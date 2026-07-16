15 светлых историй о детских влюбленностях, пропитанных ароматом первого летнего дождя
Первые влюбленности у многих из нас случались еще в детском саду. Ну или в школе. Кто-то делился с объектом симпатии конфетами и игрушками, а кто-то писал имя симпатичного одноклассника на полях тетради. Сегодня расскажем вам теплые истории о детских симпатиях и первых сердечных переживаниях. Здесь есть место доброму юмору, маленьким радостям и трогательным моментам, которые спустя годы вызывают улыбку. Они напоминают о времени, когда для счастья порой хватало случайной встречи после уроков.
- Расскажу про ухажера моей дочки. Им по 5 лет, в одной группе в садике. В общем перечень того, что он сделал:
— подарил розовый браслетик, принес из дома специально для нее;
— признался в любви и сказал, что она самая красивая девочка на свете;
— пригласил на свой день рождения, сказал, что у нее самое красивое платье;
— толкнул мальчика, который толкнул его даму сердца;
Забирала я ее как-то пораньше, она сильно расстроилась, что не успела поиграть в снежки с ребятами. Добрый рыцарь успокаивал и обещал, что завтра они обязательно поиграют, ведь «еще куча снега и зима же не закончилась». Короче, мальчик в 5 лет ведет себя по-взрослому, по-мужски. Просто молодец, на мой взгляд.
- Первые месяцы в садике. Все кругом ревут. Моя дочь не ревет. Вообще очень нравилось в садик ходить. И вот как-то утром новенький мальчик ревет в раздевалке, не хочет идти в группу. Мама с папой уговаривают, не помогает. Подходит моя.
— Мальчик тебя как зовут?
— Андрей, — сквозь слезы.
— На тебе, Андрей, игрушку и пойдем.
Сунула в руку какую-то игрушку, взяла за руку и увела. Мальчик, кстати, тоже жениться собирался, даже с братом-двойняшкой спорил по этому поводу.
- Долго был влюблен в одноклассницу, но не решался признаться. И вот она пару дней не ходила в школу, а когда пришла — попросила у меня тетрадку по биологии, чтобы переписать то, что пропустила. Решил, что это мой шанс и в тетрадку вложил письмо, где признался ей в своих чувствах. Тетрадь она вернула, но с таким видом, словно ничего не произошло. Я уже подумал, что все, провал. Но дома открыл тетрадь — а там точно такое же письмо с ответным признанием. Как вы понимаете, теперь мы вместе!
- В детском саду за мной ухаживал Вовка: каждый день таскал то конфеты, то браслетики. Я ходила важная, как принцесса! Однажды он прошептал, что припрятал для меня самое ценное сокровище. Всю ночь я ворочалась, а утром Вовка разжал кулак, а там лежал его собственный молочный зуб, который только накануне выпал. Мальчик абсолютно серьезно выдал: «Положи под подушку, и фея принесет тебе кучу денег!». Пожалуй, это был самый щедрый подарок в моей жизни.
- У меня родители с детского сада вместе были. Точнее, папа в детском саду признался в любви, потом дружили, потом поженились. Так до конца и прожили вместе 33 года.
- В 9 классе мне дико нравился парень из нашей компании, мы вечно гуляли толпой. Он провожал меня до дома, и я была уверена, что это взаимно. И вот летом мы засиделись на лавочке вдвоем, он придвинулся ближе, я зажмурилась в ожидании поцелуя, а он прошептал: «У тебя жвачки не будет? А то я чипсы с луком ел». Я рассмеялась, выдала ему пластинку, и вся неловкость мигом улетучилась.
- В группе у старшего сына была одна девочка (пусть будет Соня), в нее были влюблены вообще все мальчики. Она была самой обычной тихой девочкой, покладистой, хорошая Соня. Подслушала разговор двух мамашек в раздевалке. Оказывается Соня совсем не простая девочка. У папы Сони есть несколько домов на участке, личный водитель. Именно из-за хорошей семьи Сони, все мальчики в группе влюблены в нее, покушаются на большое приданное. А их девочки в 100 раз лучше, а мальчики не любят, а ведь Соню даже не одевают в шикарные одежки.
Спрашиваю своего сына:
«Сынок, любо ли тебе жениться на Соне?»
«Ой, любо, мамаша, знамо как любо?»
«Чем же зацепила тебя? Приданым богатым от отца-купца? Красотой неземною?»
«Уж больно Соня добрая и хорошая, не дерется, не щипается, не обзывается, игрушками домашними всегда делится!»
- Лет мне было 12. У нас в классе был хулиган, звали его Леха. Ну как, хулиган. Это был лицей, так что он просто дерзил учителям и не всегда делал домашку. Но все равно, репутацию имел лютую. И вот, 14 февраля. Я не была популярной девчонкой от слова совсем. И тут мне приходит валентинка: «У тебя красивая улыбка». Вау! Дело в том, что у меня щербинка между зубов. Да, она красивая, но я ее стеснялась. А потом подходит Леха и говорит: «Улыбайся почаще». Так я поняла, что валентинка от него. Бурного романа у нас не случилось, но до сих пор вспоминать приятно.
У меня тоже в классе был такой хулиган) Костя. Письма писал когда я уехала. Мы и потом общались, после школы. Просто как друзья. В прошлом году погиб, к сожалению.
Такое впечатление, что девочка старше мальчика на много лет, совершенно взрослое лицо
- В 4-м классе я был по уши влюблен в одноклассницу Марину. Настолько, что краснел даже от мысли подойти к ней. Проблема была в том, что Марина всегда ходила вместе со своей лучшей подругой. Подкатить тет-а-тет не получалось вообще. Я действовал издалека. То бутерброд свой ей незаметно отдам, то точилку подарю. И вот однажды я решил, что все, пора быть мужиком. Подошел и предложил донести ее рюкзак до дома. Не успел я договорить, как подружка ехидно заржала, мол, что, Маринка тебе нравится, да? Я растерялся и струхнул: «Да не, просто помочь хотел, тяжелый же». Подружка тут же, не моргнув глазом, всучила мне и свой рюкзак. Сказала, что у нее вообще-то не легче. В итоге мы втроем вышли из школы. Я шел, согнувшись в три погибели под двумя неподъемными ранцами, а они рядом хихикали и обсуждали что-то свое. Так от моей великой любви не осталось вообще ничего.
А как можно незаметно отдать бутерброд? Если ты что то отдаешь, кто то это должен забрать?
- У моего брата (когда тот был мелким детсадовцем) была игра. Если ему в какой-то момент особенно сильно нравилась какая-то представительница прекрасного пола (причина симпатии вообще не важна), то он назначал ее «любимой женой». Видимо, мелким насмотрелся этих турецких гаремников. В итоге в статусе любимой жены была и я, и наша бабушка, и девочки из детсада, и даже половина девчонок старшей школы.
Бабушка работала учительницей (я там же училась) и как-то раз брательника оставили под ее присмотром в школе. В итоге во второй половине дня ко мне прибежала стайка хихикающих старшеклассниц, которые спросили, где их дорогой муж. Оказалось, что брательник зря время не терял, и вместо того, чтобы тихонько сидеть на задних партах и рисовать, пошел и обзавелся гаремом из старшеклассниц.
- Веду сына в садик, он говорит: «Я женюсь на Вике». Эээ... «Ну, ты не переживай. Это позже — как вырастем». Что сказать... Вика не дождалась (вертихвостка эдакая!), ушла в другой садик.
- В школе у меня был хороший друг, который постоянно мне во всем помогал. То даст списать домашку, то отгонит мальчиков от меня, то защитит перед учительницей. Это было очень приятно. Я считала его своим лучшим другом, благодарила его, но держала расстояние. Делала это не специально, потому что не понимала его намерений. Только в последних классах оказалось, что он был влюблен в меня. Я держала мальчика во френдзоне со второго класса. Больше девяти лет! Но он продолжал ухаживать за мной, помогать мне и защищать меня. Сейчас уже шесть лет, как женаты. Люблю его больше своей жизни!
- Был у нас одноклассник, Миша, в средней школе уже играл на гитаре. Да и волосы длинные — короче, все девочки были в него влюблены. Ну и я тоже. Однажды на 8 Марта Миша в классе выступал. И пел он одну скабрезную песенку «Нирваны». А надо сказать, у нас был класс с углубленным изучением английского. Но наша классная, Вера Борисовна, английского не знала. И спрашивает: «Миша, а как эта песня переводится?» Мы все затаили дыхание, мол, как выкручиваться будет? А он: «Вера Борисовна, это непереводимая игра слов». Ахаха.
- Долго был влюблен в одну девушку, она казалась мне недосягаемой — у нее масса друзей, отличница, занимается танцами. Ну а я просто парень. Но решил все же хотя бы попытаться и предложил ей погулять. Во время прогулки к нам стали приставать пацаны из нашей школы. И я сказал ей, чтобы убегала, а сам начал с ними ругаться. Она позвала взрослых и потом подтвердила, что они действительно плохо себя вели. И еще, после всего, сказала, что восхищена моей храбростью. Завтра предложу ей встречаться.
- Иду мимо детсадовской площадки для игр, а там девчонка лет пяти-шести бежит по пятам за пацаненком примерно ее же лет. Девчонка кричит на всю площадку: «Ва-а-ади-и-ик, ну куда же ты? Стооой! Я буду любить тебя навек!» Вадик (уже практически истерично): «Не-е-ет! Не надо мне твоих любовей!» И убежали куда-то за угол. Надеюсь, что Вадик все же смог сбежать.
Комментарии
Я в детстве дружила с мальчиком, нас ещё в колясках мамы вместе катали) В садик ходили вместе, правда, я ходила полгода, из них три месяца болела, и больше меня водить не стали. И вот детское воспоминание: мне три года с небольшим, садик, ко мне подходит мальчик из группы и предлагает дружить. Я строго отвечаю, что дружу с Ромой. Мальчик парирует: «Ромы ведь сегодня нет. Давай ты сегодня со мной дружить будешь?».
Я отказала)) очень верная была, да и осталась такой.
Хэппи энда, если что, не будет, я пошла в школу на год раньше (захотела в 6 лет), и пути разошлись)
Я помню свой первый день в дет.садике. Нас покормили завтраком и повели на занятия. Сел на стульчик рядом с девочкой, а она постоянно что-то жевала. Спросил её: - Что кушаешь? Она: - Я не кушаю. Я жвачку жую. Хочешь попробовать? Я кивнул головой и она тут же достала изо рта жвачку не первой свежести, к которой уже прилипли фрагменты завтрака, отщипнула половину и дала мне... Так я узнал, что такое жвачка и познакомился с Таней Артановой. Это было в конце лета 1975-го года. С Татьяной общаюсь до сих пор, хотя жизнь раскидывала нас по стране много много раз.
У меня дочь в этом году идёт в первый класс. Ёе кавалер того же возраста. Господи, они созваниваются 1000 раз в день и ворчат друг на друга, будто женаты тысячу лет и не грани развода.
У моей старшей дочери было два кавалера. Один в садике, другой - племянник соседки на год старше. Однажды крутится она вокруг барной стойки у соседки, Вадим ( племянник) подошёл и обнял её. Я ему говорю: обнял - женись. На следующий день стук в дверь. Открываю- Вадим. С порога спрашивает - у вас платье то есть? Говорю - какое платье? Он мне - как какое? Жениться! А он всё решил уже. С мамой поговорил. Комнату свою на двоих поделил )