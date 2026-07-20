16 светлых историй о работе, где есть добрые коллеги, смех за чаем и маленькие радости буднего дня

Народное творчество
20.07.2026
16 светлых историй о работе, где есть добрые коллеги, смех за чаем и маленькие радости буднего дня

Работа — это не только собеседования, совещания и дедлайны. Порой рядом с нами оказываются такие коллеги, что один разговор с ними запоминается надолго. В офисах, на заводах и в командировках каждый день случаются свои маленькие радости и курьезы, которые делают рабочие будни яркими. Именно их потом вспоминают за чашкой кофе и пересказывают новым сотрудникам. В этой подборке — истории о коллегах и начальниках, которые удивили своим характером или напомнили, как много в жизни зависит от человеческого тепла и чувства юмора.

  • У нас была молодая секретарша. В те времена документы еще печатали на пишущих машинках, так вот, она напечатала в подписях «генеальный директор». Директор взял, прочитал, вернул со словами: «Я понимаю, каждому хочется быть гением, но должность напечатайте правильно».
  • У нас директор запретил в бухгалтерию всем подряд ходить. Приняли новую сотрудницу. Про посетителей главбух ее проинстуктировала. В кабинет заходит гендир, а там только новая сотрудница. Она ему сходу: «Нельзя тут посторонним, выйдите, пожалуйста». Он вышел и потом всем рассказывал, что вот хорошо, инструкции соблюдаются.
  • Было это лет 15 назад. Проходил стажировку на наладчика ЧПУ. Подошел какой-то дедок. Поинтересовался, как мне тут нравится, планирую ли остаться. Завод был шикарный, о чем я и сказал. Заодно угостил дедка чаем с печеньем. Это был директор.

«Начальница шлет фото со своей дачи в общей чат. Кто-то пошутил, что закапал слюной экран. Так в следующий понедельник она принесла ягоды в офис — всех угостила»

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  • Однажды начальница попросила заказать коврик для входа в офис. Для нее важно было, чтоб он был прорезиненный и большого размера. Нашла поставщиков, показала подходящие варианты. Ни один не устроил, дескать, они вовсе не прорезиненные и вообще не похожи на то, что она просила. В тот же день она улетела в командировку на неделю и сказала, чтоб в ее отсутствие подыскала другие образцы. Когда она вернулась, я показала ей ровно ту же подборку, на что она сказала: «Ну вот! Совсем другое дело!»
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  • Раньше работала в шарашкиной конторе. В первый день в новой компании офигела, когда в 18 часов все встали и пошли домой. У меня была мысль, что это шутка какая-то, что сейчас все поржут и сядут работать часиков до 20, как на моих предыдущих работах. А меня выгнали из кабинета и домой отправили.
    А еще на предыдущей работе любая непредвиденная трата вычиталась из зп менеджера. Когда я в новой компании совершила ошибку, то предложила генеральному взять с меня стоимость доставки. Директор меня отругал и сказал, чтобы про такое больше не заикалась. Как батя отчитал. Шестой год работаю, до сих пор жду подвоха, а его нет.

Девушка работает морским биологом, а сардельки внизу — это северные морские львы

  • У нас на работе было так: если пришел без пропуска, то охрана не запустит, пока не позвонит начальник смены! Прикол в том, что начальник смены — это я, далее ситуация.
    Я: «Здравствуйте, пустите, пожалуйста, пропуск забыл дома».
    Охрана: «Нет, звони начальнику смены, пусть он запускает».
    Я: «Есть загвоздка, начальник смены — это я».
    Охрана после минут пяти размышлений: «Звони начальнику смены, пусть он запускает».
  • Три года проработала, решила, что нужно двигаться дальше. Не важно на какую зарплату, не важно, в какую организацию, главное, чтобы хоть немного была связана с моей специальностью. Мне нужен был новый опыт, чего я на этой работе не получала. Шефу сказала: «После отпуска хочу увольняться». Он задал закономерный вопрос: «Нашли другую работу?» Я ответила: «Нет». Он по-отечески посмотрел на меня и говорит: «Вы из отпуска выйдете, если найдете работу, я вам подпишу заявление, если нет, работайте, пока не найдете». Шеф сам мне помог найти работу, сказал, у его знакомого есть вакансии, отправил меня на собеседование. И уволил только после того, как я прошла стажировку! Золотой человек!
  • Как-то мой бывший начальник позвал меня в кабинет, дал свою ручку и попросил записать список заданий. Я записала, вернулась к себе и заметила, что чернила исчезают. Быстро сделала копию на ксероксе. И вот он вызывает меня к себе и спрашивает: «Что я просил тебя сделать?» Я перечисляю список. Он останавливает и говорит: «Нет, ты все не так записала, я просил другое!» Я ему ксерокопию на стол! И тут даже он растерялся.
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Автор фото не часто бывает в офисе, но тут он зашел и, зайдя в туалет, увидел такое объявление внутри

  • Работает у нас девочка. Умница, красавица, очень и очень ответственная. И была у нее мечта устроиться на работу по своей основной специальности — архитектором. И вот сидит наша лапушка, и видно, что с ней что-то не так. Позвала ее к себе, спросила, что случилось. И она рассказала, что нашла работу мечты, ее готовы сразу взять, но она не может нас подвести и доведет свою часть работы по 3Д моделированию до конца. Но боится, что работа мечты может ускользнуть. И тогда я обняла нашу чудесную девочку и сказала, что я ее незамедлительно увольняю, и чтобы она передала наработки другому сотруднику. Так что сегодня проводим нашу лапушку в добрый путь. Ведь мечты должны сбываться, особенно, если в этом так просто можно помочь.
  • Коллега пришла и хвастается новой сумкой, которую ей подарил муж. Вышла поглазеть даже бухгалтер. Внимательно осмотрела кожу, прощупала швы, поправила очки и говорит: «Ничего вы не понимаете, девочки, я бы такую не приняла». Мы аж опешили. И тут она продолжает: «Ведь она почти желтая, а желтый — это к разлуке».
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  • Жена одно время подрабатывала на удаленке в поддержке, а на основной работе тоже много приходится общаться по телефону. Как-то раз при завершении разговора с бухгалтерией она говорит уже заученную фразу: «Оставайтесь, пожалуйста, на линии для оценки работы оператора! Ваше мнение очень важно для нас!» На той стороне хохот.
  • В отдел пришла новая коллега. Сели пить чай. Она и рассказала, как не прошла собеседование в пафосную фирму-конкурент. Коллега к ним приходит, а HR ее и спрашивает: «Кофе, чай, воду?» Девушка, мол, воду, пожалуйста. А ей в ответ: «Вот ваша вода, но вы нам не подходите». Короче, оказалось, что HR-ов на курсах учат, что те, кто выбирают кофе — амбициозные. Чай — спокойные, гармоничные. А воду — скучные, без амбиций. Мы над этим рассказом сильно посмеялись.
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Логопед в детском саду

  • Пришла к нам новенькая — ей 22 года. На совещании директор сообщает о вынужденных переработках, все внимательно слушают. И тут новенькая выдает: «Котик, не смей!» Мы чуть со стульев не попадали. Директор вообще застыл на месте. А она добавила: «Марсик, брысь с полки!» Через пару секунд выяснилось, что у девушки дома остался кот. Она наблюдала за питомцем через камеру с телефона и увидела, как тот полез на полку, где у нее лежит косметика. Мы потом еще долго посмеивались и вспоминали этот случай.
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  • Мне 29, работаю в крупной компании на немаленькой должности. У меня больше двадцати «подчиненных», но я их таковыми никогда не считал, ломая стереотип о «злых начальниках». Совсем недавно директор сообщил, что хочет урезать зарплату всему моему отделу, потому что дела в компании пошли хуже. Я был в ауте — работали-то мы много и хорошо, надо было повышать, а не резать. Сказал, что если так и будет, я уволюсь. Начальник промолчал. На следующий день я поделился этим с коллективом, а вечером подал заявление. Каково же было моё изумление, когда директор достал из-под стола еще двадцать с лишним заявлений на увольнение. Никогда бы не подумал, что вокруг меня столько преданных людей. Увольнять никого не стали, зарплату тоже сохранили. Горжусь своими ребятами!
  • Однажды я работала в коллективе с очень прижимистым парнем. Все пассии быстренько бросали его. Его конфетно-букетный период проходил обычно так. Зима. Он собирается уходить с работы, созванивается с девушкой: «Я скоро приеду, ты меня ждешь? Что купить? О, придумал, я мороженку куплю. Хочешь мороженое? Я целых два куплю!»
  • Должны были с коллегой на важную встречу ехать. Это 300 км от нас, поэтому выезжать было нужно очень рано. В 6.00 утра подъезжаю к нему, звоню в домофон. Он очень долго походил, а потом заспанным голосом отвечает «Алло». Диалог следующий:
    Я: «Леха, ты собрался? Нам уже ехать пора».
    Он: «Собираюсь, а ты где сейчас?»

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