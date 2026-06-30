15+ летних историй про походы и отдых на природе, полные ярких впечатлений

Даже самая обычная поездка на шашлыки или поход в лес может подарить массу ярких впечатлений. Ночевка в палатке под звездным небом, ароматная еда с костра, душевные разговоры у огня, купание в прохладном лесном озере и первая горсть земляники, найденная среди травы. Именно из таких простых маленьких радостей и складывается лето, теплые воспоминания о котором потом согревают нас зимними вечерами.

Бурятия, река Кынгарга. Как говорится в рекламе: и бурная река уносит свой поток...

Наш шеф решил устроить сплочение команды и позвал всех в поход в лес с ночевкой. Никто из нас не был походником, мне еще повезло у мамы взять хорошую палатку и спальник. Часть народа вообще поехала в лес с обычным одеялом. Кое-как разбили палатки, кое-как сварили на костре гречку. Ночью все замерзли, потому что в июне ночи у нас еще холодные. Но тимбилдинг сработал: когда шеф снова заикнулся о походе, мы все дружно проголосовали против! ADME

В Якутии в начале лета, если знать места, можно полюбоваться на цветение северных орхидей. Если подняться к тенистым склонам гор, то видно, что все усыпано розовыми бутонами

Июнь. Выбрались к озеру с палатками. Разлили чай из термоса, пьем его с бутерами. Прилетела ворона. Ну, я ей сыра кинул, она цап и взлетела. И тут же упал мне на плечо «подарочек»! А жена радостно: «О, это к деньгам!» Я фыркнул, но разинул рот, когда вскоре нашел на берегу озера золотую сережку! ADME

От девушки-фрилансера ушел заказчик, а у ее подруги закрылся проект. Но были сбережения. Подругам пришла мысль, что сейчас самое время сделать что-то необычное. Так они оказались за 4000 км от родного города — на Алтае, почти без денег, но с огромной жаждой приключений

Поехали в Полистовский заповедник прогуляться по экотропе. А Полистовье — это гигантское болото. Весной там гнездятся птицы, осенью — море клюквы. В общем, идем с экскурсоводом, она нам показывает: а тут у нас домик для уток, вот тут видите как бы «ручьи» в болотных травах — это лоси ходят. Останавливается у большого дерева и хитро спрашивает: «А это что?» А на дереве как бы полосы по коре. Все городские в ступоре. А экскурсовод и говорит: «Это медведь метку оставил. Так он показывает другим медведям свой рост». И тут мы как-то все притихли и стали ходить по заповеднику с большим почтением. ADME

Сколько уюта в этой фотографии

«С погодой на Алтае нам очень повезло — в начале мая стояли солнечные теплые дни. Иногда воздух прогревался до 25 градусов — в такие дни мы набирали ледяную воду из Катуни в 5-литровые бутылки, выкладывали их на солнце, и через несколько часов у нас была тёплая водичка, чтобы помыть голову и сполоснуться»

Я — инструктор. У нас в поход к горе Белухе пошел парнишка-индус, вот только переоценил свои силы — подвели колени. Рюкзак тяжелый, сам худенький. Сняли его с маршрута. Он расстроился, я его чаем напоила, успокоила. Он по-нашему не понимает, «Don’t worry!» сказала. И вот вернулась его группа, я им кричу, где их транспорт: «НА-МОС-ТУ!». И тут вдруг индус оглядывается, машет мне так счастливо и во весь голос кричит: «NAMASTE!» (То есть, «Спасибо»). tanya.merkhen

Перед вами — малоизвестная гора Подкова. Сидишь себе среди альпийских лугов и любуешься зелеными вершинами. Здесь можно оставить частичку души

Позвали как-то меня папа и мама моей бывшей девушки Насти на дачу на шашлычок. Томно ехали час в медвежий угол. Шашлык, шезлонг — мысли убаюкивали меня. Приехали. А там ЗИЛок выгрузил навоза кузов (3 тонны), а КАМАЗ — песочка (10 тонн).

— Навозик перетаскай, сынок, вон в тот дальний угол, ну чтоб не мешал, — сказал «тесть», а я пока шашлычок пожарю к ужину. Только вот сначала лягу подремать, устал что-то.

— А песок вон в тот угол, ну чтоб не мешал. — сказала «теща». А еще постарайтесь успеть грядку мне под помидорчики подготовить и огурчики. И ушла к соседке.

Хорошо, дядя Вова. Хорошо, тетя Валя. Будет сделано.

— Настя, а где у вас тут автобусная остановка?

— А ты куда? А шашлык?

— Настя, ты забыла? Я вегетарианец. © HarryIvanhoe / Pikabu Влад Ива только что Хоть о старших так нехорошо говорить, но хитрожопые хамы они. Во-первых, не предупредили, во-вторых, почему сам отец решил отдыхать? Ответить

Байкальск. Экотропа Сказочная. Туристы пишут, все хорошо обустроено, дорожки выложены камнем, а сама тропа проходит через лес

Работаю в смене, иногда устраиваем посиделки с коллегами на даче, жарим шашлык, отдыхаем целый день под гитару, баня, в общем, весело. В последнее время появилось новое поколение ребят, которых мы тоже зовем с собой отдохнуть. Так вот, эти гаврики посидят часок, покушают, попьют соку, потом достают контейнеры набивают шашлыком, и с со спокойной совестью исчезают в неизвестном направлении. Это происходило не единожды. © Pe.On / Pikabu

Жизнь в деревне. Шашлык, свежий воздух и свобода

Автор этого фото купил в лес котелок. Вещь очень удобная: и кашу приготовить, и воду вскипятить, и ягоды собрать, а на крышке так вообще яичницу жарить можно

Поехали в Дагестан, в горы. Разбили палатку под шелковицей. Я ночевала на природе впервые. Мужу говорю: «А вдруг хищник придет?» Он: «Да не парься!» Просыпаюсь от дыхания за брезентом. Бужу мужа, а он не просыпается! Я задержала дыхание, и тут cлышу «бе-е-е». А это уже под утро было и стадо горных козлов пришло есть шелковицу! ADME Влад Ива только что Козлы- то домашние были. Хорошо хоть не двуногие. Ответить

Давно хотела на Талабские острова, и вот, купила тур выходного дня. От ТЦ тебя забирает автобус, везет к берегу Чудского озера, там садишься на катер и минут через 15 ты на островах! Там и реликтовые ели, и цапли, гнездящиеся на этих самых елках. Запах земляники, шум волн. Ну и представьте, остров Белов — 1,5 км в длину всего, а на нем живут люди! Я нафоткалась и даже искупалась! На работе получилось смешно. Утром прихожу, а коллеги: «Иванова, а когда ты на море успела смотаться?» Это они мои фотки увидели. Да, такое ощущение, что Чудское озеро — это маленькое море! ADME