок маме выбирал мой муж — у них особенные отношения, очень теплые и дружественные. Я знаю, что она меня любит, хоть и не часто мне об этом говорит. А я люблю ее. И всегда буду благодарна.
Шоколадно-мармеладно. Сначала все плохо, потом все хорошо. Нормальный мелодрамный сюжет. Но ни в моей жизни, ни в жизни моих знакомых такого не было. Да-да, это не значит, что у других такого не может быть. Просто высказалась.
Семья — это не только маленькие радости, душевное тепло и разговоры за обеденным столом, но и настоящая работа и над собой, и над отношениями. Здесь пригодится не только умение говорить и договариваться, но и чувство юмора, которое поможет разрядить ситуацию и снять накопившееся напряжение.
Комментарии
Ирина Т., у Вас мудрая мама и Вы тоже в маму пошли! Спасибо за честную и тёплую историю!!! ❤️❤️❤️