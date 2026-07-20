16 светлых историй о работе, где есть добрые коллеги, смех за чаем и маленькие радости буднего дня

Работа — это не только собеседования, совещания и дедлайны. Порой рядом с нами оказываются такие коллеги, что один разговор с ними запоминается надолго. В офисах, на заводах и в командировках каждый день случаются свои маленькие радости и курьезы, которые делают рабочие будни яркими. Именно их потом вспоминают за чашкой кофе и пересказывают новым сотрудникам. В этой подборке — истории о коллегах и начальниках, которые удивили своим характером или напомнили, как много в жизни зависит от человеческого тепла и чувства юмора.