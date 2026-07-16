15 светлых историй о детских влюбленностях, пропитанных ароматом первого летнего дождя

Я в детстве дружила с мальчиком, нас ещё в колясках мамы вместе катали) В садик ходили вместе, правда, я ходила полгода, из них три месяца болела, и больше меня водить не стали. И вот детское воспоминание: мне три года с небольшим, садик, ко мне подходит мальчик из группы и предлагает дружить. Я строго отвечаю, что дружу с Ромой. Мальчик парирует: «Ромы ведь сегодня нет. Давай ты сегодня со мной дружить будешь?».

Я отказала)) очень верная была, да и осталась такой.

Хэппи энда, если что, не будет, я пошла в школу на год раньше (захотела в 6 лет), и пути разошлись)